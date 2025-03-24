В Татарстане капитально отремонтируют «резиновую» Богородскую школу

После весенних каникул учеников Богородской СОШ собираются отправить на дистант до окончания работ

Фото: Реальное время

Капитальный ремонт «резиновой» Богородской средней школы в Пестречинском районе Татарстана начнется сразу по завершении весенних каникул, а учеников, поскольку учебный год не завершен, планируют перевести на дистант. Долгожданный капремонт обойдется в 112 млн рублей, на которые должны не только провести строительные работы, но и закупить новое оборудование и мебель. «Реальное время» — о ремонтных работах, их исполнителях и причинах недовольства родителей новостью о ремонте школы.

112 млн на ремонт школы силами «придворного» подрядчика Главстроя

18 марта госзаказчик ГБУ «Главстрой РТ» подписал контракт общей стоимостью 194,37 млн рублей с победителем электронного аукциона — высокогорским ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг». Разыгрывался подряд сразу на четыре лота — капремонт зданий ГБУ «Нурлатский детский дом», капремонт МБУ «Богородская средняя общеобразовательная школа», МБУ «Большеарташская основная общеобразовательная школа» в Сабинском районе и МБУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ».

Согласно смете, представленной на сайте госзакупок, 111,6 млн рублей из выделенной на ремонт четырех зданий суммы должно быть потрачено на ремонт здания Богородской СОШ и приобретение оборудования, мебели и инвентаря. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно смете, представленной на сайте госзакупок, 111,6 млн рублей из выделенной на ремонт четырех зданий суммы должно быть потрачено на ремонт здания Богородской СОШ и приобретение оборудования, мебели и инвентаря. Однако в документах на сайте госзакупок не расписаны подробности о том, какое именно оборудование и мебель будут приобретаться.

Ремонта школы в Богородском родители учеников добиваются уже много лет. Школа переполнена, а состояние классов и оборудования вызывает справедливое возмущение. Коллективные письма и жалобы от родителей-активистов неоднократно поступали в Роспотребнадзор, прокуратуру и исполком Пестречинского района. Из-за несоответствия состояния учебного учреждения санитарным нормам со школой и исполнительным комитетом Пестречинского района судился Роспотребнадзор, а прокуратура безуспешно пыталась через суд «выбить» новое здание для учеников, количество которых в Богородской школе вдвое превысило расчетное.

Школа переполнена, а состояние классов и оборудования вызывает справедливое возмущение. Реальное время / realnoevremya.ru

Что обещали — не выполнили?

По сообщениям родителей и учеников школы, в последний день перед началом каникул детям велели забрать из классов все свои учебные пособия и материалы.

— Официально о начале ремонта ни нас, ни детей не предупредили, а неофициально уже сказали, что после каникул всех переведут на дистант, — сообщила «Реальному времени» мать школьницы Алина Х. — Мы не согласны с таким решением, поскольку по опыту пандемии знаем, как от этого страдает качество учебы. И так считают многие родители.

По словам женщины, родители просили руководство школы организовать обучение детей на время ремонта в лицее «Алгоритм», однако пока эта просьба не была услышана.

Родители просили руководство школы организовать обучение детей на время ремонта в лицее «Алгоритм», однако пока эта просьба не была услышана. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Родителей также насторожило, что в документах контракта отсутствует информация об оборудовании, хотя на словах им, говоря о предстоящем ремонте, его обещали:

— Нам на словах обещали новые парты, стулья, компьютеры — ничего этого в смете мы не увидели, — констатировала Алина Х.

Беспокоит их и обозначенный срок исполнения контракта — 1 января 2026 года. Если строители будут соблюдать указанные в договоре сроки, дистант может растянуться до начала 2026 года — на три учебных четверти.

Чтобы проверить информацию и убедиться в ее достоверности, «Реальное время» позвонило в Богородскую СОШ, совет Богородского сельского поселения и отдел образования Пестречинского муниципального района. В школе трубку не сняли, в сельсовете пояснили, что о начале ремонта «ходят слухи», а в РОО сказали, что ситуацию не комментируют, поскольку «не было официального документа». Однако и в Богородском и Пестрецах не отрицали, что ремонт должен вот-вот начаться.

Кому доверили школу

Согласно информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», высокогорское ООО «Строительная фирма «Строй Град Инжиниринг» зарегистрировано 9 лет назад, а в 2023 году его доходы превысили 1,3 млрд рублей при чистой прибыли 60,5 миллиона.

С 2022 года компания зарабатывает в основном на государственных подрядах, при этом общие суммы контрактов выросли с 1,24 млрд в 2022 году до 1,68 млрд в 2025-м. В 2023 году подряды ГБУ «Главстрой РТ» составили почти 88,5% в выручке предприятия, а подряды ГКУ «Главинвестстрой РТ» — более 14%.

Руководитель и владелец компании Артем Ефремов работает под этим брендом на строительном рынке с 2011 года, предыдущие два предприятия со сходными названиями были ликвидированы по решениям ФНС.