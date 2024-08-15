Татарстанские отличники и хорошисты «срезались» на ЕГЭ, не набрав даже минимального количества баллов

Дважды сдали на двойки при пересдаче предметов ГИА некоторые татарстанские «отличники», сообщил сегодня на традиционном «августовском педсовете» министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.



— Анализ результатов экзаменов в ряде случаев показал серьезное расхождение между ними и итоговыми оценками, которые школы выставили своим выпускникам, — сказал он. — В Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нижнекамском районах республики девятиклассники, у которых по химии, информатике и географии в школьной итоговой ведомости стоят пятерки, дважды сдали эти экзамены на двойки. В семи районах 16 ударников дважды не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку.

Подобные проблемы, добавил министр, возникли и на ЕГЭ. Четыре выпускника, имевшие годовую оценку «отлично» по информатике, на экзамене не смогли преодолеть минимальный порог. А одна медалистка не смогла преодолеть минимальный порог сразу по двум предметам.

Всего, по словам министра, правом пересдать экзамены в Татарстане воспользовались более 1800 выпускников.

В конце июля в Татарстане подвели итоги Единого государственного экзамена. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что результаты выпускников региона выше, чем в среднем по России. Средний балл выпускников школ региона увеличился на 2,26 балла по сравнению с прошлым годом — с 65,13 до 67,39.

Инна Серова