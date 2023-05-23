В пришкольных лагерях Татарстана летом отдохнут почти 70 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пришкольных лагерях Татарстана летом 2023 года отдохнут почти 70 тысяч детей. Об этом на брифинге в кабмине сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

— Из них у нас 651 ребенок — это дети, родители которых сегодня участвуют в специальной военной операции, и 300 с лишним детей — это дети, которые приехали с Украины с родителями, которые остались проживать у нас в Республике Татарстан, — рассказала она.

В столице Татарстана в пришкольных лагерях в летние каникулы отдохнут почти 15 тысяч детей. Они будут работать при 146 школах с 29 мая по 27 июня.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом летней оздоровительной кампанией в Татарстане в этом году охватят 168 тысяч детей. В частности, более 5 тысяч несовершеннолетних из республики отправятся на отдых на Черноморское побережье.



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Татьяна Демина