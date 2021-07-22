Коттеджи вместо пасеки и семейный бизнес в школе: в районах Татарстана выявили коррупцию

О результатах работы экспертной группы в Апастовском и Тюлячинском районах Татарстана и выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства: о невыполненных работах по госконтрактам, о «слитом» бензине при организации муниципальных перевозок и о «мертвых душах» в детских оздоровительных лагерях и колледжах — говорили в рамках пресс-конференции, посвященной профилактическим мероприятиям в муниципальных образованиях РТ в сфере противодействия коррупции.

«Виртуальные» пассажиры и слитый бензин

С 2011 года в Татарстане работает республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции, которая выезжает в муниципальные районы. В текущем году она работала в Апастовском и Тюлячинском районах.

Основная работа — профилактика нарушений, указание недостатков, которые необходимо устранить в работе, пояснил Рустам Гаязов, замначальника Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики, завотделом антикоррупционного мониторинга.

В Апастовском районе межведомственная комиссия выявила ряд нарушений:



несоблюдение требований законодательства в области противодействия коррупции,



недостатки в сфере земельных и имущественных отношений,



невыполнение оплаченных работ по муниципальному контракту,

неправомерное использование бюджетных средств при организации муниципальных пассажирских перевозок,

недостатки при ведении учета денежных средств, направленных на обслуживание служебного автотранспорта,



нарушения требований законодательства в сфере оборота земель сельхозназначения,



фиктивное оформление физлиц в качестве студентов средне-профессиональных образовательных организаций,



неправомерное использование денежных средств при организации отдыха детей,



нарушения в сфере здравоохранения, а также в сфере природоохранного законодательства.

Гаязов также отметил частые манипуляции с объемом истраченного ГСМ. Фото: tatar-inform.ru

Спикер привел несколько примеров, в частности, по муниципальным закупкам: был заключен контракт на разработку проекта сокращения санитарной зоны сибиреязвенных захоронений на 2 млн рублей. Исполком района перечислил 600 тыс. рублей по первому этапу работ, исполнитель же работы по контракту не выполнил, после чего заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. За неисполнение контракта по банковской гарантии была истребована часть суммы. Решением федеральной антимонопольной службы компанию-подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.

— Деньги потрачены, а все виды работ придется выполнять по новой, — сетует Гаязов.

Также нарушали закон и в других сферах: исполком Апастовского района заключил контракт с ООО «Профсервис» — организация занимается межмуниципальными перевозками. По контракту исполком перечислял перевозчику субсидии на возмещение части затрат. «Профсервис» предоставлял отчетную документацию — сколько людей перевез. По факту же в отчетах шли завышенные цифры, и фирме переплатили более 500 тыс. рублей.

Гаязов также отметил частые манипуляции с объемом истраченного ГСМ: «По одометру одно, по списанию другое. У некоторых машин это до 1,5 тонн бензина: не бьется километраж и расходная часть. Куда ГСМ ушли — непонятно».

Рассказывая о работе комиссии в Тюлячинском районе, спикер возмутился тем, что в Тюлячах нет очистных сооружений, а отходы вывозят в другие районы. Фото: inkazan.ru

Нарушения лесного хозяйства, отсутствие очистных в Тюлячах и незаконные свалки



В Апастовском районе экспертная группа изучала сферу использования земель различных категорий на границе с Буинским районом. На землях лесного фонда выявили строения, огороженные забором. Выяснилось, что физлицо в безвозмездное пользование оформило участок в 4 гектара для организации пасеки. В углу участка действительно оказалась маленькая пасека, но основная территория занята банями и зданиями — около 7-8 построек у озера.

Курьезность случая, как отметил замначальника управления, в том, что человек, который взял в безвозмездное пользование землю под пасеку, является сотрудником организации, подведомственной Минлесхозу, — он должен был осуществлять контроль и надзор за исполнением лесного законодательства. В итоге министерство подало иск в суд на своего сотрудника.

Рассказывая о работе комиссии в Тюлячинском районе, спикер возмутился тем, что в Тюлячах нет очистных сооружений, а отходы вывозят в другие районы.

— На сегодняшний день в Тюлячах четыре очистных сооружения, но работает только одно, и оно не обслуживает население, — заявил Гаязов.

В 2016—2017 году ГИСУ выделило 26 млн рублей местной компании «Строитель», которая была на субподряде и вызвалась исполнить работы по контракту. По факту проведения проверки сотрудниками МВД выявлены завышения по объему выполненных работ и стоимости приобретенных материалов. По этим нарушениям велись разбирательства, виновных осудили. Однако, проблема тюлячинцев на сегодняшний день так и не решена: «Воз и ныне там: деньги потрачены, очистные не работают. Организация, которая работает в районе в сфере ЖКХ, вынуждена вывозить жидкие бытовые отходы за пределы района. Население из-за этого переплачивает за услуги».

Айрат Шигапов рассказал, сколько выявлено нарушений природоохранного законодательства в республике в 2021 году — 2 856 фактов. Фото: aksubayevo.ru

Такая же проблема возникла при строительстве очистных в промпарке: бюджетные деньги на строительство и запуск потрачены, а объект не функционирует. Для запуска очистных сооружений теперь требуется дополнительное финансирование из бюджета, — заявил чиновник.

Айрат Шигапов, замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана рассказал, сколько выявлено нарушений природоохранного законодательства в республике в 2021 году — 2 856 фактов, при этом общая сумма штрафов составила 27 млн рублей, возбуждено 14 уголовных дел. Мониторинг нарушений министерство ведет с помощью фотоловушек, квадрокоптеров, а для предотвращения коррупционных преступлений применяет видеорегистраторы — ведет запись разговора инспектора с нарушителем природоохранного законодательства.

С начала года при обследовании санитарно-экологической обстановки Апастовского и Тюлячинского районов выявили нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления, незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, нарушения в сфере обращения с водными объектами, в том числе ограничения свободного доступа к водоемам.

В Апастовском районе обнаружили 14 несанкционированных свалок, из них 13 ликвидировали. Ведут работы по рекультивации так называемых диких карьеров. В Тюлячинском районе зафиксировали 35 нарушений, 14 мест уже привели в надлежащее состояние.

По факту ограничения доступа к воде в местах общего пользования устанавливают собственников участков, после чего будут поданы исковые заявления на демонтаж ограничивающих доступ конструкций.

В Апастовском районе обнаружили 14 несанкционированных свалок, из них 13 ликвидировали. Фото: eco.tatarstan.ru

Конфликт интересов, семейный бизнес в стенах школы и студенты-прогульщики



Рамис Музипов, замминистра образования и науки РТ поделился результатами проверки тех же районов специалистами своего ведомства. В Апастовском проверили 20 школ, 26 детсадов, четыре учреждения дополнительного образования и одно учреждение средне-профессионального образования. В Тюлячинском — 11 школ, 15 детсадов и два учреждения дополнительного образования.

По итогам проверки комиссия выявила ситуацию конфликта интересов, когда руководители образовательных учреждений ведут у себя же в организации дополнительные уроки, за которые дополнительно начисляется заработная плата. Рамис Музипов обратил внимание на то, что руководители могут вести уроки — это не нарушает законодательство, но речь идет о нарушениях, когда в условиях конфликта интересов простым учителям не хватает часов, а руководители учреждений эти часы забирают себе, либо на бумаге эти занятия ведутся, а по факту учебную документацию составляют за руководителей их же сотрудники. Кроме того, как показала проверка, руководители не указывали в своих справках о доходах ведение педагогической деятельности.

Проиллюстрировал ситуацию конфликта интересов случаем в школе одного из районов, где сын директора числился методистом, но был прописан и жил в Казани, приезжал в район только на выходные, а по документам будто бы вел уроки каждый день. Директор о конфликте интересов никого не уведомляла.

Рустам Гаязов поделился случаем преступного семейного бизнеса и в стенах школы в Елабуге: директор школы заключил договор аренды на помещение в 10 кв. м. При проверке выяснилось, что занято не 10 кв. м, а более 150. Жена директора была устроена методистом в образовательное учреждение, там же по документам трудились его сын и дочь. Сын открыл в школе копицентр, для работы которого использовал школьное оборудование. В магазине, открытом женой директора школы в здании образовательного учреждения, трудились два продавца, которые числились сотрудниками школы и получали зарплату. Ущерб от этой схемы оценили более чем в 1,5 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

Музипов также рассказал о других выявленных нарушениях: в Апастовском районе огромное количество работников с отсутствием справки о наличии или об отсутствии судимости. Справки отсутствовали у работников детских садов «Радуга», «Солнышко» и работников нескольких школ.

В Апастовском колледже выявлены случаи приписок студентов, которые не посещают занятия — это 12 студентов, которые числились в учебном заведении: семь студентов по специальности «механизация сельского хозяйства» (1-й курс), пять студентов по специальности «технология и продукция общественного питания» (3-й курс). Все эти студенты, кроме того, получали стипендию — на нее потрачено около 20 тыс. рублей бюджетных денег. Студентов отчислили.

Аналогичную ситуацию выявили в Дрожжановском районе — ущерб порядка 100 тыс. рублей. На сегодняшний день в связи с этими и другими аналогичными случаями уволены три руководителя учреждений СПО, двоим объявлено замечание, а пяти — выговоры за ненадлежащий контроль за посещением студентов.

Рустам Гаязов рассказал, как ООО «Свияга плюс» заключило контракт с подведомственным учреждением Минмолодежи на организацию отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Выяснилось, что детей отдыхает меньше заявленного количества — 39 человек вообще не находились на отдыхе и никаких услуг не получали. Ущерб от деятельности составил более 1 млн рублей. «Свияга» эту сумму возместила.



«Подписаны документы, якобы отдохнули дети, а человек сразу же возмещает средства. О чем это говорит? Возможно, тут мы говорим о системе», — считает Гаязов. Фото: tatarnews.ru

В Казани также был подобный случай: подведомственный Минмолодежи республиканский центр «Лето» перечислил средства для организации профильных смен одной из казанских гостиниц. А когда начали изучать документы и задавать вопросы, эта гостиница в тот же день возместила более 2 млн рублей.

В Зеленодольском районе лагерь, в котором должны были отдохнуть дети с заболеванием легочной системы, при проверке возместил более 10 млн рублей.

— Как только задали вопросы: «А кто же у вас отдохнул?», они сразу же перечислили эти средства по контракту обратно. Подписаны документы, якобы отдохнули дети, а человек сразу же возмещает средства. О чем это говорит? Возможно, тут мы говорим о системе, — считает Гаязов, имея ввиду, что такие нарушения фиксируются при проверке нескольких организаций.

Проверки учреждений продолжаются по всей республике.

