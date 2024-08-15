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Татарстанские отличники и хорошисты «срезались» на ЕГЭ, не набрав даже минимального количества баллов

14:30, 15.08.2024
Татарстанские отличники и хорошисты «срезались» на ЕГЭ, не набрав даже минимального количества баллов
Фото: скрин сайта рутуб

Дважды сдали на двойки при пересдаче предметов ГИА некоторые татарстанские «отличники», сообщил сегодня на традиционном «августовском педсовете» министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

— Анализ результатов экзаменов в ряде случаев показал серьезное расхождение между ними и итоговыми оценками, которые школы выставили своим выпускникам, — сказал он. — В Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нижнекамском районах республики девятиклассники, у которых по химии, информатике и географии в школьной итоговой ведомости стоят пятерки, дважды сдали эти экзамены на двойки. В семи районах 16 ударников дважды не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку.

Подобные проблемы, добавил министр, возникли и на ЕГЭ. Четыре выпускника, имевшие годовую оценку «отлично» по информатике, на экзамене не смогли преодолеть минимальный порог. А одна медалистка не смогла преодолеть минимальный порог сразу по двум предметам.

Всего, по словам министра, правом пересдать экзамены в Татарстане воспользовались более 1800 выпускников.

В конце июля в Татарстане подвели итоги Единого государственного экзамена. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что результаты выпускников региона выше, чем в среднем по России. Средний балл выпускников школ региона увеличился на 2,26 балла по сравнению с прошлым годом — с 65,13 до 67,39.

Инна Серова

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ОбществоОбразованиеВласть Татарстан Министерство образования и науки Республики ТатарстанХадиуллин Ильсур Гараевич

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