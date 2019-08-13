Министерство образования Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на понедельник

Минобраз Татарстана не может указывать школам, когда проводить праздничную линейку, — в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Однако в министерстве рекомендовали не переносить День знаний на понедельник.

«Решение принимает образовательная организация, но мы дали рекомендацию. Считаем, что 1 сентября должно быть праздником знаний по всей республике, и коллегам об этом сказали. И в этом только одно желание — дать возможность родителям и детям, семьям в полном составе прийти на этот праздник. Это было бы хорошим зарядом на весь учебный год», — приводит слова министра образования РТ Рафиса Бурганова пресс-служба Минобразования.

Министр отметил, что те учителя, которые проведут занятия 1 сентября, получат день отдыха.