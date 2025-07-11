«Резиновой» Богородской школе суд дал год на сокращение числа учеников

В результате долгожданного капремонта в скандальной татарстанской школе стало на четыре класса меньше

Фото: Реальное время

Неудачно сходили за разъяснениями в Верховный суд РТ представители Пестречинского райисполкома, который не может исполнить решение суда, обязывающее осуществлять прием детей в «резиновую» Богородскую среднюю школу «с учетом соблюдения нормы площади рекреации и нормы площади в учебных кабинетах в соответствии с требованиями действующего законодательства». Как сообщили «Реальному времени», суд просто отодвинул на год срок исполнения этого требования. Родители учеников школы, где сейчас идет капитальный ремонт, опасаются, что работы не завершат к 1 сентября и детям опять придется учиться на дистанте и в других школах района, как это было в последней четверти учебного года. Подробнее о споре вокруг судебного решения, ходе ремонта и шансах учеников вернуться к новому учебному году в обновленную школу — в материале.

«Уже убрали четыре кабинета»

В редакцию обратились родители учеников Богородской средней школы, которую в завершившемся учебном году вместо расчетных 247 учеников посещали 450. Ради фактически «высуженного» республиканским управлением Роспотребнадзора капитального ремонта учебное заведение почти в полном составе с IV четверти перевели на дистант.

Родители опасаются, что ремонт, на который потрачено 112 млн рублей, к 1 сентября не успеют завершить, и новый учебный год дети вновь встретят на дистанционном обучении, а по итогам всех работ в школе будет еще теснее, чем раньше.

Родители учеников опасаются, что ремонт, на который потрачено 112 млн рублей, к 1 сентября не завершится. скриншот мессенджера

Поскольку добивающиеся строительства в Богородском новой школы активисты, по их словам, испытали давление со стороны местных чиновников за то, что делились проблемами с представителями СМИ, они попросили не раскрывать их имена в публикации. Одна из них рассказала, что смогла побывать в ремонтирующейся школе:

— На втором этаже ремонт почти завершен, и сделано все хорошо, однако на первом — работы почти не ведутся, а рабочих на объекте раз-два и обчелся. На улице вскрыты подземные инженерные коммуникации. И если дальше ремонт будет продвигаться такими темпами, вряд ли его завершат к 1 сентября. Мы говорили с учителями — они тоже в этом сомневаются.

Кроме того, родители выяснили, что в соответствии с проектом, по которому делается капремонт, площади помещений школы приведут в соответствие с СанПиН. Кабинеты, которые ранее «выкроили» из рекреаций, чтобы было где проводить уроки, будут ликвидированы, чтобы вернуть рекреации.

— Уже убрали четыре кабинета, — рассказали жители Богородского. — И чтобы принять всех детей, у администрации школы не останется иного выхода, как увеличить число учеников в классах до 30—35. О каком качестве обучения может идти речь в таких условиях?

«Уже убрали четыре кабинета, — говорят родители. — И чтобы принять всех детей, у администрации школы не останется иного выхода, как увеличить число учеников в классах до 30—35». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Активистов также волнует вопрос о новом оборудовании для школьных кабинетов, поскольку все эти годы дети учатся за старыми партами и сидят на таких же старых стульях. В смете капремонта и контракте на сайте госзакупок они не нашли информации о статье расходов на оборудование для школы и опасаются, что его вовсе не будут обновлять.

Все идет по графику?

Сомнения родителей в том, что школа в Богородском откроется к 1 сентября, небеспочвенны. Согласно контракту, заключенному Главстроем РТ с ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг» на ремонт сразу четырех объектов — детдома в селе Нурлаты Зеленодольского района, Богородской средней школы, Большеарташской основной общеобразовательной школы в Сабинском районе и казанской школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной, эта компания должна завершить все работы только к 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта датирован и вовсе 16 января 2025 года, когда в школах начнется третья четверть.

Пообъектного плана-графика к контракту не приложено. Однако в ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг» «Реальное время» заверили, что «сдадут школу не к 1 сентября, а еще раньше».

В ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг» «Реальное время» заверили, что «сдадут школу не к 1 сентября, а еще раньше». скриншот мессенджера

В текст госконтракта на сайте госзакупок недавно были внесены изменения, в результате которых общая сумма контракта по Богородской школе не поменялась, но из нее вычленили расходы на приобретение комплекта технологического оборудования — 9,16 млн рублей.

— На сегодняшний день на объекте завершены кровельные работы, штукатурка стен, выполнена стяжка пола, заменены трубы отопления, завершены работы по замене электрики и слаботочных сетей, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Пестречинского района. — На данный момент ведутся работы по укладке плитки, стены готовят к покраске, собирают потолки и проводится ремонт фундамента. Ремонтные работы будут завершены к 1 сентября и новый учебный год дети начнут в очном режиме.

«Просили разъяснить, а не отодвинуть срок»

Верховный суд республики в эти дни рассмотрел апелляционную жалобу Пестречинского райисполкома на решение районного суда по иску республиканского управления Роспотребнадзора, который обязал муниципалитет и Богородскую школу «осуществлять прием детей в общеобразовательное учреждение с учетом соблюдения нормы площади рекреации и нормы площади в учебных кабинетах в соответствии с требованиями действующего законодательства». Согласно указанию суда, исполком района и школа должны направить истцу информацию об исполнении решения в срок до 5 августа 2025 года.

«Мы просили Верховный суд разъяснить, каким образом мы можем исполнить это решение». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В апелляционной жалобе мы просили Верховный суд разъяснить, каким образом мы можем исполнить это решение, — пояснили «Реальному времени» в исполкоме. — Мы просто не понимаем, каким способом это можно сделать. Что нужно? Построить новую школу, расширить существующую, либо не принимать в существующую школу детей, если она уже заполнена, отправлять их в другую школу? Решение суда должно быть понятным и исполнимым. Мы просили, чтобы суд либо уточнил, либо отменил это решение в этой части.

Решение Верховного суда РТ в полном объеме не изготовлено, но резолютивная его часть была оглашена 26 июня — было вынесено новое решение, которым срок исполнения требования осуществлять прием детей в школу с учетом СанПиН отодвинули на год — до 1 сентября 2026 года.

В исполкоме Пестречинского района говорят, что не видят выхода из ситуации и не смогут к 1 сентября 2026 года исполнить это судебное решение, поскольку в отсутствие в Богородском и поблизости других школ обеспечить соответствие количества учеников требованиям СанПиН можно только одним способом — отказывать детям в приеме в школу. Но такой опыт уже был, говорят чиновники, и родители потом обжаловали отказы в суде, и уже суд обязал школу зачислить этих учеников как имеющих право на образование.

Возить автобусом детей в другую школу — в Кулаевскую — родители не хотят. Реальное время / realnoevremya.ru

Есть, конечно, еще один вариант — возить автобусом «не поместившихся» в Богородскую среднюю школу ребятишек в другую школу — в Кулаевскую, однако родители этого не хотят. Да и нелогично это возить учеников из центра муниципального образования куда подальше. К тому же эта школа уже заполнена под завязку; в старом двухэтажном здании, по данным сайта «Электронное образование РТ», учатся сейчас 204 школьника.

Строить школу не будут — будут возить детей

«Реальное время» запросило у Пестречинского райисполкома информацию о количестве классов и ожидаемом количестве учеников в Богородской средней школе на 2025/26 учебный год. По получении она будет опубликована.

Родители учеников по-прежнему намерены добиваться строительства новой школы в Богородском: село и прилегающие к нему деревни активно растут, причем за счет молодых семей с детьми, а строительство детсадов и школ от этого роста отстает не на годы, а на десятилетия.

Родители учеников по-прежнему намерены добиваться строительства новой школы в Богородском. скриншот мессенджера

В решении Пестречинского райсуда упомянуто, что, «согласно Генеральному плану Богородского сельского поселения, утвержденному Решением Совета Пестречинского муниципального района от 13 сентября 2024 года №47, на территории Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района запланировано строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений с разбивкой на первую очередь (до 2031 года) и на расчетный срок генерального плана (2032—2046 года)». И что из представленных суду документов не усматривается бездействия со стороны административных ответчиков — Кабмина и Минобрнауки РТ.

— Согласно федеральному законодательству, строительство школ и детских садов относится к полномочиям органов местного самоуправления, — стандартно отвечают на вопросы об отсутствии нормальных условий для получения детьми из Богородского гарантированного законом всеобщего среднего образования Минобрнауки РТ. — Строительство учреждений образования осуществляется только в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Строительство школы и детского сада в селе Богородское Пестречинского района в рамках этих нацпроектов не предусмотрено. Министерство готово вернуться в рамках своих полномочий к рассмотрению вопроса строительства школы и детского сада в селе Богородское, если будут определены источники финансирования.

«Минобрнауки РТ готово вернуться к рассмотрению вопроса строительства школы и детского сада в селе Богородское, если будут определены источники финансирования». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но таких источников нет, а Пестречинский райсуд пришел к выводу, что новые школы в Богородском вполне можно не строить. «Предусмотренная законом обязанность органа местного самоуправления обеспечить доступность получения общего образования на конкретной территории может быть исполнена в одной из вариативных форм, в том числе путем организации бесплатного подвоза детей в общеобразовательные учреждения, о чем указано в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2017 года №18-П».

— Возить детей за тридевять земель учиться — не значит обеспечить им равное право на образование с ребятами, которым до школы идти 100—200 метров или даже километр! — возмущается мать двоих учеников «резиновой» Богородской школы. — Те, кого возят в школу в другие деревни, не высыпаются, вынуждены раньше вставать и позднее ложиться, тратить время на дорогу. Все это тоже влияет на качество их образования, и не в лучшую сторону!