Двести автобусов для Минобрнауки, тонны меда для «Татспиртпрома» и парк в Муслюмово

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. 200 автобусов для Минобрнауки

Министерство образования и науки Татарстана на неделе объявило о закупке транспортных средств — под ними подразумеваются 200 автобусов — на общую сумму в 490 млн рублей. Соответствующий тендер был объявлен на портале госзакупок 9 апреля, заявки на участие принимаются до 27-го числа, а аукцион состоится 29 апреля.

Каждый из микроавтобусов будет стоить 2,45 млн рублей. Требуемая модель — Ford Transit или его эквивалент. Число посадочных мест в автобусе должно быть не меньше 23, включая место водителя. Двигатель должен быть дизельный, коробка передач — механическая пятиступенчатая. В автобусах должны быть системы курсовой устойчивости, помощи при трогании на подъеме и экстренном торможении. Также в автобусах должен быть установлен ограничитель скорости до 60 км/ч. Поставку должны осуществить до 10 августа.



2. Четыре участка под застройку и система водоотведения

Главный строительный заказчик региона — Главинвестстрой — заплатит 391 млн рублей за комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в четырех населенных пунктах, а также восстановление системы водоотведения. Тендер объявили 8 апреля, заявки будут принимать до 16-го числа, тогда же состоится и аукцион.

Главинвестстрой заплатит 391 млн рублей за комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в четырех населенных пунктах. Фото avito.ru

Самая большая площадка под компактную жилищную застройку появится в Песчаных Ковалях Лаишевского района — на 268 жилых дома. Стоимость обустройства площадки составит 30 млн рублей. Площадка на 152 жилых дома в южной части села Манзарас Кукморского района, хоть и предназначена для меньшего количества домов, будет стоить дороже — 57 млн рублей. Площадка на 148 домов в селе Новое Шигалеево Пестречинского района будет стоить 45,7 млн рублей, а на 127 домов в населенном пункте Балыклы Кукморского района — 8,4 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Восстановление системы водоотведения будет стоить еще 250 млн рублей. В стоимость работ по подготовке площадок входит устройство инженерных коммуникаций, а в некоторых случаях — автодороги и даже школы.



3. Ремонт продолжения Тэцевской за 152 миллиона

«Главтатдортранс» готов заплатить 151,6 млн рублей за ремонт улицы Автосервисной в Московском районе Казани. Информация о тендере была опубликована на портале госзакупок 7 апреля, заявки на участие в нем принимаются до 15 апреля, а аукцион состоится 16-го числа.

Ремонт коснется участка общей длиной в 3,8 километра

Как можно узнать из документации, ремонт коснется участка общей длиной в 3,8 километра. Завершиться он должен до 7 октября 2020 года. Ремонт будет предполагать как замену асфальта непосредственно на автомобильной дороге, так и устройство тротуаров. Также будут смонтированы опоры наружного освещения. Отметим, что улица Автосервисная является продолжением Тэцевской.



4. Летнее содержание дорог в Бугульме за 11,5 млн рублей

С дорогами связан и другой тендер, объявленный на неделе. Речь идет о закупке исполкома Бугульмы. Он собирается заплатить 11,5 млн рублей за летнее содержание дорог в 2020 году. Информация об этом появилась на портале госзакупок 7 апреля, заявки принимаются до 15 числа, а сам аукцион состоится 17 апреля.

От подрядчика потребуется заниматься механизированной уборкой проезжих частей, площадей, памятников, парков, тротуаров, мостов и обочин. Также эти места, а дополнительно лестницы и остановки будут убираться вручную. 2,33 млн из общей суммы в 11,5 млн рублей потратят на оплату труда.



5. Благоустроить Парк Победы в Муслюмово за 9 миллионов

А вот исполком Муслюмовского сельского поселения собирается заплатить 8,8 млн за благоустройство Парка Победы, расположенного на улице Кооперативной. Такая информация была обнародована 6 апреля, заявки принимаются до 14-го числа. Аукцион проведут 15 апреля.

Работа по благоустройству должна быть выполнена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото foto-planeta.com

Работа по благоустройству должна быть выполнена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчик должен будет в том числе устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований, бетонную подготовку, покрытия из тротуарной плитки, установить 120 светильников, посеять газоны.



6. Празднование Дня Победы в Бугульме за 5,5 миллиона

Выделят деньги на мероприятия, связанные с Днем Победы, и в Бугульминском районе. Местный исполком на неделе объявил, что заплатит 5,5 млн рублей за проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий тендер был объявлен 7 апреля, заявки принимаются до 15-го, а сам аукцион состоится 17-го числа.

От подрядчика потребуется организовать и провести концертную программу, утром — длительностью в полтора часа, днем — двух-, а вечером — трехчасовую. Также потребуется изготовить и сшить костюмы для концерта, обеспечить мероприятие сценическим комплексом и зрительской трибуной, звуковым и световым оборудованием, светодиодными экранами. Кроме того, нужно будет вести видеосъемку, организовать прямую трансляцию, обеспечить оформление сценической конструкции, зрительской трибуны и городского пространства. Наконец, от исполнителя потребуется организовать салют продолжительностью не менее 4 минут.



7. Мини-погрузчик для «Казэнерго»

Акционерное общество «Казэнерго» планирует купить в лизинг за 5,46 млн мини-погрузчик. О запросе предложений в электронной форме было объявлено 7 апреля, заявки принимаются в течение 10 дней, а итоги закупки подведут 22 апреля.

«Казэнерго» планирует купить в лизинг за 5,46 млн мини-погрузчик. Фото 90zavod.ru

Срок лизинга составит 36 месяцев с момента первого авансового платежа. Этот платеж составит 20% от общей стоимости имущества. Мини-погрузчик New Holland L218 должен быть с четырехтактным турбированным дизельным двигателем объемом в 4 литра и мощностью в 60 л.с. В комплекте с погрузчиком потребуется щеточное оборудование и гидробур Thor TD 5.



8. 20 тонн меда для «Татспиртпрома»

А вот крупнейший производитель алкоголя в регионе «Татспиртпром» купит натурального цветочного меда на 4,9 млн рублей. О закупке, которая будет произведена у субъектов малого и среднего предпринимательства, стало известно 4 апреля, заявки принимаются до 13 числа, а итоги подведут 14-го.

Мед должен поставляться в течение 1 года, по заявкам покупателя. Места поставок — филиалы «Татспиртпрома»: «Казанский ликеро-водочный завод» на Турбинной улице, «Вигроссо» на Учительской и «Усадский ликеро-водочный завод» в деревне Тимофеевка Усадского сельского поселения. Всего понадобится поставить до 20 тонн меда. Каждый килограмм обойдется в 245 рублей.



9. Запчасти для «Автодории» на 4 миллиона

Тем временем государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» закупит запчасти для систем автовидеофиксации «Автодория» на общую сумму в 4 млн рублей. Такую информацию обнародовали 8 апреля, заявки принимаются до 16-го числа, а аукцион состоится 20 апреля.

Бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» закупит запчасти для систем автовидеофиксации «Автодория» . Фото autonews.ru

Поставку должны осуществить в течение 10 дней после получения заявки, до 1 декабря 2020 года — на Оренбургский тракт, 5. В списке требуемых запчастей — цифровые видеокамеры по 64 тысячи рублей, одноплатный компьютер за 162 тысячи, аккумуляторы по 22,7 тысячи, датчики температуры по 577 рублей, инфракрасный прожектор для видеоподсистемы за 22,3 тысячи рублей. Сколько и каких нужно запчастей — в документации не указано.



10. Повышение производительности труда за 3,75 млн рублей

Государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Татарстана при Кабинете министров» выделит 3,75 млн на реализацию проектов повышения производительности труда предприятий с использованием инструментов бережливого производства. О соответствующем запросе предложений стало известно 9 апреля, заявки принимаются до 20-го числа, а итоги подведут 21-го.

Из документации известно, что с даты заключения договора до 10 июля 2020 года исполнитель должен будет провести декомпозицию целей, оптимизацию продуктовых потоков и обеспечивающих процессов, управление изменениями. Объекты, на которых будут проводиться работы, — ООО «Тукаевский племрепродуктор», «Набережночелнинский инкубатор», «Агросила Челны — МПК». Среди требуемых мероприятий — внедрение системы премирования, реализация проектов по развитию обеспечивающих, вспомогательных и офисных процессов, создание базы фото- и видеоматериалов.