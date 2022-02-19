Активисты родительского сообщества Татарстана обратились к Путину из-за новых школьных программ

В письме российскому президенту общественники заступились за право детей и родителей выбирать пятидневку и изучать родной язык

Фото: Максим Платонов

Активисты из группы в соцсети «Родительское сообщество Татарстана» (РОСТ) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой инициировать проверку выложенных для обсуждения проектов примерных образовательных программ начального и основного общего образования. Общественники считают, что их принятие в предложенном виде грозит «дискриминацией детей по территориальному признаку», лишает детей в национальных республиках шанса на пятидневку, а желающих изучать татарский язык — возможности делать это в нормальном объеме. А сами программы, по словам активистов, подменяют понятия прав и обязанностей учащихся. Кроме того, внимательные родители обнаружили в проектах, подготовленных по заказу российского Министерства просвещения, «технические ляпы» и противоречия. Подробности обращения, мнения родителей и Минобрнауки Татарстана — в материале «Реального времени»

Путину, Сухановой, Кравцову, Краснову



Помимо Путина, письма аналогичного содержания отправлены в адрес и.о. директора Института стратегии развития образования Российской академии образования Татьяны Сухановой (в рамках общественного обсуждения документов), министра просвещения России Сергея Кравцова и генерального прокурора России Игоря Краснова.

В нем говорится, что проекты примерных программ основного общего образования, «несмотря на заявленное единство образовательного пространства, в рамках обязательной части учебного плана рекомендуют для школ национальных республик и для всех остальных школ разный набор, разное количество предметов и разное количество учебных часов на изучение предметов».

Для среднего звена школ других административных единиц России документ рекомендует четыре варианта учебного плана: два — ориентированных на пятидневную учебную неделю и два — на шестидневку. А для школ национальных республик предложено лишь два варианта плана, и оба они предполагают шестидневку.

— Они не предусматривают… ни возможности изучать второй иностранный язык, ни возможности изучать предметы углубленно, — говорится в обращении.

Общественники обнаружили в предложенных к обсуждению документах «противоречие с уже действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных организаций». Так, рассуждают они, ФГОС предписывает, что «для организаций (школ), в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ осуществляется при наличии возможностей организации (школы) и по заявлению обучающихся, родителей несовершеннолетних», а проекты примерных образовательных программ игнорируют это положение.

Кроме того, закон «Об образовании в Российской Федерации», напоминают общественники, предусматривает, что школа может выбирать между 6-дневным и 5-дневным режимом обучения с учетом мнения родителей.

О правах и обязанностях

— Формулировки проекта примерных образовательных программ в случае, когда речь идет о школах национальных республик, подменяют право на изучение родного языка обязанностью его изучать, — делают вывод активисты РОСТа. — Проекты примерных образовательных программ, рекомендуя для школ национальных республик учебные планы только и исключительно с шестидневным обучением…, нивелируют возможность участия законных представителей учащихся в процессе выработки решения о режиме занятий…

Что касается проектов примерных программ начального образования, то к ним у РОСТа аналогичные претензии. Часть включает обязательный предмет «родной язык и литература», а часть не включает.

— Формулировки, используемые в проектах…, дают бесконтрольную возможность для включения администрациями школ национальных республик предметов «Родной язык» и «Родная литература» в обязательную часть учебного плана всем детям под угрозой неаттестации, а также вводят шестидневный режим без учета мнения детей и родителей, вопреки их интересам и образовательным потребностям, — пишут активисты Путину.

Общественники обеспокоены перспективой возвращения к порядкам, которые в 2017 году вызвали в Татарстане настоящую «школьную революцию». Кроме того, их беспокоит, что «дети, у которых нет потребности в изучении родного языка (под эту категорию попадают все русскоязычные дети, т.к. требования к результатам усвоения предметов «русский язык» и «родной язык», а также «литература» и «родная литература» в значительной степени дублируют друг друга), лишены в настоящее время и будут лишены в дальнейшем возможности изучать востребованные ими предметы».

«Проекты документов мало улучшают текущую ситуацию с изучением родных языков»

В своем обращении представители РОСТа предлагают откорректировать проекты примерных образовательных программ. А именно — предварить используемую в проектах формулировку «в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории республик Российской Федерации, может вводиться изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации» словами «обучающимся, заявившим о своем желании изучать государственный язык республики или родной язык».

Общественники также просят добавить в примерные образовательные планы отсылку к ФГОС, где закреплено, что в школах с русским языком обучения изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ осуществляется при наличии возможностей и по заявлению учащихся и их родителей.

Еще одно предложение от РОСТа — исключить «дискриминацию детей по территориальному признаку», заложив в примерные образовательные программы возможность для всех выбирать между шестидневкой и пятидневкой. Причем в таких формулировках, которые предусматривают принятие решения с учетом мнения родителей и учащихся.

И «в целях защиты детей от угроз неаттестации со стороны школьной администрации» родители-актививисты просят «отдельно зафиксировать право детей, которые не заявили о желании изучать родной язык или государственный язык региона, обучаться по индивидуальному учебному плану, не содержащему этих предметов». Мотивируют они это заботой о том, чтобы дети не «становились заложниками национальной политики» и стремлением обеспечить соблюдение конституционных прав учеников школ на всей территории России.

В ходе изучения проектов программ выяснилось также, что они «переполнены техническими ляпами, сбитой нумерацией и пунктами, противоречащими другу другу, что говорит о том, что разрабатывались они в дикой спешке, без правок и вычитывания».

Активисты приводят результаты сравнения нынешних и предлагаемых авторами программ учебных планов и делают вывод:

— Проекты документов мало улучшают текущую ситуацию с изучением родных языков, сложившуюся в школах с русским языком обучения нашей республики. Они в среднем на 1 час в неделю (иногда на 2 часа в неделю, это зависит от года обучения) сокращают количество уроков, отводимых на предметную область «родной язык» и «родная литература», и только. Еще час времени предполагается освободить за счет переноса третьего урока физкультуры во внеурочку, но все это, к сожалению, не решает вопрос о переходе на пятидневку.

Они утверждают, что проекты документов «существенно ухудшают текущую ситуацию с изучением родных языков в школах с родным (нерусским) языком обучения, сокращая количество часов на предметную область «родной язык и литература» на 1—3 часа в неделю в зависимости от года обучения».



— А вот детям в остальных школах России рекомендованы совсем иные учебные планы, предусматривающие для желающих все мыслимые и немыслимые удобства: возможность обучаться по пятидневке, не изучая родной язык, возможность обучаться по пятидневке, одновременно изучая родной язык, возможность изучать второй иностранный язык, возможность изучать отдельные предметы углубленно, — возмущаются активисты.

«Чиновники далеки от реальности»

— Школы в республиках продолжают делать универсально неудобными для детей. Всех детей. Причем решение опять пытаются принять за нас, — написала активистка РОСТа, жительница Казани Рая Демидова на страничке в соцсети. — Разница только в том, что до 2017 года это решение принимали местные власти, из-за чего школы были в большей степени неудобны русскоязычным детям, а для татароязычных были, скажем так, удовлетворительными, но не хорошими и уж тем более не отличными. А теперь решение предлагают московские чиновники, рекомендуя делать школы приемлемыми (но не хорошими и тем более не отличными) для русскоязычных детей и неудовлетворительными для детей татароязычных. Проекты программ рекомендуют в национальных республиках делать школы с родным языком для всех, но количество уроков на этот предмет отводить минимальное. В школах с русским языком обучения — 2 урока в неделю, в школах с татарским языком обучения — 3 урока в неделю. Все это при шестидневном режиме обучения и отсутствии углубленного изучения других предметов. Выбор языка, изучаемого в качестве родного, по-прежнему за родителями. При этом для детей других регионов школы рекомендуют создавать самые разные: и работающие по пятидневке, и работающие по шестидневке, и с родным языком, и без родного языка, и с углубленным изучением предметов, и со вторым иностранным для желающих.

Как сообщила Демидова «Реальному времени», эти программы в куда большей степени нанесут удар не по школам с русским языком обучения, а по тем, которые раньше называли национальными:

— И снова по учителям татарского языка, потому что у нас подавляющее большинство в школах с русским языком обучения (по крайней мере по официальной версии) выбрало татарский. Да и родной русский ведут переученные учителя татарского чаще всего. И тут сразу на треть количество уроков сократят. Часов станет меньше, нагрузку ниже ставки снижать нельзя. Что дальше? Увольнять учителей?

Ситуацию прокомментировала другая родительница из Казани под ником Юлия Весна:



— У нас чиновники далеки от реальности. Когда они о детях и удобстве других думали.

Высказалась на анонимных началах еще одна мать ученицы казанской гимназии:

— Меня больше всего заботит право моего ребенка получить в школе те знания, которые позволят ему конкурировать с детьми из других регионов при поступлении в любой вуз страны, хоть в казанский, хоть в московский, хоть в петербургский. А оно уже нарушено, потому что в первые школьные годы количество часов на изучение важных предметов вроде русского языка и математики у нас урезалось в пользу родного языка. И еще: если дети раньше изучали в младших классах логичное и понятное «Природоведение», то теперь им преподают бестолковый, на мой взгляд, «Окружающий мир», в котором «смешались в кучу кони, люди». Все это напоминает эксперименты столетней давности, когда в советских школах после революции начали было одновременно изучать и как пишется слово «утка», и строение утки на одном уроке. До окончания школы дочке осталось три года, но я считаю, что она по-прежнему ущемлена, потому что вместо того, чтобы углубленно изучать русский и алгебру, она просиживает часы на родном языке, где занимается, на мой взгляд, непонятно чем. И теперь, спустя сто лет после возвращения к логичному и качественному образованию, мы получаем молодежь с вполне конкурентноспособными баллами по ЕГЭ, но неспособную грамотно написать даже пару слов! Ведь многие говорят и пишут не «в общем», а «вообщем», пишут раздельно «не» там, где надо писать слитно, и так далее.

«Признаков дискриминации не усматриваем»

— В связи с принятием новых федеральных государственных образовательных стандартов Министерством просвещения РФ и его подведомственными учреждениями были разработаны проекты примерных образовательных программ начальной (1—4 класс) и основной школы (5—9 класс), — ответили в татарстанском Минобрнауки на вопросы «Реального времени» о том, как в ведомстве расценивают обращение РОСТа к президенту России. — Данные проекты сейчас проходят общественное обсуждение, и это стандартная процедура при принятии новых документов. Коллеги из федерального центра будут рассматривать все предложения и замечания, которые к ним поступят. Пока примерные программы окончательно не одобрены.

В республиканском министерстве отметили, что по действующему законодательству каждая школа самостоятельно разрабатывает свою образовательную программу на основании ФГОС и с учетом примерной программы. И что ФГОС определен исчерпывающий перечень предметов, преподаваемых в школе, который она должна реализовывать, а в обсуждаемом проекте примерной программы представлены лишь возможные варианты. Также там напомнили, что вопрос определения режима дня, то есть выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели находится исключительно в полномочии образовательной организации.

— В то же время Министерство каких-либо признаков дискриминации обучающихся, в том числе по территориальному, национальному или иным критериям не усматривает, — считают в Минобрнауки РТ.