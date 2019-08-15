245 выпускников-медалистов татарстанских школ не дотянули до «пятерки» на ЕГЭ

Фото: Инна Серова

245 выпускников татарстанских школ из числа претендентов на медаль «За особые успехи в учении» не смогли сдать обязательные экзамены хотя бы на 70 баллов, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на проходящем в МВЦ «Казань Экспо» августовском педсовете.

22 предполагаемых медалиста не набрали необходимое количество баллов ни по русскому языку, ни по математике, а 25 выпускников не дотянули до «пятерки» по математике базового уровня.

Худшие результаты продемонстрировал Лаишевский район, где право на медаль смогли подтвердить лишь 55% претендентов — 12 из 22.

Необъективно, по итогам проверок Рособрнадзора, уровень знаний потенциальных медалистов оценили в 53 школах 29 муниципальных районов Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что 18 татарстанских выпускников в 2019 году даже после пересдачи не смогли набрать минимально необходимый балл по базовым предметам ЕГЭ — русскому языку и математике.