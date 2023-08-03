Минобрнауки Татарстана объявило о возобновлении гранта «Наш новый учитель»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Год педагога и наставника в Татарстане возобновляется грант «Наш новый учитель», учрежденный в 2011 году. Решение принято при поддержке раиса республики Рустама Минниханова, сообщает Министерство образования и науки региона.

Грант учрежден в целях поддержки и привлечения в школы Татарстана молодых талантливых учителей, принято при поддержке. Получать его через конкурс смогут учителя, стаж которых не превышает трех лет. Выиграв грант, они три года будут получат ежемесячную прибавку к зарплате — 10 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минобрнауки Татарстана сообщили, что за годы реализации гранта в школы Татарстана привлекли 1 680 молодых учителей.

Возобновление выдачи гранта «Наш новый учитель» в июле 2023 года анонсировала начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева. По ее словам, сделать это поручил Рустам Минниханов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина