«Там что-то не так!» — татарские ученые отказываются верить в свои провалы

По итогам 2019 года Татарстан вылетел из тройки регионов-лидеров научно-технического развития. Подвели экономия на исследованиях и недостаток ученых

Обидный результат показал Татарстан в федеральном рейтинге научно-технического развития. Республика сдала позиции в приоритетном направлении и вылетела из тройки лидеров в стране по итогам прошлого года. Исследование, посвященное оценке уровня развития науки, создания и применения инновационных технологий в различных регионах России, провела компания «РИА Рейтинг». В масштабах и причинах бесславного падения татарстанских показателей разбиралось «Реальное время».

«Не верю!»



В рейтинге, который традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург (78,48 и 77,49 по итогам 2019 года), Татарстан, казалось, прочно закрепился на третьей позиции, которую ему гарантировали мощный нефтехимический комплекс, наличие крупных промышленных предприятий, огромная научно-исследовательская база и тесное взаимодействие ведущих вузов с производством.

Поэтому новость о сдаче позиций в пользу наступавшей республике на пятки Нижегородской области, лихо поднявшейся с 67,34 балла в 2018 году до 69,02 в 2019-м стала неприятным сюрпризом.

Настолько неприятным, что экс-глава Минобрнауки республики, один из видных ученых, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов попросту отказался в это верить.

— Я только от вас услышал результаты этого исследования, — удивился Гильмутдинов. — Первое, что, по моему убеждению, надо сделать — это посмотреть, по каким показателям и как считался этот рейтинг. Я много раз видел, что рейтинги могут быть приблизительными, предвзятыми... По каким бы критериям уровень научно-технологического развития Татарстана не оценивался, мне кажется очень странным, что результаты низкие. Я в них просто не верю! Наш университет находится внутри этих процессов, и мы прекрасно знаем, как развиваются Россия и Татарстан. У нас в республике создаются новые высокотехнологичные производства, в нашем нефтехимическом комплексе, например, используются самые современные технологии. Могу сказать абсолютно точно, что Татарстан в числе лидеров, так что этот рейтинг выглядит странно. Надо разбираться, там что-то не так!



Не готов поверить в неуспех республики и Валерий Сударенков, который в 90-е годы возглавлял Комитет по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии в Совете Федерации, а в 2000—2015 годах являлся членом Правительственной комиссии по реализации концепции национальной политики, экс-президентом Союза развития наукоградов России:

— Я думаю, это просто какой-то технологический сбой в реальной оценке Татарстана. Кроме того, когда видишь большой разрыв в оценке «худший — лучший», то все понятно, а когда разрыв незначительный, на границе баланса, я считаю, надо пересматривать всю структуру входящих оценок. Ведь в этическом плане очень плохо, когда оценки выставляются, не вникая, что за данными стоит. Хуже всего — это формализованный подход!



В прошлом году индекс республики упал на 0,84 балла — с 68,7 в 2018 году до 67,86 балла. Поэтому нижегородцы сумели вытеснить Татарстан из тройки лидеров.

«В разы ниже, чем во многих развитых странах»

Места в рейтинге распределялись в соответствии с рассчитанным для каждого субъекта Российской федерации интегрального индекса, «выведенного» по 19 показателям. В частности, учитывались «человеческие ресурсы»: численность занятого научными исследованиями персонала в расчете на душу населения, удельный вес «молодых» исследователей (до 39 лет), удельный вес высококвалифицированных работников, доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности.

Оценивалась материально-техническая база регионов: удельный вес нового оборудования (не старше пяти лет) в научных организациях, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, отношение зарплаты научных сотрудников к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень «компьютеризации» предприятий, внутренние затраты на научные в расчете на душу населения, удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме товаров, работ и услуг и многое другое.

Оценивалась, в том числе, материально-техническая база регионов. Фото: realnoevremya.ru

Учли исследователи и масштаб научно-технологической деятельности — для этого использовали показатели объема инновационных товаров, работ и услуг, объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей и количество выданных в регионе патентов. А эффективность научно-технологической деятельности оценивалась по удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в их общем объеме, доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте и на душу населения, числу выданных патентов на душу населения, объему отгруженных инновационных товаров и объему валового регионального продукта, сформированному продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей в расчете на душу населения.

При формировании рейтинга использовали данные Росстата. В комментариях к исследованию, в частности, отмечено, что «в РФ доля организаций, которые относятся к инновационно-активным составляет порядка 10%», что «в разы ниже, чем во многих развитых странах мира», а «доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в РФ составляет в последние годы в среднем около 6%, в то время как во многих развитых западноевропейских странах этот показатель значительно выше».

При формировании рейтинга использовали данные Росстата. В комментариях к исследованию, в частности, отмечено, что «в РФ доля организаций, которые относятся к инновационно-активным составляет порядка 10%». Фото: Максим Платонов

Больше свободы — ниже рейтинг

— Я думаю, что региональная политика, которая способствует участию в национальных проектах и так или иначе способствует перераспределению федерального бюджета и их притоку в регион, безусловно, может влиять на производства и отрасли, которые завязаны на технологическом секторе, — говорит член правления РАСНО, член экспертного совета Госдумы Виктор Степанов. — И как на всех рынках, на этом также есть волатильность, параметры могут двигаться в зависимости от того, какую политику проводит регион на данный момент. В ситуации, когда бюджет утекает в Москву, а затем уже идет в регионы, любой регион заинтересован в привлечении средств, в том числе на наукоемкие проекты. И Нижегородская область не исключение, там хорошо развита промышленность. В возможно, они в 2019 году проявили себя в этой борьбе — и это тоже сыграло роль.

— А может быть утрата позиций связана с тем, что в 2019 году в Татарстане больше сосредоточились на поддержке и развитии практических проектов — приносящих прибыль, способствующих улучшению экономической ситуации, но не наукоемких? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Ну, в целом в России распределение человеческих ресурсов по отраслям таково, что основная масса людей работает не в наукоемких, а в сервисных и тому подобных отраслях. А Татарстан находится в авангарде и в этом...

Кроме того, Виктор Степанов считает, что мог сказаться и сегодняшний «тренд на увеличение кадров мелкого предпринимательства и самозанятости»:



— Многие научные кадры раньше по вынужденным обстоятельствам уходили в неинтеллектуальноемкую предпринимательскую деятельность, а сейчас это происходит по их желанию, так как эта деятельность дает больше свободы. Но в рейтинг-то они уже не попадают!

«Отстали по патентам, остальное — «шум»

— Надо посмотреть, из чего складываются показатели рейтинга, — заинтересовался обидным падением Татарстана в общероссийском «научно-производственном» рейтинге Президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов, а вникнув в структуру учитывавшихся авторами рейтинга показателей, вздохнул: — Да, с патентами у нас [стало] немножко хуже.

— Это связано с тем, что регистрация патентов дорого обходится их авторам? — уточнил корреспондент «Реального времени».

— Да.

Президент АН РТ заметил, что при расчетах рейтинга «очень много зависит от того, что дает статистика», в которую входят не все данные о наукоемких и высокотехнологичных производствах, и которая не всегда включает точные данные о количестве ученых в регионе.

— Снижение рейтинга могло произойти по разным причинам, но это еще не повод делать выводы, — сказал он. — Их можно делать на протяжении минимум трех лет. Если в течение трех, а еще лучше пяти лет показатели будут снижаться, тогда можно говорить, что есть тренд. А случай, когда показатели упали на единичку, и обогнал нас Нижний Новгород, где много оборонных предприятий, где хорошо поставлена патентная деятельность, и хороший университет, то мы с ним на одном уровне, а разница — на уровне «шумов»(незначительных колебаний показателя — прим. ред.). И никаких выводов я бы сейчас не делал.



В противовес Мякзюм Салахов привел Ульяновск, который отстает от Татарстана почти на 10 пунктов, но из года в год движется вверх по шкале рейтинга:

— Там за последние три-четыре года есть чему учиться, об этом говорил и президент Татарстана Рустам Нургалеевич — что в области науки на душу населения они начали расти.

Салахов считает, что сейчас необходимо проанализировать — по каким позициям республика «просела» в рейтинге. Тогда, дескать, и станет понятно, почему показатели упали.

Сэкономили на исследованиях и зарплате

— Необходимо отметить, что Татарстан и Нижегородская область весьма близки по показателям научно-технологического развития, — отреагировали в Минобрнауки Татарстана на вопрос «Реального времени», что стало причиной падения. — Несмотря на то, что по значительному числу индикаторов, используемых в рейтинге, наша республика превосходит Нижегородскую область, существует ряд показателей, по которым мы им традиционно уступаем в силу специфики сектора исследований и разработок рассматриваемого региона. Это такие показатели, как «внутренние затраты на исследования и разработки», а также «численность научного персонала».

По мнению минобрнауки, существенный отрыв Нижегородской области в первую очередь связан с тем, что именно там сегодня сосредоточены крупнейшие научные центры, конструкторские и проектно-конструкторские бюро, осуществляющие свою деятельность в сфере военно-промышленного комплекса и ядерных технологий.

— Если в последние годы показатели численности научных сотрудников и расходов на науку в Татарстане стабилизировались на определенном уровне и имеют определенную тенденцию к росту, то в Нижегородской области наблюдается существенное их увеличение, связанное с пристальным вниманием, уделяемым в стране к данным отраслям фундаментальных и прикладных научных исследований, — сообщили в министерстве. — Таким образом, с большой долей вероятности можно полагать, что указанная ситуация во многом характеризуется влиянием вышеперечисленных факторов.