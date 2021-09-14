Кадровый голод в школах Татарстана: почему выпускники педвузов не идут в учителя

Полностью укомплектованы педагогами лишь 12 из 43 районов республики, а наибольший дефицит — на учителей русского и математики

Фото: Ринат Назметдинов

Новый учебный год в татарстанских школах начался в условиях острого дефицита кадров — на 1 сентября не хватало около 500 учителей. Причем на первом месте в антирейтинге школ по этому показателю оказались Казань и Набережные Челны. «Реальное время» разбиралось в причинах нехватки преподавателей «главных» предметов — тех, по которым для выпускников введен обязательный ЕГЭ, искушениях, которые уводят выпускников педфаков с дороги, ведущей в школу, а также в странностях образовательных программ будущих учителей.

Хуже всего — в Казани и Набережных Челнах



— На 1 сентября 2021 года потребность в педагогических кадрах составляла около пятисот человек, из них в сельской местности — около двухсот, в городской — около трехсот, — сообщили «Реальному времени» в татарстанском Минобрнауки. — Потребность в учителях на начало 2021/2022 учебного года имеется в 33 муниципальных образованиях. Наибольшее количество вакансий педагогов заявлено в Казани, Набережных Челнах, а также в Высокогорском, Нижнекамском, Зеленодольском, Мамадышском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Альметьевском районах. Наиболее востребованными являются учителя математики, начальных классов, русского языка, иностранных языков, физики.

Как выяснилось, на начало учебного года всего в 12 районах — Аксубаевском, Балтасинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Чистопольском — школы были полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

«Всеобщей бедой» назвала нехватку учителей математики и русского языка в разговоре с «Реальным временем» директор казанского лицея №5 Гузель Рахматуллина. Она рассказала, что выпускников вузов недостаточно, чтобы покрыть этот дефицит, что КФУ, в состав которого вошел Казанский педагогический институт, набирает и обучает по этим специальностям слишком мало студентов.

Математики все меньше

— Общее количество выпускников по профилю «Образование и педагогические науки», включая филиалы КФУ в Елабуге и Набережных Челнах, в 2021 году составило 1 638 человек, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ. — На первый курс набрано в общей сложности 2 453 человека.

Как следует из предоставленных изданию материалов, университет в этом году выпустил 15 бакалавров — преподавателей русского языка, 29 — русского и литературы, 15 — математики и информатики, 17 — математики и физики, 30 — математики, информатики и информационных технологий, 27 — физики и математики. Итого в татарстанские школы теоретически в сентябре должно было прийти 34 учителя русского языка и 89 — математики.

На специальность «русский язык» набор в КФУ в 2021 году составил 28 человек, на специальность «русский и литература» — 83 (54 из них — на заочное отделение, что позволяет предположить, что там будут переучиваться педагоги с иной специализацией). Итого — 111, и это уже внушает надежду.

А вот на «математику и информационные технологии» набрали 12 первокурсников (и только заочно), на «математику, информатику и информационные технологии» — 28, стало быть, всего — 40. Еще некоторое количество педагогов со специализацией в области двух-трех предметов, включая математику, готовится специально для полилингвальных и билингвальных школ, то есть узконаправленно.

Количество бюджетных мест по специальностям университету утверждается российским Минобрнауки, а платников принимают на обучение столько, сколько подадут документы. Фото: Максим Платонов

— Набор на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, осуществляется исходя из контрольных цифр приема Министерства науки и высшего образования России, утверждаемых ежегодно, — пояснили в КФУ. — Набор на места с оплатой стоимости обучения осуществляется в соответствии с планом приема, исходя из индивидуальной потребности абитуриентов. Минимальное количество мест для приема определяется эквивалентно составу академической группы.

В переводе с канцелярского на общепонятный это, надо полагать, означает, что количество бюджетных мест по специальностям университету утверждается российским Минобрнауки, а платников принимают на обучение столько, сколько подадут документы.

«Универсалы-полилингвалы»

Поскольку в последнее время в школы приходят учителя математики со второй специализацией «иностранный язык», «Реальное время» поинтересовалось, почему в КФУ сверстали программу подготовки педагогов — с уклоном одновременно в математику и иностранные языки. В университете объяснили, что причина в большом количестве открываемых в республике полилингвальных школ:

— В настоящее время по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан в КФУ реализуется перечень направленностей (профилей) подготовки в билингвальной и полилингвальной образовательной среде. На данные образовательные программы осуществляется набор обучающихся, начиная с 2018 года. На сегодняшний день реализуются 10 образовательных программ по направлению подготовки «44.03.05 Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), в том числе по направленностям (профилям): математика и информатика (в билингвальной образовательной среде), математика и физика (в билингвальной образовательной среде), математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде). Сочетание математики и иностранного (английского) языка в рамках одной направленности (профиля) подготовки обусловлено необходимостью преподавания математики как на русском, так и на иностранном (английском) языках.

В университете объяснили, что причина в большом количестве открываемых в республике полилингвальных школ. Фото: Ринат Назметдинов

На уточняющий вопрос, почему не готовят, как раньше, специалистов, которые преподавали в школе близкие и взаимосвязанные предметы, например математику, физику и астрономию, нам ответили, что КФУ готов разработать и реализовать такие образовательные программы. Был бы, как говорится, на них заказ.

«Эмоционально и физически затратно»

Однако подготовить в нужном количестве учителей нужного профиля — полдела, надо их еще как-то и в школы завлечь. По словам директора казанского лицея №5 Гузель Рахматуллиной, получив диплом, многие специалисты идут прямиком в репетиторы.

Ответ на вопрос, почему так происходит, дала на одном из заседаний комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам директор казанской гимназии №90 Гульсина Закирзянова:

— Приходит ко мне молодой специалист, что я могу ему предложить? Ставку за 14,5 тысячи рублей. Потому что стажа у него нет, квалификационной категории тоже. Поэтому доплаты за то и другое не будет… Еще я не могу предложить приезжему молодому специалисту жилье (речь — о выпускниках елабужского и челнинского филиалов КФУ, — прим. авт.). Снимать квартиру в Казани очень дорого… Молодой учитель вынужден брать две ставки — это эмоционально и физически очень затратно.

Закирзянова дала понять, что проблему можно было бы частично решить, подняла вопрос о распределении специалистов, которые получили образование на бюджетные деньги, — путем обязательного распределения на вакансии, которые имеются в школах. И обозначила еще одну проблему, по которой учителя уходят из школ:

— Учитель сталкивается с классом, где 30 детей, он сталкивается с родителями, которые хотят, чтобы их ребенок был лучший в учебе. Никогда в моей педагогической практике не было такой проблемы, как сейчас, когда родитель приходит и говорит: «А почему Пете учитель ставит пять, а моему Ване — четыре?» — и бежит в прокуратуру.

Учитель как обслуга

— Учителя уходят из школы, потому что отношение к учителю у нас в стране изменилось не в лучшую сторону, — согласен с директором школы №90 председатель рескома ТРО Общероссийского профсоюза образования Юрий Прохоров. — Безусловно, учителям надо повысить зарплату, но ведь и уважение должно быть! Образование сейчас родителями школьников воспринимается исключительно как услуга, а учитель — как обслуга. Статус педагога изменился, упал. Если раньше работала цепочка ученик — родитель — педагог, и родитель с педагогом были единомышленниками, то сейчас родители из этой связки выпали. Надо, чтобы эта связь восстановилась, чтобы родители перестали быть потребителями, чтобы они вернулись на свое место в единой системе требований к ученику.

А для этого, по мнению Прохорова, необходимо, чтобы родители, как прежде, могли прийти в школу в любой момент, обсудить с учителем проблемы, договориться о едином подходе к воспитанию и обучению своего чада:

— А сейчас их вообще в школу не пускают!

Юрий Прохоров привел свою статистику — реском отследил последствия пагубного переориентирования школы на оказание образовательных услуг вместо обучения и воспитания:

— Только в Казани на 31 августа не хватало 47 учителей математики, 78 учителей начальных классов. На начало года лишь 40 процентов выпускников педагогического факультета идут работать в школы, а впоследствии в школах из них остаются всего 10-15 процентов.

Что же касается зарплат учителей, за которые молодые специалисты не желают исполнять роль бесправной «обслуги» в школах, то Татарстанский профсоюз работников образования уже предложил правительству РТ скорректировать систему оплаты труда школьных учителей. Результаты (если зарплаты поднимут) будут видны как минимум через год — не раньше.

Школа жива перегрузками и пенсионерами?

Ну а в Минобрнауки республики настроены вполне оптимистично.

— В истекшем учебном году за счет распределения молодых специалистов были закрыты около 800 вакансий в школах, в том числе по дефицитным специальностям, — сообщили в министерстве. — Ежегодно наблюдается приток молодых специалистов — выпускников педагогических специальностей: в 2018-м — 660 человек, в 2019-м — 720, в 2020-м — 797, в 2021 году — более восьмисот человек. Хорошее закрепление молодых специалистов в школах наблюдается в Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Высокогорском, Заинском, Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Тукаевском, Черемшанском районах.

А пока остаются открытые вакансии, их закрывают, по сути взваливая дополнительную нагрузку на имеющихся в школах педагогов:

— С целью своевременного выполнения образовательных программ имеющиеся вакансии в начале учебного года закрываются за счет распределения нагрузки среди действующих учителей, привлечения педагогов по совместительству и учителей, имеющих подготовку (переподготовку) для преподавания по смежным учебным предметам, а также студентов старших курсов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», работников пенсионного возраста.