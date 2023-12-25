Комфорт и медвежьи услуги: менее половины частных школ Казани имеют лицензии

Почему в Татарстане растет количество учеников частных школ и за какие услуги на самом деле платят адепты частного образования

Фото: realnoevremya.ru / Владимир Васильев (архив)

В России набирают популярность частные школы: численность учащихся в них в 2023/2024 учебном году достигла рекордного уровня в 200 тыс. человек. В Татарстане «Реальному времени» удалось насчитать всего лишь два десятка частных школ, и 19 из них находятся в Казани. Сколько детей там учится, какие перспективы открывает и какие закрывает дорогостоящее частное образование, а также о частных школах, которые ученики посещают, но не оканчивают, — в нашем материале.

Чуть больше, чем в среднем по России

По данным Управления образования Казгорисполкома, в столичных частных школах в 2022/2023 учебном году учатся около 2 200 детей, тогда как в 2021/2022 гг. там насчитывалось 1 969 учеников, то есть рост составил 11,7%. В течение двух последних лет количество учеников частных школ Казани составляет порядка 1,3% от общего числа школьников — это чуть больше, чем в среднем по России.

По растиражированным российскими СМИ данным маркетингового агентства SDA, численность учащихся в частных школах России в сентябре 2023 года достигла рекордного количества за все годы их существования — почти 200 тысяч. Это на 14,3% больше, чем в 2022 году, когда в российских частных школах обучалось около 175 тыс. детей. Однако в целом в РФ число обучающихся в частных школах не превышает 1% от общего количества школьников.



По данным Управления образования Казгорисполкома, в столичных частных школах в 2022/2023 учебном году учатся около 2 200 детей. realnoevremya.ru / Владимир Васильев (архив)

За последние два десятилетия количество частных школ в России выросло на 37,8%: с 635 в 2001 году до 875 в 2023-м. При этом за последние пять лет существенного прироста их количества не фиксировалось. А вот численность учащихся в частных школах, которая в доковидные и даже ковидные времена из года в год увеличивалась незначительно, на 6—7% в год, в 2022 году резко подскочила. Если в 2021 году в РФ в частных школах училось 155 тыс. детей, то в 2022-м — уже 175 тыс., а в 2023-м — почти 200 тысяч.

Эти данные вполне проецируются на Республику Татарстан.

Со «школьными» лицензиями — меньше половины

Лицензированных частных школ в Татарстане (имеющих лицензию, позволяющую осуществлять «основную» образовательную деятельность) «Реальному времени» удалось насчитать девять — это менее половины частных школ республики. Все эти школы находятся в Казани и работают по системе полного дня, когда ребенок может находиться в образовательном учреждении в течение всего рабочего дня родителей.

Дети, обучающиеся в них, по завершении образования получают аттестаты государственного образца, в которых указано, что они окончили именно эти, а не какие-то другие учебные заведения. Однако часть этих школ предоставляют только услугу начального образования, а затем родителям приходится искать другое образовательное учреждение — платное или государственное.

Внимательный читатель наверняка заметил, что суммарное количество учеников этих школ — 1 556 — не совпадает со статистикой городского Управления образования, согласно которой их 2 200.



Услуги образовательные, но только дополнительные

Где «потерялись» еще 644 школьника, за обучение которых родители платят, предпочитая частное образование государственному? А очень просто: «Реальное время» насчитало в Казани еще 11 частных школ, которые имеют, например, лицензии только на оказание услуг дошкольного и дополнительного образования.

Например, Международная школа «Алабуга» сообщает на своем сайте: «Школа оказывает услуги дошкольного и дополнительного образования. Для освоения программы ФГОС общего образования дети с возраста 7 лет переводятся на семейную форму обучения с прикреплением к МБОУ «Гимназия №4» города Елабуги для сдачи ежегодной промежуточной аттестации… По итогам завершения программы обучения аттестат об основном общем образовании выдается МБОУ «Гимназия №4» города Елабуги».

В школах, зарегистрированных как учреждения дополнительного образования, дети числятся на семейном обучении, а аттестуются в муниципальных школах и гимназиях. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Альтернативная школа АНО СЦ «Юные Творцы», расположенная в здании стадиона «Трудовые резервы», которая, согласно сведениям на ее официальном сайте, использует самые современные методики обучения, позиционирует себя одновременно и как школу, и как «семейный центр», зарегистрирована как учреждение дополнительного образования, и дети, которые учатся там, также числятся на семейном обучении, а аттестуются в 85-й средней школе Казани.

Такая же схема действует в частной семейной школе «ТриНити», которая сообщает на своем сайте, что преподает ученикам все базовые предметы по государственному стандарту (ФГОС), два языка — английский и китайский, и обходится без домашних заданий, оценок критики личности ученика и «рамок между учеником и учителем». «Все дети в нашей школе переходят на семейную форму образования», — сообщается на сайте школы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По тому же принципу в Казани работают частная начальная школа «Эврика» («добровольное некоммерческое объединение родителей, озадаченных фундаментальным образованием и развитием детей»), «Мозаика campus» (имеет лицензию на дошкольное и дополнительное образование), Центр образования Lancman school (на сайте которого вывешены лицензия на дополнительное образование и лицензия на осуществление общеобразовательной деятельности НОЧУ «ЦО «Международная гимназия в Новых Вешках», расположенного в Московской области).

«Наша школа» («Сабыйлар») в поселке Карьер сообщает на своей страничке в соцсети: «Дети оформлены на семейное образование и успешно проходят ежегодную аттестацию. Последние четыре года мы аттестовываемся дистанционно в Иркутской вальдорфской школе». А семейная школа «Комета» ответила на вопрос родителей, как производится зачисление учеников: «В «Комету» мы зачислить не можем. Но можем зачислить в школу-партнер на ваш выбор. Либо полностью проинструктировать вас, как перейти на семейное образование в школе, к которой вы прикреплены, и что для этого нужно».

Начальная «Школа нового поколения» также имеет лицензию на дополнительное образование детей и взрослых. А частная семейная школа «ПроLife» сообщает на своем сайте, что «дети проходят аттестацию дистанционно по всем предметам, а прикрепляются на прохождение аттестации к Московской школе», не уточняя, к какой именно.

Четыре довода против

— Поклонников семейного образования среди родителей школьников, к сожалению, меньше не становится, — посетовал на днях на итоговой пресс-конференции министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин. — Родители часто уверены в своих силах, в том, что они способны научить ребенка всему сами. Имеющиеся цифры статистики однозначно говорят против семейного образования. Во-первых, это резкое сокращение данной категории детей от 1-го класса к 11-му. Во-вторых, качество подготовки данной категории (семейное образование и самообразование) значительно уступает качеству образования школьников, осваивающих программы в очной форме. В-третьих, это здоровье детей, которые в своем абсолютном большинстве в рамках самостоятельной подготовки пользуются исключительно дистанционными образовательными технологиями, проводя много времени за компьютером. В-четвертых, если папа или мама не уделяют постоянного должного внимания в обучении и воспитании своему ребенку, выполняя наряду с функциями родителя обязанности отдельных учителей, сверстников в школе, мы приходим к процессу неконтролируемой асоциализации.

«Имеющиеся цифры статистики однозначно говорят против семейного образования». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Получается, все эти претензии министр адресовал не только настоящим «семейникам», но и как минимум частично тем, кто доверил обучение коммерческим школам, которые по сути не являются общеобразовательными.

— В общем количестве детей школьного возраста доля тех, кто осваивает образовательные программы в форме семейного образования и самообразования, по-прежнему не имеет большого веса в республике, так как составляет не более 0,6% от общего числа детей школьного возраста, — с удовлетворением отметил Хадиуллин.

«Небольшое количество детей и комфорт»

— В частных школах индивидуальный подход к ученикам, небольшое количество детей в классах, у нас, например, до 15 человек, — объяснила «Реальному времени» причины роста интереса родителей школьников к негосударстенному образованию директор начальной частной школы «Непоседа» Римма Аксенова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Она также отметила, что большое значение имеет, что в таких школах дети находятся весь день, получают полноценное питание, выполняют под присмотром учителей домашние задания, посещают кружки, гуляют и при этом учатся на пятидневке, о которой мечтают многие родители.



— Количество учеников, по сравнению с прошлым годом, в нашей школе выросло примерно на 30 процентов, — заявила она. — Это связано, я полагаю, в первую очередь с тем, что многие семьи вернулись из-за рубежа, а родители выбирают более комфортные для них школы.

«На семейном обучении должны находиться только дети, у которых есть проблемы со здоровьем»

— У нас количество учеников не растет, — опровергла в разговоре с «Реальным временем» статистическую оценку ситуации в частных образовательных учреждениях учредитель частной школы «Прогресс» Ирина Надеждина. — Если в прошлом учебном году у нас был 91 ученик, то в этом их только 73.

Ирина Надеждина резко отозвалась о школах, которые не являются таковыми де-юре, а работают с учениками, числящимися на семейном обучении:

— Насколько я знаю, в Казани работает много школ, у которых нет лицензии [на осуществление общеобразовательной деятельности]. Я считаю, что такие школы не должны работать, потому что они работают по серым схемам. А какой воспитательный эффект от этого? Чему это учит подрастающее поколение?

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Она подчеркнула, что школы «семейного обучения» не проходят проверок, Роспотребнадзор и Рособрнадзор не следят за ними столь же тщательно, как за государственными и частными общеобразовательными школами.

— В основном такие школы работают с детьми до 6—7 класса, — заметила она. — Дальше им становится учить детей невыгодно, поскольку родители обычно готовы платить в основном за начальную школу, а затраты на нее небольшие: нужны небольшие помещения и немного педагогов. Это бизнес, и владельцев таких школ не волнуют взаимоотношения ни с родителями, ни с учителями. Если ребенок неугоден, за него не борются, и если возникают претензии к качеству образования, надзорные органы не могут родителям помочь, так как договор заключается на дополнительное образование.

По словам Надеждиной, при возвращении с семейного обучения и учебы в такой школе у учеников нередко наблюдается регресс. А еще, говорит она, в таких ситуациях, если в семье у ребенка возникают проблемы, государственные школы помогают их решать, а «на семейном обучении эти проблемы никто не видит»:

— Я считаю, что на семейном обучении должны находиться только дети, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем.

