«Большая перемена»: ВЭБ.РФ позвали в школы Татарстана с концессией

Новая структура госкорпорации — «ПроШкола» — поможет построить в Татарстане 14 школ стоимостью 23 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстан попробует справиться с острой нехваткой общеобразовательных школ в крупных городах при помощи механизма государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ и «Сбером». Как стало известно «Реальному времени», Министерство образования и науки РТ подало заявку на прохождение в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на строительство 14 новых школ. Если заявка будет одобрена, правительство Татарстана сможет растянуть бюджетные расходы на строительство новых образовательных учреждений на 15-летний срок. Объем необходимых инвестиций оценивается почти в 23 млрд рублей.

Бум школьного строительства

Правительство Татарстана нашло нестандартный способ преодоления дефицита общеобразовательных учреждений в крупных городах республики. Министерство образования и науки РТ решило пойти на пути заключения концессионных соглашений с федеральным оператором «ПроШкола» (миноритарным акционером является ВЭБ.РФ).

— Сейчас мы подали заявку на строительство 14 школ за счет новой формы концессионного соглашения. Концессионером выступит федеральный оператор «ПроШкола»», — подтвердил информацию «Реальному времени» источник, близкий к правительству республики.

По его словам, механизм государственно-частного партнерства даст шанс не отставать с вводом образовательной инфраструктуры в условиях нарастающего количества детей, идущих в школу. И это отчасти разгрузит переполненные школы в больших городах.

Министерство образования и науки РТ решило пойти на пути заключения концессионных соглашений с федеральным оператором «ПроШкола» (миноритарным акционером является ВЭБ.РФ). Фото: вэб.рф

— Образовательная инфраструктура испытывает демографический шок. Особенно в начальных классах Казани, где учатся по 30—35 детей, — рассказывает собеседник «Реального времени». — Конечно, есть немало федеральных госпрограмм по строительству школ, но все равно большой объем капитальных вложений республике приходится брать себя. К примеру, в этом году было построено и введено в эксплуатацию семь новых общеобразовательных школ (еще две в процессе завершения строительства). Однако федеральное софинансирование было выделено только по двум школам.

По некоторым оценкам, из республиканского бюджета пришлось экстренно выделять около 10 млрд рублей.

— Действительно, ВЭБ.РФ вместе с оператором «ПроШкола» принимает участие в переговорах с правительством Татарстана, Минстроем и Минобразования республики относительно потенциальных проектов создания школьных объектов на территории республики, — подтвердили информацию «Реальному времени» в пресс-службе ВЭБ.РФ. — В республике высокая потребность создания новых школ. Мы уверены, что при тщательной проработке проекта «ПроШкола» обеспечит их подготовку к следующему отбору, который проводит Минпросвещения РФ.

ВЭБ.РФ пропишут в пригороде Казани?

В каких именно городах республики и в какие сроки планируется строить «концессионные» школы до завершения переговоров информация не раскрывается. Но тут, что называется, к гадалке не ходи. Острейший дефицит школьных мест испытывают микрорайоны новой застройки в Казани и ее пригородные территории.

— Заявку нужно детально проработать, выйти на конкурсный отбор Минпросвещения РФ, после чего предстоит заключить концессионные соглашения, — поясняет причину секретности собеседник «Реального времени».

Ожидается, что федеральный оператор «ПроШкола» построит и оснастит школы за счет собственных и заемных средств крупных частных инвесторов. Фото: kzn.ru

Ожидается, что федеральный оператор «ПроШкола» построит и оснастит школы за счет собственных и заемных средств крупных частных инвесторов — ВЭБ.РФ и Сбербанка. Как говорится на сайте оператора, концессия рассчитана на 15 лет, то есть школы-новостройки переходят в его владение на весь этот срок. Стандартные условия соглашений предусматривают, что регион-концедент должен возместить затраты на строительство и эксплуатацию школ, а федеральный бюджет направит ему субсидию на покрытие этих затрат.

Какие именно финансовые параметры закладываются между тремя участниками проекта, пока также неясно. Но очевидно, что расходы на содержание концессионных школ будут включены в норматив содержания общеобразовательных учреждений Татарстана (в него входят затраты на содержание здания и коммунальные платежи), которые подлежат согласованию с парламентом республики.

Депутаты Госсовета о загруженности школ: скоро букв в алфавите не хватит

Пока значения этих нормативов не выносились на публичное обсуждение парламентариев, но еще есть достаточно времени до конца года. Пока же Министерство образования РТ обнародовало другую составляющую «школьных бюджетов» — нормативы на содержание школьников. Накануне члены бюджетного комитета Госсовета РТ одобрили индексацию нормативов финансового обеспечения детей в школах и детских садах. Расходы были проиндексированы в пределах инфляции — с ростом на 5%. Так, норматив на одного ученика городской общеобразовательной школы составит от 48 до 54 тысяч рублей в год (без питания), а сельской — от 67 до 73 тысяч рублей.

— Скажите по-простому, что-то будет меняться в нормативах на 2022 год? Чем они будут отличаться от нормативов на 2019/2021 годы?, — настойчиво интересовался глава бюджетного комитета Леонид Якунин, — Только индексация в 5%, и все?

Накануне члены бюджетного комитета Госсовета РТ одобрили индексацию нормативов финансового обеспечения детей в школах и детских садах. Фото: gossov.tatarstan.ru

— Проблема с местами в школах так остро стоит, — поднял наболевший вопрос депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин. — Знаю, что в школе в ЖК «Соловьиная роща» на первые классы скоро букв алфавита не хватит. Сейчас первые классы работают в две смены, так как очень стесненные условия. По 30—35 человек в классе!

В ответ руководство Министерства образования и науки РТ объяснило, что в этом году количество школьников выросло на 17,8 тыс. человек и «демографический фактор» продолжает перегружать систему образования.

— К сожалению, это связано с переездом семей в крупные города. И возникает перегрузка во всех школах крупных городов. Конечно, нужно успевать строить новые школы. Но вопрос одним годом не решить. Строительство одной школы обходится в 1,6 млрд рублей. Для этого нужно, чтобы создалась такая демографическая ситуация. Без нее нет оснований строить школу, — отметили в руководстве Министерства образования и науки РТ.