Восемь вопросов о семейном обучении школьников

Как перевести ребенка на семейное обучение и не сломать ему жизнь

Недовольные качеством образования в школах родители все чаще пользуются правом перевести ребенка на семейное обучение. Раньше дома учились только те школьники, которым было сложно посещать класс по состоянию здоровья. Это называется надомным обучением и производится силами школьных учителей, которые прикреплены к ученику. В этом случае ученик остается в орбите конкретной школы. Сейчас набирает обороты еще одна форма внешкольного обучения — семейное. При этом родители просто выбирают не отдавать ребенка ни в какую школу, а учить его дома. О плюсах и минусах семейного образования, о том, как перевести ребенка на этот режим и организовать учебный процесс, «Реальное время» выяснило у жительницы Казани Раи Демидовой — мамы, у которой за плечами несколько лет семейного обучения.

1. В каком случае стоит выбирать семейное обучение?

Ситуация в школе может быть следующей: либо ребенок может учиться в школе, сохраняя здоровье, либо образование в школе дается в ущерб здоровью, либо в школе у него не будет ни здоровья, ни образования. Если со здоровьем все благополучно, то выбор остается за родителями, исходя из того, где ребенку будет комфортнее учиться — в школе или дома.



Иногда семья живет за пределами РФ, хочет, чтобы ребенок получил аттестат российской школы, но не имеет возможности возить его в школу при посольстве — в этом случае им остается только вариант семейного обучения, а аттестацию проходить при посольстве раз в полгода.

Фото: Максим Платонов

2. К чему надо быть готовым, выбрав семейное обучение?

Переводя своего ребенка на семейное обучение, надо понимать, что у него автоматически возникнут проблемы с социализацией. Надо также понимать, что по окончании школы у него возникнут проблемы в вузе. Впрочем, они возникнут уже раньше — когда ему придется сдавать ОГЭ и ЕГЭ в непривычной и отнюдь не самой дружественной обстановке. Неудачи и нервные срывы в таких случаях — это, увы, реальность.

Еще один важный момент — у нас в республике семейное обучение не приветствуется чиновниками от образования. Поэтому надо быть готовым не то чтобы к противодействию, а к тому, что вашему выбору не будут рады. Но препятствий вам чинить не будут.

3. Как компенсировать неизбежные психологические и социальные последствия?

Только обеспечив ребенку как можно более широкий круг общения. Это общение с соседскими детьми во дворе, разнообразные кружки, при выборе которых на первое место ставятся не спортивные или какие-то еще «вещественные» результаты, а возможность для ребенка выстраивать отношения со сверстниками, со взрослыми чужими людьми.

Фото: Ринат Назметдинов

4. Как осуществить перевод ребенка на семейное обучение?

Достаточно просто, и никаких сложностей или противодействия со стороны местного отдела образования тут ожидать не стоит. Вы должны уведомить РОНО о том, что приняли решение перевести ребенка на семейное обучение. Обратите внимание: именно уведомить, а не получить его разрешение. Хотя в школе могут попросить именно разрешение — в таком случае вы объясните директору учебного заведения, что закон этого не требует.

В школу вы подаете заявление о переходе на семейное образование, по которому ребенка из школы отчисляют, а вам выдают на руки его личное дело, справку о последней аттестации и медицинскую карту. Потом необходимо действовать быстро, потому что вы должны успеть в установленный срок прикрепить ребенка к выбранной вами школе для прохождения аттестации (или зачисления в школу — если вы выбрали не семейную, а заочную форму обучения). И наконец, получив приказ школы на руки, об этом надо уведомить РОНО.

5. Как выбрать школу, которая будет вас аттестовать?

В РОНО вам могут рекомендовать школу для прикрепления. Но обязать вас прикрепиться именно к ней никто не вправе, выбор исключительно за вами. И тут интернет в помощь: есть сайты школ, есть отзывы родителей. Наконец, у вас самих тоже наверняка есть определенные запросы.

К примеру, если у ребенка родной язык русский и вы не планируете изучать какой-либо из национальных языков, а хотите обеспечить изучение родного в максимально полном объеме, можно выбрать школу, например, в Петербурге, Москве. Или в любом другом регионе — и изучать родной башкирский, мордовский… Либо, наоборот, прикрепиться к школе с татарским языком обучения.

Фото: Максим Платонов

6. Семейное или заочное?

На сегодня ребенка можно перевести на семейное обучение. А можно — на заочное. Если вы выбираете платную школу (а такое тоже возможно), принципиальной разницы нет, тут можно исходить из стоимости обучения — что выгоднее. У заочной школы есть ряд плюсов. Ребенок не просто проходит в ней аттестацию, а числится учеником со всеми вытекающими правами и возможностями. Например, он получает доступ к материалам для обучения (рабочие тетради, рабочие программы, тесты и т.д.). В заочной школе аттестация проходит чаще, чем при семейном обучении, и это повышает качество обучения, дисциплинирует и родителей, и ребенка.

При семейном обучении можно сдавать промежуточные аттестации один или несколько раз в год, но это необязательно, а обязательно ученик должен сдать только две итоговые аттестации — в 9-м и 11-м классах. При этом заочная аттестация для ребенка — гораздо меньший стресс, у нее более удобный график. Зато сопровождение семейного обучения в местных школах полностью бесплатно.

7. Как организовать обучение ребенка дома?

Эта форма обучения предполагает, что вся ответственность за обучение полностью лежит на родителях. Никаких обязательных дистанционных курсов, занятий по «Скайпу» и тому подобного. Родители сами решают, какие предметы они будут «вести» сами, а для каких наймут репетитора.

Рая Демидова, которая наняла репетитора по английскому языку, рассказывает о таком результате при двух занятиях в неделю по 1 часу (60 минут) по итогам второго класса: «Дочка ждет занятий по английскому языку с нетерпением, читает и даже пишет по-английски почти без ошибок, пересказывает детские книги на английском, мультики типа «Ветер в ивах» смотрит в оригинальной озвучке без русских субтитров, а на прогулках обожает играть в диалоги».

Но… «Да, возможность заниматься с хорошим учителем — удовольствие недешевое. Мы платим за одно занятие 800 рублей. За месяц получается плюс-минус 6000».

Проблему русского языка и литературы в этой семье решили малой кровью: бабушка — учитель русского и литературы с огромным стажем, а девочка начала самостоятельно читать задолго до школы. Остальные предметы легли на маму, которая в свое время окончила школу с золотой медалью — и не подвела ребенка. Составили расписание и занимались каждый день до обеда. При этом девочка посещала три кружка: по актерскому мастерству, по хореографии и по ИЗО, и у нее оставалось время на прогулки.

Еще один вариант — онлайн-курсы для семейного обучения, и это подходит тем родителям, которые не готовы преподавать ребенку сами. Особенно если речь идет о старших классах. В онлайн-школах есть все, что нужно: обучающие лекции, вебинары, проверочные задания, все необходимые материалы, причем можно выбрать курсы в полном соответствии с ФГОС. Вариантов множество, остается только выбрать то, что подойдет именно вам.

Фото: mon.tatarstan.ru

8. О сложностях «стыковки»

— Начиная семейное обучение, мы столкнулись с двумя трудностями, требующими серьезной корректировки учебного курса, — рассказывает Рая Демидова. — Во-первых, по некоторым предметам в старой школе и в школе, к которой прикрепились мы (в Санкт-Петербурге) обучение шло по разным программам. Как следствие, часть тем, которые должны были встретиться дочке на экзамене, по программе прежней школы не изучались. Во-вторых, имелись пробелы в знаниях, которые должны были быть ликвидированы в школе, но ликвидированы не были из-за особенностей здоровья ребенка и отличий местной образовательной системы от образовательной системы региона, в котором мы выбрали новую школу. Плохо усвоенный русский язык создал сложности с изучением других предметов, поскольку они требовали хороших навыков письма и умения работать с текстом. В итоге я проштудировала и выписала все темы по каждому предмету, которые дочка должна изучить, сверила их с имеющимися знаниями, побеседовав с дочкой, — и приняла решение по русскому языку, математике и английскому языку начать обучение по новой программе с нуля.

— Занятия русским языком проходили 3—4 раза в неделю. Они делились на вечерние занятия (1—2 раза в неделю после кружков, и только тогда, когда у дочки было настроение; новые темы на таких занятиях не изучались — только закрепление уже изученного материала) и утренние занятия (2 раза в неделю, до кружков). Утренние занятия, во время которых происходило основное обучение, длились по полтора часа. Почему не по 45 минут, как в школе? Из-за особенностей дочкиного здоровья, опытным путем мы выяснили, что оптимальны для нас примерно полтора часа в утреннее время, посвященные изучению одного и того же предмета, но с перерывами и с частой сменой деятельности. Занятие проходило примерно так: 5 минут — объяснение нового материала, 15 минут — письменные упражнения по новой теме, 5 минут — устная проверка усвоения нового материала (рассказать изученное правило, привести примеры), 5 минут — перерыв (сходить в туалет, попить, посмотреть в окно, выбежать на улицу, повисеть на перекладине и т.п.). Дальше все по новой. Таких этапов получалось три. За одно утреннее занятие по русскому языку дочка изучала в среднем три новые темы.

— Занятия по английскому языку длились по часу. Два раза в неделю, без перерывов, но с очень частой сменой деятельности. Начинали обычно с пересказа , потом проходили новый материал, дальше переключались на изучение, например, новых глаголов на слух, потом брались, к примеру, за аудирование, дальше — за диалоги, чтение незнакомых текстов, написание новых слов, игру на английском языке и в завершение — словарный диктант. Все эти занятия чередовались каждый раз в разном порядке. Понятно и очевидно, что реализовать такое в условиях школы нереально.