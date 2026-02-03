В Татарстане к эксперименту с поступлением по двум экзаменам допустят 5 тысяч человек

Замминистра образования Татарстана рассказал, почему в СПО первыми будут принимать местных выпускников школ

Фото: Динар Фатыхов

В 51-й колледж республики смогут поступить по итогам двух экзаменов татарстанские выпускники 9-х классов — участники образовательного эксперимента. Предполагается, что в пилоте примут участие не менее 5 тысяч из 48 тысяч школьников, которые в 2026 году окончат 9-й класс. Почему школьников и их родителей призвали внимательно отнестись ко всем условиям участия в эксперименте, на какие специальности его действие не распространяется и как получить профессию тем, кто не осилил ни одного экзамена, — в материале «Реального времени».

На IT так не пройти

Татарстан в 2026 году вошел в число 12 регионов, где проводится образовательный эксперимент по приему в учреждения СПО выпускников 9-х классов по результатам двух экзаменов — по русскому языку и математике. С подробностями эксперимента журналистов ознакомил замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

Предполагается, что в эксперименте по бесплатному обучению по 27 образовательным программам в 25 муниципальных районах примут участие не менее 5 тыс. из 48 тыс. татарстанских школьников.

Музипов представил список 40 профессий, которые они смогут получить, и образовательных организаций, где будет проходить обучение, а также разъяснил, какие ограничения будут действовать при поступлении в учреждения СПО и при каких условиях по окончании обучения можно будет продолжить образование в вузах. Он подчеркнул, что действие эксперимента не распространяется на ряд специальностей, требующих определенной подготовки, в частности, на поступление в медицинские, педагогические, культурные учреждения СПО и на IT-специальности.

Поступить по итогам двух экзаменов татарстанские выпускники 9-х классов смогут на 40 специальностей в 51 колледж республики, из которых 12 находятся в Казани, а остальные практически равномерно распределены по районам республики, сообщил замминистра. При этом право поступить в любой из них имеет каждый школьник из Татарстана, но при зачислении предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает на территории муниципального образования, в котором «прописано» учреждение СПО, и приезжих будут зачислять после них. Это не в последнюю очередь связано с наличием общежития и достаточного для организации обучения количества педагогов в образовательном учреждении.

«Не заниматься по остальным предметам нельзя»



Для поступления будет необходимо успешно сдать два ОГЭ — по русскому языку и математике. При этом подать заявление об участии в эксперименте следует до 1 марта, но возможность передумать и сдать все четыре экзамена останется до сентября (изменить решение можно за две недели до сдачи экзаменов либо досдать недостающие для перехода в 10-й класс экзамены в специально отведенное время в сентябре).

— Мне поступил курьезный вопрос, заметил Рамис Музипов, — можно ли тем, кто сдает два экзамена и поступает в СПО на обучение выбранной профессии, не заниматься по остальным предметам? Нельзя, поскольку для того, чтобы быть допущенным к государственной итоговой аттестации (сдаче ОГЭ, — прим. авт.), необходимо пройти промежуточную аттестацию в школе и, естественно, по всем предметам школьной учебной программы получить удовлетворительные отметки.

Если впоследствии ученик передумал поступать в СПО по результатам двух экзаменов и решил продолжить обучение в 10-м классе либо намерен поступать в учреждение СПО, которое не участвует в эксперименте, ему придется досдать недостающие два экзамена, предупредил замминистра. Это можно сделать только:

вместе с одноклассниками, написав соответствующее заявление за две недели до начала государственной итоговой аттестации;

в сентябре в отведенное для пересдачи экзаменов время.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рамис Музипов особо подчеркнул, что прием в учреждения СПО по результатам двух экзаменов проходит по жестким и четким правилам, и родители и школьники должны понимать все его последствия:

— Участие в эксперименте требует взвешенного решения!

С аттестатом — в вуз, со справкой — на завод

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, какие из поступивших в рамках эксперимента выпускников колледжей и на каких условиях смогут впоследствии продолжить обучение в вузах, Рамис Музипов пояснил, что существует три уровня профессионального специального образования, в рамках которых можно получить рабочую профессию:

— Первый уровень — это профессиональное обучение по краткосрочным программам, для которых не требуется наличие аттестата. По ним дети, которые не сдали ОГЭ, а получили справку после 8—9-го класса школы, получают первую профессию по коротким образовательным программам. С наличием такой профессии продолжить обучение в вузе нельзя, это просто не предусмотрено. Следующий уровень обучения по-старому называется начальным профессиональным образованием, он направлен на подготовку рабочих и служащих. Обучившись по таким программам, можно продолжить обучение в вузе, поскольку поступить туда можно лишь имея аттестат за 9-й класс. Но поступить в вуз впоследствии можно только по своему профилю. Третий уровень, так называемое среднее профессиональное образование, также позволяет после получения диплома продолжить обучение в вузе по своему профилю.

Замминистра образования также сообщил, что в 2026 году получить рабочую профессию после 9-го класса школьники республики смогут, даже если полностью провалят экзамены и не будут аттестованы.

В 2026 году получить рабочую профессию после 9-го класса школьники республики смогут, даже если полностью провалят экзамены и не будут аттестованы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По его словам, ежегодно от 8 до 13 выпускников 9-х классов не справляются с заданиями ОГЭ настолько, что не набирают достаточно баллов для поступления в учреждения среднего профессионального образования и покидают его стены без аттестата — лишь со справкой, свидетельствующей, что они провели 9 лет в стенах школы.

С 2026 года они вне зависимости от причин, по которым не были аттестованы, смогут продолжить обучение выбранной ими рабочей профессии за счет государства — по упрощенной программе.

— Мы определили 31 профессию, по которой такие дети могут обучиться в образовательной организации, и определили 23 учреждения среднего профессионального образования, которые будут будут реализовывать образовательные программы по профессиям для школьников, которые не сдали основной государственный экзамен , — рассказал Музипов.