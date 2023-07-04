В Татарстане одного выпускника удалили с экзамена за нарушение порядка его проведения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во время экзаменационной кампании — 2023 одного выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

Он уточнил, что подросток, которого пришлось удалить с экзамена за грубое нарушение порядка проведения ГИА-2023, получал семейное образование.

скриншот realnoevremya.ru с презентации Минобрнауки Татарстана

Ильсур Хадиуллин рассказал, что на сегодняшний день в Татарстане 2,5 тысячи детей на семейном обучении. Он обратил внимание, что таким ребятам нужна социализация.

Глава Минобрнауки Татарстана напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина