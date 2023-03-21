На ГИА-11 в Татарстане зарегистрировались 16,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в Татарстане сдадут 16 546 человек, из которых 15 179 — выпускники школ этого года. Об этом рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Также в этом сезоне ГИА-11 в Татарстане пройдут 1 174 выпускника прошлых лет и 184 обучающихся СПО. Экзамен напишут и девять выпускников, не завершивших обучение ранее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Министерству образования и науки Татарстана в целях проведения государственной итоговой аттестации поручено провести в 2023 году единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе. Ведомство также обеспечит проведение ЕГЭ и государственного выпускного экзамена.



Напомним, 20 марта в России стартовал досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые предметы, которые сдали школьники, — география и литература. В Татарстане экзамены в досрочный период напишут 442 человека по 14 предметам.

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Татьяна Демина