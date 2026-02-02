В 2026 году татарстанские 9-классники смогут поступить в учреждения СПО, даже «завалив» все экзамены

В 32 колледжах Татарстана в 2026 году будут обучать рабочим профессиям за счет государства даже двоечников

Фото: Максим Платонов

Получить рабочую профессию после 9-го класса, даже не сдав ни одного экзамена, смогут татарстанские школьники, сообщил на пресс-конференции замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

По его словам, ежегодно от 8 до 13 выпускников 9-х классов не справляются с заданиями ОГЭ настолько, что не набирают достаточно баллов для поступления в учреждения среднего профессионального образования и покидают его стены без аттестата — лишь со справкой, свидетельствующей, что они провели 9 лет в стенах школы. С 2026 года они, вне зависимости от причин, по которым не были аттестованы, смогут продолжить обучение выбранной ими рабочей профессии за счет государства — по упрощенной программе.

— Мы определили 31 профессию, по которой такие дети могут обучиться в образовательной организации, и определили 23 учреждения среднего профессионального образования, которые будут реализовывать образовательные программы по профессиям для школьников, которые не сдали основной государственный экзамен, — рассказал Музипов.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в эксперименте по упрощенному поступлению в учреждения СПО в Татарстане предполагается участие 5 тыс. выпускников 9-х классов.

Инна Серова