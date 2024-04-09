«Куда мы идем?»: в Госсовете Татарстана озаботились проблемой обучения в школах на татарском

Парламентарии заслушали отчет о работе минобрнауки и обсудили проблемы среднего образования

О результатах реализации национальных проектов в области образования, проблемах системы среднего профессионального образования, особенностях использования в республике Пушкинской карты и нежелании родителей учеников титульной нации обучать детей в школах на родном языке говорили сегодня в Госсовете Татарстана на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Охват — 100 %»



— В результате реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014–2025 годы», в том числе национального проекта «Демография», федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» удалось обеспечить доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий на уровне 100 %, — доложил на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый замминистра образования Татарстана Андрей Поминов.

На сегодня, отметил он, в республике функционируют 1 945 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 201 632 ребенка дошкольного возраста. Он особо отметил, что в РТ работает 51 детский сад с воспитанием и обучением на чувашском языке, 15 — на удмуртском, 8 — на марийском, и один — на мордовском:

— Охват воспитанием и обучением на родном (нерусском) языке по Республике Татарстан составляет 56,8 процента.

А еще замминистра напомнил, что в 2023 году построено 4 детских сада на 1 000 мест, в том числе на 220 мест в селе Новотроицкое Тукаевского муниципального района, на 340 мест в 69 микрорайоне жилого комплекса «Яшьлек» в Набережных Челнах и два детсада на 220 мест каждый в 59 квартале Казани.

Информации о том, как решается проблема детсадов в многострадальных пригородных поселках вроде Богородского и Куюков, не прозвучало.

И снова о нехватке школ

— В 2023 году построено 12 объектов общего образования на 9 974 места (в том числе дополнительный корпус к существующей школе на 300 мест, — сообщил Андрей Поминов.

Это вроде бы немало, но вот как отреагировали родители школьников на новость о строительстве школы в ЖК «Весна-2» в телеграм-канале мэрии Казани: «Тем временем в Вишнёвке, Привольном и Новой Вишнёвке более 2000 детей и ни одной школы. Когда уже у наших детей появится возможность учиться в школе рядом с домом, а не за 8 км по всем утренним пробкам 2 транспортами?». И ответа на этот вопрос не прозвучало ни в интернете, ни на сегодняшнем заседании.

А ведь был еще прогремевший в прошлом году на всю Россию скандал в переполненной в два раза Малошильненской школе, педколлектив которой вместе с директором едва не хлопнул дверью. Скандал замяли, учителя пожалели детей и остались на рабочих местах. А новой школы в селе так и не появилось.

Не решился, по сути и вопрос с низкой оплатой труда учителей, которые ради достойного заработка вынуждены совмещать по две ставки.

— За осуществление функций классного руководителя педагогическим работникам производятся выплаты в размере 550 рублей за один класс и 80 рублей за одного обучающегося в месяц, — привел скромные суммы доплат за тяжелую воспитательную составляющую учительского труда замминистра. — За счет средств федерального бюджета педагогическим работникам образовательных организаций за классное руководство дополнительно установлено ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей в месяц на одного классного руководителя.

«Нам нечего уже делать в деревнях»

После доклада о школах присутствовавший на заседании комитета зампредседателя Госсовета Марат Ахметов поднял вопрос об обучении на татарском языке. Отметив, что в школах республики на сегодня имеется более чем скромное количество классов с обучением на татарском, он возмутился:

— Куда мы идем? — И предложил «не отдавать эту работу [по увеличению количества обучающихся на родном татарском] муниципалитетам и родителям». Правда, как именно можно изменить ситуацию, он не пояснил. Зато отметил, что «нам нечего уже делать в деревнях, там нет молодежи» и рекомендовал ориентироваться на городские школы.

После обсуждения, как этого можно добиться, которое, увы, не завершилось выработкой хоть какого-то плана действий, а лишь констатацией факта, что даже в поллингвальных комплексах «Адымнар» ситуация с обучением на татарском печальна, взял слово член комитета, директор БДТ им. Качалова, известный режиссер Александр Славутский:

— Родители говорят (отказываясь от обучения на татарском в пользу «русских» классов — ред.), что «там лучше учат»…

Еще один участник обсуждения заметил, что есть другой путь:

— В больших русских школах татарские классы «растворяются». Надо в новых микрорайонах открывать по две школы — с татарским и с русским языком обучения, чтобы создать среду для татарского языка.

Но эту идею никто не подхватил — в ситуацию, когда школ не хватает в принципе, она выглядела утопически.

Куда учитель сворачивает по пути в школу

Зато на заседании очень активно обсуждали новый тренд — все больше учеников покидают школу после 9 класса — уходят в средние профессиональные образовательные учреждения.

— Количество выпускников, которые уходят после 9-го класса, составляет примерно 35 тысяч. — сообщил Поминов, — и 18-25 тысяч из них идут в СПО.

Анализировать причины этой тенденции никто не стал — участники заседания принялись обсуждать другую проблему — на примере казанского педколледжа, где конкурс достигает 10 человек на место. Получается, что на фоне нехватки учителей желающие стать учителями вчерашние школьники лишены этой возможности, сделали вывод члены комитета.

Комментируя эту ситуацию «Реальному времени» после заседания, Андрей Поминов пояснил, что не все так плачевно:

— На самом деле все не так страшно, не поступившие в казанские педколледж поступают в другие учебные заведения.

— А до школы доходят многие из них? — уточнил корреспондент.

— Значительная часть отсеивается — выходят замуж, поступают в вузы.

— А выпускники педвузов — какая часть их приходит в школу?

— Мы отслеживаем только, сколько поступает… Но не приходят в школу многие, по тем же причинам — выходят замуж, уезжают. Находят более интересную работу. Поскольку высшее образование дает большую свободу выбора, чем среднее.