Поставкой госсимволов в школы Татарстана займется компания из Мордовии

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Как выяснило «Реальное время», новые государственные символы в школы Татарстана поставит компания из Мордовии. Министерство образования и науки заключило контракт с саранским ООО «Витрина» почти на 30,4 миллиона рублей.

В ходе закупки стоимость контракта снизилась на 7,99 миллиона рублей, или на 21%. Начальная цена составляла почти 38,4 миллиона.

Поставка государственных символов России и Татарстана запланирована по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Школы получат по 275 флагов страны и республики и по столько же девятиметровых уличных флагштоков, а также по 2 750 настольных флагштоков с флагами для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях и выставках. В списке также по 275 протокольных флагов, по 275 больших и по 275 маленьких гербов.

Госсимволику получат школы Азнакаевского, Аксубаевского, Агрызского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Актанышского, Атнинского, Буинского, Бавлинского, Бугульминского, Балтасинского, Дрожжановского, Верхнеуслоного, Высокогорского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского, Нижнекамского, Нурлатского, Новошешминского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов Татарстана. В списке также школы Казани и Набережных Челнов.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поставить государственные символы в школы Татарстана компания из Мордовии должна до 30 апреля 2023 года. Закупку финансируют из республиканского и федерального бюджетов.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Витрина» зарегистрировано в Саранске в конце октября 2020 года. Компания работает в сфере деятельности рекламных агентств. Доходы за 2021 год превысили 14 млн рублей, расходы — 12,5 миллиона. Чистая прибыль оценивается в 1,356 миллиона.

«Витрина» в этом голу выиграла несколько тендеров на поставку государственных символов в школы — в Оренбургской области на 2,7 миллиона рублей, в Псковской области на 7,5 миллиона. Контракты заключены также с рядом школ Пушкинского района Санкт-Петербурга.

В 2022 году Татарстан победил в конкурсном отборе регионов России на оснащение школ государственной символикой в 2023 году. Их поставят в 1 579 общеобразовательных организаций.

Постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования», согласно которому все школы страны обеспечат государственной символикой по национальному проекту «Образование», премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в апреле 2022 года. С 1 сентября прошлого года занятия во всех образовательных организациях республики начинаются с поднятия флагов и исполнения гимнов.



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Татьяна Демина