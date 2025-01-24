«Даже первой помощи не оказали!» — родители избитого ученика возмущены реакцией школы

В Татарстане разработали алгоритм действий учителей на случай драк между учениками

Фото: коллаж "Реального времени"

Недавние нашумевшие случаи жестоких драк в школах Татарстана оказались на контроле у главы Следкома России. Пока следствие разбирается, общественность волнуют вопросы, почему участились подобные инциденты, а педагоги отстранились от решения проблемы. Показателен один из последних примеров — потасовка между учениками лицея №182 в микрорайоне «Салават купере» завершилась серьезными травмами. Подростку сломали нос, а руководство школы, по словам его близких, не вызвало ни «скорую», ни полицию — мальчика с кровотечением просто отправили домой. В причинах бездействия, а также в новых правилах, которым должны следовать учителя в подобных случаях — разбиралось «Реальное время».

Избиение или обычная самооборона?

Драка учеников в стенах политехнического лицея №182 в «Салават купере» произошла еще 15 января. Родственник пострадавшего ученика Ренат Х. рассказал «Реальному времени» подробности конфликта. По его словам, к подростку подошел другой ученик и нецензурно обругал, затем, получив отпор на словах, ударил в лицо.

— Ребята его от братишки оттащили, потом подошел завуч, схватил его за руки. А наш начал кровью захлебываться, все вокруг обрызгал, — говорит Ренат. — Я считаю, надо было вызвать скорую помощь в школу, но его просто отправили домой, даже первой помощи не оказали. Потом, уже в ДРКБ, его обследовали и нам сказали, что сломан нос.

Драка учеников в стенах политехнического лицея №182 в «Салават купере» произошла еще 15 января. скриншот realnoevremya.ru/2gis.ru/kazan

Отец второго участника конфликта привел свою версию случившегося. Он пояснил «Реальному времени», что между подростками произошел конфликт, инициатором которого был «оппонент» его сына, и со стороны сына имела место «обычная самооборона, избиения и никакого умысла с его стороны не было».

На другой день после драки родственники подростка, у которого был разбит нос, обратились к инспектору по делам несовершеннолетних (ПДН). Выяснили, как пройти освидетельствование, написать заявление в полицию, нашли контакты родителей второго мальчика. При этом, по словам Рената, «школа фактически самоустранилась, и оставила родителей подростков разбираться между собой, хотя по закону должна обеспечить безопасные условия обучения и отвечать за жизнь и здоровье учеников» (федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N273-ФЗ).

«Реальное время» обратилось к директору лицея №182 Руслану Дуженкову за комментариями о произошедшем инциденте в стенах учебной организации. В частности, издание просило пояснить причины, по которым ребенка с кровотечением из носа отправили домой, не оказав ему помощи. Однако руководитель лицея отказался от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения на это со стороны вышестоящих руководителей.

Что видно на видео

«Дети в школах всегда дрались», — так привыкли комментировать подобные происшествия. Но сегодня школьные драки имеют несколько существенных отличий. Раньше драка в школе рассматривалась как ЧП, и школа отвечала за то, что это допустила, подравшихся как минимум вызывали на ковер к директору, напоминают сами педагоги. Сейчас школьные администрации все чаще занимают ту самую позицию невмешательства, на которую пожаловался родственник школьника из «Салават купере». Не вмешиваются в конфликты и школьники — они не просто занимают наблюдательную позицию, а с азартом снимают драки и выкладывают ролики в интернет.

Двумя днями ранее до этого ЧП, 13 января, в нижнекамской школе №20 в присутствии других учеников жестокие кулачные разборки устроили двое подростков. На разлетевшемся в соцсетях видео стоящие у стены школьники, смеясь, комментируют происходящее, пока шестиклассник сидит на сбитом им с ног и извивающемся на полу пятикласснике и бьет его кулаком по голове. Никого из взрослых рядом не оказалось.

За неделю до этого, 7 января, в школе №5 в Азнакаево первоклассники толпой набросились на однокашника, и он в итоге оказался в больнице с травмами. Мать ребенка заявила журналистам, что классный руководитель не сообщила ей о происшедшем, и ребенку в школе тоже не оказали первую помощь. Сейчас следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе его расследования.

27 декабря 2024 года в казанской школе №48 ученики толпой напали на девятиклассника в спортзале во время занятий физкультурой, когда учитель вышел в коридор. Подростки свалили его на пол и пинали ногами, пока кто-то из детей не побежал за помощью и не привел учителей и завуча. Потом выяснилось, что попытки напасть на этого ученика были и раньше — двумя днями ранее на него пытались напасть на школьной дискотеке, а накануне — после уроков. Тогда администрация школы предотвратила драку, но так и не выяснила причины конфликта.

Если ранее драка рассматривалась как ЧП, и школа отвечала за то, что его допустила, то сегодня школьные администрации занимают позицию невмешательства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

9 декабря 2024 года в туалете азнакаевской школы №9 старшеклассник избил младшеклассника. При этом присутствовали другие школьники и снимали происходящее на телефон. На видео слышно, что избиваемый громко кричит, но не видно, чтобы в туалете в ответ на крики появились взрослые. Позднее в соцсетях появилась информация о том, что директор школы Азат Хамидуллин «отрапортовал», что обоих мальчиков — и избивавшего, и избитого — поставили на учет в ПДН.

25 ноября в лицее им. Камалеева в Новом Шигалеево 15-летний подросток избил своего сверстника до потери сознания — его госпитализировали с ушибом мозга и другими травмами. Один из участников драки (в МВД не уточняли, кто именно), состоит на учете в ПДН в связи с тем, что годом ранее избил ученицу лицея, по месту учебы характеризуется отрицательно и состоит на внутришкольном учете.

В конце сентября пятиклассник из Нижнекамской школы №31 на перемене избил третьеклассницу, повалил ее, таскал за волосы и пинал ногами по голове. Девочка, в свою очередь, отбиваясь, укусила мальчика. Она получила сотрясение мозга, попала в больницу. На полной версии видео, распространенного в интернете, видно, как к месту этой драки подходит учительница — и не бросается разнимать дерущихся и помогать девочке, а просто окликает мальчика, идет к дверям своего класса и там его дожидается. В школе, как заявила журналистам ее мать, первой помощи девочке опять же не оказали — отправили ее домой.

Звериная жестокость, которой заражаются учителя

— Звериная жестокость, с которой дерутся сегодняшние дети, ужасает, — говорит жительница Казани Елена Латыпова. — Мою дочку дважды били дети из ее класса. Слава богу, что она спортсменка и могла отбиться. Нападали в туалете школы, караулили возле дома. Виновата она была в том, что кому-то не подсказала на уроке ответ, кого-то назвала дураком при словесной перепалке, словом, били из-за ерунды. Я в школу не ходила, преподавателям не жаловалась. Дочка сказала, что синяки — это ерунда и лучше не доводить до серьезной драки, которая непременно случится, если пожаловаться. Тормозов ни у кого сегодня нет! Самое страшное, что утрачены элементарные понятия о дозволенном. В мои школьные годы тоже случались драки, и довольно жестокие, но хотя бы лежачих не били, да и драку в школе педагоги поспешили бы разнять.

23 декабря группа подростков избила мальчика в сквере ЖК «Арт Сити». Мария Зверева / realnoevremya.ru

С большой жестокостью в Казани 23 декабря группа подростков избила мальчика в сквере ЖК «Арт Сити» — по предварительным данным, им не понравилось, как он одет. На распространившемся в интернете видео запечатлен финал конфликта: напавших на мальчика разогнала пожилая жительница одного из домов.

Вслед за детьми отношения с помощью кулаков начинают выяснять педагоги. Причем прямо на уроках: 12 декабря в Чистополе учитель труда набросился с кулаками на старшеклассника, который, по утверждению райадминистрации, нецензурно его обозвал. Потасовку разнимали сами ученики.

Закон и алгоритм

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Еще в 2019 году Верховный Суд РФ, рассматривая дело о школьной драке, указал, что речь при этом идет не просто о здании — о всей школьной территории, включая двор.

В понятие безопасности детей в школе входят охрана школы, контроль за соблюдением порядка, сохранение здоровья детей (включая обеспечение работы медицинского кабинета), пожарная безопасность, эпидемиологическая безопасность и даже безопасность по дороге в школу (должна быть обеспечена освещенность, наличествовать «лежачие полицейские» и светофоры).

«Реальное время» обратилось в Минобрнауки Татарстана с вопросами о том, как обязаны действовать директора и учителя школ в случае драки между учениками — должны ли вызывать скорую к избитому ребенку, сообщать родителям и в полицию, существует ли регламентирующий такие действия документ.

— В рамках межведомственной работы Министерством образования и науки РТ разработан и доведен до всех образовательных организаций Порядок действий классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога по восьми наиболее часто встречающимся проблемам, в том числе и по буллингу в образовательных организациях при работе с несовершеннолетними с девиантным поведением, — сообщили в министерстве.

В Минобре также рассказали, что образовательные организации по его распоряжению информируют территориальные отделы полиции обо всех фактах правонарушений несовершеннолетних, и что при выявлении фактов сокрытия правонарушений образовательными организациями эти школы вносят в особый список и ставят на контроль.

В Минобрнауки описали алгоритм действий, которые школы обязаны предпринять при совершении учениками правонарушений в стенах учреждения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В министерстве описали алгоритм действий, которые школы обязаны предпринять при совершении учениками правонарушений в стенах учреждения:

сообщить о нарушении в территориальные органы внутренних дел;

организовать осмотр обучающихся медработником, при необходимости — вызвать скорую помощь;

сообщить родителям обучающихся об инциденте;

организовать служебную проверку;

рассмотреть факт правонарушения на Совете профилактики;

выстроить работу по индивидуальному сопровождению обучающихся, при отсутствии педагога-психолога в школе обратиться в муниципальные психолого-педагогические центры и службы;

при необходимости привлечь школьные службы медиации и примирения.

Общероссийские пробелы

По мнению родителей, которые сталкивались с избиением своих детей в школе, этот алгоритм не содержит важного пункта об обязанности администрации школы и каждого учителя немедленно пресечь драку, а также оставляет на усмотрение администрации школы вызов скорой помощи. Это создает дополнительные риски, ведь даже тяжелые травмы и повреждения могут проявиться не сразу или быть неочевидными без серьезного обследования.

По мнению родителей, алгоритм не содержит важного пункта об обязанности школы немедленно пресечь драку. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В алгоритмах, которые разработаны для школ в других российских регионах, также имеются пробелы. Но вот алгоритм действий сотрудников, размещенный на сайте МБОУ «СОШ №11» Еманжелинского муниципального района Челябинской области содержит более четкие рекомендации учителю на случай драки в классе: «Учитель должен разнять дерущихся и при этом не причинить вреда никому из них. Лучше всего развести их в разные стороны. Еще лучше, если в этом не будут участвовать другие ученики. Когда учитель понимает, что его сил не хватает, нужно отправить любого ученика за помощью в ближайший кабинет».

Но согласно этому алгоритму сообщить о драке учитель должен директору школы или его заместителям, которые и примут решение, сообщать ли о драке в полицию и вызывать ли скорую помощь. Впрочем, размещение подобных алгоритмов на школьных сайтах — вообще большая редкость.