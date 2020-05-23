«Ковидное» лето 2020-го: в загородный лагерь — не раньше июля, в пришкольный — в августе

Минмолодежи Татарстана приготовило для школьников 184 тысячи путевки, из них 30% бесплатны

Татарстанские школьники поедут в летние лагеря, несмотря на «противовирусные» ограничения, также будут работать и школьные лагеря. Все об особенностях детского отдыха в республике в условиях пандемии COVID-19 выяснило «Реальное время».

Миллионы рублей наготове



Традиционно организацией летнего отдыха занимаются два ведомства — Министерство по делам молодежи и Министерство образования и науки Татарстана. И там и тут раскрывать все подробности подготовки отдыха считают преждевременным, а главное, не рискуют даже предположительно назвать дату начала работы лагерей. Как выяснило «Реальное время» из собственных источников в ведомствах, там ждут «отмашки» — инструктивных писем из федерального центра.

Пока же в регионах ориентируются на полученную в конце апреля от Минпросвещения России рекомендацию «проанализировать имеющиеся договоры субъектов РФ с организациями и проработать вопрос о переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на более поздний срок».

«Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут как влево, так и вправо, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с участием президента России Владимира Путина.

«Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут как влево, так и вправо, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации», — заявил Сергей Кравцов на совещании с участием Владимира Путина. Фото kremlin.ru

Между тем тендеры на портале госзакупок уже объявлены. К примеру, Минобрнауки РТ разместило шесть извещений о конкурсах на право «оказания услуг по организации отдыха, оздоровления детей путем приобретения путевок на условиях долевого финансирования» — на общую сумму 8,95 млн рублей. Еще почти на 8,4 млн рублей ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» намерено потратить на приобретение путевок для участников лагерей военно-патриотической направленности палаточного типа «Растим патриотов», «Юный парашютист», «Следопыт. Крутые берега».

Тендер стоимостью 2,21 млн объявлен на приобретение путевок без софинансирования для участников межрегионального профильного лагеря с речевой практикой «Гөлстан», 2,36 млн — межрегионального форума интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария», 3,51 млн — межрегионального палаточного лагеря с речевой практикой по татарскому языку «Болгар — туган тел», 2,58 млн — многонациональной профильной смены «Дуслык». 3,27 млн планируется потратить на организацию питания детей в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие».



За городом — лучше

— Обычно детские лагеря в нашей республике начинали работать с 1 июня, сейчас загородные лагеря откроются ориентировочно на месяц позднее, с 1 июля или даже позже, в соответствии с рекомендациями федерального министерства, — сообщила «Реальному времени» заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. — А пришкольные лагеря могут открыться еще позднее — с 1 августа.

По ее словам, отдохнуть в лагерях по линии Минобразования в этом году смогут более 90 тысяч школьников, из них 69 тысяч — в пришкольных лагерях. Стоимость путевок для родителей останется в пределах прошлогодней. А вот продолжительность смен может быть сокращена с 18 до 14 дней — чтобы все успели получить свою «дозу» отдыха.

По словам Алсу Асадуллиной, отдохнуть в лагерях по линии Минобразования в этом году смогут более 90 тысяч школьников, из них 69 тысяч — в пришкольных лагерях. Фото mon.tatarstan.ru

— Загородные лагеря — это наиболее удобный вид отдыха, потому что они могут работать в закрытом режиме, — отметила Асадуллина. — Туда приедут «чистые» дети, в этом году не планируется никаких выездов из лагерей в течение смены, а все мероприятия и развлечения будут организованы внутри лагеря силами педагогов и воспитателей. Родительских дней также не будет. То есть будет обеспечена изоляция детей, они будут максимально защищены от инфекции.

Планируется открыть 1 800 лагерей

В пресс-службе республиканского Министерства по делам молодежи на вопрос «Реального времени», как осуществляется подготовка местных лагерей, сообщили, что «в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 г., помимо исполнения обязательных требований и предписаний Роспотребнадзора, совместно с коллегами ведется работа над усилением режима приема и оздоровления детей. Совместно с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором вводятся дополнительные меры по усилению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, медицинского осмотра, увеличение количества использования дезинфицирующих средств, использование средств индивидуальной защиты».

Там подтвердили, что планируется дополнительная мера по профилактике — полная отмена родительских дней и «прорабатывается возможность постоянного стационарного проживания всех сотрудников и обслуживающего персонала на территории лагеря без выезда домой в течение всей смены». В части же приема передач от родителей в виде продуктов питания особые меры в лагерях Татарстана введены уже с прошлого года, уточнили в ведомстве.

Загородные лагеря — это наиболее удобный вид отдыха, потому что они могут работать в закрытом режиме. Фото Олега Тихонова

В Минмолодежи сообщили, что летом «запланирована работа 1800 организаций всех форм отдыха по всей республике, в том числе стационарные загородные лагеря, лагеря палаточного типа, пришкольные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, санаторно-курортные организации, лагеря на Черноморском побережье».

Всего к реализации на лето запланировано 183 604 путевки, из них 55 505 бесплатных, в том числе для 14 310 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Минмолодежи назвало ориентировочную стоимость путевок на лето-2020: рыночная на 18 дней — от 16 тыс. руб., льготная — от 5 тыс. руб.

А на вопрос, сколько конкурсов и на какие суммы уже проведено министерством по закупке путевок, там сообщили: «В связи с пандемией в марте был установлен запрет на проведение конкурсных процедур. На сегодняшний день процесс проведения конкурсных работ не возобновлен. Планируется, что к открытию летней кампании все процедуры будут завершены».

На Черном море — долгий «отлив»?

По словам замминистра образования РТ, ведомство готовит к приему детей все имеющиеся в республике детские базы отдыха и ожидает регламентирующих федеральных документов. О традиционных же сменах на черноморском побережье для татарстанских детей Алсу Асадуллина высказалась лаконично: «Они под вопросом».

О традиционных сменах на черноморском побережье для татарстанских детей Алсу Асадуллина высказалась лаконично: «Они под вопросом». Фото anapacity.com

Напомним, Сергей Кравцов на совещании у Путина предлагал отправлять детей только в лагеря внутри региона, его поддержала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее, как свидетельствует информация на портале госзакупок, ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» по результатам электронного аукциона уже заключило с ООО «Санаторий «Янтарь» контракт на приобретение путевок на условиях долевого финансирования на организацию оздоровления и отдыха детей и молодежи на Черноморском побережье — в Анапе — стоимостью 12,87 млн рублей.

— В текущем году плановый показатель составлял порядка 4 000 детей. В том числе предполагался отдых 620 детей по социальным программам — детей-сирот и детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, — ответили в пресс-службе Минмолодежи «Реальному времени» на вопрос об отдыхе на Черном море, подчеркнув, что это — только планы, которые в любой момент могут быть изменены в соответствии с решениями, принимаемыми в федеральном центре. — Была запланирована работа пяти баз, в том числе лагеря «Юбилейный» в Туапсе, баз отдыха «Янтарь», «Витязево» и «Приазовец» в Анапе.