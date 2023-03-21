В Татарстане выросло количество участников единого республиканского экзамена по татарскому языку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане на единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку записались 8 человек, рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Это на семь выпускников больше, чем в прошлом году.



В 2022-м единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку сдавал всего один человек. В Министерстве образования и науки Татарстана объяснили, что не ЕРЭ не востребован в вузах, поэтому его выбирают очень редко.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, накануне Кабмин Татарстана опубликовал постановление, согласно которому Министерству образования и науки РТ в целях проведения государственной итоговой аттестации поручено провести в 2023 году единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе. Ведомство также обеспечит проведение ЕГЭ и государственного выпускного экзамена.



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Татьяна Демина