Коттеджи вместо пасеки и семейный бизнес в школе: в районах Татарстана выявили коррупцию
О результатах работы экспертной группы в Апастовском и Тюлячинском районах Татарстана и выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства: о невыполненных работах по госконтрактам, о «слитом» бензине при организации муниципальных перевозок и о «мертвых душах» в детских оздоровительных лагерях и колледжах — говорили в рамках пресс-конференции, посвященной профилактическим мероприятиям в муниципальных образованиях РТ в сфере противодействия коррупции.
«Виртуальные» пассажиры и слитый бензин
С 2011 года в Татарстане работает республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции, которая выезжает в муниципальные районы. В текущем году она работала в Апастовском и Тюлячинском районах.
Основная работа — профилактика нарушений, указание недостатков, которые необходимо устранить в работе, пояснил Рустам Гаязов, замначальника Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики, завотделом антикоррупционного мониторинга.
В Апастовском районе межведомственная комиссия выявила ряд нарушений:
- несоблюдение требований законодательства в области противодействия коррупции,
- недостатки в сфере земельных и имущественных отношений,
- невыполнение оплаченных работ по муниципальному контракту,
- неправомерное использование бюджетных средств при организации муниципальных пассажирских перевозок,
- недостатки при ведении учета денежных средств, направленных на обслуживание служебного автотранспорта,
- нарушения требований законодательства в сфере оборота земель сельхозназначения,
- фиктивное оформление физлиц в качестве студентов средне-профессиональных образовательных организаций,
- неправомерное использование денежных средств при организации отдыха детей,
- нарушения в сфере здравоохранения, а также в сфере природоохранного законодательства.
Спикер привел несколько примеров, в частности, по муниципальным закупкам: был заключен контракт на разработку проекта сокращения санитарной зоны сибиреязвенных захоронений на 2 млн рублей. Исполком района перечислил 600 тыс. рублей по первому этапу работ, исполнитель же работы по контракту не выполнил, после чего заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. За неисполнение контракта по банковской гарантии была истребована часть суммы. Решением федеральной антимонопольной службы компанию-подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.
— Деньги потрачены, а все виды работ придется выполнять по новой, — сетует Гаязов.
Также нарушали закон и в других сферах: исполком Апастовского района заключил контракт с ООО «Профсервис» — организация занимается межмуниципальными перевозками. По контракту исполком перечислял перевозчику субсидии на возмещение части затрат. «Профсервис» предоставлял отчетную документацию — сколько людей перевез. По факту же в отчетах шли завышенные цифры, и фирме переплатили более 500 тыс. рублей.
Гаязов также отметил частые манипуляции с объемом истраченного ГСМ: «По одометру одно, по списанию другое. У некоторых машин это до 1,5 тонн бензина: не бьется километраж и расходная часть. Куда ГСМ ушли — непонятно».
Нарушения лесного хозяйства, отсутствие очистных в Тюлячах и незаконные свалки
В Апастовском районе экспертная группа изучала сферу использования земель различных категорий на границе с Буинским районом. На землях лесного фонда выявили строения, огороженные забором. Выяснилось, что физлицо в безвозмездное пользование оформило участок в 4 гектара для организации пасеки. В углу участка действительно оказалась маленькая пасека, но основная территория занята банями и зданиями — около 7-8 построек у озера.
Курьезность случая, как отметил замначальника управления, в том, что человек, который взял в безвозмездное пользование землю под пасеку, является сотрудником организации, подведомственной Минлесхозу, — он должен был осуществлять контроль и надзор за исполнением лесного законодательства. В итоге министерство подало иск в суд на своего сотрудника.
Рассказывая о работе комиссии в Тюлячинском районе, спикер возмутился тем, что в Тюлячах нет очистных сооружений, а отходы вывозят в другие районы.
— На сегодняшний день в Тюлячах четыре очистных сооружения, но работает только одно, и оно не обслуживает население, — заявил Гаязов.
В 2016—2017 году ГИСУ выделило 26 млн рублей местной компании «Строитель», которая была на субподряде и вызвалась исполнить работы по контракту. По факту проведения проверки сотрудниками МВД выявлены завышения по объему выполненных работ и стоимости приобретенных материалов. По этим нарушениям велись разбирательства, виновных осудили. Однако, проблема тюлячинцев на сегодняшний день так и не решена: «Воз и ныне там: деньги потрачены, очистные не работают. Организация, которая работает в районе в сфере ЖКХ, вынуждена вывозить жидкие бытовые отходы за пределы района. Население из-за этого переплачивает за услуги».
Такая же проблема возникла при строительстве очистных в промпарке: бюджетные деньги на строительство и запуск потрачены, а объект не функционирует. Для запуска очистных сооружений теперь требуется дополнительное финансирование из бюджета, — заявил чиновник.
Айрат Шигапов, замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана рассказал, сколько выявлено нарушений природоохранного законодательства в республике в 2021 году — 2 856 фактов, при этом общая сумма штрафов составила 27 млн рублей, возбуждено 14 уголовных дел. Мониторинг нарушений министерство ведет с помощью фотоловушек, квадрокоптеров, а для предотвращения коррупционных преступлений применяет видеорегистраторы — ведет запись разговора инспектора с нарушителем природоохранного законодательства.
С начала года при обследовании санитарно-экологической обстановки Апастовского и Тюлячинского районов выявили нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления, незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, нарушения в сфере обращения с водными объектами, в том числе ограничения свободного доступа к водоемам.
В Апастовском районе обнаружили 14 несанкционированных свалок, из них 13 ликвидировали. Ведут работы по рекультивации так называемых диких карьеров. В Тюлячинском районе зафиксировали 35 нарушений, 14 мест уже привели в надлежащее состояние.
По факту ограничения доступа к воде в местах общего пользования устанавливают собственников участков, после чего будут поданы исковые заявления на демонтаж ограничивающих доступ конструкций.
Конфликт интересов, семейный бизнес в стенах школы и студенты-прогульщики
Рамис Музипов, замминистра образования и науки РТ поделился результатами проверки тех же районов специалистами своего ведомства. В Апастовском проверили 20 школ, 26 детсадов, четыре учреждения дополнительного образования и одно учреждение средне-профессионального образования. В Тюлячинском — 11 школ, 15 детсадов и два учреждения дополнительного образования.
По итогам проверки комиссия выявила ситуацию конфликта интересов, когда руководители образовательных учреждений ведут у себя же в организации дополнительные уроки, за которые дополнительно начисляется заработная плата. Рамис Музипов обратил внимание на то, что руководители могут вести уроки — это не нарушает законодательство, но речь идет о нарушениях, когда в условиях конфликта интересов простым учителям не хватает часов, а руководители учреждений эти часы забирают себе, либо на бумаге эти занятия ведутся, а по факту учебную документацию составляют за руководителей их же сотрудники. Кроме того, как показала проверка, руководители не указывали в своих справках о доходах ведение педагогической деятельности.
Проиллюстрировал ситуацию конфликта интересов случаем в школе одного из районов, где сын директора числился методистом, но был прописан и жил в Казани, приезжал в район только на выходные, а по документам будто бы вел уроки каждый день. Директор о конфликте интересов никого не уведомляла.
Рустам Гаязов поделился случаем преступного семейного бизнеса и в стенах школы в Елабуге: директор школы заключил договор аренды на помещение в 10 кв. м. При проверке выяснилось, что занято не 10 кв. м, а более 150. Жена директора была устроена методистом в образовательное учреждение, там же по документам трудились его сын и дочь. Сын открыл в школе копицентр, для работы которого использовал школьное оборудование. В магазине, открытом женой директора школы в здании образовательного учреждения, трудились два продавца, которые числились сотрудниками школы и получали зарплату. Ущерб от этой схемы оценили более чем в 1,5 млн рублей.
Музипов также рассказал о других выявленных нарушениях: в Апастовском районе огромное количество работников с отсутствием справки о наличии или об отсутствии судимости. Справки отсутствовали у работников детских садов «Радуга», «Солнышко» и работников нескольких школ.
В Апастовском колледже выявлены случаи приписок студентов, которые не посещают занятия — это 12 студентов, которые числились в учебном заведении: семь студентов по специальности «механизация сельского хозяйства» (1-й курс), пять студентов по специальности «технология и продукция общественного питания» (3-й курс). Все эти студенты, кроме того, получали стипендию — на нее потрачено около 20 тыс. рублей бюджетных денег. Студентов отчислили.
Аналогичную ситуацию выявили в Дрожжановском районе — ущерб порядка 100 тыс. рублей. На сегодняшний день в связи с этими и другими аналогичными случаями уволены три руководителя учреждений СПО, двоим объявлено замечание, а пяти — выговоры за ненадлежащий контроль за посещением студентов.
Рустам Гаязов рассказал, как ООО «Свияга плюс» заключило контракт с подведомственным учреждением Минмолодежи на организацию отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Выяснилось, что детей отдыхает меньше заявленного количества — 39 человек вообще не находились на отдыхе и никаких услуг не получали. Ущерб от деятельности составил более 1 млн рублей. «Свияга» эту сумму возместила.
В Казани также был подобный случай: подведомственный Минмолодежи республиканский центр «Лето» перечислил средства для организации профильных смен одной из казанских гостиниц. А когда начали изучать документы и задавать вопросы, эта гостиница в тот же день возместила более 2 млн рублей.
В Зеленодольском районе лагерь, в котором должны были отдохнуть дети с заболеванием легочной системы, при проверке возместил более 10 млн рублей.
— Как только задали вопросы: «А кто же у вас отдохнул?», они сразу же перечислили эти средства по контракту обратно. Подписаны документы, якобы отдохнули дети, а человек сразу же возмещает средства. О чем это говорит? Возможно, тут мы говорим о системе, — считает Гаязов, имея ввиду, что такие нарушения фиксируются при проверке нескольких организаций.
Проверки учреждений продолжаются по всей республике.
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