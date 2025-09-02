Зачем учить школьных педагогов преподавать историю по учебникам Мединского?

В Татарстане не знают о переподготовке учителей истории, о которой Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину

Фото: Реальное время

Как выяснило «Реальное время», татарстанские учителя истории не в курсе, что с 1 сентября они должны проходить переподготовку по истории для преподавания по новым учебникам, о которой министр просвещения России сообщил на совещании у президента 27 августа. Ничего пока об этом не знают и их руководители. Мнения экспертов о том, к чему предстоит подготовиться педагогам, какие важные, с их точки зрения, детали следует учитывать при преподавании истории в школе и какие курсы повышения квалификации действительно эффективны и нужны, в материале.

Без федеральных документов

— С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории, — сообщил глава российского минпросвещения Сергей Кравцов на совещании президента России с членами правительства 27 августа.

Резонно было предположить, что в Татарстане, как и повсеместно в России, с 1 сентября ученики 5–7-х классов начали изучать историю по новым учебникам, запланировали анонсированную Кравцовым работу по переподготовке учителей и определились с программой «курсов повышения квалификации», формой и местом их проведения. Однако выяснилось, что ни в школах, ни в Управлении образования Казани, ни в Минобрнауки РТ ни о каких курсах для школьных историков не слышали.

Реальное время / realnoevremya.ru

Правда, в Управлении образования на вопрос о планах переподготовки учителей ответили в стиле «ни да, ни нет»:

— Мы не можем комментировать без федеральных документов.

Зато в Минобрнауки РТ ответили исчерпывающе:

— Мы не проводим переподготовку учителей по новым учебникам.

«Зато хоть что-то меняется!»

— Я знаю лишь о том, что программа по предмету «История» меняется, будут постепенно вводиться новые учебники: с этого года в 5—7-х классах, а со следующего — их введут и в 8—9-х классах, — ответил на вопрос «Реального времени» о планах переподготовки для учителей директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Это я знаю. А про переподготовку я впервые слышу. Более того, только что прошли августовские совещания — республиканское и городское. Если бы о курсах переподготовки было что-то известно, то нам бы об этом на них сообщили, но ничего такого не звучало.

Шмаков подчеркнул, что история входит в число трех школьных предметов, которым он уделяет особое внимание, наравне с географией и обществознанием. Ищет для своей школы учителей, которые смогли бы «влюбить» детей в них, поэтому уж точно заметил бы малейшее упоминание о курсах для педагогов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Радует уже сам факт, что государство обратило внимание на школу, которая выпала из его поля зрения на очень продолжительный период — с 90-х до начала 20-х годов, отметил он:

— Школа долго была в самостоятельном плавании, и все постепенно становилось только хуже, а сейчас хоть что-то меняется! У нас давно перестали преподавать в школе во взаимосвязи два предмета — историю и литературу, и это влечет самые неприятные последствия для образования детей. В 80—90-х годах развивались межпредметные связи, педагогами-новаторами проводились комбинированные уроки, на которых дети учились выстраивать взаимосвязь между событиями. Это ушло из школы тогда, когда из нее ушло воспитание, перестали говорить, что школа — это место, где воспитывают ребенка, и начали говорить, что образование — это услуга.

Педагогов учат те, кто в школе не преподавал

На республиканском «августовском педсовете» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин не говорил конкретно о курсах переподготовки учителей-историков, однако с удовлетворением сообщил, что усилиями Татарстана с 2025 года прекращается практика повышения квалификации учителей в коммерческих учреждениях:

— До недавнего времени пройти переподготовку или повышение квалификации можно было как в государственных, так и в частных организациях, а в последние годы и вовсе дистанционно. Это порождало множество злоупотреблений. Мы постоянно озвучивали эту проблему на различных уровнях, вносили предложения и наконец-то были услышаны. Недавно были приняты поправки в закон об образовании. Теперь учителя школ и воспитатели детских садов смогут проходить курсы повышения квалификации и переподготовку только в государственных и муниципальных учреждениях.

Этому не обрадовались многие педагоги. Учитель физики и математики одной из казанских школ на условиях анонимности рассказала «Реальному времени», что неоднократно проходила в государственном вузе переподготовку, которая была, по сути, пустой тратой времени:

— К примеру, нам с важным видом рассказывали азы педагогики и психологии люди, ни года не преподававшие в школе и близко не видевшие учеников, нас учили создавать презентации и сайты на уровне, который давно прошли наши старшеклассники, и все это было именно в государственных организациях. Мало того, с нами еще и разговаривали в оскорбительно-снисходительном тоне, свысока! Для нас это было пустой тратой времени, и я предпочитаю за свои деньги пройти онлайн-курсы в частном учреждении, чтобы получить «корочки» и формально отчитаться о прохождении курсов повышения квалификации. А свою квалификацию я повышаю сама — интернет и книги мне в помощь. Сейчас я буду лишена возможности так делать, и это плохо.

«Нас учили создавать презентации и сайты на уровне, который давно прошли наши старшеклассники». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но Павел Шмаков считает, что все не так однозначно. Частично он согласен с коллегой, но говорит, что можно найти и другие курсы — очень качественные:

— Если ты знаешь, где искать знания, ты их найдешь. К примеру, курсы в «Сириусе» — отличные: физика, математика, биология и прочее — все дают очень здорово! А вот если поехать в тот же Нижнекамск, где я часто бываю, учителей там уже обязывают проходить конкретные курсы, и директора боятся, и учителя у них идут туда, куда велено, и в результате получают такой вот «ширпотреб», о котором говорит моя коллега.

Шмаков раскритиковал качество переподготовки учителей в КФУ — по его мнению, уровень университета за последние 50 лет сильно упал, поэтому и курсы, которые ведут там, оставляют желать лучшего.

«А что, история изменилась?»

Кандидат исторических наук, соавтор программы курса всеобщей истории для 11 класса Хмайра Загладина очень удивилась решению провести масштабную переподготовку учителей истории для преподавания по новым учебникам:

— А в каком плане их надо переобучать? История — это фактический материал. Он что, изменился? Нет! И наличие у учителя соответствующего диплома свидетельствует о том, что он может преподавать этот предмет ученикам, независимо от того, какой учебник при этом используется.

Загладина отметила, что для нее лично идеальными учебниками истории являются учебники, написанные ее супругом Никитой Загладиным — самостоятельно и в соавторстве с коллегами. И подчеркнула, что автора новых учебников истории Владимира Мединского она знает как популяризатора истории, а учебники, по ее мнению, должны разрабатываться профессионалами, которые имеют педагогическое образование.

— К тому же у меня есть сомнения, что за столь короткий срок — за два-три года — можно действительно создать хороший учебник, — добавила Загладина. — Это работа длительная!