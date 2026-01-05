Школа-2025: нехватка кадров, дефицит знаний и отмена итогов олимпиад

Татарстанское образование завершает год с возросшим кадровым голодом и падением показателей ЕГЭ по ключевым предметам

Фото: Реальное время

Татарстанская школа в 2025 году была вынуждена решать общероссийские проблемы — закрывать кадровые бреши в условиях, когда из отрасли бегут и молодые учителя, и проверенные временем кадры, бороться с падением дисциплины учеников до опасного уровня на фоне законодательно ограниченных возможностей влиять на нарушителей порядка и противостоять возможностям искусственного интеллекта, к которому школьники прибегают вместо того, чтобы усваивать и применять собственные знания. Кроме того, в минувшем году в Казани произошла знаковая во всех отношениях смена ректора одного из самых известных вузов. О главных событиях в образовании республики за последние 12 месяцев и перспективах наступающего года — в материале «Реального времени».

Растущий дефицит

2025 год Татарстан встретил с традиционным дефицитом педагогических кадров. В детсадах республики, по данным Росстата, трудились 20 515 педагогических работников, в школах — 36 975 учителей, при этом, как сообщал министр образования РТ Ильсур Хадиуллин, в детсадах не хватало более 1 тыс. воспитателей, в школах — порядка 2 тыс. учителей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самый острый дефицит школьных педагогов наблюдался по стратегическим специальностям — математике и русскому языку, также не хватало учителей начальных классов. А хуже всего обстояло дело в школах Казани, Набережных Челнов, в Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Министр образования РТ Ильсур Хадиуллин сообщил о тенденции к оттоку молодых специалистов из отрасли: после первого года работы школу покидает 23% начинающих педагогов, а спустя три года — 36%. Он заявил о необходимости разработки федеральной программы поддержки молодых учителей для их закрепления в образовательной системе и высказался за возвращение практики обязательной отработки для студентов, обучавшихся за счет бюджета.

О том, что основной причиной оттока являются низкие зарплаты и высокая нагрузка на учителей, говорила и зампред Счетной палаты России Галина Изотова. Но кадровую «дыру» было решено закрывать не увеличением зарплаты педработников, а за счет недоучек — в июле Госдума допустила к преподаванию студентов непедагогических специальностей, успешно закончивших третий курс и освоивших учебные предметы в области педагогической деятельности. На начало 2025/26 учебного года, по данным Минобрнауки, в школах и детских садах республики работали 630 студентов.

Однако на начало 2025/26 учебного года количество вакансий в татарстанских школах, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось более чем на 40% и достигло 2,85 тыс. (из расчета одна вакансия — одна ставка). В реальности треть учителей в РТ работает на полторы и более ставки, а 5% — более чем на две ставки, что объективно не может способствовать качественному обучению школьников.

«Привет» из прошлого

Начало 2025 года в татарстанском образовании ознаменовалось инициативой Института языкознания Российской академии наук, представившего проект программы по сохранению и развитию языков России. В нем, в частности, были предусмотрены такие меры, как поощрение знания государственных языков народов Российской Федерации, в том числе и путем введения стимулирующих надбавок к зарплате работникам бюджетной сферы, а также возвращение региональных сведений о личности гражданина на целевых языках, имеющих государственный статус, во вкладышах к бланкам паспорта и в свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Часть родительского сообщества усмотрела в проекте угрозу возвращения школы к учебным программам, включавшим обязательное изучение национального языка республики. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эта новость обеспокоила родительское сообщество Татарстана, часть которого усмотрела в проекте угрозу возвращения в школы к учебным программам, включавшим обязательное изучение национального языка республики, против которых многие школьники и их родители протестовали в 2017 году.

Крест на перспективах возвращения в прошлое поставила принятая российским правительством и утвержденная в июле 2025 года президентом РФ Владимиром Путиным Концепция языковой политики, в которой меры, разработанные Институтом языкознания РАН не предусмотрены.

Прерванный «полет» ректора



17 февраля 2025 года пост ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева покинул «кризисный менеджер» и «крепкий хозяйственник» Тимур Алибаев. Бывший глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани занимал это кресло неполных четыре года — с мая 2021 года в качестве исполняющего обязанности, а с апреля 2023 года уже как полноправный руководитель, и в университете, который в разные годы возглавляли столпы авиационной науки и техники, профессора и изобретатели, его назначение приняли, мягко говоря, без восторга, а уход — без сожаления.

17 февраля 2025 года пост ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева покинул «кризисный менеджер» и «крепкий хозяйственник» Тимур Алибаев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Официально Алибаев ушел с должности добровольно — по соглашению сторон, но молва связала его отставку с громким судебным делом по иску прокурора РТ к экс-ректору и его супруге Лире Алибаевой, сотруднице Управления федерального казначейства. Поводом для иска стали результаты прокурорской проверки, выявившие у семьи Алибаевых существенное превышение расходов над официальными доходами. В ноябре 2025 года Верховный суд Татарстана «затвердил» решение Вахитовского райсуда Казани об изъятии у Алибаевых активов общей стоимостью 33 млн рублей. А в начале декабря прокуратура опубликовала информацию о том, что решение суда исполнено — имущество и денежные средства на эту сумму обращены в доход государства.

В июне 2025 года КНИТУ-КАИ официально возглавил исполнявший с февраля обязанности ректора доктор физико-математических наук Кирилл Охоткин — лауреат премии Правительства РФ в области космической деятельности за работу «Создание интегрированной системы формирования, подготовки, закрепления и профессионального роста специалистов и научных кадров для ракетно-космической промышленности».

Учить по-русски

Дебаты о новых правилах приема в школу детей мигрантов начались в преддверии уходящего года, а сошли на нет по завершении школьной «приемной кампании» — в августе.

Несмотря на то, что образовательные учреждения получили законное право отказывать в приеме детям, которые не сдали тест на знание русского языка, министр образования Ильсур Хадиуллин в самом начале 2025-го четко выразил и обосновал свою позицию:

— Мы не заинтересованы в тех детях, которые не смогут пройти тестирование. Мы хотим, чтобы все его проходили. Ни одному ребенку не будет отказано, потому что они заранее будут подготовлены. Мы заинтересованы в том, чтобы дети, независимо — мигрантов или не мигрантов, обучались в наших школах, но владея русским языком.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дети, независимо — мигрантов или не мигрантов, обучались в наших школах, но владея русским языком». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На августовском педсовете он выразился более конкретно — разъяснил, что не знающие языка дети вместо школы «пойдут на улицу», и это куда опаснее:

— Нам нужны на улицах необученные, не охваченные школьной воспитательной работой дети и подростки? Чем они будут заниматься, как себя поведут — вопрос риторический. Поэтому при тестировании мы стараемся детям мигрантов помогать, другого выхода у нас нет.

Тогда же были подведены итоги тестирования на знание приезжими детьми языка обучения в татарстанских школах. Тестирование прошел 151 ребенок из 173 заявившихся на экзамен — 87% из поступавших в школу осенью 2025-го.

Школьные драки и буллинг

В начале 2025 года не в лучшем свете проявили себя татарстанские школы — после драки в лицее №182 в микрорайоне «Салават Купере», в результате которой одному из ее участников сломали нос, ситуацию на контроль взял глава Следкома России. Аналогичные ЧП имели место в нижнекамской школе №20, в азнакаевских школах №7 и №9, в казанской школе №48 и нескольких других.

После драки в лицее №182 в микрорайоне «Салават Купере», в результате которой одному из ее участников сломали нос, ситуацию на контроль взял глава Следкома России. скриншот с сайта 2ГИС

Эти драки опасны не только последствиями в виде травм и синяков — речь идет о недопустимом всплеске немотивированной «звериной жестокости» у подростков — так причины этого явления сформулировала в разговоре с «Ренальным временем» мать казанской школьницы Елена Латыпова:

— Мою дочку дважды били дети из ее класса... Виновата она была в том, что кому-то не подсказала на уроке ответ, кого-то назвала дураком при словесной перепалке, словом, били из-за ерунды. Самое страшное, что утрачены элементарные понятия о дозволенном.

В Минобрнауки РТ изложили «Реальному времени» алгоритм действий, которые школы обязаны предпринять в случае драки учеников в стенах учреждения. В него входит обязанность сообщить о происшествии в полицию, организовать медосмотр детей и при необходимости вызвать скорую помощь, сообщить родителям, провести служебную проверку, обсудить ЧП на Совете профилактики, обеспечить индивидуальное сопровождение обучающихся педагогом-психологом и даже обеспечить примирение подравшихся. Нет в этом алгоритме одного пункта — о мерах к пресечению драки, и это понятно: разнять дерущихся без прямого телесного контакта с ними практически нереально, а любое прикосновение учителя к ученику сегодня может обернуться уголовным делом против педагога.

В алгоритме Минобрнауки нет пункта — о мерах к пресечению драки, и это понятно: любое прикосновение учителя к ученику сегодня может обернуться уголовным делом против учителя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Неудивительно, что драки продолжились. В феврале полиция разбиралась с ситуацией, сложившейся в лицее «Алгоритм» — родители одного из учеников сообщили журналистам о том, что его неоднократно избивал одноклассник, представляющийся «смотрящим» местной группировки, а на занятиях в бассейне мальчика и вовсе пытались утопить, в результате чего ребенок оказался в больнице. Видео драк попало в соцсети, однако в лицее эти происшествия восприняли как банальные «подростковые конфликты», а проверка Минобрнауки не выявила фактов буллинга. Директору лицея Ларисе Глибиной было рекомендовано усилить контроль за исполнением должностных обязанностей и привлечь к дисциплинарной ответственности педагогов, допустивших «конфликт» — в итоге был наказан учитель физкультуры.

В мае в день последнего звонка выпускники устроили драку в центре Казани — последствия массового безобразия «разруливала» полиция. А в сентябре 2025 года в СМИ появилась новая информация об опасных играх учениц одной из казанских школ: по словам родителей, девочка длительное время подвергалась травле, стала себя защищать — и в итоге осталась виноватой в том, что конфликт перерос в физическое столкновение между детьми.

Баллы и искусственный интеллект

Общероссийская проблема — снижение среднего балла за ЕГЭ — оказалась в 2025-м актуальной и для Татарстана. Как сообщалось на традиционной августовской педагогической конференции, средний балл по результатам сдачи ЕГЭ упал, по сравнению с 2024 годом, по восьми предметам, сильнее всего — по английскому языку (на 5,04 балла), физике (на 4,24 балла), географии (на 3,45 балла), литературе (на 3,11 балла), обществознанию (на 2,46 балла) и русскому языку (на 2,07 балла).

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество «стобалльников» среди татарстанских выпускников с 2024 года уменьшилось на 14,5% — с 366 до 313.

Набранные выпускниками средние баллы по всем предметам в Татарстане оказались немного выше средних общероссийских показателей, однако сотни 11-классников не сумели преодолеть минимальный порог.

Реальное время / realnoevremya.ru





При сдаче ЕГЭ не подтвердили право получить медаль 111 претендентов, из них 32 выпускника не набрали 60 баллов по русскому языку, а 19 — сразу по двум предметам.

На августовском педсовете министр образования Ильсур Хадиуллин назвал «стыдом и позором» тот факт, что в Татарстане в этом году не появилось ни одного победителя олимпиад по физике.

Начальник городского управления образования Ирек Ризванов указал на опасность активного вхождения в жизнь школы искусственного интеллекта, в результате которого дети учатся в первую очередь списывать:

— Мы должны понимать, что нейросети фантастически усовершенствовались. Наивно думать, что наши ученики, выполняя домашние задания, не прибегают к помощи искусственного интеллекта.

Своего рода оценкой реального качества знаний школьников стало аннулирование ряда результатов декабрьской олимпиады по биологии среди 11-классников — из-за подозрения в том, что ответы ученикам подсказал искусственный интеллект.

Как учить учителя

Качество обучения в школах неразрывно связано с качеством обучения самих педагогов, и в 2025 году татарстанские учителя всерьез озаботились резкой перспективой его падения в связи с инициативой депутатов Госдумы установить запрет на преподавание для тех, кто прошел переподготовку или получил дополнительную специальность в негосударственных учреждениях.

Тогда за изменения вступился председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, который в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул минусы коммерческих курсов повышения квалификации.

— Сейчас многие обучаются и переобучаются дистанционно, а чему можно научиться на дистанте, без практики, за короткий срок?

Школьные работники считают, что резкие ограничения по части подготовки и переподготовки учителей могут обернуться катастрофой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако сами школьные работники считают, что резкие ограничения по части подготовки и переподготовки учителей могут обернуться катастрофой.

— Если такие учителя будут уволены, это окончательно оголит школы, — заявила «Реальному времени директор одной из казанских школ. — Обучение в коммерческих организациях не всегда хуже. Тем более что в Институте развития образования зачастую преподают люди, далекие от школы, от современной жизни, и опираются они нередко на древние, устаревшие методики, а жизнь меняется. Плюс находится этот институт на Оренбургском тракте… Казанские педагоги не зарабатывают столько, чтобы несколько сотен рублей ежедневно прокатывать в нашем дорогом общественном транспорте!

А учитель физики и математики рассказала «Реальному времени», что переподготовка в государственном вузе, была для нее, по сути, пустой тратой времени:

— Нам с важным видом рассказывали азы педагогики и психологии люди, ни года не преподававшие в школе и близко не видевшие учеников, нас учили создавать презентации и сайты на уровне, который давно прошли наши старшеклассники… Я предпочитаю за свои деньги пройти онлайн-курсы в частном учреждении, чтобы получить «корочки» и формально отчитаться о прохождении курсов повышения квалификации. А свою квалификацию я повышаю сама — интернет и книги мне в помощь.

Несбывшийся проект

Завершился 2025 год скандалом с закрытием проекта педагога-новатора Павла Шмакова в Нижнекамске. «Незаконный» филиал школы «СОлНЦЕ», работавший, как и первоначально было в Казани, в виде кружков, для детей, официально находившихся на семейном обучении. Управление образования Нижнекамска расторгло контракты с педагогами в конце 2024/25 учебного года и не возобновило их под предлогом недопустимости нецелевого использования бюджетных средств.

Завершился 2025 год скандалом с закрытием проекта педагога-новатора Павла Шмакова в Нижнекамске. скриншот страницы в соцсети

Из муниципального помещения на проспекте Химиков, где учителя продолжили работать в новом учебном году без оплаты, школу «СОлНЦЕ» выселили в ноябре 2025 года — ровно через 5 лет после того, как в Нижнекамске началась работа по созданию филиала. «Занятия продолжаются теперь в частном помещении, хотя дети и родители хотели учиться в муниципальной школе и им это было обещано», написал Павел Шмаков раису Татарстана Рустаму Минниханову, который еще в декабре 2021 года давал поручение чиновникам поддержать образовательную инициативу педагога.

Понятно, что ресурсов мало, но это не значит, что ничего нельзя сделать!

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов одним из достижений 2025 года считает разрешение проблемы обучения детей мигрантов русскому языку:

— У нас нет и не было задачи не принимать в школу детей мигрантов. Вопрос в том, что, если мы их туда принимаем, они должны учиться, а не просто сидеть не понимая, о чем идет речь. Поэтому республика сделала более 50 школ опорными — такими, где этих детей готовят к поступлению в школу, и сейчас эта система работает. Более того, с 2026 года начнет функционировать механизм взаимодействия МВД и органов образования по обмену информации об этих детях — это тоже очень важно!

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов одним из достижений 2025 года считает разрешение проблемы обучения детей мигрантов русскому языку. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин, подводя с «Реальным временем» итоги года заметил, что снижение средних баллов по результатам сдачи ЕГЭ закономерно:

— Бессмысленно делать одно и то же и ждать какого-то другого результата. Учителей у нас как не хватало, так и не хватает, и я думаю, что ситуация будет усугубляться, потому что все зависит от зарплаты учителей. Кроме того, вместо того, чтобы стимулировать интерес к профессиям, вводят ограничительные меры, например, уменьшают количество обучающихся на платной основе, вводят отработки выпускников вузов. Я думаю, что это приведет к отрицательным результатам, это не до конца просчитанные шаги. Понятно, что ресурсов мало, но это ведь не значит, что ничего нельзя сделать!

Лопатин также отметил, что качество знаний школьников связано с тем, что ЕГЭ за время своего существования не эволюционировал:

— В ситуации, когда в одной школе физика преподавалась учителем-физиком, в другой ее вел условный учитель географии, а в третьей школе вообще не преподавали, а только выставляли оценки, причем директор школы в этом не виноват, поскольку ему негде взять учителя, оценки имеют разные весовые категории. И университет к этому подстраивается — вводит дополнительные занятия, снижает уровень требований. Низкая популярность специальностей, низкий балл по ЕГЭ при поступлении — это беда страны, а не проблема людей, которые учатся!