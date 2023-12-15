В пришкольных лагерях Татарстана отдохнули более 2 тысяч детей участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в пришкольных лагерях Татарстана отдохнули почти 2,3 тысячи детей из семей участников специальной военной операции. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра науки и образования республики Алсу Асадуллина.



— В рамках оздоровительной кампании в этом году в пришкольных лагерях отдохнули 2 268 детей, родители которых принимают участие в специальной военной операции. Сегодня мы собираем данные по пришкольным лагерям. На сегодняшний день 177 детей, желающих провести время в зимние каникулы в пришкольном лагере, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина