В первый класс — наперегонки: жители «Салават купере» готовятся к ночным очередям

Новые правила записи детей в 1-й класс с 1 апреля вынудят родителей без прописки «побегать» с заявлениями по школам

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году зачисление детей в первые классы общеобразовательных школ Татарстана пройдет по новым общефедеральным правилам: приоритет отдается тем, кто имеет постоянную прописку в микрорайоне, закрепленном за школой. В первую волну — с 1 апреля по 30 июня — будут приниматься дети по месту жительства, во вторую — остальные на оставшиеся свободные места. Как выяснило «Реальное время», новый порядок приема вызовет трудности для семей, проживающих в казанских микрорайонах новой застройки. Особенно непросто будет жителям «Салават купере». «Детей школьного возраста больше, чем мест в окрестных школах, поэтому родители не меняют старую прописку дабы сохранить право на поступление в казанские школы», — жалуются активисты жилого комплекса. Есть надежда, что к 1 сентября успеют построить третью школу на 1 224 места, но вряд ли она закроет потребность в учебных местах, считают они.

Зачисление в первый класс пройдет в два этапа

С этого года вводятся новые правила записи детей в первый класс, суть которых сводится к закреплению приоритетного права обучения по месту регистрации. Если прежде престижные общеобразовательные школы могли отказать в приеме ребенка по итогам низких результатов тестирования или по каким-то другим причинам, то с этого года — администрации школ обязаны будут в первую очередь принимать детей по месту прописки.

Согласно приказу Минпросвещения №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (издан в январе этого года), зачисление детей в первый класс будет проходить в два этапа. Причем, календарные сроки каждого этапа приемной кампании в первый класс четко обозначены в приказе Минпросвещения РФ. Администрации школ не имеют права их нарушать под угрозой отзыва образовательной лицензии. Отличие в том, что прежде действовал рекомендательный порядок зачисления по территориальному принципу, а теперь обязательный, то есть «перешагнуть» его, как в прошлом году, будет нельзя.

Старт заявочной кампании назначен на 1 апреля, а не с 1 февраля, как было раньше. Перенос даты связан с двухэтапным процессом зачисления. В пресс-службе Минобрнауки РТ сообщили «Реальному времени», что Татарстан, как и остальные российские регионы, переходит на новые правила приема детей. По прогнозу ведомства, в предстоящий учебный сезон 2021/22 гг. в Татарстане будут поступать в первый класс 54 528 детей, что на 61 ребенка больше, чем в сезон 2020/21 гг. В Казани количество детей, идущих в 1-й класс, вырастет на 435 человек — до 19 386.

В Казани количество детей, идущих в 1-й класс, вырастет на 435 человек — до 19 386. Фото: tatcenter.ru

В первую волну — только по «прописке»

В первую и основную волну должны быть зачислены дети, которые прописаны в микрорайоне, закрепленном за данной школой, следует из приказа Минпросвещения РФ. Прием заявлений от родителей начинается с 1 апреля и продлится до 30 июня, говорится в нем. Администрациям школ дается три полных месяца для сбора заявлений от всех заинтересованных родителей, проживающих в радиусе прикрепления. После этого в течение трех дней руководство школы обязано издать приказ с утверждением списка зачисленных в первый класс.

Как пояснили в администрации одной из школ, прежний регламент обязывал директора учебного заведения издавать приказ о зачислении в течение нескольких дней после очередного приема документов от каждого из родителей, поэтому возникал нездоровый ажиотаж с первого дня заявочной кампании.

Родители с ночи занимали очереди, чтобы успеть первыми подать документы и иметь твердую гарантию зачисления.

«Теперь есть гораздо больше времени для принятия решения по федеральным правилам», — уверяют в школе. И добавили, что наряду с правом по «прописке» преимущество при зачислении получат и те дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этом учреждении. Хотя они могли попасть в него и не «по прописке», но отчислять задним числом ребенка не имеют права.

В первую и основную волну должны быть зачислены дети, которые прописаны в микрорайоне, закрепленном за данной школой, следует из приказа Минпросвещения РФ. Фото: tatcenter.ru

Если есть свободные места

Во вторую волну — с 6 июля по 5 сентября — будут зачисляться на оставшиеся свободные места те, кто не имеет прописки в этом микрорайоне, но фактически проживают в нем. Но если мест не окажется, то школа может отказать в приеме, следует из приказа Минпросвещения РФ.

В пресс-службе Министерства образования и науки РТ не прогнозируют сложностей с зачислением татарстанских детей в первый класс.



— Все дети будут учиться, — заверили в ведомстве, комментировать новые правила зачисления не стали, — Вышел новый приказ, мы выполним все требования по его исполнению. Первоклассники будут приняты в первый класс вне зависимости от изменения правил зачисления, а при отсутствии свободных мест в конкретной школе местные органы управления образования предложат другую школу поблизости.



В республике действует чуть более тысячи общеобразовательных школ. Подать заявления родители могут через портал госуслуг, чей сервис позволяет выбрать школу и отслеживать статус поданного заявления.

Омбудсмен: «По каждому факту будем проводить проверку»



— Думаю, трудностей не должно быть, — считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. — Могут быть проблемы при электронной подаче документов, но это не связано с переносом приема на 1 апреля. В прошлые годы мы наблюдали ситуацию, когда родители ждали 00:00 минут, чтобы подать заявление в электронном виде. Из-за большого количества одновременно поданных заявлений система зависала. Но, думаю, что опыт прошлого года был учтен техническими специалистами, обслуживающими данный сервис. И проблем не должно быть.

«Думаю, трудностей не должно быть», — считает Ирина Волынец

По ее словам, задача директора школы четко организовать работу по приему документов и сформировать график приема документов. «При выявлении нарушений родители могут обращаться к нам, мы по каждому факту будем проводить проверку», — заверила омбудсмен.

Родители из «Салават купере» готовятся к ночным очередям

Новый порядок зачисления в первый класс может осложнить положение семей, проживающих в ЖК «Салават купере» (приобретают квартиры по программе социальной ипотеки). Как известно, жилье вводилось с сильным опережением строительства социальной инфраструктуры — школ и детских садов. Так первая общеобразовательная школа на 1 224 места (им стал лицей с углубленным изучением математики и физики №182) была построена лишь к 1 сентября 2018 года. К тому моменту здесь было построено свыше 30 жилых домов повышенной высотностью — в 18 этажей.

До этого семьи, переезжающие жить в «Салават купере», переводили своих детей в лицей им. Карпова (в поселке Осиново Зеленодольского района) и в школу №57 Кировского района Казани.



— Сегодня детей школьного возраста здесь больше, чем мест в окрестных школах, — рассказывает активистка и жительница микрорайона Регина Каримуллина. — С открытием физико-математического лицея №182 проблема с зачислением в первый класс детей жителей «Салават купере» не решилась, так как в нее устремились жители коммерческого ЖК «Радужный», жители Юдино. В этом лицее есть два бассейна, много кружков, где могут остаться дети после занятий в ожидании возвращения родителей со смены на промышленных предприятиях Казани. Попасть в первый класс в этот лицей по-прежнему сложно. В прошлом году администрация лицея №182 отказала жителям «Салават купере» в приеме документов первоклашек на 2020/21 учебный год.



В «Инстаграме» группы сохранился видеоролик, как 1 февраля в первый день приема документов родители пытаются ворваться в школу. «Перед лицом родителей более 80 первоклашек просто захлопнули двери», — говорится в примечании. По словам Каримуллиной, им просто не хватило места.



Сейчас лицей №182 работает в две смены, приняв на обучение свыше 2 000 детей при проектной нагрузке 1 224 места. Впрочем, в коммерческих жилых комплексах ситуация с местами в школах не лучше, чем в «Салават купере». Жители «Солнечного города» недавно жаловались, что их район превратился в каменное гетто, а на месте обещанной школы начали строить новые жилые дома.

Третью школу на 1 124 места планируют сдать к 1 сентября

В декабре 2020 года досрочно сдали в эксплуатацию еще одно общеобразовательное учебное заведение на 1 224 места. Ему присвоили статус гимназии №189 «Заман». «Не стали дожидаться 1 сентября 2021 года, а запустили с 21—24 февраля, чтобы дети перестали ездить и могли учиться рядом с домом», — рассказала Каримуллина. По словам активистов ЖК, в нее перешли ученики начальной школы с 1-го по 4-й класс. Таким образом, при общей численности «Салават купере» около 20 тыс. человек на сегодняшний день функционируют две новые школы по 1 224 мест каждая (2 448 мест).



— Сегодня в жилом комплексе «Салават купере» уже введено в эксплуатацию 40 домов, здесь живут 20 тыс. горожан. Строятся еще восемь домов — это еще 2,5 тыс. жителей. Поэтому эта школа для всех нас — долгожданный объект, — рассказывал мэр Казани Ильсур Метшин при осмотре строительства школы в сентябре прошлого года. — Социальная инфраструктура поспевает за количеством казанцев, которые здесь живут. Мы уже открыли пять детских садов, еще два строятся, вопрос с доступностью школьного образования тоже решается, — уверял он.

В декабре 2020 года досрочно сдали в эксплуатацию еще одно общеобразовательное учебное заведение на 1224 места. Ему присвоили статус гимназии №189 «Заман». Фото: kzn.ru

К сентябрю 2021 года в «Салават купере» действительно планируют сдать третью новую общеобразовательную школу на 1 224 места. Правда, неизвестно, будут ли принимать документы на первоклашек в эту школу с 1 апреля. Одновременно с этим растут темпы жилищного строительства. К декабрю 2020 года было построено 45 жилых домов высотой в 18 этажей, подсчитали активисты «Салават купере».

— Многие семьи в «Салават купере» не меняют старую прописку дабы сохранить право на поступление в казанские школы. Родители поднимают детей в пять утра, чтобы отвезти их на уроки к восьми утра. А ведь еще нужно привезти обратно! О каком качестве обучения может идти речь, если ребенок 3 часа проводит в дороге, — сетуют местные жители.



По их словам вторую школу на 1 224 места строят форсированными темпами. Правда, остается нереализованный проект еще на одну школу, которая значится в генплане поселка. Она должна была быть построена рядом с лицеем №182. «Но избежать ажиотажа среди родителей, проживающих с детьми в ЖК «Салават купере», вряд ли получится», — полагают они. — Им все равно придется наперегонки подавать заявления и занимать очереди с ночи».

С этим полностью согласна одна из родительниц, в прошлом году ей уже пришлось наблюдать дикие очереди в «Салават купере» при записи детей в школу:

— Проблемы настанут именно в тот момент, когда будут принимать документы. В прошлом году прием документов начинался с 10 часов, мы подошли к 9:30. У ворот стояли люди, которые создали свой список. То есть люди собрались у школы с четырех утра и дежурили с блокнотиком, и записывали всех в очередь. Напомню, это было в феврале, на улице нетепло. Так как мы не знали этого, в 9:30 мы были в списке под номером свыше 200. Прописка — все есть. После нас еще куча народа записалась. Прием начали с 10 и успели принять 180 человек примерно. Принимали всех. Мы в первый день, естественно, не попали. Подавал ли ты заявление на госуслугах, никакого значения не имело. Пришли в дополнительный день все по тому же списку. Подали документы и через несколько дней пришел приказ, что мы не попали в школу просто потому, что нет мест. Далее активные люди, спасибо им за это, подняли шум. Писали, звонили, куда только можно было. И лицей донабрал тех, кто не попал. Знаю людей, которые делали временную прописку не из «Салавата», и таких немало. Так что если кто-то подает документы в этом году, не идите ко времени. Идите раньше, — советует она.