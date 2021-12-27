«Надеюсь, Кремлю хватит ума не присылать варяга»: кто возглавит КФУ?

Ильдар Гильмутдинов, Дмитрий Таюров, Махмут Ганиев, Карина Набиуллина или все-таки проводник новой молодежной политики от федералов?

Фото: Максим Платонов

После задержания, последовавшего ареста и временного отстранения от должности ректора Казанского федерального университета в республике заговорили о претендентах на замену Ильшату Гафурову. Многие считают, что даже при самом благополучном исходе, после скандала с обвинением в заказном убийстве, он уже не будет руководить статусным и одним из старейших вузов России. Называют самые разные кандидатуры, например, депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова или представителей самого КФУ: врио ректора Дмитрия Таюрского, директора Набережночелнинского филиала Махмута Ганиева и даже лидера нового института Карину Набиуллину. Однако большинство экспертов «Реального времени» сошлись во мнении, что на этот раз Москва пришлет своего человека, обойдя вниманием представителей республики.

Кандидат из стен КФУ или назначенный Москвой варяг?

В числе возможных претендентов на пост ректора Казанского федерального университета собеседники «Реального времени» назвали несколько персон. В большинстве своем — это представители республики и самого КФУ, но есть и предполагаемые кандидаты от федерального центра:

Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Алексей Чумаченко, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы от Татарстана Дмитрий Таюрский, врио ректора КФУ Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ Рияз Минзарипов, советник ректора, экс-проректор КФУ Карина Набиуллина, директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ.

«Обычно тот, кого назначают с приставкой «и. о.», от нее избавляется»



— Знаете, даже в голову не приходят мысли о том, кто мог бы занять этот пост, — недоуменно развел руками в ответ на вопрос «Реального времени» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин за несколько часов до ареста Ильшата Гафурова. — Для нас ректор — Гафуров. Я думаю, может быть разберутся, может быть какая-то ошибка.

Но спустя сутки эксперты и источники «Реального времени» назвали семь кандидатур, которые могут войти в пул претендентов на руководство КФУ.

— Сейчас временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор по науке Дмитрий Таюрский, и это очень достойная кандидатура, — считает профессор КФУ, ректор АНО «Татарская академия управления инновационной экономикой» Ильдар Аблаев. — Это университетский человек, он потомственный физик — его отец был доцентом физфака университета. Профессор Таюрский и преподает в университете, и занимается научной деятельностью, он знает университет изнутри, всю жизнь там работает — это одна из самых достойных кандидатур. Но решать все в конечном итоге будет Москва.

Еще один эксперт «Реального времени», который попросил не называть его имени, считает, что с высокой долей вероятности именно Таюрский и останется в ректорском кресле:



— Обычно тот, кого назначают с приставкой «и. о.», впоследствии от нее избавляется.

Кандидаты — вплоть до депутата

Среди возможных местных кандидатур анонимные источники «Реального времени» назвали три также связанных с университетом имени: директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев, который в начале этого года выдвигался на пост ректора КНИТУ-КАИ, бывший первый проректор, а ныне советник ректора КФУ Рияз Минзарипов и директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ Карина Набиуллина.

Но в вероятности избрания первых двух всерьез сомневается профессор КФУ, бывший глава Минюста республики Мидхат Курманов: вероятность назначения Махмута Ганиева он счел ничтожной, а предположение о Риязе Минзарипове отмел с учетом солидного возраста этого кандидата — в сентябре ему исполнилось 70 лет, а буквально 20 декабря Ильшат Гафуров вручил ему знаки отличия к почетному званию «Заслуженный профессор Казанского университета» и объявил, что в КФУ специально для него вводится должность главного советника.

— Карину я очень хорошо знаю, она перспективная, но еще очень молодая для такой должности, — оценил шансы четвертого «университетского» кандидата Карины Набиуллиной на получение ректорского кресла Ильдар Аблаев.

Еще одну кандидатуру не из «универа», но представителя республики и народного избранника предложил Мидхат Курманов, возможно, с учетом того, что совсем недавно исполняющим обязанности другого знакового казанского вуза — КНИТУ-КАИ — был назначен отнюдь не профессор и не человек науки:

— Думаю, что найдут в республике человека, который возглавит КФУ. Не обязательно из сферы образования, в большей степени — это должен быть хозяйственник. На мой взгляд, самая достойная кандидатура — это Ильдар Гильмутдинов. Он уже пять раз был депутатом, ему, наверное, уже надоело. Вот пусть ректором идет и работает, его поддержат!

«Любого найдут и назначат»

— Надеюсь, что Кремлю хватит ума не злить республику и не присылать варяга, — коротко отреагировал на вопрос «Реального времени» о кандидатурах на пост ректора КФУ политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

— Я думаю, что, конечно, будет рассматриваться кто-то из проректоров вуза. Традиционно кандидатуры ищут в имеющейся когорте менеджеров, — высказал свою точку зрения политтехнолог, президент Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов. — Разумеется, будут проводиться консультации и с руководством Республики Татарстан, и с российским Минобразования, но я бы не спешил списывать со счетов Ильшата Гафурова. Все мы знаем: пока человек не осужден судом, он считается невиновным. Сторона обвинения побеждает не всегда, задержанного мэра Краснодара затем отпустили. Так что давайте не будем спешить с прогнозами.

— Если говорить о кандидатах на федеральном уровне — любого найдут и назначат, Москва же назначает, — рассуждает Мидхат Курманов, который склонен считать, что именно так, скорее всего, и случится. — Ведь в Казань не все большие шишки хотят переехать. Выходцев из Татарстана, которые сейчас в Москве работают, сейчас уже не возвращают. Сейчас уже сформировалось такое мнение, типа все мы коррумпированы и связаны. Правда, некоторые говорят, мол, так и есть, с чем я не совсем согласен — всем денег не хватит. Я думаю, в этом случае скорее всего пришлют кого-нибудь. Со стороны будет кандидат, не из республики. Да возьмут любого ректора из Поволжья: самарского или саратовского — и пришлют. У нас же статус федерального университета, так что для них это будет повышением. Вот же в КНИТУ-КХТИ прислали человека, поэтому и в КФУ возможен такой вариант.

В поддержку ректоров самарского и саратовского вузов на условиях анонимности высказались еще несколько собеседников издания. Верит в назначение в Казань «варяга» и экономист, доцент кафедры экономики и управления Уфимского государственного нефтяного технического университета Рустем Шайахметов:

— Вполне возможно, что назначат кандидата не из республики, это же федеральное учреждение, у которого другого уровня задачи и ответственность. Назвать кого-то конкретно не могу, потому что федеральная власть непредсказуема. Когда назначили руководить Высшей школой экономики человека совершенно далекого от этого вуза — ректора Дальневосточного федерального университета Никиту Анисимова — это вызвало большое удивление, все-таки НИУ ВШЭ — один из наиболее продвинутых вузов. И здесь в Казани вероятность такая есть. Но кто это будет — сложно сказать.

Так называемый «ректоропад» в России сопровождается назначениями молодых сильных технократов. Близкие властям, имеющие административный ресурс и короткое плечо с идеологическим крылом Кремля менеджеры во главе ведущих вузов станут апостолами новой молодежной политики. Подрастающее поколение и особенно студенчество не должны вставать в ряды оппозиции.

Кандидат придет из властных структур?

Рустем Шайахметов предположил, что кандидат в ректоры КФУ придет, скорее всего, из властных структур, но с необходимыми для этой должности учеными степенями. И заметил:

— Хотя я считаю, достойных кандидатов надо искать все-таки в самом Казанском федеральном университете, потому что костяк, который там сложился, его традиции нужно сохранять. И только тот человек, который в этой среде вырос, может это осилить. Это должен быть ученый. Что бы мы ни говорили, КФУ — это прежде всего научный и один из старейших университетов в России. Для меня будет непонятным, если будет назначен человек из другой среды.

— В самом университете есть сильные фигуры, там сильная управленческая команда, и с научной, и с организационной точки зрения, — считает источник «Реального времени» в местных научных кругах. — В университете есть успешные институты, которые имеют неплохие рейтинги в отечественном, да и в зарубежном масштабе. Поэтому в принципе любой из ключевых игроков команды Гафурова может взять на себя эту ношу. И Таюрского сейчас Москва назначила не случайно, там наверняка знают, что он подготовленный человек, знает изнутри университет и много лет в нем проработал. В современных рыночных реалиях — это был бы самый оптимальный вариант, если бы университет возглавил человек, прошедший в университете все ступени, который обладает успешным бэкграундом и в то же время является опытным организатором. Но, конечно, может быть и совершенно неожиданное назначение, например, КФУ по поручению правительства России может возглавить человек из какого-нибудь ведущего российского исследовательского центра. Вариант «варяга» не исключен с целью аудита деятельности университета. С целью перестройки команды. Мы же не знаем всей картины — может быть, там были не совсем довольны работой университета.

Кто есть кто

1. Владимир Богатырев

Ректору Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, профессору Владимиру Богатыреву — всего 47. Он окончил университет по специальности «прикладная математика». В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Моделирование процедур анализа и согласованного управления инвестиционными проектами». В 2019 году был назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского университета, а в январе 2020-го вступил в должность руководителя вуза.

Фото: ssau.ru

2. Алексей Чумаченко

Ректору Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексею Чумаченко 60 лет. Доктор географических наук, профессор, специалист в области картографии, геоинформатики и геоэкологи окончил кафедру картографии и геоинформатики географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности картограф-географ. Избран ректором в октябре 2013 года.

Фото sgu.ru

3. Ильдар Гильмутдинов

Ильдару Гильмутдинову 59 лет, с 2021 года он занимает пост первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам национальностей. Окончил Казанский государственный педагогический институт, после чего год преподавал физику в специальной музыкальной школе при Казанской государственной консерватории. Затем год руководил средней школой в Камско-Устьинском районе, в селе Большие Буртасы, а далее последовательно строил карьеру по комсомольской линии (и сейчас является председателем Совета молодежных организаций РТ). В начале 2000-х был первым заместителем министра по делам молодежи и спорту Татарстана, а с 2003 года представляет республику в качестве депутата Государственной Думы.

Фото: Максим Платонов

4. Дмитрий Таюрский

Нынешний врио КФУ, 58-летний доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский окончил КГУ в 1985 году, а до поста проректора дорос в 2015 году — он сменил на посту проректора по образовательной деятельности Рияза Минзарипова. В 2017 году стал проректором по научной деятельности, а в начале декабря 2021 года был избран заместителем председателя ученого совета университета.

Фото: Максим Платонов

5. Махмут Ганиев

Директор Набережночелнинского института КФУ, 59-летний профессор, доктор технических наук Махмут Ганиев окончил КАИ по специальности инженер-механик, в 1996 году, имея 10-летний опыт работы и преподавания в вузе, пришел на должность директора Елабужского филиала КГТУ им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), а недавно его прочили и на пост ректора КАИ. С ноября 2012 года занимает пост директора филиала КФУ в Набережных Челнах.

Фото: kpfu.ru

6. Рияз Минзарипов

Доктору социологических наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации Риязу Минзарипову недавно исполнилось 70 лет. С 2015 года занимал должность первого проректора КФУ, 20 декабря Ильшат Гафуров сообщил о том, что Минзарипов переходит на должность главного советника ректора.

Фото: kpfu.ru

7. Карина Набиуллина

Глава нового института КФУ Карина Набиуллина, которой чуть-чуть за тридцать, окончила экономический факультет КГАСУ. Она — кандидат экономических наук, в 2011 году, по данным открытых источников, защитила диссертацию по теме: «Моделирование и прогнозирование инновационной деятельности в инвестиционно-строительной сфере: на примере Республики Татарстан». В 2014 году стала исполнительным директором совета молодых ученых и специалистов Казани. Четыре года занимала должность директора Института архитектуры и дизайна в КГАСУ, откуда ушла под конец 2020 года. Ее приняли на работу в КФУ, и вскоре здесь появилось новое подразделение — Институт дизайна и пространственных искусств, во главе которого и встала Набиуллина.

Фото: kpfu.ru