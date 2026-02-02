Новости общества

В эксперименте по упрощенному поступлению в СПО планируется участие 5 тыс. татарстанских школьников

14:46, 02.02.2026

Более 10% девятиклассников в Татарстане в 2026 году будут поступать в учреждения СПО по результатам двух экзаменов

Фото: Динар Фатыхов

В 51 колледж республики на 40 специальностей смогут поступить по итогам двух экзаменов татарстанские выпускники 9-х классов — участники образовательного эксперимента, сообщил на пресс-конференции замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

предоставлено Министерством образования и науки РТ

Предполагается, что в эксперименте примут участие не менее 5 тыс. из 48 тыс. школьников, которые в 2026 году окончат 9 классов.

Для поступления будет необходимо успешно сдать два ОГЭ — по русскому языку и математике. При этом подать заявление об участии в эксперименте следует до 1 марта, но возможность передумать и сдать все 4 экзамена останется до сентября (изменить решение можно за 2 недели до сдачи экзаменов либо досдать недостающие для перехода в 10 класс экзамены в специально отведенное время в сентябре).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Госдуме одобрили участие Татарстана в эксперименте по упрощенному поступлению в учреждения СПО.

Инна Серова

