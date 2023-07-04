В Татарстане снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку, но оказался выше среднероссийского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году средний балл Единого государственного экзамена по русскому языку составил 72,01 балла. По сравнению с предыдущим годом он упал на 0,81 балла, рассказал министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

Средний балл ЕГЭ по русскому в Татарстане вновь оказался выше, чем в среднем по России. Разрыв в пользу республики превысил 3,5 балла.

— В прошлом году разница составляла 3 балла, сейчас 3,5, — заявил Ильсур Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, ЕГЭ по русскому — обязательный экзамен для выпускников 11-х классов.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина