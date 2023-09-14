Ильсур Хадиуллин спрогнозировал сокращение числа школьников в Татарстане с 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С 2024 года в Татарстане начнется сокращение количества школьников. Такой прогноз на 47-м заседании Госсовета республики озвучил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.



— В этом году у нас 57 485 детей, по отчетным данным. Это пик. Со следующего года у нас начнется уменьшение контингента, поэтому главная наша задача — сохранить учреждения образования, чтобы не повторять ошибок 1990-х годов, — заявил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на фоне увеличения числа школьников наблюдается нехватка школ. В Казани, например, в них нуждаются почти 30 микрорайонов.



Также в Татарстане сохраняется дефицит учителей. За счет республиканского бюджета в вузах на сегодняшний день обучаются 745 будущих педагогов.

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Татьяна Демина