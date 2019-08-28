Школьные страдания по-казански: минус восемь тысяч плюс консультация психолога

Перед началом учебного года татарстанским родителям советуют не давить на ребенка, подружиться с учителем и позаботиться о репетиторах

51 321 первоклассник перешагнет в этом году порог школы в Татарстане, а всего учебный год начнется у 400 тысяч школьников республики. О том, чего стоит в материальном и психологическом плане учеба в сегодняшней школе и какие новшества ожидают учеников, педагогов и их родителей, — в материале «Реального времени».

Учеников больше, квалификация учителей — выше



Из 51 320 первоклассников, для которых 1 сентября прозвучит первый школьный звонок, 17 030 будут учиться в Казани, сообщили «Реальному времени» в республиканском Министерстве образования и науки. По сравнению с прошлым годом полку первоклашек прибыло почти на тысячу, в Казани — на 118.

Всего в республике учебный год начнется более чем у 400 тысяч учеников 1 402 татарстанских школ. В Казани 164 муниципальные школы, 190 негосударственных, два лицея КФУ, лицей КНИТУ (КАИ) и 10 школ-интернатов примут в общей сложности почти 132,9 тысячи учеников.

Интересна статистика, касающаяся перевода учеников в 10-е классы. В Татарстане в старшие классы в 2019 году пойдут 17 389 школьников (в том числе в Казани 6 406). Это больше, чем в 2018 году: тогда десятиклассников насчитывалось соответственно 17 273 и 6 135.

К учебному году капитально отремонтировали 29 школ республики, а количество учителей, имеющих высшее образование, довели до 93,3%. В Казани 47,1% школьных педагогов имеет высшую категорию.

Школьная форма, обувь, спортивный костюм и рюкзак с принадлежностями для первоклассницы обойдется, самое меньшее, в 8 756 рублей, для первоклассника — в 8 026 рублей. Фото inivanteevka.ru

Сколько же стоит форма?

Едва ли не главный вопрос, который встает перед родителями накануне 1 сентября, — в какую сумму обойдется приобретение школьной экипировки. По подсчетам «Реального времени», школьная форма, обувь, спортивный костюм и рюкзак с принадлежностями для первоклассницы обойдется, самое меньшее, в 8 756 рублей, для первоклассника — в 8 026 рублей. «Базовый набор школьника» — рюкзак с содержимым и форма — стоит дешевле: 5 056 рублей — для мальчиков, 5 826 рублей — для девочек.

Подсчитывая стоимость школьного набора, «Реальное время» ориентировалось на средние цены в специализированных магазинах и гипермаркетах. По оценке же аналитиков «Авито», «эконом-вариант» экипировки первоклассника в Казани обойдется всего в 2 265 рублей (включая среднюю стоимость школьной формы — 997 рублей) — это на 1 061 рубль дешевле, чем в Москве, но на 354 дороже, чем в среднем по России. В среднем по Российской Федерации в 2019 году по сравнению с 2018-м, по данным аналитиков, стоимость формы и школьных принадлежностей выросли на 2%, а в Казани они подорожали на 3 процента. Самый дешевый школьный набор (из городов, попавших в статистику издания) нашли в Ижевске — 2 020 рублей.

К этому остается добавить, что если в Москве и Санкт-Петербурге многодетным семьям полагается ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьной и спортивной формы (10 000 и 4 285 рублей соответственно), то в Татарстане такая помощь не предусмотрена, зато предусмотрена частичная оплата питания всем школьникам из расчета 7,1 рубля в день.

«Не перекладывайте все на учителя»

«Реальное время» уже рассказывало, как психологи рекомендуют справляться со стрессом, который испытывают ученики в первые недели школьного года.

— Родителям первоклассников прежде всего надо быть готовыми к увеличению собственной нагрузки, поскольку в период адаптации детей необходимо поддерживать, — предупреждает директор Комплексного центра социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова. — Нельзя все перекладывать на школу, на учителя, поскольку образование и воспитание — это две параллели, которые друг без друга невозможны. И у родителя, и у педагога, — у каждого из них своя роль в этих процессах.

Овчинникова советует родителям внимательнее отслеживать состояние и настроение маленького ученика и мягко реагировать, например, если он жалуется, что устал в школе, не усаживать сразу насильно за уроки, а дать отдохнуть, и потом мягко, но настойчиво вернуться к домашнему заданию. А отношения с педагогом выстроить максимально тактично, чтобы стать с ним союзниками. Например, говорит она, надо с пониманием отнестись к тому, что у учителя должно быть личное время, и не затевать с ним переписку в мессенджере в нерабочее время:

— Тогда учитель будет более открыт с вами, легче пойдет на контакт. Если же возникло непонимание или конфликт, а надо быть готовым, что он может вспыхнуть в любой момент, то можно обратиться к нам в центр, у нас есть медиаторы, которые помогут выйти на конструктивное общение — для этого существуют специальные технологии.

Что же касается проблем и конфликтов из серии «отцы и дети», которые возникают у родителей и учителей со старшеклассниками, то, по словам Овчинниковой, «на любой стадии важно уловить причину такой перемены, но лучше это сделать как можно раньше». Понять, почему еще вчера послушный сын или дочка начали прогуливать уроки и съехали с пятерок и четверок на двойки-тройки, помогут опять же психологи. Ну а в легких случаях достаточно бывает доверительного разговора с собственным ребенком.

Сконцентрироваться перед «прыжком»

С 10-го класса учеба в школе окончательно превращается в «гонку на выживание» — подготовку к ЕГЭ. Как действовать, чтобы и экзамены сдать, и здоровье и нервы детям и родителям окончательно не загубить, «Реальному времени» рассказала лучший учитель Татарстана — 2015, преподаватель русского языка Евгения Родионова:

— Родителям старшеклассников надо набраться терпения и сил и посвятить эти годы серьезной и обстоятельной подготовке ребенка к взрослой жизни, и к поступлению в вуз в том числе. Я просто уверена, что не сдать экзамены по русскому языку просто невозможно — нужно только захотеть их сдать и хотя бы год серьезно позаниматься. Чтобы не просто преодолеть порог, а чтобы получить высокий высокий балл на экзамене, можно пожертвовать, например, интернетом и соцсетями.

— А репетиторы при этом нужны или при достаточной усидчивости и целеустремленности ученика необязательны?

— Мне кажется, они нужны, особенно при сдаче таких сложных предметов, как математика, физика. Как, впрочем, репетитор нужен и тогда, когда ребенок выбирает ЕГЭ по литературе. Это ведь только кажется, что достаточно прочитать произведение! Нет, нужно знать эпоху, мотивы творчества писателя или поэта, тонкости его биографии,и как они отразились в произведении. Даже терминологию надо знать. Ребенок должен много читать и писать — сочинения, эссе.

— Бытует мнение, что старшие классы — это подготовка к «прыжку» через экзамен.

— Мне хочется, безусловно, чтобы они стали образованными людьми. Старшие классы — это уже обобщение, углубление знаний в области русского языка, развитие навыков письменной речи.