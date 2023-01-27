«Движение первых» в Татарстане: «Лидером могут быть один, два, три — несколько. Массовость должна быть»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане состоялось первое заседание регионального совета «Движения первых». На нем выступил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин:

— Наша молодежь сегодня нуждается в нашей помощи — помощи со стороны наставников, помощи со стороны своих сверстников. Наша задача — не готовить каких-то лидеров этого движения. Лидером могут быть один, два, три — несколько. Массовость должна быть. Мы должны охватить всех детей, которые проявляют интерес к спорту, детей, которые являются победителями олимпиад спортивных, и тех, которые занимаются творчеством, и, конечно, молодежь, которая в этой жизни себя уже начинает находить или нашла себя.

По его словам, наставники нужны не только учащимся, но и молодым педагогам, которые приходят работать в школы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хадиуллин считает, что вся нагрузка, которая будет образована в связи с созданием нового движения, не должна ложиться исключительно на Министерство образования: «она должна быть на общегосударственном уровне», работать необходимо вместе, сообща:

— Понятно, в какой-то степени мы должны вести такую пропаганду, объяснять нашей молодежи, классным руководителям, детям, родителям, что в «подвешенном» состоянии страна, молодежь и дети не могут так долго находиться. У нас должна быть, скажем, своя траектория развития.

Итоговое название нового движения детей и молодежи — «Движение первых» — подтвердили в декабре 2022 года. Руководит татарстанским отделением экс-глава Минмолодежи РТ, помощник президента республики Тимур Сулейманов.



В декабре Ильсур Хадиуллин говорил об успехах и пока не решенных проблемах образовательных учреждений. По его словам, основной проблемой уходящего года для сферы образования стали, «конечно же, кадры».



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Маргарита Головатенко, Елизавета Пуншева