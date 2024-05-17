Детские лагеря Татарстана: куда отправить ребенка летом?

Организации отдыха детей, расположенные на территории Республика Татарстан, по состоянию на 14.05.2024

Полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отдыха детей и их оздоровления Официальный сайт организации отдыха детей и их оздоровления и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) Дата ввода используемых организацией отдыха детей и их оздоровления объектов (для организаций стационарного типа) и дата проведения капитального ремонта Информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения, включая дату выдачи заключения Информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в предыдущем году Обеспечение в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Проектная вместимость (мощность мест в смену) Форма собственности

Даты проведения смен Средняя стоимость 1 дня пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления Информация о проживании и питании детей в организации отдыха детей и их оздоровления Наличие оборудованного места для купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общество с ограниченной ответсвенностью "Берсут" (ООО "Берсут") www.bersut116.com 02.01.-08.01.2024

03.01.-09.01.2024

04.01.-21.01.2024

08.01.-25.01.2024

24.03.-30.03.2024

31.03.-06.04.2024

07.04.-13.04.2024

24.03.-10.04.2024

24.03.-13.04.2024

06.05.-12.05.2024

29.05.-18.06.2024

01.06.-18.06.2024

19.06.-06.07.2024

07.07.-24.07.2024

25.07.-11.08.2024

12.08.-01.09.2024

12.08.-29.08.2024

27.09.-03.10.2024

01.11.-21.11.2024

01.11.-18.11.2024

01.11.-07.11.2024 1900 Проживание 1 корпус: 2, 3, 4 этажи - проживание в номерах по 3-4 человека, санузел в каждом номере, душевая на 5 этаже. 5 этаж - проживание по 3 человека, санузел и душевая в каждом номере.

Проживание 2, 3, 4, 5 корпуса - проживание по 4-6 человек, санузел и душевая в корпусе. Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Холодное и горячее водоснабжение круглосуточно.

Столовая: количество посадочных мест в особенном зале расчитано для обеспечения питания в 2 смены, из расчета 1 кв/м на одно посадочное место. Открытый бассейн на территории 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1986г. (кап.ремонт - 2017г.);

2, 3, 4 корпус - ввод в эксплуатацию 1968г. (кап.ремонт - 2к - 2018г., 3к. - 2019г., 4к - 2018г.,), 5 корпус - ввод в эксплуатацию 2010г.

6 корпус- ввод в эксплуатацию в 2021 г. № 16.18.27.000.М.000154.12.23 от 21.12.2023 Акт от 04.07.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 380 частная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детского оздоровительно-образовательного лагеря "Липки" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ ДООЛ "Липки") https://t.me/lipkilife; https://vk.com/club217719273 15.06.2023-02.07.2023

05.07.2023-22.07.2023

25.07.2023-11.08.2023

14.08.2023-20.08.2023 1081,00/1052,07 Проживание в комнате от 4 до 6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников,кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, общие санузлы и душевые, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест и обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Организовано полноценное пятиразовое сбалансированное питание. - Ввод в эксплуатацию корпус №9 -2002

корпус № 1 - 2018

Мед.пункт - 2019 № 16.32.01.000.М.000041.06.23 от 08.06.2023 г.

Акт от 20.04.2023 - 100 муниципальная

Муниципальное автономное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва "Физкультурно-спортивное объединение "Тасма" г. Казани,(МАУ "СШОР "Тасма" г. Казань), Детский оздоровительный центр "Тасма", (ДОЦ "Тасма") edu.tatar.ru 07.06-24.06.23

28.06-15.07.23

19.07-05.08.23

09.08-26.08.23 1366,48 Пятиразовое разовое питание, круглосуточное проживание - Все объекты были введены в эксплуатацию с 1967 г., каждый год проводится косметический текущий ремонт. В 2016 г. реконструкция столовой, в 2018 г. реконструкция 2-ух этажного корпуса, банно-прачечного комплекса и котельной № 16.11.12.000.М.000488.05.23 от 30.05.2023 Акт от 12.05.2022

Акт от 30.05.2023

Акт от 20.07.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 282 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный Лагерь "Солнышко" Сабинского муниципального района РТ (МБУ ОЛ "Солнышко") https://dol.tatar.ru/pages/cam... 01.06-21.06.23

28.06-15.07.23

18.07-04.08.23 746,18 Проживание в номерах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на 100 человек, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию 30.05.2017, капитальный ремонт май 2019 № 16.18.27.000.М.000090.05.23 от 29.05.2023 - - 85 муниципальная

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Казанское училище олимпийского резерва" спортивно-оздоровительный лагерь "Искра" (ГБПОУ "КазУОР" СОЛ "Искра") - 23.05-11.06.23

15.06-02.07.23

06.07-23.07.23

27.07-13.08.23 1616,48 Проживание в комнатах со всеми удобствами, размещение от 3х до 7ми мест. Питание пятиразовое. ПБ "Олимпиец" 1 корпус ввод в эксплуатацию 2005 год (Кап. ремонт - 2015 г), 2 корпус - ввод в эксплуатацию 2019г. № 16.11.12.000.М.000432.05.23 от 23.05.2023 Акт от 26.05.2023 не имеется 150 государственная

Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ - Групп" (ООО "ТНГ - Групп"), Детский загородный оздоровительный лагерь "Сосновка" (ДЗОЛ "Сосновка") https://vk.com/dzol_sosnovka

https://www.instagram.com/dzol...

01.06.-21.06.2023

24.06.-14.07.2023

17.07.-06.08.2023

09.08.-29.08.2023 2545 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере и на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное шестиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря 1,2 корпус- ввод в эксплуатацию 1968 г.(кап. ремонт-2013 г.); 3 корпус- ввод в эксплуатацию 1978 г. (кап. ремонт-2015 г.);клуб-столовая-ввод в эксплуатацию 1977 г.(кап.ремонт-2013 г.);бассейн-ввод в эксплуатацию-2009 г.( кап.ремонт-2019 г.) № 16.08.01.000.М.000043.05.23 от 19.05.2023 Акт от 15.06.2022

Акт от 21.04.2022

Акт от 18.07.2022

Акт от 11.08.2022 не имеется 194 частная

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессильнального образования "Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России" (АНО ДПО "ЦАК РТ ДОСААФ России") Военно-патриотический лагерь "Юный парашютист" aeroclub-tatar.com 02.01.-08.01.-2024

23.03.-29.03.2024

23.08.-29.08.2024

26.10.-01.11.2024 1294,21 Проживание в номере по 4-10 человек, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая на этаже (блоке) с наличием холодного и горячего водоснабжения круглосуточно. Организация полноценного пятиразового питания в стационарной столовой. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на одновременное обслуживание всех детей (в одну смену). - Казарма - год постройки 1976 год, капитальный ремонт в 2013 году; учебный корпус - год постройки 1974 год, капитальный ремонт в 2016 году; столовая - год постройки 1972, косметический ремонт 2019 год № 16.03.01.000.М.000046.05.23 от 31.05.2023 Акт от 02.05.2023

Акт от 23.05.2023

Акт от 21.07.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 100 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Созвездие" (МБУ "ДОЛ "Созвездие") - 01.06.2022 - 21.06.2022

24.06.2022 - 14.07.2022

18.07.2022 - 07.08.2022

10.08.2022 - 27.08.2022



876,05 Проживание в номерах по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом корпусе с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное шестиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию: дом персонала-1999г., дом сторожа - 1977г., дом заведующей - 1994г., мед. пункт - 1977г., столовая - 1977г., спальные корпуса - 1966г., склад - 2015г., туалеты - 2013г., спорт.площадка - 2016г. Кап.ремонт - спальные корпуса - 2017г., столовая - 2018г., клуб - 2020г. № 16.07.01.000.М.0000128.06.21 от 28.06.2021 Акт от 02.06.21

Акт от 29.06.21

Акт от 27.06.21

Акт от 14.07.21

Акт от 05.08.21

Акт от 08.12.21

Акт от 28.05.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 120 муниципальная

Муниципальное автономное учреждение "оздоровительно-досуговый лагерь "Чайка" Дрожжановского муниципального района РТ (МАУ ОДЛ "Чайка") - 02.01.-08.01.2024

23.03.-29.03.2024

01.06.-21.06.2024

23.06.-10.07.2024

12.07.-01.08.2024

03.08.-23.08.2024

28.10.-03.11.2024 1102,44 Проживание в номерах по 4-8 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкаф и индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая общий по отдельности для девочек и мальчиков с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря Ввод в эксплуатацию 2016 № 16.02.03.000.М.000111.12.23 от 13.12.2023 Акт от 19.06.2023

Акт от 29.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 100 муниципальная

Государственное автономное учреждение Спортивный комплекс "Маяк" (ГАУ "СК" Маяк"), профильные физкультурно-спортивные смены "Спортивные резервы" https://vk.com/zdmayak 04.01.-10.01.2023

26.03.-01.04.2023

29.04.-05.05.2023

12.06.-29.06.2023

02.07.-19.07.2023

14.08.-31.08.2023

16.10.-22.10.2023

31.10.-06.11.2023

01.12.-07.12.2023 1454 Проживание в номерах гостиничного типа по 2-4 человека в комнатах, расселение с учетом возростных особенностей и пола участников, санузел и душевая в номерах и этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Столовая на первом этаже, средства размещения, расчитано на обеспечения штата всех детей в 2 смены, организовано полноценное пятиразовое питание. По договоренности с бассейном "Метеор" по желанию учатников смены Ввод в эксплуатацию 1977 год № 16.20.01.000.М.000063.07.23 от 03.07.2023 Акт от 08.11.2022

- 80 государственная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговый лагерь "Заря" (МБУ "ОДЛ "Заря") - 02.06.-19.06.2024

23.06.-10.07.2024

13.07.-30.07.2024

01.08.-18.08.2024 1102,44 Проживание в спальных домиках по 8-11 человек, расселение с возрастными особенностями и полом детей, индивидуальные кровати и прикраватные тумбочки на каждого ребенка, санузлы и душевая расположены на улице в отдельно стоящих постройках, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Жилые домики № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 - ввод в эксплуатацию в 2015

Жилые домики № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - ввод в эксплуатацию в 1990

Капитальный ремонт не производился № 16.31.28.000.М.000097.05.23 от 29.05.2023 - - 205 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по организации оздоровления, отдыха, и занятости детей и подростков "Камский Артек" (МБУ "Центр "Камский Артек"), лагерь "Камский Артек" https://vk.com/pabliccentrlage... 01.06.-18.06.2024

22.06.-09.07.2024

13.07.-30.07.2024

03.08.-20.08.2024

24.08.-30.08.2024 1102,44 5-ти разовое питание в столовой, оператор питания ООО "Фудмоцсервис"". Проживание в двухэтажных корпусах по 4 человека с душевыми и санузлами на этаже и в одноэтажных корпусах по 6 человек с удобствами в корпусе. В корпусе имеются двухярусные кровати и обычные. - Ввод в эксплуатацию в 1967 и 1970 года постройки, в 2019 году был капитальный ремонт № 16.31.28.000.М.000096.05.23 от 29.05.2023 Акт от 19.06.2023

Имеется корпус адаптированный для МГН (пандусы, специальные санитарные комнаты), в здании столовой имеются два подъемника на второй этаж, пандусы. 400 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Чистопольский лечебно-оздоровительный комплекс "Раздолье" (ООО "Чистопольский ЛОК "Раздолье"), Детский оздоровительный лагерь "Раздолье" (ДОЛ "Раздолье") https://lokrazdolye.ru

02.01.-08.01.2024

04.01.-24.01.2024

05.02.-25.02.2024

11.03.-31.03.2024

25.03.-31.03.2024

18.03.-10.04.2024

10.04.-30.04.2024

26.05.-15.06.2024

16.06.-06.07.2024

07.07.-27.07.2024

27.07.-16.08.2024

16.08.-08.09.2024

25.09.-18.10.2024

02.10.-25.10.2024

27.10.-16.11.2024

16.11.-09.12.2024

04.12.-27.12.2024

1500 Проживание в номерах по 2-7 человек, расселение с возрастными особенностями, и полом участников смены, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка. Имеются корпуса с санузлами как в номере, так и на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания детей в две смены, питание5-разовое, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. Имеется пляж на р.Кама, а также имеется договор со спорткомплексом, где закрытый бассейн Комплекс недвижимого имущества (kечебно-оздоровительный комплекс "Раздолье") - 1992. Учебно-жилой комплекс № 4 - 2015 № 16.05.12.000.М.000126.12.23 от 21.12.2023 Акт от 11.05.2023

Акт от 15.05.2023

Акт от 02.06.2023

Акт от 14.07.2023

Акт от 17.08.2023

Акт от 11.09.2023

Акт от 20.12.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 482 частная

Муниципальное бюджетное учреждение Подростковый клуб "Ровесник" Агрызского муниципального района Республики Татарстан (МБУ ПК "Ровесник"), Детский оздоровительный лагерь "Алмалы" (ДОЛ "Алмалы") - 25.03-31.03.23

30.06-17.07.23

21.07-07.08.23

28.10.-03.11.23 1225,62 Двухэтажный кирпичный корпус, комнаты на 6-8 чел., туалет, душевая на этаже. Лицензированный медицинский кабинет. Пятиразовое питание в столовой Красноборской СОШ - 1972 г. - ввод в эксплуатацию 2017г.- капитальный ремонт № 16.15.02.000.М.000089.10.23 от 11.10.2023 Акт от 17.06.22

Акт от 15.07.22

Акт от 01.08.22

Акт от 19.07.2023

Акт от 11.08.2023

доступности нет 80 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Объединение молодежных клубов "Исток" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Оздоровительно-досуговое учреждение им. М. Джалиля" (ОДУ "им. М. Джалиля) - 08.06-25.06.23

28.06-15.07.23

20.07-06.08.23

10.08-27.08.23 850,72 Размещение детей в комнатах по 4-5 человек, полноценное пятиразовое питание. - На основании акта по безвозмездной передачи зданий, сооружений и имущества им. М. Джалиля с баланса ПФКМ на баланке КП ОМК "Исток" от 01.06.1997. Капитальный ремонт не проводился. № 16.20.01.000.М.000056.06.23 от 02.06.2023 - - 88 муниципальная

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мензелинская школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (ГБОУ "Мензелинская школа-интернат"), Загородный оздоровительный лагерь "Полянка" (ЗОЛ "Полянка") https://edu.tatar.ru/menzelins... 03.06-23.06.2024

24.06.-14.07.2024

15.07.-04.08.2024

05.08.-25.08.2024 1132,27 Проживание в отдельных корпусах по 8-10 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая отдельно от проживания, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в дае смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2010 (частично капитальный ремонт 2024г.) № 16.30.24.000.М.000114.05.23 от 23.05.2023 - дети с интелектуальным нарушениями, в том числе инвалиды способные к самообслуживанию 120 государственная

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей "Чистопольский детский дом" (ГБУ "Чистопольский детский дом"), Летний оздоровительный лагерь "Березка" https://edu.tatar.ru/chistopol... 10.06-30.06.23

01.07-21.07.23

22.07-11.08.23 1081 Проживание в номерах по 4-5 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы(тумбочки) на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Спальный корпус: ввод в эксплуатацию - 1960 (Капитальный ремонт - 2017)

Баня: ввод в эксплуатаци - 1960

Административное здание: ввод в эксплуатацию - 2001

Помещение охраны: ввод в эксплуатацию - 1961

Столовая: ввод в эксплуатацию - 1960 (Капитальный ремонт - 2017) № 16.05.12.000.М.000048.06.22 от 08.06.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 100 государственная

Общество с ограниченной ответственностью "Свияга+" (ООО "Свияга+"), Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Свияга+" (ДСОЛ "Свияга+") http://sviyaga-dol.ru/

02.01.-08.01.2024

27.02.-21.03.2024

23.03.-15.04.2024

26.05.-18.06.2024

21.06.-14.07.2024

19.07.-11.08.2024

15.08.-07.09.2024

26.10.-18.11.2024

22.11.-15.12.2024 1512 Проживание в номерах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, прикроватные тумбы,индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Душевые находятся в здании бассейна. Бассейн находится в 10 метрах от основного спального корпуса, имеется крытый переход. В лагере имеется столовая на 120 посадочных мест, дети питаются в две смены, предусмотрено 5-ти разовое сбалансированное питание. Крытый бассейн на территории лагеря 1986 год -ввода в эксплуатацию объекта. 2020 год - в данный момент ведутся работы по кап.ремонту. № 16.02.02.000.М.000121.12.23 от 26.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 240 частная

Частное медицинское учреждение "Бумажник" (ЧМУ "Бумажник"), "Детский - оздоровительный лагерь "Бумажник" (ДОЛ "Бумажник") sanatory-kbk.ru 01.07-21.07.23

24.07-06.08.23 1458 Проживание в номерах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки, встроеные шкафы, санузелы, душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн с трансформируемым сдвижным куполом Ввод в эксплуатацию комплекса (1;2;3;4; корпуса, клуб-столовая, медицинский корпус, сауна) произведен в 1989 году. Капитальные ремонты непроизводились.Ежегодно проводятся текущие ремонты зданий и сооружений. При необходимости проводятся капитальные ремонты технологического оборудования или производится их замена на новое. № 16.30.24.000.М.000109.05.23 от 17.05.2023

Акт от 17.04.23

Акт от 22.07.22

Акт от 10.06.22 нет соответствующих условий 120 частная

Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗжилбыт" (ООО "КАМАЗжилбыт"), оздоровительный лагерь "Солнечный" (ОЛ "Солнечный") https://www.restforall.ru/ 02.01.-08.01.2024

17.02.-23.02.2024

23.03.-29.03.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.-14.07.2024

17.07-06.08.2024

09.08.-29.08.2024

27.10.-02.11.2024

1600 Оздоровительный лагерь "Солнечный" по 9 корпусов двухэтажных в каждом лагере - проживание в 4 - х местных номерам (удобства на этаже). Сбалансирование пятиразовое питание, утвержденное Роспотребнадзором. - о/л "Солнечный" - дата ввода в эксплуатацию 1981 № 16.30.24.000.М.000305.11.23 от 29.11.2023

Акт от 14.08.2023

Доступно условно (имеется паспорт доступности) 2230 частная

Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗжилбыт" (ООО "КАМАЗжилбыт"), оздоровительный лагерь "Звездный" (ОЛ "Звездный") https://www.restforall.ru/ 02.01.-08.01.2024

18.02.-24.02.2024

25.03.-31.03.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.-14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-29.08.2024

31.10.-06.11.2024

1600 Оздоровительный лагерь "Звездный" 3,4 корпуса (два двухэтажных корпуса) - проживание в 2-х местных номерах (удобства в каждой комнате). Оздоровительный лагерь "Звездный" 1,2 корпуса (два двухэтажных корпуса) - проживание в 4 - х местных номерам (удобства на этаже). - о/л "Звездный" - дата ввода в эксплуатацию 1973г., капитальный ремонт - в период с 2006 по 2023 гг. (1,2,3,4 корпуса, столовая - 2023 год) № 16.30.24.000.М.000305.11.23 от 29.11.2023

Акт от 03.06.2022

Доступно условно (имеется паспорт доступности)

Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗжилбыт" (ООО "КАМАЗжилбыт"), оздоровительный лагерь "Крылатый" (ОЛ "Крылатый") https://www.restforall.ru/ 02.01.-08.01.2024

17.02.-23.02.2024

23.03.-29.03.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-29.08.2024

27.10.-02.11.2024

1600 Оздоровительный лагерь "Крылатый" по 9 корпусов двухэтажных в каждом лагере - проживание в 4 - х местных номерам (удобства на этаже). Сбалансирование пятиразовое питание, утвержденное Роспотребнадзором. - о/л "Крылатый" - дата ввода в эксплуатацию 1984 № 16.30.24.000.М.000305.11.23 от 29.11.2023

Акт от 03.06.2022

Доступно условно (имеется паспорт доступности)

Государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот" (ГАУ РТ "РЦ "Патриот") www.patriot-rt.ru 23.03.-29.03.2024

18.07.-07.07.2024

10.08.-30.08.2024

26.10.-01.11.2024 1407,36 Проживание в спальных помещениях, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом спальном помещении с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. - Ввод в эксплуатацию 2007 г., косметический ремонт 2014 год, 2020 год, капитальный ремонт 2021, 2022 год № 16.11.12.000.М.000597.06.23 от 30.06.2023 Акт от 13.09.2023 В связи с не оборудованием здания дети с ограниченными возможностями в лагере не отдыхают 500 государственная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства "Ажаган" Новошешминского муниципального района РТ (МБУ МПК "Ажаган"), оздоровиетльное детское учреждение "Факел" (ОДУ "Факел") https://t.me/dol_takel_nsh 24.06.-14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-15.08.2024 1132,27 Проживание в доме состоящий из 5 корпусов, в каждом корпусе по 2 комнаты по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. На територии лагеря построен банно-прачечный комплекс душевуми кабинами Спальный корпус построен в 2011 году, капитальный ремонт столовой и спального корпуса проведен в 2019 году, построена новая столовая и банно-прачечный комплекс в 2022 г. № 16.05.12.000.М.000052.06.23 от 16.06.2023 - - 70 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных технологий в образовании"(ООО "Центр ИТО"), оздоровительно-образовательный комплекс "Байтик" (ООК "Байтик") baytik-kazan.ru 22.12.-28.12.2023

02.01.-08.01.2024

20.01.-26.01.2024

18.02.-24.02.2024

25.02.-02.03.2024

12.03.-18.03.2024

22.03.-28.03.2024

23.03.-31.03.2024

08.04.-14.04.2024

28.04.-04.05.2024

01.06.-07.06.2024

08.06.-28.06.2024

09.06.-26.06.2024

28.06-15.07.2024

16.07.-05.08.2024

17.07.-03.08.2024

05.08.-22.08.2024

2500 Проживание в номерах по 2-6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере и на этажах с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря 1 корпус - год постройки 1976 (кап. ремонт - 2017), 5 корпус - ввод в эксплуатацию 2010 (кап. ремонт - 2018), 2 корпус - год построки 1959 (кап. ремонт - 2к-2018, 3к - год постройки 1959, кап. ремонт 2018, 4к - год постройки 1959 кап.ремонт 2018), 6 корпус - ввод в эксплуатацию 2014, 1а корпус - ввод в эксплуатацию 2016, 7 корпус ввод в эксплуатацию 2016, глэмпинг - год введения в эксплуатацию 2023

№16.03.01.000.М.000048.06.23 от 07.06.2023

№ 16.03.01.000.М.000109.12.23 от 18.12.2023 Акт от 06.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 220 частная

Автономная некоммерческая организация "Спортивный Центр "Динамо"" (АНО СЦ "Динамо") dinamo@dinamo-center.ru 28.05.2023-14.06.2023

17.06.2023-04.07.2023

07.07.2023-24.07.2023

13.08.2023-30.08.2023 1800 Проживание в номерах по 2-6 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Гостиница - ввод в эксплуатацию 2008, спальные корпуса 1, 2 - ввод в эксплуатацию 2008 № 16.11.12.000.М.000462.05.23 от 25.05.2023

№ 16.03.01.000.М.000115.12.22 от 19.12.2022 Акт от 26.05.2023

Акт от 20.07.2023

- 225 частная

Автономная некоммерческая организация "Оздоровительный центр " Росинка" (АНО "ОЦ" Росинка") htto://pocunka.ucoz.ru/ 02.01.-08.01.2024

24.03.-30.03.2024

30.05.-16.06.2024

18.06.-05.07.2024

07.07.-24.07.2024

26.07.-12.08.2024 1600 Проживание в номере 4-5 человек. Расселение по возростным и половым признакам. Кровати и индивидуальные тумбочки закреплены за каждым ребенком имеются шкафы с плечиками для верхней одежды. В корпусе № 1 туалет и ванна в каждой комнате. В корпусе № 2.3.4 и ДСО 1-7 на этажах. Холодное и горячее водоснабжение круглосуточное. Питание детей осуществляется в 2-х залах столовой. количество посадочных мест с учетом питания в две смены. Питание 5-ти разовое. полноценное сбалансировано по белкам. жирам и углеводам и энергетической ценностью с бесперебойным обеспечением питьевой водой. Сауна на территории лагеря. Обустроена по всем требованиям Роспотребнадзора Дата ввода лагеря - 1988 год.

Кап.ремонт в 2019 и 2022 году № 16.30.24.000.М.000008.02.24. от 12.02.2024 Акт от 15.06.2023

Акт от 01.08.2023 - 240 частная

Общество с ограниченной ответственностью Студия детских программ "Зеленые каникулы" ООО СДП "Зеленые каникулы" (ДОЛ "Дуслык") http://www.sdp-gh.ru/ 15.06.22-29.06.22

05.07.22-20.07.22

25.07.22-08.08.22

14.08.22-28.08.22 2520 Вместимость лагеря 110 человек в смену. Проживание: гостиничные корпуса, столовая, игровые и спортивные площадки, стадион, актовый зал со сценой и множество беседок.На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное. В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП. - Гостиница - ввод в эксплуатацию 2008

Спальные корпуса 1,2 - ввод в эксплуатацию 2008 № 16.11.12.000.М.000555.06.22 от 07.06.2022 Акт от 27.08.2021 Комнаты и сан.узлы для людей с ограниченными возможностями, пандусы

частная

Общество с ограниченной ответственностью Студия детских программ "Зеленые каникулы" ООО СДП "Зеленые каникулы" (им.О.Кошевого) http://www.sdp-gh.ru/ 16.07.2023-02.08.2023

05.08.2023-22.08.2023 2166 Вместимость лагеря 100 человек в смену. Проживание в кирпичном двухэтажном корпусе. Душ и туалет на этаже. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное.В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП. - Корпус ввод в эксплуатацию - 1955.Капитальный ремонт - 2020 (корпус, столовая) № 16.11.12.000.М.000493.05.23 от 31.05.2023 - -



Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" (ООО "РАЗВИТИЕ"), Детский IT-лагерь "INNOCAMP" http://innopoliscamp.ru/ 31.05.2021 - 13.06.2021

17.06.2021 - 29.06.2021

01.07.2021 - 14.07.2021 3850 Проживание в номерах по 8-10 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая напротив каждой комнаты с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание, с выбором блюд из двух комплексов. Крытый бассейн в здании лагеря Здание Лицей - ввод в эксплуатацию январь 2016 № 16.20.01.000.М.000112.12.20 от 24.12.2020 Распоряжение № 1749/30-вп/в от 06.06.2019, акт от 14.06.2019

Распоряжение № 2088/30-вп/в от 02.07.2019, акт от 16.07.2019 - 140 частная

Акционерное общество "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького"), Санаторий-профилакторий "Дельфин" Оздоровительный лагерь "Дельфин" <a href=" 10.06-23.06.23

26.06-09.07.23

12.07-29.07.23

01.08.-14.08.2023 1604 Проживание в номерах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием горячего и холодного водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. 2 закрытых бассейна: взрослый бассейн 25 метров в длину; и детский бассейн 10 метров в длину В санатории 4 этажный 1 корпус был сдан в эксплуатацию - 1994

1 этаж капитальный ремонт был в 2016

4 этаж капитальный ремонт был в 2015

2, 3-е этажи капитальный ремонт был в 2018 № 16.20.01.000.М.000059.06.23 от 16.06.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 150 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Балкыш" Тукаевский муниципальный район РТ (МБУ ДОЛ "Балкыш") https://dol.tatar.ru/pages/camps/17/ 01.06-18.06.23

22.06-09.07.23

22.07-08.08.23

11.08-28.08.23 865,35 Проживание в отдельных комнатах по 6-8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати и шкафы в достаточном количестве, на 1 и на 2 этажах отдельные санузлы и душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное, сбалансированное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонт - 2018 № 16.30.24.000.М.000112.05.23 от 23.05.2023 Акт от 17.06.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 муниципальная

Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Волга" (ГАУ "МЦ "Волга") https://yc-volga.ru/

https://www.instagram.com/mc_v...

https://vk.com/yc_volga 02.01.-08.01.2024

25.03.-02.04.2024

30.05.-16.06.2024

19.06.-06.07.2024

09.07.-15.07.2024

18.07.-06.08.2024

09.08.-26.08.2024

25.08.-31.08.2024

30.10.-05.11.2024 937,07 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, саеузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Детский и стандартный бассейн в Универсальном спортивном комплексе Основное здание - ввод в эксплуатацию 2011 г. (капитального ремонта не было); универсальный спортивный комплекс - ввод в эксплуатацию 2016 г. (капитального ремонта не было). № 16.32.01.000.М.000075.12.23 от 14.12.2023 Акт от 08.09.2022

Акт от 20.07.2022

Акт от 26.11.2022

Акт от 11.04.2023

Акт от25.07.2023



4 специально оборудованных номера на 10 мест для инвалидов, доступная среда в жилом комплексе и в Универсальном спортивном комплексе. Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 180 государственная

Общество с ограниченной ответственностью "Маршруты успеха" (ООО "Маршруты успеха") https://lager-deti.ru/

@lager_deti

03.01-08.01.23

09.04-15.04.23

01.06-14.06.23

17.06-30.06.23 2500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом корпусе базы отдыха с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатауию: - 1968. Капитальный ремонт - 2013. № 16.11.12.000.М.000950.12.22 от 13.12.2022 - -

частная

Общество с ограниченной ответственностью "Маршруты успеха" (ООО "Маршруты успеха") https://lager-deti.ru/

@lager_deti

07.07-24.07.2024

25.07.-11.08.2024

12.08.-29.08.2024

27.10.-02.11.2024 1900 Проживание 1 корпус:2,3 этажи- проживание в номерах по 3-4 человека, санузел в каждом номере, душевая на 5 этаже

4,5 этаж- проживание по 3 человека, санузел и душевая в каждом номере.

Проживание 2,3,4,5 корпуса- проживание по 4-6 человек, санузел и душевая в корпусе. Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Холодное и горячее водоснабжение круглосуточно.

Столовая: Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания в 2 смены, из расчета 1кв/м на одно посадочное место, организованно полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию

1 корпус- 1986. Капитальный ремонт - 2017

2,3,4 корпус-1968 г. Капитальный ремонт: 2к-2018 г.; 3к-2019 г. ; 4к-2018г., 5 корпус - ввод в эксплуатацию 2010 г. № 16.18.27.000.М.000006.03.24 от 05.03.2024 - -

частная

Некоммерческое спортивное учреждение "Центр спортивной подготовки "Ялта-Зай" (НСУ "Центр спортивной подготовки "Ялта-Зай") - 04.06-21.06.2023

25.06-12.07.2023

16.07-02.08.2023

06.08-23.08.2023 1340 Проживание в номерах по -4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - капитальный ремонт 2013 год 16.31.28.000.М.000090.05.23 от 24.05.2023 АКТ от 15.07.2022 - 160 частная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательно-оздоровительный центр "Буляк" по работе с одаренными детьми (МБОУ ООЦ "Буляк" по работе с одаренными детьми) - 01.06-18.06.22

22.06-09.07.22

14.07-03.08.22

06.08-26.08.22 876,05 Проживание в номерах по 4-8 человека, в домиках по 5-8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая в корпусе и на улице с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Купание организуется в бассейне "Дулкын" по договору № 3 от 06.06.2022 Ввод в эксплуатацию - 2012. Капитальный ремонт не проводился. № 16.30.24.000.М.000119.05.22 от 23.05.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 160 муниципальная

Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" - 01.06-18.06.23

22.06-09.07.23 1052,1 Проживание в номерах по 2-4 человека, в домиках по 6-8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая в корпусе и на улице с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2012. Капитальный ремонт не проводился. № 16.30.24.000.М.000123.05.23 от 23.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 160 государственная

Закрытое Акционерное Общество "Санаторий Радуга" (ЗАО "Санаторий Радуга" ), Детский Оздоровительный Лагерь "Солнышко" (ДОЛ "Солнышко") http://www.lokraduga.ru



01.03.-18.03.2024

23.03.-29.03.2024

01.04.-21.04.2024

01.04.-24.04.2024

26.04.-16.05.2024

26.04.-19.05.2024

01.05.-18.05.2024

01.06.-18.06.2024

01.06.-24.06.2024

20.06.-07.07.2024

25.06.-18.07.2024

09.07.-26.07.2024

19.07.-11.08.2024

27.07.-13.08.2024

12.08.-04.09.2024

14.08.-31.08.2024

14.08.-03.09.2024

14.08.-06.09.2024



1780 Для детей оборудовано 3 жилых корпуса. Корпус № 3 вмещаеет 100 детей, в комнате проживают по 3 человека, туалет и душевая находятся в каждом номере. Корпус № 6 вмещает 70 детей, в комнате проживают 2-3 человека, туалет и душевая находятся в каждом номере. Корпус № 4 вмещает 190 человек, в комнате проживают 2, 4 и 5 человек, туалет и душевыя располагаются на каждом этаже, в левом крыле для мальчиков, в правом для девочек. Полноценное 5 и разовое питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и энергетической ценности, овечающий физиологическим потребностям подросткового питания в столовой. Озеро "Кривуля" Ввод в эксплуатацию - 1975. Капитальный ремонт проведен: в корпусах № 4 и № 3 - 2003, в корпусе № 6 - 2006. № 16.30.24.000.М.000324.12.23 от 22.12.2023

Акт от 04.01.2023

Акт от 13.06.2023

Акт от 01.06.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 330 частная

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани «Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток" (МБУ "Подросток"), Детский оздоровительный центр "Ново-Юдино" (ДОЦ "Ново-Юдино") - 01.06-18.06.23

21.06-08.07.23

12.07-29.07.23

31.07-06.08.23

09.08-26.08.23 873,45 Спальные корпуса: Корпус № 1 - каркасный, вместимость 70 человек, 12 комнат размещение от 4-х до 10 детей. Зоны гигиенического ухода: в корпусе. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - 1 корпус- ввод в эксплуатацию 1965. Капитальный ремонт не проводился. № 16.11.12.000.М.000518.05.22 от 22.05.2022 Акт от 26.07.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 78 муниципальная

Государственное бюджетное учреждение "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе" (ГБУ РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе), профильная смена в загородном лагере отдыха "Стрелок" http://shooting-rt.ru 24.05.21-30.05.21

25.10.21-31.10.21 845,47 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, общие шкафы и индивидуальные тумбочки, в 7 номерах санузел и душевая в каждом номере,а так же общие с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены, организовано полноценное четырехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 31 декабря 2010. Капитальный ремонт планируется. № 16.20.01.000.М.000040.05.21 от 27.05.2021 Распоряжение № РП-290-53-0 от 23.01.2020

Распоряжение № 95/20-Д от 20.01.2020, акт от 02.03.2020

Распоряжение № 11 от 31.01.2020, акт от 06.02.2020 Паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов, внутридомовых территорий от 19 ноября 2014 года 30 государственная

Индивидуальный предприниматель "Скоблионок И.М." (ИП "Скоблионок И.М."), Детский оздоровительный лагерь "Регина" (ДОЛ "Регина") - 01.06.-18.06.2024

20.06.-07.07.2024

09.07.-22.07.2024

24.07.-06.08.2024

08.08.-26.08.2024 1500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус - ввод в эксплуатацию -2009 (капитальный ремонт -2019); 5 корпус - ввод в эксплуатацию 2012 (капитальный ремонт 2019) 6 корпус - ввлд в эксплуатацию 2013 (капитальный ремонт - 2020) № 16.11.12.000.М.000431.05.23 от 23.05.2023 Акт от 23.05.2023

Акт от 07.07.2023

Акт от 17.07.2023

Акт от 23.08.2023

нет 210 частная

Индивидуальный предприниматель "Скоблионок И.М." (ИП "Скоблионок И.М."), Детский оздоровительный лагерь "Регина" (ДОЛ "Регина") - 01.06.-18.06.2024

18.06.-05.07.2024

05.07.-22.07.2024

22.07.-08.08.2024

09.08.-26.08.2024

1500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус - ввод в эксплуатацию - 2013. Капитальный ремонт - 2019)

2 корпус - ввод в эсплуатацию - 2018; 3 корпус - ввод в эксплуатацию - 2023 № 16.05.12.000.М.000066.07.23 от 27.07.2023

№16.05.12.000.М.000042.05.23 от 30.05.2023 Акт от 23.05.2023

Акт от 07.07.2023

Акт от 18.07.2023

Акт от 23.08.2023

нет



Индивидуальный предприниматель "Скоблионок И.М." (ИП "Скоблионок И.М."), Детский оздоровительный лагерь "Регина" (ДОЛ "Регина") - 01.06-18.06.2024

18.06-05.07.2024

07.07.-24.07.2024

24.07.-10.08.2024

12.08.-29.08.2024

1500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус - ввод в эксплуатацию - 2013 (капитальный ремонт - 2019) № 16.18.27.000.М.000013.04.23 от 18.04.2023 Акт от 23.05.2023

Акт от 07.07.2023

Акт от 18.07.2023

Акт от 23.08.2023

нет



Индивидуальный предприниматель "Скоблионок И.М." (ИП "Скоблионок И.М."), Детский оздоровительный лагерь "Регина" (ДОЛ "Регина") - 12.06.21-29.06.21

01.07.21-18.07.21

20.07.21-06.08.21

08.08.21-25.08.21 1200 Проживание в номерах по 4-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2006

Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000352.05.21 от 28.05.2021 Акт от 29.06.2021

Акт от 30.06.2021

Акт от 24.08.2020

Акт от 02.09.2020

Акт от 01.09.2020

Акт от 14.07.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию



"Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" Елабужский институт (филиал), спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/obsluzhivajuschie-podrazdeleniya/sportivno-ozdorovitelnyj-lager-39burevestnik39/dokumenty 03.06-20.06.23

01.08.-18.08.23

20.05.-27.05.23

23.06.-04.07.23

06.07.-17.07.23

19.07.-30.07.23

20.08.-31.08.23 1200 8 жилых корпусов на 152 койко-мест, в том числе 2 домика для преподавателей и персонала на 24 койко-мест:

- 1 корпус - 12 койко-мест

- 2 корпус - 36 койко-мест

- 3 корпус - 36 койко-мест

- 2 дома - 24 койко-мест

- 2 дома круглогодичного использования на 36 койко-мест

- 1 спальный вагончик на 8 койко-мест

- столовая на 70 посадочных мест;

- современный медицинский пункт с изолятором;

- ультрасовременная спортивная площадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола.

Для активного занятия спортом лагерь оснащен беговыми дорожками (100м, и 250м), двумя волейбольными, баскетбольной и футбольной площадками, площадкой для бадминтона и настольного тенниса, тренировочной трассой для туристических занятий и площадкой для проведения тренингов. - Год ввода в эксплуатацию - 2013, капитальный ремонт - 2016 № 16.15.02.000.М.000099.07.22 от 08.07.2022 - - 100 государственная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговой лагерь "Дубки" Алькеевского муницпального района Республики Татарстан (МБУ ОДЛ "Дубки") https://dol.tatar.ru/pages/man... 06.06-26.06.23

30.06-06.07.23

11.07-31.07.23

04.08-21.08.23 1081 Проживание: в спальных корпусах по 2 спальных комнат с размещением по 7-8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая для каждой комнаты с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Организован подвоз отдыхающих детей в бассейн «Лейсан» договор № БП-22-3 от 30.03.2022 2 спальных корпуса, 1 - здание клуба, 1 - здание столовой, ввод в эксплуатацию в 1960 (капитальный ремонт здания спального корпуса № 1 -2015), 2 спальный корпус и здание клуба (кап итальный ремонт запланирован на 2020), здания столовой (кап.ремонт -2018год). № 16.06.26.000.М.000055.05.23 от 31.05.2023 Акт от 28.03.22

Акт от 17.05.22

Акт от 17.04.23 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 60 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью Центр развития "Инженеры Будущего+" (ООО ЦР "Инженеры Будущего+"), Детский оздоровительный лагерь "Инженеры Будущего+" <a href=" 01.06.-10.06.2024

12.06.-21.06.2024

23.06.-02.07.2024

04.07.-13.07.2024 4533 Условия проживания 4-х местное размещение с удобствами в номере. Питание пятиразовое детское сбалансированное, согласованное с РПН - 1997 год ввода в эксплуатацию, 2018 год капитального ремонта СЭЗ №16.11.12.000.М.000439.05.23 от 24.05.2023 акт от 13.06.2023

акт от 07.08.2023 нет

частная

Акционерное общество «Татхимфармпрепараты» (АО «Татхимфармпрепараты»), Центр культуры и отдыха Родничок» - 08.06-25.06.23

06.07-23.07.23

02.08-19.08.23 1672,22 Проживание в номерах по 4 человека, расселение с возрастными особенностями, полом детей. Кровати индивидуальные.В комнате находится шкаф. Санузел и душевые находятся на каждом этаже. Горячее и холодное водоснабжение круглогодично.Количество посадочных мест в столовой расчитано на обеспечение всех детей. Организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1989 № 16.11.12.000.М.000516.05.22 от 25.05.2022 - - 164 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговое учреждение (лагерь) "Сосенка" Кукморского муниципального района Республики Татарстан (МБУ "ОДУ (лагерь) "Сосенка" Кукморского района) http://kukmor.tatarstan.ru/mun... 01.07-07.07.2023

11.07.-17.07.2023

21.07.-27.07.2023

01.08.-07.08.2023

10.08.-16.08.2023 1095,55 Проживание осуществляется в каркасных домиках по 10 человек, в кирпичом корпусе 24 человек, в бревенчатых домиках 6-7 человек, все жилые помещения без отопления и канализации, без водоснабжения. Расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, тумбочки индивидуальные. Количество посадочных мест рассчитан на обеспечение пятиразовом питанием всех детей в одну смену - 2-х этажное учебное здание 1992 года № 16.18.27.000.М.000091.06.23 от 09.06.2023 - не оборудована 85 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района" г. Казани (МБУ "СШОР Вахитовского района" г. Казани), Спортивно-оздоровительный лагерь "Молодая гвардия" (СОЛ "Молодая гвардия") - 01.07.2020 - 18.07.2020

21.07.2020 - 07.08.2020

10.08.2020 - 27.08.2020 1003,19 Проживание в номерах по 6-15 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в отдельных помещениях с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное пятиразовое питание. - Все домики после космитического ремоната в 2016-2019. № 16.11.12.000.М.000405.06.20 от 18.06.2020 Распоряжение № 93 от 15.04.2019, акт от 30.05.2019

Распоряжение № 41 от 13.05.2019, акт от 29.05.2019

Распоряжение № 1595/12-п/в от 28.05.2019, акт от 28.06.2019

Распоряжение № 430-р от 06.06.2019, акт от 20.06.2019

Распоряжение № 2026/12-п/в от 26.06.2019, акт от 31.07.2019

Распоряжение № 2392/12-п/в от 25.07.2019, акт от 28.08.2019

Распоряжение № 61 от 05.08.2019, акт от 09.08.2019

Распоряжение № 28 от 20.05.2020, акт от 28.05.2020 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговое учреждение "Дружба" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан (МБУ "ОДУ" Дружба" МО "ЛМР" РТ) https://leninogorsk.tatarstan.... 01.06-18.06.23

21.06-11.07.23

14.07-31.07.23

04.08-24.08.23 1081 Проживание в комнатах по 10-15 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, в каждой комнате имеется шкаф. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1,2,3,4,5,6,7,9 - корпуса ввод в эксплуатацию в 1968 году; 8 -корпус ввод в 2002 году. № 16.07.01.000.М.000151.07.22 от 15.07.2022 Акт от 25.08.22

Акт от 27.06.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговое учреждение "Олимпия" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (МБУ "ОДУ "Олимпия" МО "ЛМР" РТ) - 01.06-18.06.23

21.06-08.07.23

11.07-28.07.23

31.07-17.08.23

21.08-27.08.23 1052,07

235,73 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в отдельном помещении с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1991; 2 корпус - ввод в эксплуатацию 1991, 3, 4 корпус - ввод в эксплуатацию 1975 № 16.07.01.000.М.000152.07.22 от 15.07.2022 Акт от 25.06.2022

Акт от 18.08.2022 - 85 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "ОТДЫХ" Елабужского муниципального района (МБУ Центр "ОТДЫХ" ЕМР), Детский оздоровительный лагерь "Юный строитель" (ОДУ "Юный строитель") https://vk.com/centrotdych 01.06.-07.06.2023

11.06.-01.07.2023

05.07.-25.07.2023

29.07.-18.08.2023

22.08.-28.08.2023 1081 Проживание вкомнатах от 4 до 8 человек, расселение с учетом пола и возростных особенностей ребенка,имеется санузел и душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения,колличество посадочных мест в столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию лагеря 1978 год. В 2015 году ремонт водопровода и канализации. № 16.15.02.000.М.000064.06.23 от 22.06.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "ОТДЫХ" Елабужского муниципального района (МБУ Центр "ОТДЫХ" ЕМР), Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (ОДУ "Лесная сказка") https://vk.com/centrotdych 04.06.-10.06.2023

12.06.-29.06.2023

03.07.-20.07.2023

24.07.-10.08.2023

14.08.-20.08.2023 1052,07 Проживание в комнатах от 4 до 8 человек, расселение с учетом пола и возростных особенностей ребенка,имеется санузел и душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения,колличество посадочных мест в столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод вэксплуацию лагеря 1955 год. Ремонт в 2015 году столовая и спальный корпус № 3, ремонт в 2018 году спальный корпус № 2 № 16.15.02.000.М.000064.06.23 от 29.06.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 230 муниципальная

Акционерное общество "Санаторий Крутушка" (АО "Санаторий Крутушка") sanatoriy@krutushka-kazan.ru 03.07-20.07.2024

23.07-09.08.2024 1800-2000 дети размещаются по 2-3 человека в комнате, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка,санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в 2 смены, организовано полноценное 5-ти разовое питание. - Дата ввода в эксплуатацию - 2015 № 16.11.12.000.М.000829.09.23 от 28.09.2023 Акт от 17.07.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 200 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Ялкын" Мензелинского муниципального района Республики Татарстан (МБУ МЦ "Ялкын"), Загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпиец" ( ЗСОЛ "Олимпиец") https://vk.com/id294291503 https://instagram.com/vestammc...; 05.05-22.06.23

25.06-12.07.23

15.07-01.08.23

04.08-21.08.23 1052 Для проживания имеются 6 деревянных спальных корпусов (площадь одного корпуса 66,7 кв.м), 6 разовое питание осуществляется в собственной столовой (100 посадочных мест), баня отопливается дровами, также имеется летняя душевая, туалет уличный. - Капитальный ремонт спальных корпусов 2015г; капитальный ремонт столовой 2018г; капитальный ремонт мед.коорпуса 2019г. № 16.30.24.000.М.000111.05.23 от 22.05.2023 акт от 27.04.23 Доступность для детей с ОВЖ обеспечена вход в столовой, медицинские корпуса оборудованы пандусами 100 муниципальная

Государственного бюджетного учреждения для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Лениногорский детский дом" (ГБУ "Лениногорский детский дом"), Детский оздоровительный лагерь "Родничок" (ДОЛ "Родничок") http://leninogorsk.tatarstan.r... 14.06.2023-04.07.2023

05.07.2023-25.07.2023

26.07.2023-15.08.2023 1081 Проживание в комнатах по 4-6 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, в каждой комнате имеется шкаф. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное шестиразовое питание. - Корпус №1: дата ввода-1903г., кап.ремонт-2016г.

Корпус №2: дата ввода-1914г., кап.ремонт - 2016г.

Столовая: дата ввода-1956г.

Медицинский пункт: дата ввода - 1988г. № 16.07.01.000.М.000133.06.23 от 15.06.2023 Акт от 27.05.2022

Акт от 15.06.2022

Акт от 24.05.2022

Акт от 06.07.2022

Акт от 16.08.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 40 государственная

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лаишевский детский дом", Оздоровительный лагерь "Чайка", (ОЛ "Чайка") - 26.06.-16.07.2023

17.07.-06.08.2023

07.08.-27.08.2023 876,05 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, на каждого ребенка, санузел и душевая раздельны в отдельных комнатах с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус- ввод в эксплуатацию 2018 г.; 2 корпус- ввод в эксплуатацию 2019 г. № 16.32.01.000.М.000044.06.23 от 27.06.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 32 государственная

Лечебно – профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский» (Учреждение профсоюзов санаторий "Васильевский") <a href=" 01.06.-18.06.2024

21.06.-08.07.2024

11.07.-28.07.2024

31.07.-17.08.2024

20.08.-29.08.2024 2200 Проживание в номерах по 2-4 человек. Расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкафы для одежды, санузел и раковина в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Душевые в корпусе. Количество посадочных мест в обеденном зале бессейн закрытый, бассейн открытый с подогревом корпус ввод в эксплуатацию 1969 (капитальный ремонт - 2017) № 16.20.01.000.М.000047.05.23 от 25.05.2023 Акт от 21.07.2023 нет 200 частная

Автономная некоммерческая организация «Санаторий-профилакторий «Голубое озеро» (АНО СП "Голубое озеро") http://gozero.ru/o-baze-otdiha/ 01.07.2020 - 21.07.2020

24.07.2020 - 13.08.2020 1400 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый бассейн 1,2 корпус - ввод в эксплуатацию 30.03.1988 г.(кап. ремонт-01.04.2017 г.) № 16.07.01.000.М.000071.06.20 от 25.06.2020 Распоряжение № 38 от 04.03.2019, акт от 18.03.2019

Распоряжение № 1688/25-вп/в от 30.06.2019, акт от 08.07.2019

Распоряжение № 2313/25-вп/в от 18.07.2019, акт от 05.08.2019

Распоряжение № 97 от 05.08.2019, акт от 23.08.2019

Распоряжение № 61 от 30.04.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 195 частная

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Чайка" (ДОЛ "Чайка") rcleto.ru 29.06-16.07.23

20.07-06.08.23

09.08-26.08.23 1100 Кирпичный двухэтажный корпус: вместимость в корпусах 86 человек, размещение в комнатах по 3-15 человек.

Деревянный одноэтажный корпус: вместимость в корпусах 44 человека, размещение в комнатах по 11 человек.

Шесть деревянных корпусов (домиков): вместимость в корпусах 20 человек, размещение в комнатах по 3-9 человек.

Новый деревянный одноэтажный корпус: вместимость в корпусах 40 человек, размещение в комнатах по 4-6 человек.

2. Столовая вмещает 240 человек и работает в 2 смены. Сбалансированное 5-ти разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1949

Капитальный ремонт - 2019 № 16.11.12.000.М.000511.06.23 от 02.06.2023 Акт от 21.05.2021

Акт от 25.05.2021

- 1114 государственная

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Мечта" (ДОЛ "Мечта") rcleto.ru 01.07-18.07.23

21.07-07.08.23

10.08-27.08.23 1086 Проживание в комнате от 2 до 11 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников,кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, общие санузлы и душевые, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест и обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Организовано полноценное пятиразовое сбалансированное питание. - Ввод в эксплуатацию - 1983

Капитальный ремонт - 2019 № 16.11.12.000.М.000593.06.23 от 29.06.2023 Акт от 21.05.2021

Акт от 25.05.2021

-

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Пионер" (ДОЛ "Пионер") rcleto.ru 05.06-22.06.23

25.06-12.07.23

15.07-01.08.23

04.08-21.08.23 1114



Кирпичный корпус: вместимость корпуса 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Кирпичный корпус: вместимость корпуса 20 человек, размещение в комнатах по 2-7 человек,

Четыре деревянных корпуса: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Один деревянный корпус: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек.

Столовая вмещает 100 человек и работает в 2 смены. Сбалансированное 5-ти разовое питание: вкусно и полезно. - Ввод в эксплуатацию - 1946

Капитальный ремонт - 2019 №16.11.12.000.М.000508.06.23 от 02.06.2023 Акт от 17.08.2022

-

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Дзержинец" (ДОЛ "Дзержинец") rcleto.ru 13.06-30.06.23

03.07-20.07.23

23.07-09.08.23

12.08-29.08.23 1169,85 На территории лагеря расположено 8 жилых корпусов на 350 койко-мест:

1 корпус - 45 койко-мест;

2 корпус - 45 койко-мест;

3 корпус - 45 койко-мест;

4 корпус - 45 койко-мест;

5 корпус - 40 койко-мест;

6 корпус - 40 койко-мест;

9 корпус - 40 койко-мест;

10 корпус - 50 койко-мест.

Столовая расчитана на 250 посадочных мест. Обеспечение питания детей производится в 2 смены, организовано полноценное пятиразовое питание.

Для активного занятия спортом лагерь оснащен волейбольной, баскетбольной и футбольной площадками, площадкой для бадминтона и настольного тенниса. Крытый бассейн на территории лагеря Ввод в эксплуатацию - 2011

Текущий ремонт - 2018 № 16.11.12.000.М.000521.06.23 от 05.06.2023 Акт от 21.05.2021

Акт от 25.05.2021

-

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Чайка" (ДОЛ "Чайка") rcleto.ru 30.10.-06.11.2023

02.01.-08.01.2024

1840 Расселение по 4-5 человек. Полноценное пятиразовое питание. Имеются спортивные площадки с искусственным покрытием.

Имеется корпус для детей с ОВЗ, расселение в 1 комнате по 3 человек, оборудован с/у в каждой комнате. - ввод в эксплуатацию - 2022 г. № 16.11.12.000.М.001047.12.23 от 18.12.2023

- -

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), детский оздоровительный лагерь "Солнышко" (ДОЛ "Солнышко") rcleto.ru 30.10.-06.11.2023 1840 Каждый корпус рассчитан на 24 человека с отдельным размещением дежурных вожатых.

Все комнаты оснащены отдельными санузлам - Ввод в эксплуатацию - 2023

№ 16.11.11.000.М.000678.08.23 от 04.08.2023 -







Филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района РТ" (МБОУ ДО "ДОЛ "Чайка"), "Детский оздоровительный лагерь "Бор" Буинского муниципального района РТ" buinsk.tatarstan.ru 10.06-27.06.22

01.07-18.07.22

22.07-08.08.22 845,47 В лагере формируется 8 отрядов от 27 до 18 человек. Дети проживают в 8 спальных корпусах по 14-8 человек. Организовано рятиразовое питание в столовой на 70 человек. - ввод в эксплуатацию - 1986

Капитальный ремонт - 2018 № 16.02.31.000.М.000050.07.22 от 01.07.2022 Акт от 18.05.2021

Акт от 29.06.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 180 муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района РТ" buinsk.tatarstan.ru 10.06-27.06.22

02.07-19.07.22

23.07-09.08.22 845,47 В лагере формируется 3 отрядов по 25 человек. Дети проживают в 3 спальных корпусах по 7-8 человек. Организовано рятиразовое питание в столовой на 70 человек. - ввод в эксплуатацию - 1986

Капитальный ремонт - 2018 № 16.02.31.000.М.000051.07.22 от 01.07.2022 Акт от 18.05.2021

Акт от 29.06.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 70 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Санта" (ООО Санаторий "Санта"), Детский оздоровительный лагерь "Санта" (ДОЛ "Санта") www.santakazan.ru 01.06-18.06.23

21.06-08.07.23

12.07-29.07.23

02.08-19.08.23 1644,45 Проживание в номерах по 2-6 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкафы, тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус - ввод в эксплуатацию 2001 год. (текущий ремонт в 2020 г.); 2 корпус - ввод в эксплуатацию 2001 Г. (текущий ремонт 2020 г.)

Корпус Санта 2 ввод в эксплуатацию 20010 год. (текущий ремонт 2020 г.)

№ 16.11.12.000.М.000489.05.23 от 30.05.2023 Акт от 232.05.2023 нет 250 частная

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Сосновый Бор» (ООО "Санаторий "Сосновый Бор") <a href=" 24.03.-30.03.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.-14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-29.08.2024

30.10.-05.11.2024

02.01.-08.01.2025

24.03.-30.03.2025 2000 Проживание в номерах по 5-12 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкафы в каждом номере, санузел и душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения на каждом этаже. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное пятиразовое питание. Закрытый бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе на территории санатория 7 корпус - ввод в эксплуатацию - 1985. Капитальный ремонт - 2013

1 корпус ввод в эксплуатацию 1989 (капитальный ремонт - 2008) № 16.20.01.000.М.000050.05.23 от 26.05.2023 Акт от 20.07.2023

- 280 частная

Некоммерческое партнерство "Мир будущего" (НП "Мир будущего"), Детский оздоровительный лагерь "Горьковец" (ДОЛ "Горьковец") - 01.07.2020 - 18.07.2020

20.07.2020 - 06.08.2020

08.08.2020 - 28.08.2020 1000 Проживание в кирпичных корпусах , в комнатах по 3-5 человек, сан.узел и душевые в каждом крыле на каждом этаже, столовая рассчитана на 100 человек, при максимальной загрузке лагеря питание в 2 смены, полноценное 5-ти разовое питание, - 2 кирпичных корпуса - ввод в эксплуатацию 1975 г. № 16.20.01.000.М.000073.07.20 от 01.07.2020 Распоряжение № 1321/30-вп/в от 16.05.2019, акт от 31.05.2019

Распоряжение № 1654/30-вп/в от 30.05.2019, акт от 03.07.2019

Распоряжение № 2089/30-вп/в от 02.07.2019, акт от 01.08.2019

Распоряжение № 2460/30-вп/в от 31.07.2019, акт от 29.08.2019

Распоряжение № 41 от 12.05.2020, акт от 28.05.2020

Распоряжение № 65 от 15.06.2020, акт от 25.06.2020 - 200 частная

Общество с ограниченной отвественностью "Адмирал" (ООО"Адмирал"), Детский оздоровительный лагерь "Глубокое озеро" (ДОЛ "Глубокое озеро") - 01.06-18.06.23

20.06-07.07.23

11.07-28.07.23

01.08-18.08.23

22.10-28.10.23

01.01-07.01.24

27.03-03.04.23 1 750,00 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати индивидуальные, шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере, с наличием горячего и холодного водоснабжения, индивидуальное отопление номеров. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Корпуса № 1-5: ввод в эксплуатацию - 1968. Капитальный ремонт - 2017

Корпуса № 9-20: ввод в эксплуатацию - 2006. Капитальный ремонт - 2017

Корпуса № 18-20: ввод в эксплуатацию - 2009. Капитальный ремонт - 2017 № 16.11.12.000.М.000477.05.23 от 25.05.2023 - отсутствует доступность оказания услуг 195 частная

Муниципальное бюджетное учреждение оздоровительно-досуговое учреждение (лагерь) «Кама» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБУ ОДУЛ «Кама») - 29.05-15.06.23

16.06-04.07.23

06.07-23.07.23

24.07-13.08.23

14.08-31.08.23 1350,91 Проживание в номерах по 2-8 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в корпусе с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1 корпус: ввод в эксплуатацию -1999. Капитальный ремонт - 2014

2 корпус: ввод в эксплуатацию - 1999. Капитальный ремонт - 2014

3 корпус: ввод в эксплуатацию - 2018 № 16.18.27.000.М.000089.05.23 от 26.05.2023 Акт от 04.08.22

Акт от 12.05.22

Акт от 01.06.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 175 муниципальная

Публичное Акционерное Общество "Казаньоргсинтез" (ПАО"Казаньоргсинтез"), Детская база отдыха (ДБО "Солнечный")

- 01.07.2020 - 21.07.2020

24.07.2020 - 13.08.2020

16.08.2020 - 29.08.2020 1333 Проживание в комнатах по 3-4 чел., расселение по возрастным категориям и полом участников кровати, тумбочки, отсек в строенном шкафу индивидуально для каждого ребенка, санузлы и душевые отдельно для мальчиков и девочек на каждом этаже с наличием холодной и горячей водыКоличество посадочных меств обеденном зале рассчитано на 180 чел. в две смены организовано пятиразованное диетическое питание - 1, 2, 3 корпуса: ввод в эксплуатацию - 1996. Капитальный ремонт - 2020

4 корпус: ввод в экспуатацию - 1964. Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000423.06.20 от 29.06.2020 Распоряжение № 2058/12-в/п от 26.06.2020, акт от 31.07.2019

Распоряжение № 2397/12-в/п от 25.07.2019

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 240 частная

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Березка" (ДОЛ "Березка") yalkzn.ru 11.06.2023-28.06.2023

30.06.2023-17.07.2023

21.07.2023-07.08.2023 1505,37 Спальные корпуса: Корпус №1 – каркасный, вместимость 40-45 человек, 6 комнат размещение от 4х до 8 детей. Корпус №2 – каркасный, вместимость 40-45 человек, 6 комнат по 4-8 детей. Корпус №3 – деревянный, вместимость 32 человека, 4 комнаты размещение по 8 детей. Корпус №5 – кирпичный, вместимость 40 человек, 4 комнаты по 10 детей. Корпус №6 – кирпичный, вместимость 50 человек, 6 комнат по 6-12 детей. Корпус №7 – кирпичный, вместимость 40-45 человек, 4 комнаты по 10-12 детей. Зоны гигиенического ухода: на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1961 № 16.11.12.000.М.000507.06.23 от 02.06.2023 Акт от 13.05.2022

акт от 19.05.2022

акт от 21.06.2022

акт от 15.07.2022

акт от 15.07.2022

акт от 22.07.2022

акт от 08.08.2022

акт от 24.07.2023

акт от 25.04.2023

акт от 13.06.2023 - 2070 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Бригантина" (ДОЛ "Бригантина") yalkzn.ru 04.06.2023-21.06.2023

24.06.2023-11.07.2023

24.06.2023-14.06.2023

18.07.2023-24.07.2023

28.07.2023-14.08.2023 1505,37 Спальные корпуса: Корпуса №1-15 – бревенчатые, по 6 человек в корпусе. Зоны гигиенического ухода: на улице. Количество

посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1975 № 16.11.12.000.М.000483.05.2023 от 26.05.2023 Акт от 23.05.2022

акт от 18.05.2022

акт от 23.06.2022

акт от 24.06.2022

акт от 11.07.2022

акт от 15.07.2022

акт от 22.07.2022

акт от 18.08.2022

акт от 28.04.2023

акт от 23.05.2023

акт от 13.06.2023 -

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский круглогодичный оздоровительный лагерь "Заречье" (ДКОЛ "Заречье") yalkzn.ru 02.01.-08.01.2024 1722,78 Спальные корпуса: корпус №1- панельный, вместимость 160 человек, количество мест в комнате - 6-10. Корпус №2 - кирпичный, вместимость 80 человек, количество мест в комнате - 3-5. Корпус №3 -кирпичный, вместимость 80 человек, количество мест в комнате - 3-5. Корпус №4 - щитовой, вместимость 45 человек, количество мест в комнате - 10-12. Корпус №5 -щитовой, вместимость 45 человек, количество мест в комнате - 10-12. Корпус №6 - каркаснный, вместмость - 32 человека, количество мест в комнате - 4. Зоны гигиенического ухода: на этаже в корпусах №№2, 3, 4, 5, 6, в каждой комнате в корпусе №1. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1963

Ввод в эксплуатацию - 1979 № 16.11.12.000.М.000449.05.23 от 25.05.2023 акт от 28.04.2023

акт от 13.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Нармонка" (ДОЛ "Нармонка") yalkzn.ru 06.06.2023-23.06.2023

27.06.2023-14.07.2023

27.06.2023-17.07.2023

21.07.2023-07.08.2023

21.07.2023-10.08.2023 1505,37 Спальные корпуса: Корпуса №№1-7 – шлакоплочные, по 30 человек в корпусе, в каждом корпусе 4 комнаты по 8-10 детей. Зоны гигиенического ухода: на улице, но в каждом корпусе ночные туалеты (2 унитаза и 2 умывальника с горячей водой для девочек, 2 унитаза и 2 умывальника с горячей водой для мальчиков). Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1981 № 16.11.12.000.М.000479.05.23 от 26.05.2023

Акт от 25.05.22

акт от 31.05.2022

акт от 24.06.2022

акт от 15.07.2022

акт от 29.07.2022

акт от 13.06.2022

акт от 31.05.2023



-

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Пионерия Татарстана" (ДОЛ "Пионерия Татарстана") yalkzn.ru 14.06.2023-01.07.2023

04.07.2023-21.07.2023

25.07.2023-11.08.2023 1349,26 Спальные корпуса: 1. Корпуса №№1-3 – бетонные панели, вместимость 46 человек, в комнате по 8 – 20 человек. Зоны гигиенического ухода: на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1982 № 16.11.12.000.М.000509.06.23 от 02.06.2023 Акт от 25.04.2022

Акт от 30.05.2022

Акт от 24.06.2022

Акт от 13.07.2022

Акт от 22.07.20220

Акт от 05.08.2022

Акт от 24.04.2023

Акт от 13.06.2023

Акт от 31.05.2023 -

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный центр "Спутник" (ДОЦ "Спутник") yalkzn.ru 09.06.2023-26.06.2023

30.06.2023-17.06.2023

21.07.2023-07.08.2023 1505,37 Спальные корпуса: Корпус №1 – кирпичный, вместимость 32 человека, 4 комнаты по 8 человек. Корпус №3 – кирпичный, вместимость 36 человек, 4 комнаты по 9 человек. Корпус №4 – кирпичный, вместимость 36 человек, 4 комнаты по 9 человек. Корпус №5 – кирпичный, вместимость 36 человек, 4 комнаты по 9 человек. Корпус №6 – кирпичный, вместимость 34 человека, 8 комнат по 8-9 человек. Корпус №7 – кирпичный, вместимость 34 человека, 8 комнат по 4-5 человек. Зоны гигиенического ухода: на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей

в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1963 № 16.11.12.000.М.000480.05.23 от 26.05.2023 Акт от 26.05.2022

Акт от 24.06.2023

Акт от 15.07.2022

Акт от 15.07.2022

Акто т 22.07.2022

Акт от 05.08.2022

Акт от 03.05.2023

Акт от 13.06.2023 -

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный центр" им. Ю.А.Гагарина" (ДОЦ "им.Ю.А.Гагарина") yalkzn.ru 03.06.2023-20.06.2023

23.06.2023-10.07.2023

15.07.2023-01.08.2023

03.08.2023-20.08.2023

1505,37 Спальные корпуса: Корпус №1 – двухэтажный кирпичный, вместимость 80 человек, по 5-10 человек в комнате. Корпус №2 и №3 – деревянные, вместимость 18 человек, по 9 человек в комнате. Корпус №4 и №5 – деревянные, вместимость 36 человек, по 8-9 человек в комнате. Корпус №6 и №7 – деревянные, вместимость 18 человек, по 18 человек в комнате. Зоны гигиенического ухода: на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1962 № 16.11.12.000.М.000440.05.23 от 24.05.2023 Акт от 19.05.2022

Акт от 29.06.2022

Акт от 08.07.2022

Акт от 15.07.2022

Акто от 22.07.2022

Акт от 09.08.2022

Акт от 28.04.2023

-

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский круглогодичный оздоровительный лагерь "Молодежный" (ДКОЛ "Молодежный") yalkzn.ru 02.01.-08.01.2024 1722,78 Спальные корпуса: Корпус №1 - кирпичный, вместимость 100 человек, количество мест в комнате - 3-5. Корпус № 2 -кирпичный, вместимость 120 человек, количество мест в комнате - 4-6. Корпус № 3 - кирпичный, вместимость 120 человек, количество мест в комнате - 4-6. Зоны гигиенического ухода на этаже. Количество

посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1983 № 16.11.12.000.М.000523.05.22 от 25.05.2022

Акт от 29.05.2023

Акт от 13.06.2023 Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"),

Туристическо-краеведческий лагерь "Юнитур" (ТКЛ "Юнитур") yalkzn.ru 02.06.2023-19.06.2023

22.06.2023-09.07.2023

11.07.2023-20.07.2023

23.07.2023-01.08.2023

04.08.2023-21.08.2023 1616,48 Спальные корпуса: Корпус №1-7,11 - деревянный, вместимость 24 человек, количество мест в комнате - 3. Корпус № 9,10 -деревянный, вместимость 16 человек, количество мест в комнате - 4. Корпус № 8 - деревянный, вместимость 16 человек, количество мест в комнате - 4. Зоны гигиенического ухода на улице. Количество

посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1983 № 16.11.12.000.М.000446.05.23 от 25.05.2023 Акт от 20.05.2022

Акт от 31.05.2022

Акт от 20.06.2022

Акт от 22.07.2022

Акт от 29.07.2022

Акт от 19.08.2022

Акт от 24.04.2023

Акт от 13.06.2023 Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Восток" (ДОЛ "Восток") yalkzn.ru 01.06.2023-18.06.2023

20.06.2023-07.07.2023

10.07.2023-27.07.2023

30.07.2023-08.08.2023

11.08.2023-28.08.2023 1616,48 Спальные корпуса: Корпус №1-6 - каркасные, вместимость 30 человек, количество мест в комнате - 5.

Зоны гигиенического ухода в корпусе. Количество

посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 1983 № 16.11.12.000.М.000444.05.23 от 25.05.2023 Акт от 24.05.2022

Акт от 29.06.2022

Акт от 14.07.2022

Акт от22.07.2022

Акт от 25.08.2022

Акт от 28.04.2023

Акт от 13.06.2023 Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Мензелинска Республики Татарстан (МБУДО "Дом детского творчества" г. Мензелинска РТ), Загородный оздоровительный лагерь "Солнышко" (ЗОЛ "Солнышко") https://edu.tatar.ru/menzelins... 06.06-23.06.22

27.06-17.07.22

21.07-07.08.22 865,35

876,05

865,35 Проживание в корпусах по 15 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные прикроватные тумбочки на каждого ребенка, шкафы, санузел находится на улице. Имеется баня, где находится душевая и моечная. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Год постройки зданий ЗОЛ -1988. Все корпуса введены в эксплуатацию в 1995

Текущий ремонт проведен во 2 и 3 корпусах. Баня построена в 2016 № 16.30.24.000.М.000181.06.22 от 03.06.2022 Акт от 21.05.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 75 муниципальная

Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Сэлэт» Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (ГБУ МЦ "Сэлэт"), Детский оздоровительный лагерь "Звездный" (ДОЛ "Звездный") http://selet.biz 02.01.-08.01.2024

27.01.-02.02.2024

18.02.-22.02.2024

14.03.-17.03.2024

25.03.-31.03.2024

29.04.-05.05.2024

28.05.-04.06.2024

05.06.-22.01.2024

27.06.-09.07.2024

16.07.-02.08.2024

06.08.-23.08.2024

12.10.-15.10.2024

30.10.-05.11.2024

08.12.-14.12.2024

16.12.-22.12.2024 2074 Проживание в номерах по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом доме с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Капитальный ремонт завершен в июне 2020 года, все здания введены в эксплуатацию № 16.11.12.000.М.000510.06.23 от 02.06.2023 - не имеется 390 государственная

Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Сэлэт» Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (ГБУ МЦ "Сэлэт"), Детский оздоровительный лагерь "Дубок" (ДОЛ "Дубок") http://fansar.ru 02.01.-09.01.2024

25.02.-31.03.2024

18.05.-26.05.2024

27.05.-02.06.2024

05.06.-22.06.2024

27.06.-09.07.2024

16.07.-02.08.2024

06.08.-23.08.2024

25.08.-31.08.2024

22.10.-28.10.2024

30.10.-05.11.2024

15.11.-20.11.2024

01.12.-02.12.2024

16.12.-22.12.2024

2068 Проживание в комнатах по 4-6 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом доме с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря 1-4 корпуса введены в эксплуатацию в 2015 году № 16.11.12.000.М.000107.12.23 от 14.12.2023 акт от 31.08.2023

акт от 27.06.2023

не имеется

Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Сэлэт» Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (ГБУ МЦ "Сэлэт"), Детский оздоровительный лагерь "Волга" (ДОЛ "Волга") http://selet.biz 05.06.-22.01.2024

27.06.-09.07.2024

16.07.-02.08.2024

06.08.-23.08.2024 1954 Проживание в комнатах по 5 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом доме с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2021 № 16.11.12.000.М.000498.05.23 от 31.05.2023 акт от 31.08.2023

акт от 27.06.2023

не имеется

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Азнакаевский" (ООО "Санаторий Азнакаевский"), Детское отделение "Санаторий Азнакаевский" (ДО "Санаторий Азнакаевский") http://aznakaevskiy.tatneft.ru... 02.01.-08.01.2024

25.03.-31.03.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.-14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-29.08.2024 1132,27 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Детский корпус: ввод в эксплуатацию - 2007. Капитальный ремонт - 2017 № 16.08.01.000.М.000087.05.23 от 30.05.2023 Акт от 20.06.2023 - 150 частная

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Азнакаевский" (ООО "Санаторий Азнакаевский"), Оздоровительно-досуговое учреждение (лагерь) "Солнышко" Азнакаевского муниципального района (ОДУ "Солнышко" АМР) - 06.06.-23.06.2024

27.06.-14.07.2024

18.07.-04.08.2024

08.08.-25.08.2024 1102,44 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в жилом корпусе на 1 этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Жилой корпус: ввод в эксплуатацию - 1972. Капитальный ремонт - 2017

Спальный корпус № 1, № 2: ввод в эксплуатацию 2013. Капитальный ремонт - 2020 № 16.08.01.000.М.000090.06.23 от 02.06.2023 Акт от 20.06.2023

акт от 13.07.2023

акт от 14.08.2023

акт от 19.05.2023 - 75 частная

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Жемчужина" (Учреждение профсоюзов санаторий "Жемчужина") http://www.zhemchuzhinka.ru/ 17.06-04.06.22

07.07-24.07.22

28.07-14.08.22

18.08-04.09.22 2040 Проживание в номерах по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное шестиразовое питание. Крытый бассейн на территории санатория Ввод в эксплуатацию - 1985, клуб: ввод в эксплуатацию - 1994. № 16.30.24.000.М.000189.06.22 от 14.06.2022 Акт от 21.05.2021

Акт от 26.05.2021

Акт от 16.04.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 120 частная

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" (ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат"), Детский оздоровительный лагерь "Шифа" (ДОЛ "Шифа") https://edu.tatar.ru/muslum/tojgeldino/sch_korr 03.07.2023-09.07.2023 1052,07 Проживание в комнатах по 4 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом корпусе с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1983. Капитальный ремонт - 2016 № 16.07.01.000.М.000135.06.23 от 15.06.2023 Акт от 16.05.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 50 государственная

Государственное автономное образовательное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан (ГАОУ "РОЦ"), Оздоровительно-образовательный комплекс "Дуслык" (ООК "Дуслык") https://edu.tatar.ru/aviastroit/org5639 04.03.-10.03.2024

11.03.-17.03.2024

18.03.-24.03.2024

01.04.-07.04.2024

08.04.-14.04.2024

15.04.-21.04.2024 1102,44 Проживание в номерах по 3-5 чел, расселение с возраст. особ. и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплутацию - 2016 № 16.11.12.000.М.000455.05.23 от 25.05.2023 Акт от 21.02.2023

Акт от 28.04.2023

Акт от 31.05.2023

Акт от 14.06.2023

Акт от 29.08.2023

Акт от 22.09.2023

Акт от 22.12.2023 Комнаты и сан.узлы для людей с ограниченными возможностями, пандусы 175 государственная

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Заречный» Нурлатского муниципального района (МБУ ДОЛ "Заречный") https://instagram.com/dolzarec... 05.06-22.06.23

26.06-13.07.23

17.07-03.08.23

07.08-24.08.23 1157,28 Проживание в жилых корпусах по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Жилые корпуса обустроены мебелью и необходимым инвентарем, постельными принадлежностями. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря Жилой корпус № 1-7: ввод в эксплуатацию - 1970. Капитальный ремонт - 2013

Жилой корпус для сотрудников: ввод в эксплуатацию - 1970. Капитальный ремонт - 2013

Столовая: ввод в эксплуатацию - 1970. Капитальный ремонт - 2016

Медицинский пункт: ввод в эксплуатацию - 1970. Капитальный ремонт 2013

Склад № 1 и № 2: ввод в эксплуатацию - 1970

Баня: ввод в эксплуатацию - 1970. Капитальный ремонт - 2016 № 16.06.26.000.М.000069.06.22 от 14.06.2022 - - 115 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговыйлагерь "Чирша" Высокогорского муниципального района РТ" (МБУ "ОДЛ "Чирша") https://dol.tatar.ru/pages/cam... 05.07.2020 - 22.07.2020

24.07.2020 - 10.08.2020

12.08.2020 - 29.08.2020

28.10.2020 - 03.11.2020

02.01.2021 - 08.01.2021



830,88 Проживание в 2-х этажном отапливаемом жилом корпусе в комнатах по 3-4 человека, со столовой, где осуществляется 5-ти разовое питание, медицинским блоком, с удобствами в корпусе, круглосуточной охраной ЧОП, с 8-ми камерной видеофиксацией; В лагере проводятся различные спортивные, культурно-досуговые мероприятия. В корпусе имеется спортивный зал для игр баскетбол и волейбол. В корпусе имеется кинозал вместимостью 60 чел. На улице имеется универсально-спортивная площадка для игр по баскетболу и волейболу. На улице есть спортивная площадки для мини-футбола. - Ввод в эксплуатацию - 1996. Капитальный ремонт крыши - 2016 № 16.03.01.000.М.000020.06.20 от 30.06.2020 Распоряжение № 37 от 25.05.2020, акт от 29.05.2020

Распоряжение № 2302/22-п/в от 18.07.2019, акт от 06.09.2019

Распоряжение № 117 от 06.08.2019, акт от 12.08.2019

Распоряжение № 1524/22-п/в от 24.05.2019, акт от 12.07.2019

Распоряжение № 58 от 08.05.2019, акт от 21.05.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 100 муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дворец школьников Бугульминского муниципального района, Детский образовательный оздоровительный лагерь "Салют" (ДООЛ "Салют") https://edu.tatar.ru/bugulma/d... 10.06.-27.06.2023

30.06.-17.07.2023

20.07.-06.08.2023

1052,07 Проживание в летних корпусах (6 корпусов), питание 5-и разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, ноч.ужин) согласно утвержденному меню - Спальные корпуса ввод в эксплуатацию - 1967, медицинский пункт - 1968, клуб - 1967, столовая 1964. Капитальный ремонт столовой в 2014. № 16.08.01.000.М.000096.06.23 от 22.06.2023 Акт от 23.06.2023

- 120 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Дубравушка" (МБУ "ДОЛ" Дубравушка"), Детский оздоровительный лагерь "Дубравушка" (ДОЛ "Дубравушка") https://dol.tatar.ru/pages/cam... 11.06-28.06.22

01.07-21.07.22

25.07-31.07.22 875,35

876,05

875,35 Проживание в номерах по 10 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел находится на веранде для мальчиков и девочек отдельно, душевая общая -летнего типа с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Капитальный ремонт: 2015 - пищеблок, 2017 - спальный корпус № 16.08.01.000.М.000083.06.21 от 29.06.2021 Акт от 14.06.2022

Акт от 04.06.21

Акт от 18.05.21 - 80 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (Филиал МБУ "Молодежный центр", Оздоровительно - досуговое учреждение (лагерь) "Солнышко" (ОДУ "Солнышо") https://vk.com/club88427753

https://instagram.com/spomyizl... 12.06.-29.06.2024

03.07.-23.07.2024

27.07.-13.08.2024 5500,0 (18 дней)

6200,0 (21 день) Проживание в корпусе в номерах по 12-24 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати,по 2-3 шкафа на комнату, тумбочки на каждого ребенка, санузел на улице, баня. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питаня всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. На територии лагеря имеется пляж Дом сторожа: ввод в эксплуатацию - 1953

Банно-прачечный комплекс: ввод в эксплуатацию 2002

Танцпол: ввод в эскплуатацию - 1953 (Капитальный ремонт - 1916)

Домик начальника: ввод в эксплуатацию - 1953 (Капитальный ремонт - 2016)

Домик для вожатых: ввод в эксплуатацию - 1963( капитальный ремонт - 2016)

Медпункт: ввод в эксплуатацию - 1953 (Капитальный ремонт - 2016)

Столовая: ввод в эксплуатацию - 1953 (Капитальный ремонт - 2016) № 16.05.12.000.М.000051.06.23 от 09.06.2023 - - 40 муниципальная

Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального района", "Оздоровительно - досуговое учреждение (лагерь) "Ровесник" https://vk.com/rovesniklove 12.06-29.06.23

03.07-23.07.23

27.07-13.08.23

31.07-06.08.23

07.08-13.08.23 1221,77 Проживание в комнатах от 2-6 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные прикроватные тумбочки на каждого ребенка, шкафы, умывальник, ногомойка с горячей водой (уличный) и душевые (уличные) с естественным подогревым воды,комната гигиены для девочек, баня. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное комплексное пятиразовое питание. - Корпуса № 2-8, 11, 13, 16: ввод в эксплуатацию - 1954

Корпуса № 17, 18: ввод в эксплуатацию - 1954 (Капитальный ремонт - 2015)

Баня: ввод в эксплуатацию - 2007 № 16.05.12.000.М.000069.06.22 от 08.06.2022

- 100 муниципальная

Межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация "Национальный Союз Каратэ" (МФСОО "Национальный Союз Каратэ") www.kyokushin-rt.ru 01.07-14.07.23 1300 Проживание в номерах по 6-8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати индивидуальные, шкафы на каждого ребенка, санузел один на 4 номера, имеющий 4 очка, душевая на 4 номера с наличием горячего и холодного водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1968, капитальный ремонт - 2012 год № 16.32.01.000.М.000054.06.22 от 24.06.2022 акт от 01.07.2022 -

муниципальная

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Юность" (ДОЛ "Юность") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1900 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одгну смену организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый плавательный бассейн на территории лагеря

Закрытый плавательный бассейн на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 1968, капитальный ремонт - 2002

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 2000

Корпус № 3: ввод в эксплуатацию - 1981, капитальный ремонт - 2012

Корпус № 4: ввод в эксплуатацию - 1981, капитальный ремонт - 2015

Корпус № 5: ввод в эксплуатацию - 1981, капитальный ремонт - 2012

Корпус № 6: ввод в эксплуатацию - 2014 № 16.07.01.000.М.000134.06.23 от 15.06.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья 1415 частная

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Солнечный" (ДОЛ "Солнечный") <a href=" 27.05.24-16.06.24

18.06.24-08.07.24

19.07.24-08.08.24

10.08.24-30.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-30.04.24 1743 На уютной, ухоженной территории лагеря находится семь двухэтажных, и пять трехэтажных благоустроенных корпуса, в которых дети живут по два – четыре человека в комнате. В каждом корпусе есть холлы, где одновременно могут разместиться два отряда, а также просторные игровые комнаты, оснащенные игрушками, настольными играми, телевизорами, DVD, шашками, шахматами. Прием пищи проходит в столовых. Рацион питания соответствует требованиям санитарных норм и правил. Пятиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря

Летний бассейн на территории лагеря

Открытый-аквапарк на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 1972, капитальный ремонт - 2001

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 1972, капитальный ремонт - 2010

Корпус № 3: ввод в эксплуатацию - 1972, капитальный ремонт - 2002

Корпус № 4: ввод в эксплуатацию - 2001

Корпус № 5: ввод в эксплуатацию - 2014

Корпус № 6: ввод в эксплуатацию - 2016

Корпус № 7: ввод в эксплуатацию - 2016

Корпус № 8: ввод в эксплуатацию - 2015

Корпус № 9: ввод в эксплуатацию - 1968, капитальный ремонт - 2017

Корпус № 10: ввод в эксплуатацию - 1973

Корпус № 11: ввод в эксплуатацию - 1978, капитальный ремонт - 2000

Корпус № 12: ввод в эксплуатацию - 1978, капитальный ремонт - 2000 № 16.07.01.000.М.000141.06.23 от 19.06.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Факел" (ДОЛ "Факел") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати индивидуальные, комоды с отдельным ящиком для каждого ребенка, платеновый шкаф с отдельными полками и вешалками, санузел с душевой кабиной в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Два обеденных зала на 100 и 200 посадочных мест, организация питания рассчитана в одну смену, организовано полноценное шестиразовое питание Закрытый бассейн летнего типа на территории лагеря Корпус № 1, 2: ввод в эксплуатацию - 2003, капитальный ремонт - 2017

Корпус № 3: ввод в эксплуатацию - 2016 № 16.31.28.000.М.000103.06.23 от 21.06.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Вишневая Поляна" (ДОЛ "Вишневая Поляна") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1542 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение по возрасту и полу ребенка; в каждой комнате кровати ,шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное шестиразовое питание. Бассейн с арочным покрытием на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 2001

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 2015 № 16.06.26.000.М.000030.05.23 от 24.05.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Иволга" (ДОЛ "Иволга") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 6-8 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания , организовано полноценное шестиразовое питание. 2 закрытых бассейна на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 1969, капитальный ремонт - 2003

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 2004 № 16.08.01.000.М.000072.05.23 от 26.05.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Космос" (ДОЛ "Космос") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 2002, капитальный ремонт - 2010

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 2002, капитальный ремонт - 2010

Основной корпус: ввод в эксплуатацию - 1980, капитальный ремонт - 2008

Здание столовой: ввод в эксплуатацию - 2002, капитальный ремонт - 2009 № 16.15.02.000.М.000062.06.23 от 14.06.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина), детский оздоровительный лагерь "Ландыш" (ДОЛ "Ландыш") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в капитальных корпусах в номерах по 4 человека, расселение с учетом пола и возрастной категории. Комплектация номера: кровати, шкаф, прикроватные тумбы на каждого ребенка, стулья, стол, зеркало; 1 санузел (унитазы, умывальники, ногомойники, душевая кабина) на 4 номера; холодное и горячее водоснабжение. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря Корпус № 1, 2, 3: ввод в эксплуатацию - 1976, капитальный ремонт - 2016

Корпус № 4: ввод в эксплуатацию - 1975, капитальный ремонт - 2017

Бассейн: ввод в эксплуатацию - 1964, капитальный ремонт - 2020

Спортивный зал: ввод в эксплуатацию - 1976, капитальный ремонт - 2020

Амфитеатр: ввод в эксплуатацию -1975, капитальный ремонт - 2014

Клуб: ввод в эксплуатацию - 1965, капитальный ремонт - 2020

Конюшня: ввод в эксплуатацию - 2017

Футбольное поле: ввод в эксплуатацию - 2018 № 16.07.01.000.М.000143.07.23 от 04.07.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Чайка" (ДОЛ "Чайка") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря Корпус № 1, 2, 3: ввод в эксплуатацию - 1984, капитальный ремонт - 2008-2015

Корпус № 4, 5, 6: ввод в эксплуатацию - 1987, капитальный ремонт - 2008-2015

Корпус № 7: ввод в эксплуатацию - 1999, капитальный ремонт - 2008-2015 № 16.31.28.000.М.000092.05.23 от 25.05.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, детский оздоровительный лагерь "Юбилейный" (ДОЛ "Юбилейный") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, в корпусе № 3 санузел и душевая в каждом номере, 1,2 корпус санузел в каждом номере и 2 душевые на одном этаже, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию -198, капитальный ремонт - 2016

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 1981, капитальный ремонт - 2020

Корпус № 3: ввод в эксплуатацию - 2015 № 16.07.01.000.М.000144.07.23 от 04.07.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина), детский оздоровительный лагерь "Березка" (ДОЛ "Березка") <a href=" 01.06.24-21.06.24

24.06.24-14.07.24

17.07.24-06.08.24

09.08.24-29.08.24

01.11.24-07.11.24

28.12.24-10.01.24

23.03.24-31.03.24 1415 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное шестиразовое питание. Крытый бассейн на территории лагеря Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 1979, капитальный ремонт - 2015

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 2008

Корпус № 3: ввод в эксплуатацию - 2014 № 16.08.01.000.М.000086.05.23 от 30.05.2023 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина (ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина), санаторий- профилакторий "Шифалы" (санаторий-профилакторий "Шифалы") <a href=" 06.06.22-29.06.22

20.06.22-13.07.22

30.06.22-23.07.22

14.07.22-06.08.22

24.07.22-16.08.22

07.08.22-30.08.22

17.08.22-09.09.22

31.08.22-23.09.22 1325,56 Проживание в номерах по 2 человека, отдельные кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, телевизор, мини холодильник, мягкий уголок, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочныцх мест в обеденном зале стловой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Крытый плавательный бассейн на территории лагеря Жилой корпус введен в эксплуатацию в 2006 г.

Текущие ремонты проведены в 2020,2021,2022 г. № 16.31.28.000.М.000144.07.21 от 15.07.2021 Акт 1121/25-п/в от 24.05.2023 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Айракс" (ООО "ТД "Айракс"), стационарный лагерь с речевой практикой по татарскому языку "Без - Тукай оныклары" - 17.08.2020 - 23.08.2020

24.08.2020 - 30.08.2020 - Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка,санузел и душевая с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000472.07.20 от 17.07.2020 Распоряжение № 1141/22-п/в от 18.04.2019, акт от 22.05.2019

Распоряжение № 1788/22-вп/в от 10.06.2019, акт от 02.07.2019

Распоряжение № 2558/27-вп/в от 12.08.2019, акт от 09.09.2019

Распоряжение № 3839/27-вп/в от 08.11.2019, акт от 22.11.2019

Распоряжение № 1 от 10.01.2020, акт от 23.01.2020 -

частная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Загородный оздоровительный Лагерь «Чайка» Тетюшского Муниципального района Республики Татарстан (МБУДО «Загородный оздоровительный Лагерь «Чайка») www.chaika-zol.ru 02.01.-08.01.2024

28.03.-03.04.2024

02.06.-22.06.2024

25.06.-12.07.2024

16.07.-02.08.2024

06.08.-23.08.2024

01.11.-07.11.2024 1250 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом корпусе с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Бассейн г.Тетюши 1 корпус - ввод в эксплуатацию 2021 г., 2,3 корпус ввод в эксплуатацию 2024г. № 16.02.04.000.М.000120.12.23 от 22.12.2023 Акт от 20.04.2023

Акт от 16.11.2023

Акт от 14.08.2023

Акт от 19.06.2023

Акт от 16.05.2023

Акт от 26.05.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 90 муниципальная

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Ливадия" (учреждение профсоюзов санаторий "Ливадия") www.livadiakazan.ru 14.03.-06.04.2024

29.03.-21.04.2024

01.04.-24.04.2024

02.04.-25.04.2024

03.05.-26.05.2024

05.05.-27.05.2024

29.05.-21.06.2024

05.06.-28.06.2024

24.06.-17.07.2024

01.07.-24.07.2024

19.07.-11.08.2024

26.07.-18.08.2024

13.08.-05.09.2024

20.08.-12.09.2024

09.09.-02.10.2024

16.09.-09.10.2024

04.10.-27.10.2024

29.10.-21.11.2024

1563 Проживание в номерах по 2 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное четырехразовое питание. Крытый бассейн на территории санатория 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1974,

2 корпус - ввод в эксплуатацию 1976 - - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 250 частная

Муниципальное бюджетное учреждение оздоровительно-досуговый лагерь "Чайка" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (МБУ ОДЛ "Чайка") - 30.07.2020 - 16.08.2020

19.08.2020 - 25.08.2020 820,74 Пятиразовое питание. Проживание в 4-х корпусах, есть корпуса с проживанием в комнатах по 4-6 человек, по 10-15 человек - Корпус № 1: ввод в эксплуатацию - 1972

Корпус № 2: ввод в эксплуатацию - 1979

Корпус № 5: ввод в эксплуатацию - 2005

Корпус № 6: ввод в эксплуатацию -2018

Столовая: ввод в эксплуатацию - 2009

Душевые: ввод в эксплуатацию - 2011

Административный корпус с медпунктом: ввод в эксплуатацию - 2012

Клуб: ввод в эксплуатацию - 1979 № 16.32.02.000.М.000036.07.20 от 28.07.2020 Распоряжение № 39 от 06.05.2020, акт от 28.05.2020

Распоряжение № 2172/27-вп/в от 11.07.2019, акт от 13.08.2019

Распоряжение № 1789/23-вп/в от 10.06.2019, акт от 10.07.2019

Распоряжение № 1774/23-вп/д от 07.06.2019, акт от 18.06.2019

Распоряжение № 41 от 31.05.2019, акт от 07.06.2019

Распоряжение № 545 от 10.04.2019, акт от 17.06.2019

Распоряжение № 38 от 08.05.2019

Распоряжение № 85 от 15.04.2019, акт от 22.05.2019 - 125 муниципальная

Общество с ограниченной отвественностью КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" www.klinika116.ru 13.07.2020 - 05.08.2020

14.07.2020 - 06.08.2020

31.07.2020 - 23.08.2020

07.08.2020 - 30.08.2020

10.08.2020 - 02.09.2020

04.09.2020 - 27.09.2020

23.09.2020 - 16.10.2020

30.10.2020 - 22.11.2020

29.10.2020 - 21.11.2020

24.11.2020 - 17.12.2020 1280,68 Проживание в номерах по 2 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Закрытый бассейн в помещении ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" 1 корпус: ввод в эксплуатацию - 1989, капитальный ремонт - 2018

2 корпус: ввод в эксплуатацию - 1989, капитальный ремонт -2008 № 16.30.24.000.М.000114.04.15 от 27.04.2015 Распоряжение № 21 от 22.01.2019, акт от 08.02.2019

Распоряжение № 15 от 01.02.2019, акт от 25.02.2019

Распоряжение № 1293/24-вп/в от 13.05.2019, акт от 06.06.2019

Распоряжение № 1642 от 17.06.2019, акт от 28.06.2019

Распоряжение № 7 от 10.01.2020, акт от 28.01.2020 Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья 250 частная

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский молодежный центр "Костер" (ГБУ "РМЦ "Костер") https://edu.tatar.ru/v_gora/pa...; 02.01.-08.01.2024

18.02.-24.02.2024

24.03.-30.03.2024

15.05.-21.05.2024

24.05.-10.06.2024

13.06.-30.06.2024

03.07.-20.07.2024

23.07.-09.08.2024

12.08.-29.08.2024

20.10.-26.10.2024

30.10.-05.11.2024

17.11.-23.11.2024

24.12.-30.12.2024 1459,54 Проживание в номерах по 2-4, 5, 6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка,санузел и душевая в каждом номере и блоке с наличием холодного и горячего водоснабжения.Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - Спальный корпус - ввод в эксплуатацию 1998

Учебный корпус ввод в эксплуатацию 1973 № 16.03.01.000.М.000065.08.23 от 15.08.2023 Акт от 28.04.2023

Акт то 27.06.2023

Акт от 23.06.2023

Акт от 23.08.2023

Акт от 05.10.2023

Акт от 23.12.2023 - 170 государственная

Частное некоммерческое учреждение военно-патриотический клуб "Вымпел", ЧНУ ВПК "Вымпел", ("Дети Галактики") слет - 23.03.2021-29.03.2021 845,47 Проживание в палатках, питание в стационарной столовой, и полевой кухни - - № 16.05.12.000.М.000030.08.20 от 19.08.2020 Распоряжение № 2570/33-вп/в от 12.08.2019, акт от 16.08.2019 - 170 частная

Индивидуальный предприниматель Будовниц И.Г. (ИП Будовниц И.Г.), Территория каникул "Lucky stork" algart.ru 02.01.2021 - 08.01.2021

08.02.2021 - 13.02.2021

22.03.2021 - 28.03.2021

14.06.2021 - 23.06.2021

05.07.2021 - 14.07.2021

26.07.2021 - 05.08.2021

12.08.2021 - 21.08.2021 2000 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Гостиница: ввод в эксплуатацию - 2088

Спальные корпуса № 1, 2: ввод в эксплуатацию - 2008 № 16.11.12.000.М.000851.11.20 от 02.11.2020 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный оздоровительный центр имени А.Д.Губина"

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

МБУ "МОЦ имени А.Д.Губина" БМР РТ https://vk.com/club213382622 02.01.-08.01.2024

18.02.-24.02.2024

24.03.-30.03.2024

25.02.-14.06.2024

17.06.-07.07.2024

10.07.-19.07.2024

22.07.-11.08.2024

14.08.-31.08.2024 Зимняя смена (7 дней) 1218,19 руб;

зимняя смена для первоклашек (7 дней)1218,19 руб;

Весенняя (7 дней) 1218,19;

летняя смена (18 дней) 1218,19; летняя смена (21 день) 1251,16 руб. (бюдж.) летняя смена (10 дней) 1500 (ком.) осенняя смена (7 дней ) 1218,19 руб. Проживание в номерах по 2-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 2 спальных корпуса, административно-бытовой корпус, спортзал с котельной, столовая, склад сданы в эксплуатацию 30.11.2019 года после капитального ремонта.

Медпункт, клуб, КПП -сданы в эксплуатацию 30.11.2019 года в рамках капитального строительства № 16.08.01.000.М.000007.02.24 от 26.02.2024 - Лагерь оборудован "Доступной средой для инвалидов" - пандусы на входных группах, туалеты и душевые комнаты, спальные корпусы, столовая, клуб оборудованы для детей инвалидов;- комнаты оборудованы широкими дверными проемами. Нозологии: ЗППР, ДЦП, умственная осталость, РАС, синдром Дауна, аутизм 160 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью Корпорация детского отдыха "Нелагерь"

ООО КДО "НЕлагерь" http://www.nelager.com/ 20.06-07.06.23 2000 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Оборудованных мест для купания нет 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1976 (капитальный ремонт - 2007); 5, 6 корпус - ввод в эксплуатацию 2012 (капитальный ремонт - 5к - 2015, 6к - 2016) № 16.11.12.000.М.000429.05.23 от 23.05.2023 - отсутствует доступность оказания услуг

частная

Общество с ограниченной ответственностью Корпорация детского отдыха "Нелагерь"

ООО КДО "НЕлагерь" http://www.nelager.com/ 29.10.-04.11.2023

02.01.-08.01.2024 2500 Проживание в номерах по 4-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Оборудованных мест для купания нет 7 корпус - ввод в эксплуатацию - 1985. Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000091.10.23 от 04.10.2023 - отсутствует доступность оказания услуг

частная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Болгар" Спасского района РТ

МБОУ ДОД "ДООЦ "Болгар" - 10.06.-27.06.2024

30.06.-17.07.2024

20.07.-06.08.2024

09.08.-15.08.2024 1105 Проживание в спальных корпусах вместимостью 20-24 человека, расселение по 10-12 человек в комнате, с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки, шкафы, санузел и душевая в 1 и 6 корпусах с наличием холодного и горячего водоснабжения. В 2,3,4,5 корпусах удобства на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену - 1,2,3,4,5,6,7 корпуса введены в эксплуатацию в 1975 г. 1 корпус капитальный ремонт в 2016 г. 6 корпус - капитальный ремонт 2017 г. столовая капитальный ремонт 2017 г., 7 корпус - капитальный ремонт 2020г., административное здание совмещенное с медблоком - реконструкция 2020 г. № 16.05.12.000.М.000047.06.23 от 07.06.2023 от 04.07.2023 нет 120 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный комплекс "Байтик"

ООО "ОК"Байтик" - 02.01-08.01.2024

18.02.-24.02.2024

22.03.-28.03.2024

01.06.-07.06.2024

09.06.-26.06.2024

27.06.-17.07.2024

28.06.-15.07.2024

17.07.-03.08.2024

04.08.-24.08.2024

05.08.-22.08.2024 2500 Проживание в номерах по 4-6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере или на блок из двух номеров с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию с 21.04.2011 год № 16.03.01.000.М.000007.03.24 от 21.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 частная

Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

АДОДУ "ЛАСТОЧКА" http://dol.tatar.ru/pages/camp... 28.02.22-03.03.22 1051,26 Проживание в номерах по 2 человека с расселением по возрастным особенностям и полом участников, санузел и душевая на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное шестиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1981г.

Кап.ремонт- 2015 г. № 16.08.01.000.М.000038.05.21 от 21.05.2021 Акт от 21.06.2021

Акт от 18.05.2021

Акт от 14.05.2021

Акт от 27.07.2021

Акт от 25.08.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 50 частная

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Вита" https://vita-bugulma.ru 01.06-24.06.23

26.06-19.07.23 1800 В санатории организованно рациональное и диетическое питание по нормам Минздрава России от 05.08.2003г. №330, проживание вдвухместных и четерехместных номерахсо всеми удобствами (наличие круглосуточного холодного и горячего водоснабжения, туалета, душевой). Купание организуется в закрытом бассейне по договору Ввод в эксплуатацию - 1978

Кап.ремонт - 2016 № 16.08.01.000.М.000067.05.23 от 25.05.23 - да 140 частная

Общество с ограниченной ответственностью "Мир будущего"

ООО "Мир будущего" - 20.06.21-07.07.21

09.07.21-26.07.21

28.07.21-14.08.21

16.08.21-22.08.21

24.08.21-30.08.21

24.10.21-30.10.21

03.01.22-09.01.22 1200 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1968

Кап.ремонт - 2019 № 16.11.12.000.М.000359.05.21 от 31.05.2021 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

частная

Общество с ограниченной ответственностью "Мир будущего"

ООО "Мир будущего" - 01.06.-21.06.2023

24.06.-11.07.2023

13.07.-30.07.2023

02.08.-22.08.2023

24.08.-30.08.2023 1450 Проживание в номерах по 4-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1976

Кап.ремонт - 2020 № 16.11.12.000.М.000064.07.23 от 03.07.2023 Акт от 06.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию



Муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительно-досуговый лагерь "Солнечный" - 13.06-03.07.22

07.07-27.07.22

31.07-17.08.22

20.08-27.08.22 902,32 Проживание в номерах по 2-8 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в четыре смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 3,4,5 корпус-1980

Кап.ремонт - 2018 № 16.06.26.000.М.000068.06.22 от 10.06.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 170 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр внешкольной работы" Детский оздоровительный лагерь "Яшлек" на базе ГБОУ "нижнетабынская школа-интернат для детей с ОВЗ" Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан ДОЛ "Яшлек"

https://edu.tatar.ru/muslum/cvr 12.07.-18.07.2023

21.07.-27.07.2023 894,26 Проживание в комнатах по 4 человека с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Посадочных мест с столовой лагеря в достаточном количестве, питание всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - ввод в эксплуатацию 1983 г.(капитальный ремонт - 2016 г.) № 16.07.01.000.М.000128.06.23 от 08.06.2023 Акт от 31.05.2022

Акт от 06.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 муниципальная

Акционерное общество "Транснефть-Прикамье"

АО "Транснефть-Прикамье"

Альметьевское РНУ База отдыха ДОЛ "Орленок" - 05.06-20.06.23

22.06-07.07.23

10.07-25.07.23

27.07-11.08.23

14.08-29.08.23 4420,12 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену. Организовано полноценное шестиразовое питание. Имеется крытый летний бассейн, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Корпус № 1,2,3 здание проживания персонала с медпунктом, культурно-развлекательный центр, столовая - введены в эксплуатацию в 2021 году. Корпус № 4 - введен в эксплутацию в 1994 году, капитальный ремонт в 2006 году, текущего ремонт в 2016 году. № 16.07.01.000.М.000116.05.23 от 31.05.2023 - Имеются комнаты для проживания маломобильных отдыхающих . Корпуса 1,2,3, КРЦ, здание для проживания персонала с медпунктом - оборудованы подъемниками, столовая оборудована пандусом. 220 частная

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казанская школа-интернат имени Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" Тетюшкинского муниципальное района Республики Татарстан - 22.12-28.12.22 865,35 Проживание в номерах по 2-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников; кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая комната в каждом номере с наличием круглосуточного холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену. - июнь 2017 г(кап.ремонт 2015) № 16.11.12.000.М.000965.12.22 от 16.12.2022 Акт от 27.05.21

Акт от 27.11.21

Акт от 04.03.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 30 государственная

Государственное Автономное Образовательное Учреждение "Полилингвальный комплекс "Адымнар-путь к знаниям и согласию", Центр дополнительного образования "Адымнар"



https://edu.tatar.ru/nsav/page... 30.05.22-19.06.22

20.06.22-08.07.22

11.07.22-31.07.22

03.08.22-16.08.22

19.08.22-30.08.22 1600

Проживание в комфротабельных номерах , расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - 1,2,3 корпус - ввод в эксплуатацию в 2021 г Здание столовой - в 2021 г. № 16.11.12.000.М. 000712.10.21 от 20.10.2021 - Имеются отдельные санузлы для детейй-инвалидов и детей с ОВЗ. При входе в корпуса, столовую, медпункт установлены пульты для вызова дежурного персонала 176 государственная

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа по лыжным гонкам "Старт" Сармановского муниципального района Республики Татарстан (МБУ СШ "Старт") Детский оздоровительный лагерь "Олимпийские надежды" (ДОЛ "Олимпийские надежды") - 29.06.-16.07.2023

19.07.-05.08.2023 1052,07 Проживание в номерах по 5-7 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой составляет 100 единиц, организовано полноценное пятиразовое питание. - Основной корпус - ввод в эксплуатацию 1972 (капитальный ремонт - 2014) № 16.07.01.000.М.000126.06.23 от 07.06.2023 акт от 24.05.2023 -

муниципальная

Автономная некоммерческая организация "Казанский открытый университет талантов 2.0" / АНО "КОУТ 2.0" https://utalents.ru/ 28.06.-12.07.2023

01.08.-15.08.2023

- Проживание в номерах по 2-3 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом блоке с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - -

№ 16.11.12.000.М.000544.06.23 от 15.06.2023

- - частная

Общество с ограниченной ответственностью "Одаренный ребенок"

ООО "Одаренный ребенок" <a href=" 23.09-26.09.2022 3200 Проживание в номерах по 2-4 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом блоке с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. закрытый бассейн на территории лагеря 1 корпус- ввод в эксплуатацию 1972(кап.ремонт 2014)

5 корпус - ввод в эксплуатацию 2012 (кап.ремонт 2020)

6 корпус - ввод в эксплуатацию 2013 ( кап.ремонт 2021) № 16.11.12.М.000637.07.22 от 07.07.2022 -

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан

(МБУ "Спортивная школа" АМР РТ) https://edu.tatar.ru/aktanysh/org5647 01.08.22-18.08.22 865,35 Проживание в номерах по 11-20 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены, организовано полноценное пятиразовое питание. бассейн "Дулкын". Собственное 1 корпус- ввод в эксплуатацию 1989 г. № 16.30.24.000.М.000216.07.22 от 14.07.2022 акт от 29.10.2021 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

"Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение ""Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая"" ( ГАПОУ ""Арский педагогический колледж им. Г.Тукая"") Межрегиональная смена с речевой практикой по татарскому языку для школьников из регионов Российской Федерации ""Без - Тукай оныклары"" https://edu.tatar.ru/arsk/page... 01.07.2023-18.07.2023 1052,07 Проживание в комнатах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребёнка, санузел и душевая на каждом этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей, организовано пятиразовое питание. нет - № 16.03.02.000.М.000007.04.23 от 17.04.2023 Акт от 26.04.2019 Акт от 21.11.2022 Только дети-инвалиды, способные к самообслужива-нию

государственное

Общество с ограниченной отвтетственностью "Кырлай Хлеб" <a href=" 03.07-09.07.23

10.07-16.07.23 1800 Проживание в комнатах по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребёнка, санузел и душевая на каждом этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей, организовано пятиразовое питание. нет Год постройки - 1980 год

переоборудовано 2015 году

капитальный ремонт - 2022 год № 16.03.02.000.М.000041.05.23 от 26.05.2023 - Только дети-инвалиды, способные к самообслужива-нию

частная

Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей Иннополис" Республики Татарстан https://edu.tatar.ru/v_uslon/p... 24.03.-29.03.2024 3500 Проживание в спальных комнатах по 5-10 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузлы и душевые на этажах в коридоре с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в Закрытый бассейн в здании лицея ввод в эксплуатацию 2016 № 16.20.01.000М.000021.05.23 от 18.05.2023 г. - только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

государственное

Общество с ограниченной отвтетственностью "Зелёные каникулы"

ООО "Зеленые каникулы"

(ДОЛ "Дуслык")

https://www.sdp-gh.ru/ 24.03.-30.03.2024 2128,57 Вместимость лагеря 100 человек в смену. Проживание в кирпичном двухэтажном корпусе. Душ и туалет на этаже. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное.В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП - Гостиница: ввод в эксплуатацию 2008 Спальные корпуса 1,2 : ввод в эксплуатацию 2008 № 16.11.12.000.М.000482.05.23 от 26.05.2023 -



государственное

Общество с ограниченной отвтетственностью "Зелёные каникулы"

ООО "Зеленые каникулы"

(им.О.Кошевого)

https://www.sdp-gh.ru/ 06.06-23.06.23

26.06-13.06.23 2166 Вместимость лагеря 100 человек в смену. Проживание в кирпичном двухэтажном корпусе. Душ и туалет на этаже. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное.В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП - - № 16.11.12.000.М.000495.05.23 от 31.05.2023 - не предусмотрено

государственное

Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд "Сэлэт" - 27.06.-15.07.2023 0 Проживание в комфортабельных номерах, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000575.06.23 от 22.06.2023 Акт от 23.06.2023

Акт от 19.08.2022

Акт от 26.07.2022

Акт от 01.07.2022 Имеются отдельные санузлы для детейй-инвалидов и детей с ОВЗ. При входе в корпуса, столовую, медпункт установлены пульты для вызова дежурного персонала





Муниципальное бюджетное учреждение детского оздоровительного лагеря «Чулпан» Атнинского муниципального района Республики Татарстан/МБУ ДОЛ «Чулпан» https://edu.tatar.ru/atnya/atn... 1 смена:26.06-02.07.2023;

2 смена:05.07-22.07.2023;

3 смена:26.07-15.08.2023. 1052,07 Проживание в номерах по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные; шкафы на каждого ребенка. Имеется санузел и душевая с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. душевые 1978 год. Дата проведения капитального ремонта: 2022-2023гг. №16.03.03.000.М.000052.06.23 от 19.06.2023г. - Только дети- инвалиды способные к самообслуживанию 128 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Интелект-Каи" (ООО "Интелект-Каи"). Детский оздоровительный лагерь "Интелект-Каи" (ДОЛ "Интелект-Каи") http://intellect.kai.ru/ 03.07.-20.07.2024

23.07.-09.08.2024 2500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное пятиразовое питание - Столовая 1964 год постройки (Капитальный ремонт -2012), спальный корпус №4 - 1968 год (капитальный ремонт - 2015 год), спортивная площадка для волейбола - 2019 год, футбольное поле - 2019 год, согласно паспорта ДОЛ №16.11.12.000.М.001052.12.23 от 19.12.2023

нет





Общество с ограниченной ответственностью "САНТА РЕГИНА" (ООО "САНТА РЕГИНА"), Детский оздоровительный лагерь "САНТА РЕГИНА" (ДОЛ "САНТА РЕГИНА")

29.10.-03.11.2023

02.01.-08.01.2023 1644 Проживание в номерах по 4-5 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2006

Капитальный ремонт - 2013 №16.11.12.000.М.000506.06.23 от 02.06.2023 Акт от 26.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию





Общество с ограниченной ответственностью "Корабельная роща - Нижнекамскнефтехим" Оздоровительный лагерь "Юность" ("ООО "КР-НКНХ" ОЛ "Юность") www.корабельная-роща.рус 02.01.-08.01.2024

01.06.-21.06.2024

24.06.-14.07.2024

17.07.-06.08.2024

09.08.-29.08.2024

28.10.-03.11.2024 3308,5 В ОЛ "Юность" имеются 5 жилых корпусов, с расчетом проживания по 92 ребенка, по 4 человека в комнате. Наличие холодного и горячего водоснабжения. Питание в здании столовой, пятиразовое, организовано силами ООО АБК "Пэймент". Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обепечения питания всех детей. - ОЛ "Юность" 1 корпус- ввод в эксплуатацию 1978 г.(кап. ремонт-2016 г.); 2, 3, 4,5 корпус, АБК, Столовая - ввод в эксплуатацию 1978 г. (кап. ремонт- 2к-2015, 2019 г., 3к-2019г., 4к-2018г., 5 к- 2016,2020, АБК-2020г., столовая-2007г.). №16.31.28.000.М.000193.12.23 от 07.12.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию





Общество с ограниченной отвтетственностью "Образовательный лагерь Инде" (ООО "Лагерь Инде") https://campinde.ru/ 07.07.-24.07.2024

25.07.-11.08.2024 1950 Проживание 1 корпус: 4 этаж - проживание в номерах по 3-4 человека, санузел в каждом номере, душевая на 5 этаже. Проживание 5 корпус - проживание по 4-6 человек, санузел и душевая в корпусе. Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Холодное и горячее водоснабжение круглосуточно. Столовая: Количество посадочных мест в особенном зале расчитано для обеспечения питания в 2 смены, из расчета 1 кв/м на одно посадочное место Оборудованных мест для купания нет 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1986 г. (кап.ремонт - 2017г.);

5 корпус - ввод в эксплуатацию 2010г. №16.18.27.000.М.000008.03.24 от 12.03.2024

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию





Индивидуальный предприниматель "Скоблионок С.М." (ИП "Скоблионок С.М."), Детский оздоровительный лагерь "Регина" (ДОЛ "Регина")

01.06.-18.06.2024

18.06.-05.07.2024

05.07.-22.07.2024

22.07.-08.08.2024 1500 Проживание в номерах по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное пятиразовое питание

3 корпус - ввод в эксплуатацию 2023 16.05.12.000.М.000128.12.23 от 28.12.2023 - нет













Общество с ограниченной ответственностью "Медиатор" (ООО "Медиатор"), Профильные смены детского страйкбольного лагеря "CS Camp" https://cs-camp.ru 20.06.2020 - 03.07.2020

09.07.2020 - 22.07.2020

26.07.2020 - 08.08.2020

12.08.2020 - 25.08.2020 1357,14 Проживание в 4-х местных кемпинговых палатках по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. По договору возмездного оказания услуг от 14.05.2020 г. санузел и душевые с наличием холодного и горячего водоснабжения расположены на территории стационарного лагеря АНО "ОЦ "Росинка". Количество посадочных мест в обеденном зале столовой АНО "ОЦ "Росинка" рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Кемпинговые палатки Jovial и Arpenaz 4.2 имеют трех секционную структуру, включающую в себя два спальных отсека размерами 150 х 220 см. каждый и прихожую с навесом посередине. Каждый спальный отсек рассчитан на двух человек № 16.30.24.000.М.000110.06.20 от 16.06.2020 Распоряжение № 2118/24-вп/в от 05.07.2019, акт от 01.08.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 40 частная

Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд "Сэлэт" selet.biz 23.06-27.06.23

30.06-05.07.23

10.07-15.07.23

19.07-25.07.23

28.07-03.08.23

07.08-11.08.23 0 Проживание в комнатах по 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом доме с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.05.12.000.М.000054.06.23 от 20.06.2023 Акт от 23.06.2023

Акт от 19.08.2022

Акт от 26.07.2022

Акт от 01.07.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 2200 Иная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Шеланговская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Шеланговская СОШ"), палаточный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/shelanga 12.06-18.06.23 1350,91 Проживание в палатках, 4- х разовое питание - - № 16.20.01.000.М.000026.05.23 от 19.05.2023 Акт от 06.0.22

Акт от 05.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 20 муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Туристский лагерь "Роза Ветров"

ООО "Туристский лагерь "Роза Ветров"

Палаточный лагерь "Следопыт" https://vk.com/roza_vetrov_nch 12.06.21-18.06.21

20.06.21-26.06.21 1000 Проживание в условиях палаточного лагеря в кемпинговых двухкомнатных палатках повышеннной комфортности по два человека в каждой комнате для мальчиков и девочек отдельно. Питание ИП Гайсина, привозное (в термосах), сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. Питание в столовой на 70 чел. в одну смену. - - № 16.15.02.000.М.000045.06.20 от 30.06.2020 г. - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 30 частная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Тукаевского муниципального района Республики Татарстан

МБУДО "ЦВР" Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, палаточный лагерь "Робинзон" https://edu.tatar.ru/tukaj/cvr 29.05.-04.06.2023 - Проживание в палатках, 5-ти разовое питание - - № 16.30.24.000.М.00011005.23 от 22.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 30 муниципальная

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Актанышская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана Заманова" Актанышского муниципального района Республики Татарстан

ГБОУ "Актанышская КШИ" https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 31.05-06.05.23 1350,91 Проживаю в корпусе. Питание 5-ти разовое - Ввод в эксплуатацию - 1989

Капитальный ремонт - 2018 № 16.30.000.М.000124.05.23 от 23.05.2023 - имеется пандус, видеодомофон при входе, звонок при входе. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и всетовым табло "Выход", видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо 30 государственная

Автономная некоммерческая организация "Центр развития личности "Перспектива", туристическо-краеведческий палаточный лагерь "Археос" https://vk.com/arheoscamp 12.07-18.07.22

19.07-23.01.22

28.07-03.08.22

06.08-10.08.22 1500 Проживание в палатках по 4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, туристические коврики в комплекте с индивидуальными спальными мешками и вкладышами, туалеты, гигиеническая комната, умывальники, место для мытья ног и стрики белья установлены на территории лагеря. Возможность использования горячей воды по времени (с 8:00 до 10:00 и с 17:00 по 19:00). Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.03.01.000.М.000064.06.22 от 16.06.2022 Акт от 20.08.2021 - 120 частная

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ", военно-патриотический лагерь "Юный парашютист" aeroclub-tatar.com 10.06-16.06.22

19.06-25.06.22

28.06-04.07.22

07.07-13.07.22

16.07-22.07.22

25.07-31.07.22 1056,82 Палатки: проживание в палатках с деревянным настилом и наличием спальных мешков, вместимостью 10 человек. Организация полноценного пятиразового питания в стационарной столовой.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на одновременное обслуживание всех детей в одну смену. - Учебный корпус- год постройки 1974 год, капитальный ремонт в 2016 году, столовая, год постройки-1972

Кп.ремонт-2019 год № 16.03.01.000.М.000061.06.22 от 07.06.2022 Акт от 02.06.21

Акт от 29.06.21

Акт от 27.07.21

Акт от 13.08.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 частная

Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных технологий в образовании"(ООО "Центр ИТО"), оздоровительно-образовательный комплекс "Байтик" baytik-kazan.ru 11.06.2023-17.06.2023

07.08.2023-13.08.2023

15.08.2023-21.08.2023 2500 Проживание в двухкапсульных палатках по 6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Санузлы и душевые на территории лагеря с наличием холодного и горячего водоснабжения. Питание в столовой стационарного лагеря, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное пятиразовое пиание - - № 16.03.01.000.М.000043.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 220 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи "Патриот" https://vk.com/patriotnk 15.08-21.08.22 1087,52 Вместимость лагеря 75 человек в смену. Проживание в кирпичном трэхэтажном корпусе. Душ и туалет на этаже. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное. - Ввод в эксплуатацию в 1971 г.

Капит.ремонт 2011 г. № 16.31.28.000.М.000111.08.22 от 12.08.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 75 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение (подростковый) клуб по месту жительства "Мечта" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБУ МПК "Мечта" Мамадышского муниципального района) профильный - 27.07.-03.08.2023

04.08.-10.08.2023

11.08.-17.08.2023 1350,91 Проживание в палатке по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в обеденном шатре, рассчитано на обеспечение питания всех детей - - № 16.18.27.000.М.000097.06.2023 от 27.06.2023 Акт от 18.06.2022

Акт от 14.07.2022

Акт от 27.07.2022

-

муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗжилбыт", ОЛ "Солнечный"

(ООО "КАМАЗжилбыт")

Палаточный лагерь "Патриот" https://www.restforall.ru/ 09.08.-15.08.2023 1350,91 Кемпинговые палатки повышенной комфортности 4-х местные с высоким потолком(высота 1,8 м), непромокаемые, прочные, ветроустойчивые, с москитными сетками и ветиляционными окнами, двухслойные (3000 мм вод.ст). Дно палатки водонепроницаемое, прорезиненное.Количество входов-два, имеется солнцезащитный козырек. Количество палаток 12 шт. Вместимость- 48 чел. Загрузка лагея -30 детей. Палатки устанавливаются двумя группами по 4 палатки (16 чел) каждая. Индивидуальные спальные мешки, трехслойные (наполнитель холлофайбер) (изготовлены для участников палаточного лагеря "Следопыт"). Спальные мешки не стираются. Передаются каждому участнику после смены в подарок. Производитель ИП Сычёв С.Л. г.Набережные Челны) Температурный режим спального мешка (экстрим +5 град.С, комфорт +10 град.С). Количество спальных мешков -50 шт. Подушка (в новолочке) размером 40*60см. в количестве 50 шт., наполнитель синтепон.

В лагере организовано пятиразовое питание, сбалансированне по белкам, жирам и энергетической ценности в соответствии с действующими СанПин. Питание в здании столовой ОЛ "Солнечный ООК "Саулык" . Питание в одну смену. Вместимость столовой -600 человек. Умывальники в количестве 4 штук с холодной и горячей водой круглосуточно, ногомойники в количестве 2 шт. с горячей и холодной водой круглосуточно, туалеты (2 шт.дополнительно к биотуалетам) на 1 этаже первого жилого корпуса ОЛ "Солнечный" (отдельный вход имеется). Душевые (2 кабинки) с холодной и горячей водой круглосуточно. Баня (сауна) в здании санатория-прфилактория "Камаз" (лечебный корпус) для помывки - один раз за смену (7 дней) - - № 16.30.24.000.М.000150.06.23 от 16.06.2023 Акт от 27.07.2021

Акт от 03.06.2022

Акт от 15.07.2022

Доступно условно (имеется паспорт доступности) 30 Частная

Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗжилбыт", ОЛ "Солнечный"

(ООО "КАМАЗжилбыт")

Палаточный лагерь "Роза Ветров" https://www.restforall.ru/ 19.06.-25.06.2023

26.06.-02.07.2023

03.07.-09.07.2023 1350,91 Кемпинговые палатки повышенной комфортности 4-х местные с высоким потолком(высота 1,8 м), непромокаемые, прочные, ветроустойчивые, с москитными сетками и ветиляционными окнами, двухслойные (3000 мм вод.ст). Дно палатки водонепроницаемое, прорезиненное.Количество входов-два, имеется солнцезащитный козырек. Количество палаток 12 шт. Вместимость- 48 чел. Загрузка лагея -30 детей. Палатки устанавливаются двумя группами по 4 палатки (16 чел) каждая. Индивидуальные спальные мешки, трехслойные (наполнитель холлофайбер) (изготовлены для участников палаточного лагеря "Следопыт"). Спальные мешки не стираются. Передаются каждому участнику после смены в подарок. Производитель ИП Сычёв С.Л. г.Набережные Челны) Температурный режим спального мешка (экстрим +5 град.С, комфорт +10 град.С). Количество спальных мешков -50 шт. Подушка (в новолочке) размером 40*60см. в количестве 50 шт., наполнитель синтепон.

В лагере организовано пятиразовое питание, сбалансированне по белкам, жирам и энергетической ценности в соответствии с действующими СанПин. Питание в здании столовой ОЛ "Солнечный ООК "Саулык" . Питание в одну смену. Вместимость столовой -600 человек. Умывальники в количестве 4 штук с холодной и горячей водой круглосуточно, ногомойники в количестве 2 шт. с горячей и холодной водой круглосуточно, туалеты (2 шт.дополнительно к биотуалетам) на 1 этаже первого жилого корпуса ОЛ "Солнечный" (отдельный вход имеется). Душевые (2 кабинки) с холодной и горячей водой круглосуточно. Баня (сауна) в здании санатория-прфилактория "Камаз" (лечебный корпус) для помывки - один раз за смену (7 дней) - - № 16.30.24.000.М.000150.06.23 от 16.06.2023 Акт от 27.07.2021

Акт от 03.06.2022

Акт от 15.07.2022

Доступно условно (имеется паспорт доступности) 30 Частная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алешкин - Саплыкская средняя общеобразовательная школа имени Дементьева Василия Степановича» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Алешкин- Саплыкская СОШ им. Дементьева В. С." )

https://edu.tatar.ru/drozhanoye/alsapsh 24.06.-30.06.2023 1350,91 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трехразовое питание - Здание построено в 1980, капитальный ремонт был в 2014 году № 16.02.03.000.М.000059.05.23 от 19.05.2023 - Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию 10 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Лагерь палаточного типа "Патриот" - 19.06-23.06.23

28.06-04.07.23

07.07-13.07.23 1350,91 Проживание в 4-х местных туристических палатках расселением по полу , спальные мешки на каждого ребенка, туалет м/ж, рукомойникик -3 шт. Организовано полноценное пятиразовое питание - - № 16.08.01.000.М.000093.06.23 от 14.06.2023 Акт от 09.07.2021 Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию 50 Муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Лагерь палаточного типа "Парус" - 15.06-21.06.23

24.06-30.06.23 1350,91 Проживание в 4-х местных туристических палатках расселением по полу , спальные мешки на каждого ребенка, туалет м/ж, рукомойникик -3 шт. Организовано полноценное пятиразовое питание - - № 16.08.01.000.М.000092.06.23 от 14.06.2023 Акт от 09.07.2021 Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию 15 Муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Центр организации отдыха и туризма "Радуга"

ООО "ЦООТ "Радуга"

палаточный лагерь "Зеленый остров" - 08.07.-14.07.2024

15.07.-21.07.2024

27.07.-02.08.2024 1696,26 Проживание в кемпинговых туристических палатках по 3-4 человека. Количество посадочных мест в столовой под стационарным навесом рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену.Организация питания детей в одну смену (50 человек) - - № 16.08.01.000.М.000102.07.23 от 06.07.2023 Акт от 26.07.2023

Акт от 28.07.2023

нет 50 Частная

Общество с ограниченной ответственностью "Центр организации отдыха и туризма "Радуга"

ООО "ЦООТ "Радуга"

палаточный лагерь "Мир в цветах радуги" - 28.07-03.08.22 1684 Проживание в кемпинговых туристических палатках по 3-4 человека. Количество посадочных мест в столовой под стационарным навесом рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену - - № 16.08.01.000.М.000098.06.22 от 24.06.2022 - Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию 35 Частная

Общество с ограниченной ответственностью "Центр организации отдыха и туризма "Радуга" (ООО "ЦООТ Радуга") Лагерь палаточного типа "Дети Галактики" https://bavlyturizm.ru/

https://vk.com/bavlyturizm 11.08.-16.08.2024 1407,36 Проживание в кемпинговых туристических палатках по 3-4 человека. Количество посадочных мест в столовой под стационарным навесом рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Организация питания детей в одну смену (50 человек) нет нет 16.08.01.000.М.000118.08.23 от 09.08.2023 Акт от 14.08.2024 нет





Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества и профориентации" Нижнекамского муниципального района республики Татарстан МАУ ДО "ЦТТиП" НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/page3428917.htm 10.07.-16.07.2023 1418,48 круглосуточное проживание в палатках по 2 человека, расселение по полом участников, 5 разовое питание --- ------- № 16.31.28.000.М.000109.07.22 от 26.07.2022 акт от 02.08.2022 - 30 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа № 6" Арского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Арская СОШ № 6" https://edu.tatar.ru/arsk/page... 01.06.-07.06.2023 1350 с проживанием, 5 разовое питание - открыто с 2017 году № 116.03.02.000.М.000044.05.23 от 29.05.2023 - Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию 20 Муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 6 (Бригантина)» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, МБУ "СШ № 6 (Бригантина)" ЗМР РТ, Лагерь палаточного типа "Олимп" https://edu.tatar.ru/z_dol/org5759 23.06-29.06.22

12.07-18.07.22 1056,82 Проживание в 4-х местных палатках, расселение с возрастными особенностями и полом участников, спальные мешки индивидуальные. Количество посадочных мест в месте для приема пищи рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание привозное. - - № 16.20.01.000.М.000070.06.22 от 17.06.2022 - - 120 Муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий" Нижнекамский муниципальный район

МБУ ДО "СДЮТиЭ" НМР РТ

Палаточный лагерь "Роза ветров" https://edu.tatar.ru/nkamsk/page519618.htm 28.06.2023-04.07.2023 1418,48 В полевых условиях. Территория дезинсекцированная и дератизированая. Питание согласно меню, согласовнное СанПин. - - № 16.31.28.000.М.000108.06.23 от 26.06.2023 - -

Муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ №29"

Палаточный лагерь "Азимут" https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc... 19.06-25.06.2023 202,64 Палаточный лагерь "Азимут". Круглосуточное прибывание. Организовано 5 разовое питание. Количество посадочных мест рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается - - 16.31.28.000.М.000101.06.23 от 15.06.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию 20 Муниципальная

Муниципальное учреждение "Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан", профильный палаточный лагерь для детей группы риска "Дети галактики" - 06.07.21-12.07.21

13.05.21-19.07.21

20.07.21-26.07.21 1035,74 Проживание в палаткахпо 4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, 5- ти разовое горячее питание. - - № 16.32.01.000.М.000053.07.21 от 05.07.2021 - - 50 Муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Свияга+" (ООО "Свияга+"),

Палаточный лагерь "Юный десантник" http://sviyaga-dol.ru/ 14.06.-20.06.2023

24.06.-30.06.2023

03.07.09.07.2023

12.07.-18.07.2023

21.07.-27.07.2023

31.07.-06.08.2023

09.08.-15.08.2023 1350,91 Лагерь располоагется на территории ДСОЛ "Свияга+". Дети размещаются в палатках по 15-36 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников. В лагере находится специально оборудованная палатка-столовая для раздачи и приема пищи, на 100 посадочных мест, приготовление пищи осуществляется в столовой ДСОЛ "Свияга +" Крытый бассейн на территории лагеря - № 16.02.02.000.М.000081.07.23 от 04.07.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 70 Частная

Муниципальное автономное учреждение "оздоровительно-досуговый лагерь "Чайка" Дрожжановского муниципального района РТ (МАУ ОДЛ "Чайка") - 24.06-30.06.2024

02.07-08.07.2024 1407,36 Проживание в номерах по 20 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкаф и индивидуальные тумбочки на каждого ребенка, санузел и душевая общий по отдельности для девочек и мальчиков с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. Открытый бассейн на территории лагеря Ввод в эксплуатацию 2016 № 16.02.03.000.М.000074.06.23 от 14.06.2023 Акт от 29.06.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 42 Муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Подвиг" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, лагерь палаточного типа "Буревестник" - 01.07-07.07.2023

08.07-14.07.2023 1553,55 Проживание в четырехместных палатках. Питание в столовой ДОЛ "Берсут" - - № 16.18.27.000.М.000113.07.22. от 15.07.2022 - не предусмотрено 30 Муниципальная

Азнакаевская местная организация регионального общественно-государственного объединения "добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (досааф) Республики Татарстан

РОГО ДОСААФ РТ - 19.07-25.07.21

02.08-08.08.21

09.08.-08.08.21

09.08.-15.08.21 1035 Палатки с деревянным настилом и наличием спальных мешков, пятиразовое питание. - - № 16.08.01.000.М.000086.07.21 от 07.07.2021 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 50 Иная

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь "Олимп" http://edu.tatar.ru/alekseevo/org5649 03.07-09.07.23

10.07-16.07.23

17.07-23.07.23 1056,97 4 местные палатки; столовая при школе с.Речное, организовано полноценное 4-х разовое питане; доставка до сталовой организован автобус;устанавливаются спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола - - № 16.05.12.000.М.000058.06.22 от 30.06.2022 - - 60 Муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы города Буинска Республики Татарстан" http://edu.tatar.ru/buinsk/page735.htm 02.07-08.07.22

10.07-17.07.22 1056,82 Проживание в палатках по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Спальные мешки на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание - - № 16.02.31.000.М.000052.07.22 от 05.07.2022 - -

Муниципальная

Профессиональное образовательное учреждение "Набережно-Челнинская автомобильная школа Регионального общественно-государственного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан"

ПОУ Набережно-Челнинская АШ ДОСААФ РТ - 10.07.21-16.07.21

21.07.21-27.07.21

01.08.21-07.08.21

10.08.21-16.08.21 бесплатно Проживание в палатках по 30 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, двухъярусные кровати. - - № 16.30.24.000.М.000187.07.21 от 08.07.2021 - - 150 Иная

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Дубравушка" (МБУ "ДОЛ" Дубравушка"),

Палаточный лагерь "Горизонт" https://dol.tatar.ru/pages/cam... 25.07-31.07.22 1056,85 Проживание в палатках, санузел находится на веранде в корпусах для мальчиков и девочек отдельно, душевая общая -летнего типа с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Капитальный ремонт: 2015 - пищеблок, 2017 - спальный корпус № 16.08.01.000.М.000083.06.21 от 29.06.2021 Акт от 14.06.2022

Акт от 04.06.21

Акт от 18.05.21 - 15 Муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства "Ажаган" Новошешминского муниципального района РТ (МБУ МПК "Ажаган"),

Палаточный лагерь "Ажаган" - 27.05.-02.06.2024 1407,36 Организовывается сбор трехместных палаток в количестве 8 штук. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. На территории находится место отведенное для принятия душа - № 16.05.12.000.М.000029.05.23 от 25.03.2023 - - 30 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства "Ажаган" Новошешминского муниципального района РТ (МБУ МПК "Ажаган"),

Палаточный лагерь "Дети Галактики" - 24.06.-30.06.2024 1407,36 Организовывается сбор трехместных палаток в количестве 6 штук. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное пятиразовое питание. На территории находится место отведенное для принятия душа - № 16.05.12.000.М.000029.05.23 от 25.03.2023 - - 30 муниципальная

Частное некоммерческое учреждение военно-патриотический клуб "Вымпел", ЧНУ ВПК "Вымпел", - 08.07.21-14.07.21

17.07.21-23.07.21

26.07.21-01.08.21

04.08.21-10.08.21

13.08.21-19.08.21

22.08.21-28.08.21 917,19 Проживание в палатках, питание в стационарной столовой, и полевой кухни - - № 16.05.12.000.М.000078.07.21 от 07.07.2021 Акт от 07.07.2021 - 170 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр молодежных (школьных) формирований по охране общественного порядка "ФОРПОСТ" Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан - 13.08.21-19.08.21

22.08.21-28.05.21 525,9 Проживание в палатках по 2 человека. Расселенеие с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест на обеспечение питания рассчитано на всех детей в две смены. Организовано полноценное четырехразовое питание. - - № 16.32.03.000.М.000066.08.21 от 10.08.2021 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 45 муниципальная

Региональная Татарстанская детская общественная организация «Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана»; РТДОО «РСЦ «Скауты Татарстана» Scout-tatarstan.ru 26.06-03.07.23

04.07-10.07.23 1200 Проживание в палатках по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, коврики, спальные мешки на каждого ребенка, санузел и душевая на территории лагеря. Количество посадочных мест в полевой столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. Купание в открытом водоеме не предусмотрено нет № 12.РЦ.06.000.М.000347.06.22 от 28.06.2022 не было Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 140 иная

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Детский оздоровительный лагерь "Нармонка" (ДОЛ "Нармонка") yalkzn.ru 27.06-03.07.2023

04.07.-10.07.2023

11.07.-17.07.2023

21.07.-27.07.2023

28.07.-03.08.2023

04.08.-10.08.2023 1350,91 Спальные корпуса: Корпуса №№1-7 – шлакоплочные, по 30 человек в корпусе, в каждом корпусе 4 комнаты по 8-10 детей. Зоны гигиенического ухода: на улице, но в каждом корпусе ночные туалеты (2 унитаза и 2 умывальника с горячей водой для девочек, 2 унитаза и 2 умывальника с горячей водой для мальчиков). Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены. Питание: пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - ввод в эксплуатацию - 2022 г. № 16.11.12.000.М.000531.06.23 от 09.06.2023

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья 40 муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани "Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" (МБУ "Городской центр "Ял"), Туристско-краеведческий лагерь "Юнитур" (ТКЛ "Юнитур") kzn.ru 02.06.2023-19.06.2023

22.06.23-09.07.23

11.07.23-20.07.23

23.07.23-01.08.23

04.08.23-21.08.23 1616,48 Спальные корпуса: Корпус № 1-7,11 - деревянные, вместимость 24 человека, количество мест в комнате -3

Корпус № 9,10 - деревянные, вместимость 16 человек, количество мест в комнате - 4. Корпус № 8 -деревянный, вместимость 16 человек, мест в комнате - 4. Зоны гигиенического ухода на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены. Питание пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Питание осуществляется согласно нормам и правилам, разработанным для детских учреждений. - Ввод в эксплуатацию - 2021 № 16.11.12.000.М.000445.05.23 от 25.05.2023 Акт от 25.04.22

Акт от 20.05.22

Акт от 31.05.22

Акт от 20.06.22

Акт от 22.07.22

Акт от 29.07.22

Акт от 19.08.22

Акт от 24.04.23

Акт от 13.06.23 Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья 40 муниципальная

Общество с ограниченной ответсвенностью "Берсут" (ООО "Берсут") www.bersut116.com 01.07.-07.07.2024

08.07.-14.07.2024

15.07.-21.07.2024

22.07.-28.07.2024

29.07.-04.08.2024 2041,16 Проживание. Палатки на 4 места, палатки на 6 мест, биотуалеты, душевая в ближайшем стационарном корпусе. Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Холодное и горячее водоснаюжение круглосуточно в близи места расположения палаток. Столовая, количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано для обеспечения питания в 2 смены, из расчета 1кв.м на 1 посадочное место. Открытый бассейн на территории лагеря - № 16.18.27.000.М.000099.07.23 от 03.07.2023

Акт от 04.07.2022

Акт от 11.07.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

частная

Общество с ограниченной ответственностью Студия детских программ "Зеленые каникулы" ООО СДП "Зеленые каникулы" Палаточнфый лагерь "Шторм" на стадионе им.О. Кошевого http://www.sdp-gh.ru/ 07.08-16.08.2023 1880 Палаточный лагерь "Шторм" располагается на стадионе ДОЛ им. О.Кошевого. Вместимость палаточного лагеря -40 человек в смену. Проживание в палаточном кемпинговом городке по 4 человека на кроватях. Душ и туалет на територии. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное. В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП. - - № 16.11.12.000.М.000494.05.23 от 31.05.2023 - -

частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан - 24.07.2023-30.07.2023 1350,9 Проживание в палатках по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Спальные мешки на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.06.26.000.М .000062.07.23 от 21.07.2023 - нет

муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Архидети", детский палаточный лагерь "Архисмена" htts://vk.com/archismena 11.07-17.07.22

29.07-04.08.22 1250 Проживание в палатках по 2-3 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Спальные мешки на каждого ребенка. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.05.12.000.М.000053.06.22 от 16.06.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию при отсутствии медицинских противопоказаний на проживание в палаточных лагерях 80 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

МБУ "МЦ" Мамадышского муниципального района, профильный палаточный лагерь "Интелект" - 28.06.-04.07.2023

05.07.-11.07.2023

12.07.-18.07.2023

19.07.-25.07.2023

1350,91 Проживание в палатках по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000097.06.2023 от 27.06.2023 - -

муниципальная

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Природа и Мы". (АНО "Природа и Мы")

Палаточный лагерь "Авангард" https://vk.com/prirodaimyi 28.06.-04.07.2024

05.07.-11.07.2024 1390 Условия проживания прочные, непромокаемые, капроновые, двухслойные с тентом и тамбуромпалатки с замком молния с противомаскитными сетками на окнах и дверях. Дно палаток из водонепроницаемой ткани. Участниками лагеря используются личные спальные мешки и теплоизоляционные туристические коврики. Количество детей в палатке: 2-3 человека.

Туалеты с выгребными ямами по 4 посадочных места отдельно для девочек и мальчиков на расстоянии 50 м. от жилой зоны

Условия помывки: палаточная баня заводского производства с печью и камнями. Организовано место для приема душа на три человека с централизованной подачей горячей холодной воды. Организованы места для умывания с централизованной подачей воды и рукомойниками у мужского и женского туалета, у походной кухни.

Приготовление пищи организовано в походной кухни на костре. Централизованная поставка грузовым автотранспортом пиленных и колотых дров.

Ежедневный подвоз питьевой воды организован с центрального водоснабжения.

Территория лагеря, прилегающей зоны и пути следования между полянами подвергнута дератизации и акарицидной обработке. В настоящий момент заключат договор и проводятся работы по дератизации и акарицидной - - № 12.РЦ.06.000.М.000288.05.23 от 22.05.2023 Акт от 18.07.2023

Акт от 27.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию при отсутствии медицинских противопоказаний на проживание в палаточных лагерях 100 частная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старошаймурзинская средняя общеобразовательная школа" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Старошаймурзинская СОШ"). https://edu.tatar.ru/drozhanoy... 01.06-07.06.22 1056,82 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трехразовое питание - - № 16.02.03.000.М.000026.05.22 от 20.05.2022 - Только дети- инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский летний оздоровительный лагерь "Романтик", МБУ ДЛОЛ "Романтик" https://edu.tatar.ru/baltasi/p...; 19.06-25.07.2023

27.06.-03.07.2023

05.07.-11.07.2023 1350,91 Проживание в палатках по 4 человека, расселение по возрастным особенностям и полам участников, кровати и шкафы индивидуальные для каждого ребенка, санузлы и душевые имеются с холодным и грячим водоснабжением. Количество обеденных посадочных мест в столовой достаточно для организации питания всех участников в две смены. Организовано 5-ти разовое полноценное питание - - № 16.03.05.000.М.000071.07.22 от 05.07.2022 Главное управление Министерства ЧС по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ликвилации стихийных бедствий по РТ, май 2022 года только дети инвалиды способные к самообслуживанию 150 муниципальная

АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРНОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (Ассоциация "ЦСОКФР "Новое поколение") https://vk.com/novye_gorizonti

10.07.2022 - 23.07.2022



2000 Проживание в палатках по 2-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, спальные мешки, санузел и душевая в специально отведенной санитарной зоне лагеря. Количество посадочных мест в обеденном шатре столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. Бассейн на территории лагеря отсутсвует

№ 16.18.27.00.М.000106.06.22 от 29.06.2022 - нет 39 частная

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный (подростковый) клуб по месту жительства " Тукаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "М(П)К ПМЖ" ТМР РТ).Республиканский палаточный лагерь "Дети галактики (звёздный десант)" - 27.07.2023-18.07.2023 - Проживание в палатказ, 5-ти разовое питание - - №16.30.24.000.М.000175.07.23 от 05.07.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный комплекс "Байтик"

ООО "ОК"Байтик" - 19.06-25.06.23

30.06-06.07.23

10.07-16.07.23

19.07.-25.07.23

28.07.-03.08.23

07.08.-13.08.23 2500 Проживание в палатках по 4-6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные шкафы на каждого ребенка, санузел и душевая в каждом номере или на блок из двух номеров с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - - № 16.03.01.000.М.000062.07.23 от 26.07.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 частная

Общество с ограниченной отвтетственностью "Зелёные каникулы"

ООО "Зеленые каникулы"

палаточный лагерь "Шторм" http://www.sdp-gh.ru/ 25.07-03.08.23 1880 Палаточный лагерь "Шторм" располагается на стадионе ДОЛ им. О.Кошевого. Вместимость палаточного лагеря -40 человек в смену. Проживание в палаточном кемпинговом городке по 4 человека на кроватях. Душ и туалет на територии. На территории лагеря расположен медпункт. Питание 5 разовое сбалансированное. В лагере имеется видео наблюдение, находится под круглосуточной охраной ЧОП. - - № 16.11.12.000.М.000496.05.23 от 31.05.2023 - не предусмотрено

государственное

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), палаточный лагерь "Чайка" (ДОЛ "Чайка") rcleto.ru 10.08.-16.08.2023 5000

-

№ 16.11.12.000.М.000665.07.23 от 28.07.2023 Акт от 21.05.2021

Акт от 25.05.2021

-





Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" (ГБУ РЦ "Лето"), палаточный лагерь "Пионер" (ДОЛ "Пионер") rcleto.ru 16.06.-22.06.2023

26.07.-01.08.2023

05.08.-11.08.2023

15.08.-21.08.2023

24.08.-30.08.2023

1114



1160 (палатки) Кирпичный корпус: вместимость корпуса 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Кирпичный корпус: вместимость корпуса 20 человек, размещение в комнатах по 2-7 человек,

Четыре деревянных корпуса: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Один деревянный корпус: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек.

Столовая вмещает 100 человек и работает в 2 смены. Сбалансированное 5-ти разовое питание: вкусно и полезно. - Ввод в эксплуатацию - 1946

Капитальный ремонт - 2019 № 16.11.12.000.М.000538.06.23 от 13.06.2023 Акт от 21.05.2021

Акт от 25.05.2021

-

государственное









Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Актанышская средняя общеобразовательная школа №1"Актанышского муниципального района Республики Татарстан, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (МБОУ "АСОШ № 1"Актанышского муниципального района РТ) https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2012 № 16.30.24.000.М.000332.12.22 от 21.12.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актанышская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ "АСОШ № 2"), лагерь "Олимп" https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1986

Капитальный ремонт - 2022 № 16.30.24.000.М.000334.12.22 от 21.12.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байсаровская основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Байсаровская ООШ" Актанышского района РТ) https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 24.12-30.12.22 187,3 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000133.05.22 от 28.05.2022 Акт от 07.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чуракаевская основная общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Чуракаевская ООШ"), Пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/aktanysh/churakaevo/sch 01.06.2021 - 21.06.2021 180,96 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000080.04.21 от 28.04.2021 Распоряжение № 51/24-вп/в от 31.12.2019, акт от 51/24 от 19.02.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Атясевская осовная общеобразовательная школа" (МБОУ "Атясевская ООШ"), пришкольный лагерь "Боркет" https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.2021-21.06.2021 180,96 Проживание не предусмотрено, питание 3-х разовое - - № 16.30.24.000.М.000071.04.21 от 28.04.2021 Акт от 23.03.2020

Акт от 23.03.2020

Акт от 09.12.2020 Не имеется

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Средняя общеобразовательная школа № 1" (МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"), пришкольный лагерь "Зеленый остров" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch1 27.10.-03.11.2023 235,73 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере не предусматривает дневной сон. Имеются игровые комнаты единовременном размещением не более 15 детей. В лагере используются спортивный зал, библиотека, музей. На каждом этаже мужской и женский санузлы с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитан на обеспечение питания всех детей, организованно полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000263.10.23 от 23.10.2023 Акт от 24.06.2022

Акт от 27.05.2022

Акт от 25.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеяхшеевская основная общеобразовательная школа" (МБОУ "Верхнеяхшеевская ООШ"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.21-21.06.21 180,96 Отдых детей осуществляется без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питания всех детей, организованно полноценное трехразовое питанеие. - - № 16.30.24.000.М.000078.04.21 от 28.04.2021 Распоряжение № 10 от 03.02.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоалимовская основная общеобразовательная щкола" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Новоалимовская ООШ") https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000333.12.22 от 21.12.2022

Акт от 06.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поисевская средняя общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Поисевская СОШ"),

Пришкольный лагерь "Шатлык" - 01.06-21.06.22 187,29 Проживание не предусмотрено, трехразовое питание - - № 16.30.24.000.М.000142.05.22 от 19.05.2022 Акт от 25.04.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чулпановская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Чулпановская СОШ") https://edu.tatar.ru/nurlat/chulpanovo 01.06.-24.06.2023 35,35 Не проживают. Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000100.10.22 от 27.10.2022 Акт от 12.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аккузовская основная общеобразовательная школа"

(МБОУ "Аккузовская ООШ"),

Детский оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пибыванием "Ялкын" (ДОЛ "Ялкын")

- 01.06.21-21.06.21 180,96 Проживание не предусмотрено, питание трехразовое - - №16.30.24.000.М.000099.05.21 от 13.05.2021 Акт № 16 от 18.03.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33" (МБОУ "СОШ № 33"), пришкольный лагерь "Солнечный город" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch33 01.06.-03.07.2023 235,73 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). Спальные места - раскладушки, для одежды индивидуальные стулья. Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1979

Капитальный ремонт - 2017 № 16.30.24.000.М.000068.05.23 от 04.05.2023 Акт от 22.11.2022

Акт от 21.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" (МБОУ "СОШ № 10"), пришкольный лагерь "Робинзон" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch10 01.06-03.07.2023 235,73 Пребывание детей в лагере предусматривается в специально оборудованных в спальные комнаты с единовременным размещением не более 15 детей. В спальных дети размещаются по гендерному признаку, в помещениях имеются раскладушки, постельные принадлежности, имеются игровые комнаты. У каждой раскладушки стоит стул для личных вещей. Санузлы распологаются на каждом этаже отдельно для мальчиков и девочек, имеется центральное водоснабжение. Количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питания детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1966

Капитальный ремонт - 2013-2014 № 16.30.24.000.М.000056.04.23 от 27.04.2023 Акт №117 от 12.08.2021

Акт №4 от 12.01.2022

Акт от 01.04.2022

Акт от 25.04.2022

услугами пришкольного лагеря могут воспользоваться дети-инвалиды и дети с ОВЗ, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Прогимназия № 64" (МАОУ "Прогимназия №64"), пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул "Цветик-семицветик" - 01.06.2023-30.06.2023 235,73 Индивидуальные шкафы на каждого ребёнка, санузел, холодное и горячее водоснабжение. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трёхразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1983

Капитальный ремонт - 1992 № 16.30.24.000.М000071.05.23 от 04.05.2023 Акт от 10.01.2023

Акт от 25.05.2022

Акт от 27.01.2022 Условиями пришкольного оздоровительного лагеря могут воспользоваться и дети с ОВЗ дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов" (МБОУ "СОШ № 18 с УИОП"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.10.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Организовано полноценное трех разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000120.05.23 от 23.05.2023 Акт от 25.03.2022

Акт от 28.04.2022

Акт от 27.05.2022

Акт от 21.11.2022

Акт от 21.08.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" (МБОУ "СОШ № 7"), пришкольный лагерь "Непоседы" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch7 27.10.-03.11.2023 247,52 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает комнаты отдыха, игровые комнаты, единовременным размещением не более 15 детей. В лагере используются спортивный зал, актовый зал, библиотека, музей. Наличие на каждом этаже мужского и женского санузла с горячим и холодным водрснабжением, ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1978

Капитальный ремонт - 2015 № 16.30.24.000.М.000063.05.23 от 02.05.2023 Акт от 12.01.2022

Акт от 15.02.2022

Акт от 01.03.2022

Акт от 17.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение" Лицей № 1 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" (МБОУ "Лицей № 1"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/z_dol/lic1 01.06.-30.06.2023 233,62 Проживание не предусмотрено, питание трехразовое - Ввод в эксплуатацию - 1991 № 16.20.01.000.М.000049.05.23 от 26.05.2023 Акт от 25.04.2023

Акт от 14.06.2022 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 22"), пришкольный лагерь "У Лукоморья" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch22 01.06.-30.06.2023 235,73 Лагерь труда и отдыха предусматривает комнаты отдыха, наличие на каждом этаже мужского и женского санузла с горячим и холодным водоснабжением, ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1976

Капитальный ремонт - 2015 № 16.30.24.000.М.000076.05.23 от 11.05.2023 Акт от 02.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муницпальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 3 г. Азнакаево" Азнакаевского муниципального района РТ) https://edu.tatar.ru/aznakaevo/azn_sch3 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание - - № 16.08.01.000.М.000036.05.23 от 18.05.2023 Акт от 14.06.2023 Пандусы, кнопка вызова сотрудника на входе. Оборудованный туалет для детей-инвалидов

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 76" города Набережные Челны, (МАОУ "Гимназия № 76") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 247,5 Санузел с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981, капитального ремонта здания не было. Капитальный ремонт пищеблока лето 2022г. № 16.30.24.000.М.000260.10.23 от 23.10.2023 Акт от 09.06.2023

-

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar/n_chelny/sch 40 27.10.-03.11.2023 235,73 Выделены для дневного сна спальные комнаты, кабинеты для занятий, актовый и спортивный залы, библиотека, 6 санитарных узлов, 2 ногомойки с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000276.10.23 от 24.10.2023 Акт от 10.10.2022

Акт от 29.08.2022

Акт от 07.04.2022

Акт от 04.03.2022

Акт от 26.01.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Слобода Волчинская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Слобода Волчинская ООШ") https://edu.tatar/nsheshma/s-volchya/sch 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - - № 16.05.12.000.М.000096.12.23 от 06.12.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 12"), пришкольный оздоровительный лагерь "Мультляндия" - 27.10.2023-03.11.2023 248 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает игровые комнаты, единовременным размещением не более 15 детей. В лагере используются спортивный зал, актовый зал, библиотека, хорегорафический зал, музей. Санузлы расположены на каждом этаже отдельно для мальчиков и девочек. Имееся центральное водоснабжения. Количество посадочных мест в школьной столовой расчитано на обеспечение питания детей. Организованно полноценное 3-х разовое питание. - Ввод в эксплуатацию -1972 год (капитальный ремонт школы - 2014 год, капитальный ремонт пищеблока -2023 год) 16.30.24.000.М.000059.04.23 от 27.04.2023 Акт от 02.03.2023 Условиями пришкольного оздоровительного лагеря могут воспользоваться дети-инвалиды и дети с ОВЗ способные к самообслуживанию 0 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Макуловская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Макуловская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/rus-makulovo/sch 02.06.21-26.06.21 180,96 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2014 № 16.20.01.000.М.000015.03.21 от 19.03.2021 Распоряжение № 100/20-Д от 21.01.2020, акт от 02.03.2020

Акт от 18.03.21

Акт от 05.03.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Октябрьская СОШ") https://edu.tatar.ru/v_uslon/oktyabrsky/sch 02.06-25.06.22 187,3 Дневное пребывание, 3-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2014 № 16.20.01.000.М.000057.05.22 от 26.05.2022 Акт от 03.02.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Набережно-Морквашская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Набережно-Морквашская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/n-morkvashi/sch 02.06.21-26.06.21 180,96 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2006 № 16.20.01.000.М.000021.03.21 от 19.03.2021 Распоряжение № 101/20-Д от 21.01.2020, акт от 02.03.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеуслонская гимназия" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Верхнеуслонская гимназия"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/gymnaziya 02.06-25.06.252 187,3 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2019 № 16.20.01.000.М.000037.05.22 от 16.05.2022 Акт от 04.04.2022

Акт от 09.03.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коргузинская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Коргузинская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/korguza/sch 02.06-25.06.22 187,3 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2008 № 16.20.01.000.М.000036.05.22 от 16.05.2022 Акт от 15.02.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шеланговская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Шеланговская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/shelanga 01.06-24.06.23 235,73 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2003 № 16.20.01.000.М.000026.05.23 от 19.05.2023 Акт от 06.0.22

Акт от 05.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеуслонская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Верхнеуслонская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/sch 02.06-25.06.22 187,3 Дневное пребывание, 3-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2011 № 16.20.01.000.М.000028.05.22 от 04.05.2022 Акт от 05.04.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кураловская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кураловская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/v_uslon/kuralovo/sch 02.06.21-26.06.21 180,96 Дневное пребывание, 2-х разовое питание - Капитальный ремонт - 2017 № 16.20.01.000.М.000016.03.21 от 19.03.2021 Распоряжение № 108/20-Д от 21.01.2020, акт от 02.03.2020

Акт от 06.04.2021

Акт от 29.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза В.Х.Хазиева" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" (МБОУ "СОШ № 7 ЗМР РТ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/z_dol/sch7 23.03.-30.03.2024 170,73 Дневное пребывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой бассейн на территории лагеря не имеется Ввод в эксплуатацию - 1982 № 16.20.01.000.М.000043.05.23 от 24.05.2023 Акт от 22.01.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 26" города Набережные Челны (МБОУ "Гимназия № 26"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym26 01.06.-01.07.2023 187,3 Дневное пребывание. Полноценное трехразовое питание, имеются санузлы общего пользования, ногомойки, комнаты для занятий. Спальни для дневного сна на 10-12 человек. Количество мест в столовой рассчитано на обеспечение всех детей - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонт - 2014 № 16.30.24.000.М.000090.05.23 от 17.05.2023 - Доступная средя для детей с ограниченными возможностями здоровья

муниципальная

Акционерное общество "Особая экономическая зона "Алабуга" (АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"), структурное подразделение Международная школа "Alabuga International School" https://alabugais.ru/ 05.07.2021 - 25.07.2021

26.07.2021 - 15.08.2021 760,00 Проживание в комнатах по 3-4 человека, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, шкаф-купе, санузел и душевая в каждой комнате с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание. - "Специализированная школа с углубленным изучением английского языка на 350 учащихся, с пристроенным детским садом на 80 мест. Первый пусковой комплекс"- 26.08.2014. "Специализированная школа с углубленным изучением английского языка на 350 учащихся с пристроенным детским садом на 80 мест. Второй пусковой комплекс" - 15.10.2015. № 16.15.02.000.М.000052.09.20 от 07.09.2020 Распоряжение № 14-09/0170 от 15.07.2020, акт от 27.07.2020

Распоряжение № 48 от 25.02.2020, акт от 12.03.2020

Распоряжение № 14-09/0305 от 12.11.2019, акт от 22.11.2019

Распоряжение № 3422/29-вп/в от 01.10.2019, акт от 01.11.2019

Распоряжение № 14-09/0006 от 16.01.2019, акт от 25.01.2019 Только дети, способные к самообслуживанию. Наличие в здании пандусов на на все входные группы, наличие на каждом этаже специализированных туалетов.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Якушинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Якушинская СОШ"), пришкольный лагерь "Искорка" https://edu.tatar.ru/nurlat/yakushkino/sch 28.10.-04.11.2023 247,35 двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000085.10.23 от 06.10.2023 Акт от 05.09.2022

Акт от 06.09.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Бурнашевская средняя общеобразовательная школа" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Бурнашевская СОШ") https://edu.tatar.ru/v_uslon/tat-burnashevo/sch 02.06-25.06.22 187,3 Дневное пребывание, 3-х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1985 № 16.20.01.000.М.000042.05.22 от 17.05.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бурметьевская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Бурметьевская СОШ"), пришкольный лагерь "Дружба" https://edu.tatar.ru/nurlat/bu... 29.10.2023-04.11.2023 247,35 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000080.10.23 от 05.10.2023 Акт от 13.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мамыковская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мамыковская СОШ"), пришкольный лагерь "Дружный" https://edu.tatar.ru/nurlat/mamykovo/sch 28.10.-04.11.2023 35,35 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Организованно полноценное двухразовое питание - - № 16.06.26.000.М.000079.10.23 от 05.10.2023 Акт от 12.05.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старо-Челнинская СОШ"), пришкольный лагерь "Мечта" https://edu.tatar.ru/nurlat/s-chelny/sch 28.10.-04.11.2023 247,35 Дневное прибывание, 2-х разовое питание - - № 16.06.26.000.М.000087.10.23 от 06.10.2023 Акт от 23.06.2022

Акт от 11.08.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учеждение "Тюрнясевская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тюрнясевская СОШ"), пришкольный лагерь "Сказка" https://edu.tatar.ru/nurlat/turnyasevo/sch 01.06-24.06.23 742,54 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.06.26.000.М.000099.10.22 от 27.10.2022 Акт от 20.04.2022

Акт от 24.04.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Фомкинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Фомкинская СОШ") https://edu.tatar.ru/nurlat/fomkino/sch 01.06.2023-24.06.2023 742,54 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение всех детей в 1 смену. Организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.06.26.000.М.000085.10.22 от 26.10.2022 Акт от 12.04.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Егоркинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Егоркинская СОШ"), пришкольный лагерь "Патриот" https://edu.tatar.ru/nurlat/egorkino/sch 28.10.-04.11.2023 35,35 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000088.10.23 от 16.10.2023 Акт от 25.03.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Нурлат Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 1", пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/nurlat/sc... 28.10-04.11.2023 159,22 Для отдыха и оздоровления выделены помещения отдельно для переодевания, для игр и мероприятий, для отдыха. Имеется санузел с горячим и холодным водоснабжением. Питание организовано в школьной столовой. Количество посадочных мест позволяет организовать двухразовое сбалансированное питание. - - № 116.06.26.000.М.000082.10.23 от 05.10.2023



Акт от 29.04.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Нурлат Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 3"), пришкольный лагерь "Эврика" https://edu.tatar.ru/nurlat/sc... 28.10.-04.11.2023 247,35 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000099.10.23 от 25.10.2023 Акт от 06.06.2023

Акт от 02.06.2023

Акт от 17.03.2023

Акт от 24.02.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Нурлат Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 9"), пришкольный лагерь "Кассиопея" https://edu.tatar.ru/nurlat/sch9 28.10.-04.11.2023 235,73 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000084.10.23 от 06.10.2023 Акт от 01.04.22

Акт от 25.03.22

Акт от 25.01.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" города Нурлат Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 8"), пришкольный лагерь "Мечта" https://edu.tatar.ru/nurlat/sch8 28.10.-04.11.2023 235,73 Для отдыха и оздоровления выделены помещения отдельно для переодевания, для игр и мероприятий, для отдыха. Имеется санузел с горячим и холодным водоснабжением. Питание организовано в школьной столовой. - Дата ввода в эксплуатацию - 1978 год

Капитальный ремонт - 2022 год № 16.06.26.000.М.000091.10.23 от 19.10.2023 Акт от 25.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Нурлат Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 4"), пришкольный лагерь "Бригантина" https://edu.tatar.ru/nurlat/sch4 28.10.-04.11.2023 235,73 Двухразовое сбалансированное - Дата ввода в эксплуатацию 1980 год. Дата капитального ремонта 2014 года №16.06.26.000.М.000086.10.23 от 06.10.2023 Акт от 14.07.22

Акт от 18.02.22

Акт от 05.08.22



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Нурлат Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 2"), пришкольный лагерь "Мечта" https://edu.tatar.ru/nurlat/sch2 28.10.-04.11.2023 235,73 Для отдыха и оздоровления выделены помещения отдельно для переодевания, для игр и мероприятий, для отдыха. Имеется санузел с горячим и холодным водоснабжением. Питание организовано в школьной столовой. Количество посадочных мест позволяет организовать двухразовое сбалансированное питание - - № 16.06.26.000.М.000100.10.23 от 25.10.2023 Акт от 29.04.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 14" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей 14") https://edu.tatar.ru/z_dol/lic... 23.03.-30.03.2024 73,28 Выделены комнаты для орагнизации досуга и игр детей в 1,3 кабинетах, актовый и спортивный залы, спортивная площадка, футбольное поле, санузлы расположены на каждом этаже с горячей и холодной водой. Число мест в обеденном зале - 240, площадь на одно посадочное место 0.7 м. Мебелью обеспечены, организовано трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1963, замена 75% окон и всей кровли в 2013 г. № 16.20.01.000.М.000028.05.23 от 22.05.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразавательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 58" города Набережные Челны Республика Татарстан (МБОУ "СОШ № 58"), пришкольный лагерь "Лесная сказка" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch58 27.10-03.11.2023 247,5 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает расселение с возрастными особенностями и полом участников, раскладушки, индивидуальные стульчики на каждого ребенка, санузел в каждой рекреации, душевая с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Здание школы введено в эксплуатацию 22.08.1997 г. № 16.30.24.000.М.000112.05.22 от 13.05.2022 Акт от 21.03.2023

Акт от 09.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 30") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 01.06.-30.06.2023 235,73 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). Спальные места - раскладушки для одежды индивидуальные стулья. Имееются игровые - ввод в эксплуатацию - 2016 г. № 16.30.24.000.М.000091.05.23 от 17.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 32"), пришкольный лагерь "Городок" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch32 01.06.-01.07.2023 173 Лагерь с дневным прибыванием детей, проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, Организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1976

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000103.05.23 от 17.05.2023 Акт от 16.02.2023



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мари-Суксинская основная общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мари-Суксинская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06-21.06.22 187,29 Дневное пребывание, 3-х разовое питание - - № 16.30.24.000.М.000143.05.22 от 19.05.2022 Акт от 04.04.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 77" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "Гимназия № 77"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym77 01.06.-01.07.2023 235,73 Пребывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает размещение не более 15 детей в спальных комнатах с учетом возрастных особенностей и пола участников. Спальные комнаты оборудованы раскладушками, индивидуальными стульями на каждого ребенка. На каждом этаже имеются мужские и женские санузлы, ногомойки с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей и организовано полноценное трехразовое питание - - № 16.30.24.000.М.000067.05.23 от 04.05.2023 Акт от 03.04.2023

Акт от 23.12.2022

Акт от 27.04.2022

Акт от 24.02.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 21") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch21chelny 28.10.-03.11.2023 247,52 Проживание детей в пришеольном оздоровительном лагере не предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). Имеются игоровые комнаты. На каждом этаже мужкой и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения, ногомойки.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания - Ввод в эксплуатацию 1974 г., капитальный ремонт в 2012 году № 16.30.24.000.М.000106.05.23 от 17.05.2023 Акт от 10.10.2022

Акт от 31.07.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" Бавлинского муниципального района Республикики Татарстан (МБОУ "СОШ № 6"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/bauly/sch6 01.06-26.06.2023 180 Без проживания, 2 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1959

Капитальный ремонт - 2013 № 16.08.01.000.М.000081.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ ООШ № 1) https://edu.tatar.ru/bauly/sch1 01.06.-26.06.2023 180 Без проживания, санузел на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1928

Капитальный ремонт - 2012 № 16.08.01.000.М.000058.05.23 от 25.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 4"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/bauly/gym... 01.06.21-25.06.21 144,46 Без проживания, 2 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2000

№ 16.08.01.000.М.000106.12.20 от 22.12.2020 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 7") https://edu.tatar.ru/bauly/sch7 01.06.-26.06.2023 180 без проживания, 3 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию 2006 г. капитальный ремонт зданий - не требуется № 16.08.01.000.М.000076.05.23 от 29.05.2023 Акт от 15.12.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Чувашско-Кищаковская СОШ", пришкольный лагерь с дневным пребыванием "Солнышко" https://edu.tatar.ru/buinsk/ch-kishaki/sch 05.06-29.06.23 253,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питанием всех детей - Ввод в эксплуатацию - 1978

Капитальный ремонт - 2014 № 16.02.31.000.М.0000030.04.23 от 28.04.2023 акт от 07.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ново-Чечкабская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Ново-Чечкабская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/buinsk/n-chechkaby/sch 29.10-04.11.22 196,67 Без проживания, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2002 № 16.02.31.000.М.000073.10.22 от 21.10.2022 Акт от 30.03.2021

Акт от 15.08.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черки-Кильдуразская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Черки-Кильдуразская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/buinsk/ch...; https://www.instagram.com/kild...; 01.11.2021 - 07.11.2021 180,96 Без проживания, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2015 № 16.02.31.000.М.000079.10.21 от 22.10.2021 Распоряжение № 33 от 27.03.2019, акт от 02.04.2019

Распоряжение № 3599/31-п/в от 18.10.2019, акт от 29.11.2019

Распоряжение № 4386/19-Д от 16.10.2019, акт от 06.12.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мещеряковская основная общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мещеряковская ООШ", пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/buinsk/mesheryakovo/sch/read-news/2354115 05.06.-29.06.2023 235,73 Питание оуществляется в школьной столовой.Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное питание. - Капитальный ремонт всего здания 2018 г., благоустройство территории 2019 г. № 16.02.31.000.М.000040.05.23 от 11.05.2023 Акт от 25.10.2021

Акт от 28.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осиновская гимназия имени С.К. Гиматдинова" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Осиновская гимназия им. С.К.Гиматдинова"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/z_dol/osi... 01.06.2023-21.06.2023 193,3 Дневное прибывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - Ввод в эксплуатацию - 1976 № 16.20.01.000.М.000022.05.23 от 18.05.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Евлаштауская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Евлаштауская СОШ"). Детский оздоровительный лагерь " Кояшкай" (ДОЛ "Кояшкай") https://edu.tatar.ru/saby/evla... 30.06.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание - Капитальный ремонт - 2016 № 16.18.27.000.М.000126.10.23 от 23.10.2023 Акт от 01.11.2022

Акт от 18.02.2022

Акт от 07.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Верхнесиметская СОШ"), пришкольный лагерь"Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/v-si... 30.10.-05.11.2023 200,37 Организовано сбалансировонное 2-х разовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется - - № 16.18.27.000.М.000047.05.23 от 12.05.2023 - Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большекибячинская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большекибячинская СОШ"), Пришкольный оздоровительный лагерь "Дуслык" (ДОЛ "Дуслык") https://edu.tatar.ru/saby/b-ki... 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. Проживание не осуществляется - - № 16.18.27.000.М.000127.10.23 от 23.10.2023

Акт от 11.04.2022

Дети способны к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мичанская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мичанская ООШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/n-mi... 30.10.-05.11.2023 200,37 Сбалансированное 3-х разовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется - 2022 № 16.18.27.000.М.000123.10.23 от 23.10.2023 Акт от 03.02.2022



-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тимершикская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тимершикская СОШ"), пришкольный лагерь "Шатлык", ДОЛ "Шатлык" https://edu.tatar.ru/saby/time... 30.10.-05.11.2023 200,37 Организовано сбалансированное двухразовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется. - - № 16.18.27.000.М.000134.10.23 от 23.10.2023 - Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательно учреждение "Гимназия п.г.т. Богатые Сабы" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия п.г.т. Б.Сабы"), пришкольный лагерь "Шатлык" https://edu.tatar.ru/saby/gimn 30.10.-05.11.2023 200,37 Сбалансированное 2-х разовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется. - - № 16.18.27.000.М.000122.10.23 от 23.10.2023 Акт от 26.04.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнешитцинская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Нижнешитцинская ООШ"), пришкольный лагерь"Ал Җилкән" https://edu.tatar.ru/saby/n-sh... 30.10.-05.11.2023 200,37 По конкурсу на поставку продуктов питания на летний период определена компания ПО «Аш-Су». Проживание не осуществляется. Сбалансированое двухразовое питание в школьной столовой - капитальный ремонт, 2021 г. № 16.18.27.000.М.000128.10.23 от 23.10.2023 Акт от 22.06.2022

Акт от 03.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 26 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеарташская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большеарташская ООШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/b-artash/sch_osn 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000133.10.23 от 23.10.2023 Акт от 13.05.2022 Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шикшинская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республика Татарстан (МБОУ "Шикшинская ООШ"), пришкольный лагерь "Кынгырау" https://edu.tatar.ru/saby/shik... 30.10.-05.11.2023 200,37 По конкурсу на поставку продуктов питания определена компания ПО "Аш-су". Проживание не осуществляется, питание дается 3 раза - капитальный ремонт 2005 г. № 16.18.27.000.М.000135.10.23 от 23.10.2023 Акт от 07.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Изминская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Изминская СОШ"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/saby/izmya/sch 30.10.-05.11.2023 200,37 Сбалансированное трехразовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется - - № 16.18.27.000.М.000130.10.23 от 23.10.2023

Акт от 17.06.2022

Акт от 23.03.2022

Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сатышевская средняя общеобразовательная школа им. Ш.З. Зиннурова" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Сатышевская СОШ имени Ш.З.Зиннурова"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/saty... 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано сбалансированное двухразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000121.10.23 от 23.10.2023

Акт от 09.02.2022

Акт от 15.06.2022 Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Завод-Ныртинская средняя общеобразовательная школа имени И.С. Башкирова" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Завод-Ныртинская СОШ им. И.С.Башкирова"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/saby/z-ny... 01.06-23.06.22 459,23 По конкурсу на поставку продуктов питания на летний период определена компания ПО «Аш-Су».Проживание не осуществляется Сбалансированное 3-х разовое питание в школьной столовой. - - № 16.18.27.000.М.000121.10.21 от 26.10.21 Акт от 27.01.21

Акт от 28.04.21

Акт от 30.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иштуганская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Иштуганская СОШ"), пришкольный лагерь "Лесная поляна" https://edu.tatar.ru/saby/isht... 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000129.10.23 от 23.10.2023

Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабабашская основная общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Сабабашская ООШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/saba... 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. Проживание не осуществляется. - - № 16.18.27.000.М.000132.10.23 от 23.10.2023 - дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей" Сабинского муниципального района РТ (МБОУ "СОШ-интернат для одаренных детей"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/saby/b.saby_sch2 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. Проживание не осуществляется. - - № 16.18.27.000.M.000120.10.23 от 23.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 46 им кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 247,52 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере не предусматривает дневной сон, имеются игровые комнаты, на каждом этаже мужской и женский санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1987 № 16.30.24.000М.000265.10.23 от 24.10.2023 Акт от 13.02.2023

Акт от 23.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ново-Иглайкинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Ново-Иглайкинская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/nurlat/iglaikino





https://instagram.com/ novo_igl.sosh 28.10.-04.10.2023 247,35 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000078.10.23 от 05.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Среднекамышлинская средняя общеобразовательная школа" Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Среднекамышлинская СОШ"), пришкольный лагерь "Звёздный" https://edu.tatar.ru/nurlat/s-kamyshla/sch https://www.instagram.com/srednekamishlinskajasosh?r=nametag 28.10.-04.11.2023 247,35 Двухразовое сбалансированное - - № 16.06.26.000.М.000081.10.23 от 05.10.2023 Акт от 06.04.22

Акт от 09.08.22

Акт от 26.04.23 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большеподберезинская средняя общеобразовательная школа им. А.Е. Кошкина" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большеподберезинская СОШ имени А.Е. Кошкина"), пришкольный лагерь "Улыбка" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/b-podberezje/sch/page3473999.htm 01.01.-07.01.2024 209,7 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается: 2-х разовое питание в 1 смену Лицензия №5686 на дополнительное образование по адресу село Большие Кайбицы, улица Солнечный Бульвар дом 7 "а" Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2016 № 16.20.01.000.М.000041.05.23 от 24.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кулангинская основная общеобразовательная школа" Кайбицого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кулангинская ООШ"), пришкольный лагерь "Березка"

МБОУ "Кулангинская ООШ" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/kulanga/sch 01.01.-08.01.2024 1709,89 Дневное пребывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - - № 16.20.01.000.М.000038.05.23 от 23.05.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 3), пришкольный лагерь "Мечта" https://edu.tatar.ru/z_dol/gym3 23.03.-30.03.2024 256,55 Дневное пребывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - Ввод в эксплуатацию - 1967

Капитальный ремонт - 2011 № 16.20.01.000.М.000051.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лесхозская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лесхозская СОШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/leshoz/sch 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. Закрытый бассейн на территории школы - № 16.18.27.000.М.000124.10.23 от 23.10.2023

Акт от 23.03.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципалььное бюджетное общеобразовательное учреждение"Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Ахунзянова" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большешинарская СОШ им. А.А. Ахунзянова"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/saby/b-sh... 30.10.-05.11.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей лагеря, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000131.10.23 от 23.10.2023 - Дети способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдебякская средняя общеобразовательная школа" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кильдебякская СОШ"), пришкольный лагерь"Кояшкай" https://edu.tatar.ru/saby/kild... 30.10.-05.11.2023 200,37 Сбалансированное 2-х разовое питание в школьной столовой. Проживание не осуществляется. - - № 16.18.27.000.М.000125.10.23 от 23.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шеморданский лицей "Рост" Сабинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Шеморданский лицей "Рост"), пришкольный лагерь "Радуга"

https://edu.tatar.ru/saby/shem... 30.10.-05.11.2023 200,37 Осуществляется 3-х разовое сбалансированное питание, проживание не осуществляется - - № 16.18.27.000.М.000030.05.23 от 12.05.2023 Акт от 25.02.2022

Акт от 25.12.2022

Акт от 12.02.2023

Акт от 20.08.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новошешминская средняя общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Новошешминская СОШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/novosheshminsk/sch 30.12.2023-06.01.2024 247,52 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение - Ввод в эксплуатацию - 2003 № 16.05.12.000.М.000099.12.23 от 06.12.2023 Акт от 16.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Федоровская средняя общеобразовательная школа имени Евгения Геннадиевича Тутаева" Кайбицкого района Республики Татарстан (МБОУ "Федоровская СОШ имени Е.Г. Тутаева"), пришкольный лагерь "Солнечный" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/fedorovskoye/sch 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается: 2-х разовое питание в 1 смену Договор №5 от 02.02.2021 МБО "Спортивная школа" Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2014 № 16.20.01.000.М.000109.12.23 от 14.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" с углубленным изучением отдельных предметов Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 11"), пришкольный лагерь "Навстречу приключениям" https://edu.tatar.ru/z_dol/sch... 23.03.-30.03.2024 256,55 Лагерь с дневным пребыванием - пребывание - в здании школы; питание - в школьной столовой. Количество посадочных мест в обеденном зале школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1961

Капитальный ремонт - 2012 № 16.20.01.000.М.000017.05.23 от 18.05.2023 Акт от 12.02.2024

Акт от 13.03.2024

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемуховская средняя общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Черемуховская СОШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/s-cheremuhovaja/sch 01.06.-21.06.2024 244,27 Дневное пребывание детей. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2015 № 16.05.12.000.М.000090.12.23 от 06.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени М. М. Вахитова" города Буинска Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия им. М.М. Вахитова") https://edu.tatar.ru/buinsk/gy...



23.03.-30.03.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1985

Капитальный ремонт - 2010 № 16.02.31.000.М.000002.01.24 от 31.01.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 29" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 29"), пришкольный лагерь "Пчелка" https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym29/page2853301.htm 01.06.2023-01.07.2023 370,91 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). Спальные места -раскладушки, для одежды индивидуальные стулья. Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2012 16.30.24.000.М.000069.05.23 от 04.05.2023 акт от 20.07.2020

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 5") https://edu.tatar.ru /bauly/sch5 01.06.-26.06.2023 180 Без проживания, 2 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1995, капитальный ремонт - 2022 № 16.08.01.000.М.000083.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альшиховская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Альшиховская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/alshikhovo/sch 05.06-29.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1976

Капитальный ремонт - 2012 № 16.02.31.000.М.000031.05.23 от 02.05.2023 Акт от 31.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Берлибашская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Берлибашская ООШ") https://edu.tatar.ru/kaybitcy/berlibashi/sch 01.06.-21.06.2023 235,73 Дневная смена. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2013 № 16.20.01.000.М.000029.05.23 от 22.05.2023 Акт от 01.07.2022

Акт от 22.11.2022 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большерусаковская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большерусаковская ООШ") https://edu.tatar.ru/kaybitcy/b-rusakovo/sch 01.06.-21.06.2023 235,73 Дневная смена. Организовано трехразовое питание - - № 16.20.01.000.М.000039.05.23 от 24.05.2023 Акт от 14.04.2022

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муралинская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Муралинская ООШ"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/murali_sch 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - - № 16.20.01.000.М.000040.05.23 от 24.05.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старочечкабская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старочечкабская ООШ") https://edu.tatar.ru/kaybitcy/s-chechkaby 01.01.-07.01.2024 209,7 Дневная смена. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - ввод в эксплуатацию 1997 год № 16.20.01.000.М.000113.12.23 от 19.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ульянковская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Ульянковская ООШ"), пришкольный лагерь "Апельсин" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/ulyankovo/sch/page324734.htm 01.06.-21.06.2023 235,73 Дневная смена. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - 1979 г./2013 г. № 16.20.01.000.М.000035.05.23 от 23.05.2023 акт от 05.07.2022 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бурундуковская основная общеобразовательная школа имени Р. Калимуллина" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Бурундуковская ООШ им. Р. Калимуллина") https://edu.tatar.ru/kaybitcy/burunduki/sch 01.01.-07.01.2024 244,27 дневное 3-разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2015 № 16.20.01.000.М.000030.05.23 от 22.05.2023 Акт от 24.04.2023

Акт от 14.06.2023

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Молькеевская основная общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Молькеевская ООШ"), пришкольный лагерь "Дубок" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/molkeevo 03.01.22-09.01.22 187,3 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - - № 16.20.01.000.М.000083.10.21 от 29.10.2021 Распоряжение № 580/20-Д от 27.02.2020, акт от 06.03.2020

Распоряжение № 049 от 10.08.2020, акт от 24.08.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 50"), пришкольный лагерь "Росинка" https://edu.tatar.ru/n chelny/sch50 01.06.21-30.06.21 180,96 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей(с учетом пола).Спальные места - раскладушки,для одежды индивидуальные стулья.Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей ,организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1989 № 16.30.24.000.М.000137.05.21 от 26.05.2021 Распоряжение № 3 от 14.01.2020, акт от 27.01.2020

Распоряжение № 2 от 14.01.2020, акт от 27.01.2020

Распоряжение № 90 от 01.08.2019, акт от 08.08.2019

Распоряжение № 1374/24 от 17.05.2019, акт от 26.06.2019

Распоряжение № 11 от 09.01.2019, акт от 24.01.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хозесановская средняя общеобразовательная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Хозесановская СОШ"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/...; 01.01.-08.01.2024 209,7 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену Договор о безвозмездном пользовании бассейном муниципальной бюджетной организации "Спортивная школа" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан № 5 от 02.12.2019 - № 16.20.01.000.М.000107.12.23 от 12.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 6") https://edu.tatar.ru/elabuga/s... 01.06-26.06.23

01.07-25.07.23 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000032.05.23 от 11.05.2023 Акт от 18.03.2022

Акт от 14.02.2022

Акт от 28.09.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 45"), пришкольный лагерь "Лесная полянка" w.w.w.edu.tatar.ru/n chelny/sch45 28.10.-03.11.2023 138,79 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере. Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей ,организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1986 № 16.30.24.000.М.000267.10.23 от 24.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 41"), пришкольный лагерь "Три КИТа" https://edu.tatar.ru/n_chelny/page3310023.htm 01.06.-01.07.2023 235,73 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей(с учетом пола).Спальные места -раскладушки,для одежды индивидуальные стулья.Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей ,организовано полноценное трехразовое питание. бассейн Ввод в эксплуатацию - 2017, капитального ремонта не было. № 16.30.24.000.М.000073.05.23 от 11.05.2023 Акт от 11.10.2022

Акт от 27.05.2022

Условиями пришкольного оздоровительного лагеря могут воспользоваться дети-инвалиды и дети ОВЗ способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большекайбицкая средняя общеобразовательная школа - центр образования цифрового и гуманитарного профилей" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большекайбицкая СОШ"), пришкольный лагерь "Парус" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/b-kajbitcy/sch/page2906860.htm 01.01.-08.01.2024 209,7 Дневная смена. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание - - № 16.20.01.000.М.000116.12.23 от 20.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Архангельская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Архангельская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - Ввод в эксплуатацию - 1987

Кап.ремонт 2022 № 16.05.12.000.М.000091.12.23 от 06.12.2023

акт от 07.03.2023

акт от 17.03.2023

акт от 09.06.2023 да

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Михаила Егоровича Сергеева" города Нурлат Республики Татарстан (МБОУ "Нурлатская гимназия им. М.Е. Сергеева"), пришкольный лагерь «Маленькая страна» https://edu.tatar.ru/nurlat/nurlat-gym



e-mail:nurlat-gimnazy@ yandex.ru

28.10.-04.11.2023 35,35 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Организованно полноценное двухразовое питание - Дата ввода в эксплуатацию 2006 год. № 16.06.26.000.М.000029.05.2023 от 18.05.2023

Акт от 19.05.2023

Акт от 02.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 - Центр национального образования" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 1") https://edu.tatar.ru/elabuga/gym1 01.07-26.07.23

01.08-24.08.23 235,73 Без проживания, школьная столовая.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание - - № 16.15.02.000.М.000059.05.23 от 12.05.2023 Акт от 24.02.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 38" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 38"), пришкольный лагерь "Бригантина" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 01.06.-01.07.2023 187,3 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным разиещением не более 15 детей (с учетом пола). спальные места - раскладушки, для одежды индивидуальные стулья. - Ввод в эксплуатацию - 1983

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000118.05.23 от 23.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Олуязский лицей" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Олуязский лицей"), пришкольный лагерь "Звёздочка" https://edu.tatar.ru/mamadysh/olujaz/lic

01.06-21.06.22 159,21 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитана на обеспечение питания всех детей - Ввод в эксплуатацию - 1983

Капитальный ремонт - 2011 № 16.18.27.000.М.000078.05.22 от 31.05.2022 Акт от 24.03.21

Акт от 14.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнеошминская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Нижнеошминская СОШ")

- 01.06-21.06.22 159,21 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. - Ввод в эксплуатацию - 1987

Капитальный ремонт - 2015 № 16.18.27.000.М.000075.05.22 от 31.05.22 Акт от 25.01.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куюк-Ерыксинская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Куюк-Ерыксинская СОШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/mamadysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех, детей в две смены, организовано полноценное пятиразовое питание - - № 16.18.27.000.М.000060.05.23 от 16.05.2023 акт от 24.10.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усалинская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Усалинская СОШ"), пришкольный лагерь "Зелёная планета" https://edu.tatar.ru/mamadysh/usali/sch 01.06.-21.06.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.18.27.000.М.000069.05.23 от 16.05.2023 акт от 28.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таканышская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Таканышская СОШ") https://edu.tatar.ru/mamadysh/n-takanysh/sch 01.06.22-21.06.22 159,21 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.18.27.000.М.000079.05.22 от 31.05.2022 Акт от 11.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Катмышсая средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Катмышская СОШ") https://edu.tatar.ru/mamadysh/katmysh/sch 01.06.-21.06.2023 200,37 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.18.27.000.М.000066.05.23 от 16.05.2023 Акт от 02.03.2023 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Зверосовхозская СОШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/mamadysh/...

https://vk.com/zveroschool 01.06-21.06.22 159,21 Индивидуальные вешалки на каждого ребенка, санузел в здании школы,имеется холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1992

Капитальный ремонт - 2014 № 16.18.27.000.М.000089.05.22 от 31.05.2022 Акт от 28.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ

"Гимназия № 2") https://edu. tatar.ru/ elabuga/ gym2 01.06-25.06.23 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание - - № 16.15.02.000.М.000033.05.23 от 11.05.2023 акт от 14.07.22

Акт от 04.04.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Основная школа № 11") https://edu.tatar.ru/elabuga/sch11 01.06.22-25.06.22 187,3 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение всех детей в 1 смену, организовано трехразовае питание. - - № 16.15.02.000.М.000049.05.22 от 18.05.22 Акт от 10.02.21

Акт от 23.03.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Больше-Фроловская основная общеобразовательная школа имени Шафранова Петра Григорьевича" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Больше-Фроловская ООШ им. Шафранова П.Г. Буинского района РТ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/buinsk/b-... 05.06-29.06.23 235,73 - - - № 16.02.31.000.М.000028.04.23 от 26.04.2023 акт от 21.04.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина") https://edu.tatar.ru/bauly/sch3 01.06.-26.06.2023 180 Без проживания, 2 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трёхразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1957

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000079.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уруссинская средняя общеобразовательная школа № 3" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Уруссинская СОШ № 3"), пришкольный лагерь "Лучик" https://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/sch3 23.03.-30.03.2024 187,3 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразоваое питание. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей - Ввод в эксплуатацию - 1967

Капитальный ремонт - 2022 № 16.08.01.000.М.000012.03.24 от 19.03.2024 - не предусмотрено

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 1), пришкольный лагерь "Олимп" https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10.-04.11.2023 235,73 Без проживания, двухразовое горячее питание - - № 16.08.01.000.М.000039.05.23 от 19.05.2023 Акт от 23.03.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5" города Альметьевска Республики Татарстан (МАОУ "Гимназия № 5"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/almet/sch... 28.10-05.11.22 28,1 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разовове горячее питание в школьной столовой - - № 16.07.01.000.М.000186.10.22 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Уруссинская средняя общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старо-Уруссинская СОШ"), пришкольный лагерь "Мечта" https://edu.tatar.ru/yutaza/st-urussu/sch 01.06.-08.06.2023

21.06.-28.06.2023 247,52 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1968

Капитальный ремонт - 2022 № 16.08.01.000.М.000134.12.22 от 27.12.2022 акт от 11.02.2021 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ СОШ № 19), пришкольный лагерь "Земляничка & K" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 01.06.-01.07.2023 235,73 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере не предусматривает размещением не более 15 детей в спальных комнатах с учетом возрастных особенностей и пола участников. Спальные места оборудованы раскладушками, индивидуальные стулья на каждого ребенка. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения ,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей и организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2012 № 16.30.24.000.М.000086.05.23 от 17.05.2023 Акт от 01.03.2023

Акт от 23.12.2023

Акт от 14.12.2022

Акт от 26.09.2022

Акт от 07.06.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 4"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/z_dol/sch4 27.10-03.11.2023 193,3 Дневное пребывание с трехразовым питанием в школьной столовой - ввод здания школы 1971 год, капитальный ремонт 2015 год № 16.20.01.000.М.000023.05.23 от 19.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 31"), пришкольный лагерь "Лесная сказка" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch31 27.10.-03.11.2023 191,59 Расселение на дневной сон с учетом возрастных особенностей и полом участников, раскладушки, индивидуальные стулья на каждого ребенка, санузел и ногомойки с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1978

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000271.10.23 от 24.10.2023 Акт от 25.03.22

Акт от 18.10.23 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бюргановская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан" (МБОУ "Бюргановская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/bu... 05.06-29.06.2023 742,55 Питание оуществляется в школьной столовой. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2014 № 16.02.03.000.М.000074.10.22 от 25.10.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Российской Федерации А.Н. Епанешникова" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 3") https://edu.tatar.ru/elabuga/sch3 01.06-26.06.23

01.07-25.07.23 237,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание.

- - № 16.15.02.000.М.000029.05.23 от 11.05.2023

- Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия №4") https://edu.tatar.ru/elabuga/gym4 27.10.-03.11.2023 47,15 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале расчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организованно трехразовое питание - - № 16.15.02.000.М.000097.10.23 от 26.10.2023

Акт от 21.04.2022

Акт от 13.01.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 24")

https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch24

01.06.-03.07.2023 169 расселение по палатам с возрастными особенностями и полом участников, раскладушки индивидуальные, санузел и ногомойки общего пользования для мальчиков и девочек с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2016 № 16.30.24.000.М.000298.10.22 от 24.10.2022 Акт от 03.05.2023

Акт от 08.05.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный лицей № 10" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Многопрофильный лицей № 10") https://edu.tatar.ru/elabuga/sch10 01.06-26.06.23

01.07-25.07.23 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000046.05.22 от 18.05.2022 Акт от 11.04.22

Акт от 27.07.22

Акт от 14.12.2022

Акт от 09.08.2022

Акт от 27.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 1") https://edu.tatar.ru/elabuga/s... 23.03.-30.03.2024 235,73 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000028.05.23 от 11.05.2023 акт от 06.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 8") https://edu.tatar.ru/elabuga/s... 01.07.2023-25.07.2023

01.08.2023-24.08.2023 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. имеется школьный бассейн - № 16.15.02.000.М.000109.10.22 от 25.10.2022 Акт от 27.03.2023

Акт от 16.12.2022



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 25") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch25 27.10.-03.11.2023 257,84 Пребываниее в кабинетах не более 15 человек,размещение с возрастными особенностями и полом участников, индивидуальные стулья на каждого ребенка, сан.узлы общего пользования на каждом этаже. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонь - 2015 № 16.30.24.000.М.000266.10.23 от 24.10.2023 Акт от 25.02.2022

Акт от 26.05.2022

Акт от 17.06.2022

Акт от 26.09.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 57" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "Гимназия № 57"), пришкольный лагерь "Байконур" https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym57 01.06.-01.07.2023 187,3 Пребывание в помещениях по 5-6 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, индивидуальные шкафы, раздевалки с крючками и отделом под обувь на каждого ребенка, санузлы и ногомойки с наличием холодного и горячего водоснабжения на каждом этаже (в количестве 6 штук на этаж). Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000094.05.23 от 17.05.2023 Акт от 13.02.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тубылгытауская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тубылгытауская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Имеютя две игровые комнаты, спортзал, игровая площадка на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.05.12.000.М.000095.12.23 от 06.12.2023 - таковых нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екатерининская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Екатерининская ООШ" ) https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 769,44 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное двухразовое питание (завтрак и обед) согласно утвержденному меню. - Ввод в эксплуатацию - 1985

Капитальный ремонт - 2022 № 16.05.12.000.М.0000104.12.23 от 06.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 5") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch5 01.06-30.06.23 235,73 Пребываниее в кабинетах не более 15 человек,размещение с возрастными особенностями и полом участников, спальное место, индивидуальные стулья на каждого ребенка, сан.узлы общего пользования на каждом этаже. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1970

Капитальный ремонт - 2012 № 16.30.24.000.М.000101.05.23 от 17.05.2023 Акт от 27.05.2022

Акт от 28.01.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 54" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 54"), пришкольный лагерь"Тургай" https://edu.tatar.ru/n_chelny/gym54 27.10.-03.11.2023 235,73 Дневное пребывание. Полноценное трехразовое питание, имеются санузлы общего пользования, ногомойки, комнаты для занятий. Спальни для дневного сна на 10-12 человек. Количество мест в столовой рассчитано на обеспечение всех детей - - № 16.30.24.000.М.000272.10.23 от 24.10.2023 Акт от 08.06.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 4"), пришкольный лагерь "Кояшкай" http://edu.tatar.ru 27.10.-03.11.2023 247,5 Пребывание детей в пришкольном лагере предусматривает специально оборудованные комнаты для отрядов. В лагере имеются комнаты с игровыми оборудованиями. Санузлы расположены на каждом этаже отдельно для мальчиков и девочек. Имеется центральное водоснабжение. Количество посадочных мест в школьной столовой расчитано на обеспечение питания детей. Организовано полноценное 3-х разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2015 № 16.30.24.000.М.000062.05.23 от 02.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 3"), пришкольный лагерь "Здоровячок" https://edu.tatar.ru/n chelny/sch3 27.10.-03.11.2023 180,96 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей(с учетом пола).Спальные места -раскладушки,для одежды индивидуальные стулья.Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей ,организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1971

Капитальный ремонт - 2013 № 16.30.24.000.М.000058.04.23 от 27.04.2023 Акт от 15.06.2023

Акт от 29.08.2023 Условиями пришкольного оздоровительного лагеря могут воспользоваться дети-инвалиды и дети ОВЗ, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зиреклинский лицей" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Зиреклинский лицей") https://edu.tatar.ru//nsheshma/zirekly/sch 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет,питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - Ввод в эксплуатацию - 1965

Капитальный ремонт - 2013 № 16.05.12.000.М.000103.12.23 от 06.12.2023 Акт от 31.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мало-Уруссинская основная общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мало-Уруссинская ООШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/yutaza/mal-urussu/sch 01.06.-08.06.2023 235,73 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2001

Капитальный ремонт - 2016 № 16.08.01.000.М.000045.05.23 от 22.05.2023 Акт от 22.06.2021 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старостуденецкая средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старостуденецкая СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/s-... 05.06.-29.06.2023

235,73 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.02.31.000.М.000034.05.23 от 02.05.2023 Акт от 13.02.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старотябердинская средняя общеобразовательная школа имени М.К. Кузьмина" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старотябердинская СОШ им. М.К. Кузьмина" https://edu.tatar.ru/kaybitcy/s-taberdino/sch 01.01.-07.01.2024 256,48 Лагерь дневного пребывания. Организовано полноценное трехразовое питание. Количество

посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Санузлы обеспечены горячей и холодной водой. - Ввод в эксплуатацию - 2003,капитальный ремонт проведен в 2022 г. № 16.20.01.000.М.000118.12.23 от 22.12.2023 Акт от 25.10.2022

Акт от 21.02.2022

Акт от 15.06.2022



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение "Дым-Тамакская основная общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Дым-Тамакская ООШ") https://edu.tatar.ru/yutaza/dy... 28.12-06.01.23 187,3 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1974 № 16.08.01.000.М.000132.12.22 от 27.12.2022 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уруссинская гимназия" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Уруссинская гимназия"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/yutaza/urussu/gym 01.06.-08.06.2024

10.06.-04.07.2024 187,3 Лагерь с дневным пребыванием детей. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, обеспечивается - Ввод в эксплуатацию - 2018 № 16.08.01.000.М.000013.03.24 от 20.03.2024 Акт от 31.01.2023

Акт от 25.01.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 35 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рунгинская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Рунгинская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/ru... 05.06.-29.06.2023 180 Питание осуществляется в школьной столовой. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обесечение питания всех детей, организовано полноценное питание - Ввод в эксплуатацию - 1987

Капитальный ремонт - 2018 № 16.02.31.000.М.000037.05.23 от 03.05.2023 Акт от 21.04.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 2"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/bauly/sch... 01.06.-26.06.2023 180 Без проживания, 3 санузла, раковины с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1953

Капитальный ремонт - 2012 № 16.08.01.000.М.000082.05.23 от 29.05.2023 Акт от 26.01.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каразерикская средняя общеоразовательная школа имени Галима Вильданова" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Каразерикская СОШ им. Г.Вильдапнова"), пришкольный лагерь "Смайлики" https://edu.tatar.ru/yutaza/karazirek/sch 23.03.-31.03.2024 256,48 Лагерь с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием, обеспечевается двух разовое питание. - Капитальный ремонт 2022 год № 16.08.01.000.М.00009.03.24 от 18.03.2024 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каракашлинская основная общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Каракашлинская ООШ"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/yutaza/karakashly/sch 01.06.-08.06.2023 235,73 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание. - Постройка здания 1985 года, ремонт крыши здания 2012 год, ремонт крыши спортзала 2014 год. № 16.08.01.000.М.000071.05.23 от 26.05.2023 Акт от 14.04.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Просто-Челнинская основная общеобразовательная школа" Новошешминского района Республики Татарстан (МБОУ "Просто-Челнинская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06-21.06.23 235,73 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2011 № 16.05.12.000.М.000088.12.22 от 12.12.2022 Акт от 09.03.2021

Акт от 07.10.2022

Акт от 29.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шахмайкинская средняя общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Шахмайкинская СОШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/shahmajkino/sch 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1965

Капитальный ремонт - 2013 № 16.05.12.000.М.000092.12.23 от 06.12.2023 акт от 14.11.2023 Только дети

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Акбуринская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Акбуринская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - 2013 № 16.05.12.000.М.000105.12.23 от 06.12.2023 - нет

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 35") - 27.10.-03.11.2023 247,52 В группах по 20 человек, с учетом возрастных особенностей и учащихся, санузлы на этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену.Организовано полноценное трехразовое питание. Закрытый бассейн на территории школы Ввод в эксплуатацию - 1980

Капитальный ремонт - 2012 № 16.30.24.000.М.000248.10.23 от 19.10.2023 акт от 31.10.2022

акт от 29.08.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чувашско-Чебоксарская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Чув. Чебоксарская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/ch-cheboksarka/sch 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - Ввод в эксплуатацию - 2007 № 16.05.12.000.М.000093.12.23 от 06.12.2023

Акт от 24.06.2023

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Ленинская СОШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Дневное пребывание. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - Капитальный ремонт - 2015 год № 16.05.12.000.М.000101.12.23 от 06.12.2023 Акт от 15.03.2022

Акт от 02.05.2023

Акт от 02.11.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петропавловская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Петропавловская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Дневное пребывание. Имеются две игровые комнаты, спортзал, игровая площадка на улице. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1967

Капитальный ремонт - 2014 № 16.05.12.000.М.000097.12.23 от 06.12.2023 Акт от 14.12.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Краснооктябрьская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 30.12.2023-06.01.2024 247,52 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному меню) - - № 16.05.12.000.М.000102.12.23 от 06.12.2023 Акт от 11.05.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новошешминская гимназия" Новошешминского района Республики Татарстан (МБОУ "Новошешминская гимназия") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 36,64 Организованно полноценное трехразовое питание, количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Наличие санузла с холодным водоснабжением - нет № 16.05.12.000.М.000098.12.23 от 06.12.2023 Акт от 02.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 43" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 43") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10-03.11.22 187,3 Дневное пребывание - Ввод в эксплуатацию - 1985 № 16.30.24.000.М.000079.04.22 от 24.04.2022 Акт от 14.03.2022

Акт от 05.03.2021

Акт от 28.04.2021

Акт от 19.04.2021

Акт от 24.02.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 159" Советского района города Казани (МБОУ "Лицей № 159") https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2441.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 - - - № 16.11.12.000.М.000853.10.23 от 09.10.2023 Акт от 28.02.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 77" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Школа № 77") - 23.03.-30.03.2024 207,58 Отряды формируются с учетом возрастных особенностей.Наличие санузла с холодным и горячим водоснабжением.Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000245.03.24 от 20.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина" Московского района города Казани (МБОУ "Школа № 130") https://edu.tatar.ru/moskow/page2282.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 Отряды по 20 человек, расселение по возрастным особенностям, санузелы, наличие холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей по графику в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2017 (капитальный ремонт столовой 2021г.) № 16.11.12.000.М.000316.03.24 от 22.03.2024 - не имеются

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательнное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 37" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 37") https://edu.tatar.ru/nkamsk/page3866816.htm инстаграм school_tema37nk 01.06-26.06.23 235,73 Лагерь с дневным прибыванием детей, 2-х разовое питание при МБОУ "СОШ №37" НМР РТ, в кабинетах лицея дети спят на раскладушках, 13 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. - Ввод в эксплуатацию - 2019 № 16.31.28.000.М.000044.05.23 от 11.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старо-Тинчалинская ООШ)

https://edu.tatar.ru/buinsk/s-tinchali/sch 06.06-29.06.22 187,3 Без проживания, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.02.31.000.М.000041.05.22 от 31.05.22 Акт от 30.04.2021

Акт от 19.08.2021

Акт от 18.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей имени В.В. Карпова" села Осиново Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей им. В.В. Карпова ЗМР РТ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/z_dol/osi... 01.06.-30.06.2023 35,35 Дневное пребывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - - № 16.20.01.000.М.000036.05.23 от 23.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кушманская основная общеобразовательная школа имени Абрара Сагиди" Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кушманская ООШ") https://edu.tatar.ru/kaybitcy/kushmany/sch 01.01.-07.01.2024 209,7 Дневная смена.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано трехразовое питание. - 2020 № 16.20.01.000.М.000119.12.23 от 22.12.2023 Акт от 21.02.22

Акт от 25.02.22

Акт от 05.07.22

Акт от 22.11.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рудницкая средняя общеобразовательная школа" п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Рудницкая СОШ") https://edu.tatar.ru/k_ustye/t... 05.06.2021 - 25.06.2021 180,96 4 кабинета вместимостью 10 человек с наличием холодного и горячего водоснабжения, санузлы с наличием холодного и горячего водоснабжения, актовый зал, библиотека, комната отдыха с телевизором, спортзал, игровая площадка. Сбалансированное 3-х разовое питание в столовой. Заключен договор на посещение бассейна с МБУ СОК "Акчарлак" п.г.т.Камское -Устье № 11 от 15.10.2020 - № 16.20.01.000.М.00046.05.21 от 31.05.2021 Распоряжение № 709/20-Д от 05.03.2020, акт от 23.03.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камскоустьинская средняя общеобразовательная школа" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Камскоустьинская СОШ") - 28.10.-04.11.2023 235,73 Три кабинета вместимостью по 30 человек с наличием горячего и холодного водоснабжения, санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения. Актовый зал, библиотека, малый и большой спортзалы. Двухразовое питание в столовой. нет - № 16.20.01.000.М.000097.10.23 от 27.10.2023 Акт от 25.01.2022

Акт от 01.11.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Средняя школа № 9") https://edu.tatar.ru/elabuga/sch9 01.07-25.07.23

01.08-24.08.23 236 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000009.03.23 от 23.03.2023 акт от 14.12.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лекаревская средняя общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лекаревская СОШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/l... 01.06.-25.06.2023 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано3-х разовое питание, поставщик прдуктов ООО "АБК-ПЭЙМЕНТ" - - № 16.15.02.000.М.000047.05.23 от 11.05.2023 Акт от 28.02.2023

Акт от 03.05.2023

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бехтеревская средняя общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Бехтеревская СОШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/bechterevo/sch 01.06-25.06.23 235,73 без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трёхразовое питание, поставщик продуктов ООО "АБК-ПЭЙМЕНТ" - - № 16.15.02.000.М.000049.05.23 от 11.05.2023 Акт от 29.03.21

Акт от 25.02.2021

Акт от 24.03.2021

Акт от 04.02.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мортовская основная общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Мортовская ООШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/morty/sch 01.06.22-25.06.22 187,3 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000056.05.22 от 18.05.2022 Акт от 29.03.21

Акт от 05.02.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Поспеловская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Сафронова П.С." Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Поспеловская СОШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/p... 01.06.-25.06.2023 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано 3-х разовое питание, поставщик продуктов ООО "АБК - ПЭЙМЕНТ" - - № 16.15.02.000.М.000031.05.23 от 11.05.2023 Акт от 06.10.2022

Акт от 09.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старокуклюкская основная общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старокуклюкская ООШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/s-kukluk/sch 01.06-26.06.23 235,73 Без проживания, школьная столовая количество посадочных мест 40 вобеденном зале столовая рассчитанао на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано 3-разовое питание - - № 16.15.02.000.М.000050.05.23 от 11.05.2023 Акт от 18.04.2022

Акт от 20.05.2022

Акт от 06.04.2023

Акт от 12.07.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ №17"), пришкольный лагерь "Солнышко" w.w.w.edu.tatar.ru/n chelny/sch17 27.10-3.11.2023 247,52 Прибывание детей - Ввод в эксплуатацию - 1979

Капитальный ремонт - 2012-2013 № 16.30.24.000.М.000258.10.23 от 23.10.2023 Акт от 02.02.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Абсалямовская основная общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Абсалямовская ООШ"), пришкольный лагерь "Жаворонок" https://edu.tatar.ru/yutaza/absalyamovo/sch 01.06.-28.06.2023 247,52 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1985

Капитальный ремонт - 2016 № 16.08.01.000.М.000066.05.23 от 25.05.2023 акт от 04.10.2022

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ютазинская средняя общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Ютазинская СОШ") https://edu.tatar.ru/yutaza/yu... 28.12-06.01.23 187,3 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1958

Капитальный ремонт - 2014 № 16.08.01.000.М.000037.06.20 от 06.05.2022 Акт от 09.02.2021 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Байрякинская средняя общеобразовательная школа" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Байрякинская СОШ") https://edu.tatar.ru/yutaza/bajryaka/sch 23.03.-31.03.2024 256,48 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1965

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000024.05.23 от 11.05.2023 Акт от 17.05.2023

-

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат (школа для одаренных детей)" города Буинска Республики Татарстан (МБОУ "Лицей-интернат") https://edu.tatar.ru/buinsk/lic-int/sch 28.10.-06.11.2023 247,52 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1961

Капитальный ремонт - 2002, 2020 № 16.02.31.000.М.000094.10.23 от 12.10.2023

Акт от 16.03.2022

Акт от 09.06.2022

Акт от 07.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Танаевская средняя общеобразовательная школа имени Афзала Шамова" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Танаевская СОШ") https://edu.tatar.ru/z_dol/tat-tanaevo/sch 01.06.-24.06.2023 193,3 Дневное прибывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - Ввод в эксплуатацию - 1989 № 16.20.01.000.М.000015.05.23 от 17.05.2023 Акт от 18.04.2022

Акт от 20.03.2023 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2 города Буинска" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей № 2"), пришкольный лагерь "Экос" https://edu.tatar.ru/buinsk/lic2 28.10.-06.11.2023 198 Питание осуществляется в школьной столовой.Количество посадочных мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питания всех детей.Организовано полноценное питание - Капитальный ремонт здания 2009 г. № 16.02.31.000.М.000098.10.23 от 17.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 им.Р. Фахретдина" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 1 им. Р.Фахретдина") https://edu.tatar.ru/almet/gymnazia1 27.10.-03.11.2023 35,36 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разовове горячее питание в школьной столовой. открытый бассей на терретории лагеря - № 16.07.01.000.М.000211.10.23 от 25.10.2023 Акт от 19.10.2023 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 43" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Школа № 43"), пришкольный лагерь "Листопад" http://edu.tatar.ru/nsav/page2304.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание.

- № 16.11.12.000.М.000186.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная русско-татарская школа № 115" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Школа № 115") https://edu.tatar.ru/aviastroit/page2195.htm 23.03-30.03.2024 244,27 Без проживания. Питание: завтрак, обед, полдник. Дети распределены по возрастным особенностям, наличие горячего и холодного водоснабжения, санузлы - Ввод в эксплуатацию - 1967

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000311.03.24 от 22.03.2024 акт от 07.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 19" Приволжского района города казани (МАОУ "Гимназия № 19") https://edu.tatar.ru/priv/gym_19 23.03.-30.03.2024 244,27 Лагерь дневного пребывания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организованы завтрак, обед и полдник - Ввод в эксплуатацию в 1987 г., капитальный ремонт в 2006 г., 2023 г. № 16.11.12.000.М.000175.03.24 от 19.03.2024 Акт от 15.03.2024

Акт от 30.10.2023

Акт от 25.07.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Средняя школа № 3") https://edu.tatar.ru/bugulma/https:/edu.tatar.ru/bugulma/sch3/sch3/podaxa 04.01.2021 - 09.01.2021 171,68 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонт - 2014 № 16.08.01.000.М.000053.10.20 от 20.10.2020 Распоряжение № 1040/32-п/в от 17.04.2019, акт от 04.06.2019

Распоряжение № 55 от 28.02.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан имени Капитолины Андреевны Сидоркиной

(МБОУ "СОШ № 9"), пришкольный лагерь "Ромашка" https://edu.tatar.ru/bugulma/s... 01.06.22-24.06.22 187,3 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1954

Капитальный ремонт - 2012 № 16.08.01.000.М.000056.05.22 от 23.05.2022 Акт от 15.04.2021

Акт от 14.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" (МБОУ "СОШ № 1")

https://edu.tatar.ru/bugulma/s... 04.01.2021 - 09.01.2021 171,68 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1987

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000059.10.20 от 20.10.2020 Распоряжение № 3333/32-п/в от 23.09.2019, акт от 28.10.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей № 2") https://edu.tatar.ru/bugulma/lic2 01.06.-26.06.2023 253,7 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1995

Капитальный ремонт - 2014 № 16.08.01.000.М.000046.05.23 от 22.05.2023 Акт от 27.06.2022

Детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 119" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Школа № 119"), пришкольный лагерь "Светофорик" https://edu.tatar.ru/aviastroit/page2197.htm 23.03.-30.03.2024 - Отряды формируются с учетом возрастных особенностей. Наличие санузла с холодным и горячим водоснабжением. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Организовано полноценное трехразовое питание. - 1957г. - ввод в эксплуатацию, 2015 г. - капитальный ремонт № 16.11.12.000.М.000321.03.24 от 22.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 147" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Школа № 147") https://edu.tatar.ru/aviastroi... 23.03.-30.03.2024 36,64 90 посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, прибывание в трех отрядных комнатах, всего 15 человек - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2015 № 16.11.12.000.М.000170.03.24 от 18.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 177" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Лицей № 177") edu.tatar.ru/nsav/page2624.htm 23.03.-30.03.2024 207,63 Учебные кабинеты по возрастным особенностям. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное двухразовое питание и полдник. Бассейн в здании лицея Ввод в эксплуатацию - 2008 № 16.11.12.000.М.000277.03.24 от 21.03.2024

Акт от 16.11.2023

Имеется паспорт доступности от 04.06.2018

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Такталачукская основная общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Такталачукская ООШ"), пришкольный лагерь "Акчарлак"

https://edu.tatar.



ru/aktanysh/taktalachuk/sch/page3888626.htm 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000217.07.22 от 14.07.2022

Акт от 07.11.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов" Московского района города Казани (МБОУ "Школа № 120"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/moskow/pa... 23.03.-30.03.2024 256,52 110 количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организованно полноценное трехразовое питания - - № 16.11.12.000.М.000204.03.24 от 19.03.2024 Акт от 24.11.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пушкинский пролицей № 78" города Набережные Челны Ресублики Татарстан (МБОУ "Пушкинский пролицей № 78"), пришкольный лагерь "Прекрасен наш союз" edu.tatar.ru/n_chelnu/sch14 27.10.-03.11.2023 173 Дневное прибывание с 8.00-16.00. В отрядах по 25 человек, санузел и ногомойки на каждом этаже для девочек и мальчиков отдельно с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000249.10.23 от 19.10.2023

Акт от 14.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 97" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 97"), пришкольный лагерь "Лучики" edu.tatar.ru 23.03.-30.04.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - май 2017 года № 16.11.12.000.M.000252.03.24 от 20.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Базарно-Матакская СОШ") https://edu.tatar.ru/alkeevo/b-mataki/sch1 30.10.-05.11.2023 247,52 Лагерь дневной, без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1971

Капитальный ремонт - 2013 № 16.06.26.000.М.000094.10.23 от 23.10.2023 Акт от 24.06.22

Акт от 14.06.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Базарно-Матакская гимназия имени Наби Даули" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ Базарно-Матакская гимназия им. Н.Даули) https://edu.tatar.ru/alkeevo/b-mataki/gym 30.10.-05.11.2023 247,52 Лагерь дневной, без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2001

Капитальный ремонт - 2019 № 16.06.26.000.М.000093.10.23 от 23.10.2023 Акт от 25.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 155 с татарским языком обучения" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 155") https://edu.tatar.ru/nsav/page... 23.03-30.03.2024 244,27 питание - Ввод в эксплуатацию 1995г. Кап. ремонта 2023 год. № 16.11.12.000.М.000183.03.24 от 19.03.2024 Акт от 20.03.2024 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 170 с углублённым изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Школа № 170") https://edu.tatar.ru/nsav/page... 23.03.-30.03.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию -25.08.2004, (без кап. ремонта) № 16.11.12.000.М.000191.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яковлевская основная общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Яковлевская ООШ") https://edu.tatar.ru/elabuga/j... 01.06-26.06.23 235,73 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000027.05.23 от 11.05.2023 Акт от 15.04.2022

Акт от 31.03.2023

Акт от 09.08.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Говорова Л.А." Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Средняя школа № 2») https://edu.tatar.ru/elabuga/sch2

01.06-26.06.23

01.07-26.07.23 235,73 Без проживания, школьная столовая.Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000026.05.23 от 05.05.2023 Акт от 03.06.2022

Акт от 26.01.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большешурнякская средняя общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большешурнякская средняя школа") https://edu.tatar.ru/elabuga/b-shurnyak/sch 01.06.22-26.06.22 187,30 Без проживания, школьная столовая. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.15.02.000.М.000060.05.22 от 18.05.2022 Акт от 18.04.2022

Акт от 16.02.21

Акт от 29.03.21 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 71 с глубленным изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Школа № 71") - 06.04.-13.04.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 2 смены, организовано полноценное трехразовое питание. - 1 корпус ввод в эксплуатацию 1970 г. (кап.ремонт-2014 г.) № 16.11.12.000.М.000242.03.24 от 20.03.2024 -

нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 14" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Гимназия № 14") https://edu.tatar.ru/aviastroit/page2186.htm 05.04.-13.04.2024 244,27 без проживания, 3-х разовое питание - - № 16.11.12.000.М.000263.03.24 от 21.03.2024 Акт от 29.05.2023

не имеются

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 33" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Гимназия № 33") https://edu.tatar.ru/aviastroit/avia_sch33 05.04.-13.04.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000281.03.24 от 21.03.2024 Акт от 20.11.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию. В гимназии имеются все доступные средства: адаптированная входная группа (устройство пандуса, установка кнопки вызова персонала, установка поручней и т.д). Адаптация санитарно-гигиенических помещений (раковины с поручнями, унитаз с откидным поручне , кнопка вызова персонала)

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 23" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Лицей № 23") - 05.04.-13.04.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 2 смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1979

Капитальный ремонт - 2014 № 16.11.12.000.М.000306.03.24 от 22.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежденние "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" города Альметьевска Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 10") - 27.10.-03.11.2023 35,36 Проживание не предусмотрено, организовано полноценное 2-х разовое горячее питание в школьной столовой - - № 16.07.01.000.М.000199.10.23 от 24.10.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новошешминская начальная школа-детский сад" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Новошешминская начальная школа-детский сад") https://edu.tatar.ru/nsheshma/sch_nach 01.06.-21.06.2024 244,27 Проживания нет, двухразовое питание (завтрак и обед) согласно утвержденному меню - Капитальный ремонт - 2015 год № 16.05.12.000.М.0000100.12.23 от 06.12.2023 Акт от 17.02.2023 часично созданы

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 7") https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания нет, двухразовое горячее питание - - № 16.08.01.000.М.000078.05.23 от 29.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 42") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch42.htm 27.10-03.11.22 187,30 Дневное пребывание с 08:00 - 17:00. Тихий час в спальных классах по 10-15 человек. Расселение с возрастными особенностями и полом участников. Санузел и ногомойник на этаже с наличием холодногог и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трехразовое питание. Крытый бассейн на территории школы Ввод в эксплуатацию - 2019 № 16.30.24.000.М.000293.10.22 от 24.10.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кировская СОШ") https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. Организовано полноценное трехразовое питание. - Школа введена в эксплуатацию в 1984 г. Капитальный ремонт проведен в 2016 и 2021 гг. № 16.30.24.000.М.000127.05.23 от 24.05.2023 Акт от 28.11.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Суксинская средняя общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Суксинская СОШ") https://edu.tatar.ru/aktanysh/... 01.06.-21.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - ввод в эксплуатацию 1978 г. (капитальный ремонт - 2015 г.) № 16.30.24.000.М.000122.05.23 от 23.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 1") https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание - - № 16.08.01.000.М.000031.05.23 от 17.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Уруссинская средняя общеобразовательная школа № 2" Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Уруссинская СОШ № 2") https://edu.tatar.ru/yutaza/ur... 23.03.-30.03.2024 256,48 Лагерь с дневным пребыванием детей, обеспечивается двухразовым питанием - Ввод в эксплуатацию - 1953

Капитальный ремонт крыши здания и крыши спортзала в 2014 году № 16.08.01.000.М.000011.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей № 1"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol/lic1 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1997

Капитальный ремонт - 2010 № 16.05.12.000.М.000117.12.23 от 26.12.2023 акт от 11.10.2023

акт от 14.07.2023

акт от 08.06.2023

акт от 22.12.2022

акт от 11.10.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 1"), пришкольный лагерь "Радуга" htts://edu.tatar.ru/chistopol/gimnazia1 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1992

Капитальный ремонт - 2015 № 16.05.12.000.М.000116.12.23 от 20.12.2023 Акт от 21.06.2022

Акт от 25.05.2022

Акт от 14.07.2023

Акт от 15.06.2023

Акт от 10.05.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 3"), пришкольный лагерь"Осенний микс" https://edu.tatar.ru/chistopol... 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2001

Капитальный ремонт - 2020 № 16.05.12.000.М.000114.12.23 от 20.12.2023 Акт от 18.12.2023

Акт от 12.05.2023

Акт от 26.12.2022

Акт от 15.08.2022

Акт от 24.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 2"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol/gym2



Инстграмм: @gimnazium2 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1914

Капитальный ремонт - 2010 № 16.05.12.000.М.000123.12.23 от 20.12.2023 Акт от 25.05.2022

Акт от 21.06.2022

Акт от 14.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 4"), пришкольный лагерь "Краски Осени" https://edu.tatar.ru/chistopol...

https://www.instagram.com/p/Bo... 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценноетрехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2002 № 16.05.12.000.М.000118.12.23 от 20.12.2023 Акт от 21.07.2023

Акт от 13.06.2023

Акт от 10.05.2023

Акт от 10.10.2022

Акт от 17.08.2022

Акт от 21.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 5"), пришкольный лагерь "Юные таланты" https://edu.tatar.ru/chistopol/school _5/about



https://instagram.com/5schoolchistopol?igshid=pa3ayvwmevz4 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1980

Капитальный ремонт - 2014 № 16.05.12.000.М.000121.12.23 от 20.12.2023 Акт от 13.06.2023

Акт от 10.05.2023

Акт от 13.02.2023

Акт от 21.06.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 16"), пришкольный лагерь "Крепыш" https://edu.tatar.ru/chistopol/sch16 02.01.-08.01.2023 244,27 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организованно полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2013 № 16.05.12.000.М.000120.12.23 от 20.12.2023 Акт от 16.06.2023

Акт от 15.05.2023

Акт от 24.05.2022

Акт от 04.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 1"), пришкольный лагерь "Здоровячок" https://edu.tatar.ru/chistopol... 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1907

Капитальный ремонт - 2009 № 16.05.12.000.М.000115.12.23 от 20.12.2023 акт от 22.12.22

акт от 05.08.22

акт от 15.11.23

акт от 11.07.23

акт от 15.06.23



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 6" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "ООШ № 6"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol... 02.06.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питания - Ввод в эксплуатацию - 1917 (1 часть здания), 1969 (2 часть здания) № 16.05.12.000.М.000122.12.23 от 20.12.2023 Акт от 13.06.2023

Акт от 12.05.2023

Акт от 14.06.2022

Акт от 14.02.2022

Акт от 19.05.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнекондратинская основная общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Верхнекондратинская ООШ"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol/v-kondrata/sch 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание.

- Ввод в эксплуатацию - 1996 № 16.05.12.000.М.000022.05.23 от 24.05.2023 Акт от 14.04.2022

Акт от 21.02.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адельшинская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Адельшинская СОШ"), пришкольный лагерь "Веселые каникулы" https://edu.tatar.ru/chistopol/tat-adelshino/sch



@_schola_adelshino_ 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценноетрехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1982

Капитальный ремонт - 2016 № 16.05.12.000.М.000020.05.23 от 24.05.2023 Акт от 11.10.2022

Акт от 14.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кутлушкинская основная общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кутлушкинская ООШ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/chistopol/kutlushkino/sch 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание - год основания учреждения 1970 № 16.05.12.000.М.000011.05.23 от 24.05.2023 Акт от 21.06.2022

Акт от 27.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекондратинская основная общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Нижнекондратинская ООШ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/chistopol/nizh-kondrata/sch 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживание нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2002 № 16.05.12.000.М.000013.05.23 от 24.05.2023 Акт от 06.03.2023

Акт от 14.04.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Староромашкинская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Староромашкинска СОШ"), пришкольный лагерь "Дружба" https://edu.tatar.ru/chistopol/st-romashkino/sch



@staroromashkinskaia 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организованно полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1988 № 16.05.12.000.М.000119.12.23 от 20.12.2023 Акт от 25.10.2023

Акт от 12.07.2023

Акт от 22.08.2022

Акт от 14.06.2022

Акт от 23.05.2022 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Баганинская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Баганинская СОШ"), пришкольный лагерь "Акчарлак" https://edu.tatar.ru/ schoolbagana_2019 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Дата ввода школы в эксплуатацию 1984 г. Капитального ремонта не было № 16.05.12.000.М.000027.05.23 от 24.05.2023 Акт от 05.06.2023

Акт от 17.07.2023

Акт от 06.12.2022

Акт от 14.06.2022

Акт от 15.03.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Толкишская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Толкишская СОШ"), пришкольный лагерь "Счастливое детство" https://edu.tatar.ru/chistopol... 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Дата проведения капитального ремонта: 2016 год; дата ввода спортплощадки в эксплуатацию: не имеется. Дата ввода школы в эксплуатацию: 1974 г. № 16.05.12.000.М.000025.05.23 от 24.05.2023 Акт от 21.04.2023

Акт от 14.06.2022

Акт от 16.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чувашско-Елтанская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского района Республики Татарстан (МБОУ "Чувашско-Елтанская СОШ"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol/chuv-yeltan/sch 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживание нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - дата ввода спортплощадки в эксплуатацию:1980 г. Дата ввода школы в эксплуатацию: 1976 г. Дата проведения капитального ремонта: 2016 год № 16.05.12.000.М.000026.05.23 от 24.05.2023 Акт от 28.02.2023

Акт от 21.06.2022

Акт от 22.04.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чистопольско-Высельская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Чистопольско-Высельская СОШ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/chistopol/chist-vyselki/sch



@chv_sosh 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживание нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1990 № 16.05.12.000.М.000028.05.23 от 24.05.2023 Акт от 25.10.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лучовская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лучовская СОШ"), пришкольный лагерь "Лучик" https://edu.tatar.ru/chistopol/luch/sch



@luch_school 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1985

Капитальный ремонт - 2013 № 16.05.12.000.М.000023.05.23 от 24.05.2023 Акт от 17.02.2023

Акт от 21.06.2022

Акт от 25.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муслюмкинская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Муслюмкинская СОШ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/chistopol... 01.06.2023-26.06.2023 235,73 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2015 № 16.05.12.000.М.000018.05.23 от 24.05.2023 Акт от 27.01.2023

Акт от 14.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юлдузская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Юлдузская СОШ"), пришкольный лагерь "Радуга лета" https://edy.tatar.ru/chistopol/yulduz/sch



@yuldyz_school 02.01.-08.01.2023 235,73 Проживания нет. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1992

Дата ввода спортплощадки в эксплуатацию 2007 г. № 16.05.12.000.М.0000024.05.23 от 24.05.2023 Акт от 21.11.2022

Акт от 21.06.2022

Акт от 28.01.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каргалинская гимназия" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Каргалинская гимназия"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/chistopol/kargali/gym 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1993

Капитальный ремонт - 2008

Ввод в эксплуатацию спортплощадки 2016 г. № 16.05.12.000.М.000015.05.23 от 24.05.2023 Акт от 06.02.2023

Акт от 14.06.2022

Акт от 10.03.2022

Акт от 14.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Данауровская начальная школа-детский сад" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, (МБОУ "Данауровская НШ-ДС"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/chistopol... 01.06.-26.06.2023 235,73 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1993

Капитальный ремонт - 2008 № 16.05.12.000.М.000016.05.23 от 24.05.2023 Акт от 07.12.2022

Акт от 14.06.2022

Акт от 24.01.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноярская основная общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Красноярская ООШ") https://edu.tatar.ru/chistopol... 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1997 № 116.05.12.000.М.000019.05.23 от 24.05.2023 Акт от 17.07.2023

Акт от 08.06.2023

Акт от 27.09.2022

Акт от 28.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-Сарсазская основная общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарско-Сарсазская ООШ") https://edu.tatar.ru/chistopol/tat-sarsazy/sch 02.01.-08.01.2024 244,27 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1986 № 16.05.12.000.М.000014.05.23 от 24.05.2023 Акт от 07.02.2023

Акт от 21.06.2022

Акт от 25.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 16") https://edu.tatar.ru/bugulma/b... 01.06.-26.06.2023

21.08.-28.08.2023 235,73 Лагерь дневного пребывания детей, 2-х разовое сбалансированное питание в школьной столовой. Количество посадочных мест в школьной столовой - 200

Лагерь дневного пребывания детей, 2-х разовое сбалансированное питание в школьной столовой. Количество посадочных мест в школьной столовой - 70 - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000062.05.23 от 25.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный лицей № 186 - "Перспектива" Приволжского района города Казани (МБОУ "Лицей № 186 - "Перспектива"), пришкольный лагерь "Капелька" https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Формирование групп в соответствии с возрастными особенностями, санузлы на каждом этаже. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано горячее питание. Оборудованный крытый бассейн на территории лицея Ввод в эксплуатацию - 2019 № 16.11.12.000.М.000288.03.24 от 21.03.2024 Акт от 10.08.2023

Акт от 24.01.2024

Акт от 27.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

"Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" Елабужский институт (филиал) https:/kpfu.ru/elabuga/intelleto 04.07-24.07.23 668,73 Проживание не предусмотрено. Горячее питание организовывается в кафе "Сытый студент" (170 посадочных мест) - - № 16.15.02.000.М.000089.06.22 от 07.06.2022 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юхмачинская средняя общеобразовательная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Юхмачинская СОШ) пришкольный лагерь МБОУ "Юхмачинская СОШ" https://edu.tatar.ru/alkeevo/yukhmachi/sch 30.10.-05.11.2023 200,37 Лагерь дневной, без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале стловой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано подлинное двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1987

Капитальный ремонт - 2006 № 16.06.26.000.М.000095.10.23 от 23.10.2023 Акт от 14.04.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Свияжская средняя общеобразовательная школа" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Свияжская СОШ"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/z_dol/n_vazovuye/sch 27.10.-03.11.2023 206,74 Дневное прибывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - Ввод в эксплуатацию - 1954

Пристрой к школе - 1975

Капитальный ремонт - 2012 № 16.20.01.000.М.000032.05.23 от 22.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Школа № 1") https://edu.tatar.ru/vahit/pag... 23.03.-30.03.2024 244,27 Дневное пребывание с 2-х разовым питанием с 9.00 до 15.00 - - № 16.11.12.000.М.000238.03.24 от 20.03.2024 - дети-инвалиды (расстройство аутистического спектра)

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Протопоповская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татартан (МБОУ "Протопоповская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/protopopovo/sch 06.06-29.06.22 180,96 Питание осуществляется в школьной столовой. Количество посадочныхъ мест в обеденном зале рассчитано на обеспечение питанием всх детей. Организованно полноценное питание. - - № 16.02.31.000.М.000086.10.21 от 27.10.2021 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 20 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 73" Приволжского района города Казани (МБОУ "СОШ № 73") https://edu.tatar.ru/priv/page2505010.htm 23.03.-30.03.2023 244,27 В двух учебных кабинетах проходят занятия и мероприятия, используется также спортзал и актовый зал,организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1959

Капитальный ремонт - 2015 № 16.11.12.000.М.000324.03.24 от 22.03.2024 Акт от 25.03.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Тази Гиззата" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 3 им. Т. Гиззата", пришкольный лагерь "Маленькая страна" https://edu.tatar.ru/agryz/agr... 23.03.-30.03.2024 244,27 Наличие холодного и горячего водоснабжения, санузел. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 2005 № 16.15.02.000.М.000010.03.24 от 05.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бетькинская средняя общеобразовательная школа" Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/tukaj/betki/sch_sr 01.06.-25.06.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей - - № 16.30.24.000.М.000088.05.23 от 17.05.2023 Акт от 23.12.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Утяшкинская основная общеобразовательная школа" Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Утяшкинская ООШ") https://edu.tatar.ru/nsheshma/... 01.06.-21.06.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1994 № 16.05.12.000.М.000094.12.23 от 06.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 27 с татарским языком обучения" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 27"), пришкольный лагерь "Жемчужины" - 23.03.-30.03.2024 207,63 Двухразовое питание, занятия в классах, прогулка на улице, посещение различных мероприятий. - - № 16.11.12.000.М.000319.03.24 от 22.03.2024 Акт от 19.02.2024 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №1 7" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 17") https://edu.tatar.ru/priv/page2368.ht/main-news 23.03.-30.03.2024 244,27 Питание в школьной столовой, без организации дневного сна, организация досуга, спортивных, культурных и образовательных мероприятий.. - Ввод в эксплуатацию - 1967

Капитальный ремонт - 2017 № 16.11.12.000.М.000323.03.24 от 22.03.2024 -



муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 127" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 127") https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассичтано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2016 № 16.11.12.000.М.000236.03.24 от 20.03.2024 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тлянче-Тамакская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Х. Шарипова" (МБОУ "Тлянче-Тамакская СОШ"), пришкольный лагерь «Каенкай» https://edu.tatar.ru/tukaj/t-t... 01.06.-24.06.2023 235,73 Проживание не предусмотрено, организовано полноценное,сбалансированное трехразовое питание. - 2014г. № 16.30.24.000.М.000102.05.23 от 17.06.2023 Акт от14.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная руско-татарская школа № 14" Вахитовского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Школа № 14"),

пришкольный лагерь "Дружба" https://edu.tatar.ru/user/edu/uzer/?profile_id=54715

23.03.-30.03.2024 244,27 Дневное прибывание с 2-х разовым питанием с 9.00 до 15.00 - - № 16.11.12.000.М.000257.03.24 от 21.03.2024 Акт от 16.02.2022

- 20 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 5" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Лицей № 5"), пришкольный лагерь "Робинзон" https://edu.tatar.ru/vahit/page2215.htm 23.03.-30.03.2024 207,63 Дневное пребывание без организации сна - 2011 год (окна, крыша, фасад, частичная электрика, отопление) 2013 год - медицинский кабинет, 2019 год - капитальный ремонт в рамках worldskills № 16.11.12.000.М.000193.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 3" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 3") https://edu.tatar.ru/zainsk/sch3 01.06.-26.06.2023 - Лагерь с дневным прибыванием детей. Двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1958 № 16.31.28.000.М.000072.05.23 от 19.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 2" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 2") https://edu.tatar.ru/zainsk/sc... 01.06.-26.06.2023 270 Проживание не предусмотрено, организовано 2х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1962

Капитальный ремонт - 2015 № 16.07.01.000.М.000071.05.23 от 19.05.2023 Акт от 28.01.2022

Акт от 14.10.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 153" Кировского района города Казани (МБОУ "СОШ № 153") https://edu.tatar.ru/kirov/sch... 23.03.-30.03.24 256,48 без проживания. Трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1940

Капитальный ремонт - 2017 № 16.11.12.000.М.000315.03.24 от 22.03.2024

Акт от 01.02.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 7") - 01.06.-27.06.2023

21.08.-28.06.2023 235,73 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребываанием детей. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1958

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000055.05.23 от 25.05.2023 Акт от 18.11.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 51"), пришкольный лагерь "Солнышко" (ПЛ "Солнышко") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 169,36 Не проживают, прибывают с 8.00-16.30 Разделение по отрядам с учётом возрастных особенностей. Сан. узлы в рекриациях. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечениепитания всех детей смены. Организовано трёхразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1989 № 16.30.24.000.М.000285.10.23 от 26.10.2023 Акт от 18.02.2022

Акт от 03.06.2022

Акт от 17.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени академика Р.З. Сагдеева" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ имени Р.З. Сагдеева" ) https://edu.tatar.ru/buinsk/sc... 28.10.-06.11.2023 247,52 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.02.31.000.М.000096.10.23 от 12.10.2023 Акт от 23.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижне-Наратбашская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Републики Татарстан (МБОУ "Нижне-Наратбашская ООШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/n-naratbash/sch 06.06-29.06.22 187,3 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное питание - Ввод в эксплуатацию - 1975

Капитальный ремонт - 2012 № 16.02.31.000.М.000034.05.22 от 27.05.2022 Акт от 30.03.2021

Акт от 16.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 6" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 6") https://edu.tatar.ru/zainsk/sc... 31.10.21-06.11.21 156,52 Без проживания, организовано 2-х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2017 № 16.07.01.000.М.000173.10.21 от 26.10.2021 Акт от 28.05.2020

Акт от 01.03.2021

Акт от 19.04.2021 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Максимова Н.М." Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 1") https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc... 1,2,3,5,6.7,8,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26 июня (21 день) 235,73 Лагерь с дневным пребыванием детей, 2х разовое питание при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" НМР РТ. По 13 детей в кабинетах школы. В соответствии с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. - Ввод в эксплуатацию - 1962

Капитальный ремонт - 2012 № 16.31.28.000.M.000053.05.23 от 11.05.2023

Акт от 27.01.2022

Акт от 08.06.2022

Акт от 22.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 56" города Набережные Челны Республики Татарстан ( МАОУ "СОШ № 56"), пришкольный лагерь "РиФ" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch_56 01.06.21-30.06.21 171,68 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей(с учетом пола).Спальные места -раскладушки,для одежды индивидуальные стулья.Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения,ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей ,организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1992 № 16.30.24.000.М.000087.05.21 от 11.05.2021 Распоряжение № 75 от 31.07.2019, акт от 07.08.2019

Распоряжение № 613 от 09.08.2019, акт от 27.08.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21 - образовательный центр "Дай 5" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 21 - ОЦ "Дай 5") https://edu.tatar.ru/almet/Alm/sch21 01.06.-26.06.2023 35,36 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разовове горячее питание в школьной столовой. - - № 16.31.28.00.М.000086.05.23 от 29.05.2023 Акт от 01.03.2021

Имеется пандус для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сенсорная комната для детей с расстройствами аутистического спектра

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 15"), пришкольный лагерь "Бригантина" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch15 27.10-03.11.2023 173 Дневное с 8.00 до 16.30. Пребывание детей в пришкольном оздоровительном лагере не предусматривает дневной сон. Дети подразделяются на отряды, не более 20 человек. Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женский санузлы с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на ..... - Ввод в эксплуатацию - 1973

Капитальный ремонт - 2014 № 16.30.24.000.М.000269.10.23 от 24.10.2023

Акт от 18.02.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 64" Московского района города Казани (МБОУ "СОШ № 64") https://edu.tatar.ru/moskow/scool64.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Дети находятся в игровых комнатах с индивидуальным посадочным местом, имеются санузлы в корридорах, спортзал, актовый зал. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000185.03.24 от 19.03.2024 Акт от 15.12.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советсткого Союза Ханжина П.С." Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 им. Ханжина П.С.") https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch1 02.11.2020 - 07.11.2020 25,75 Пришкольный лагерь. Учебные кабинеты. 2-х разовое питание. Количество посадочных мест в столовой 200. Сон не предусмотрен. - Ввод в эксплуатацию - 1994

Капитальный ремонт - 2018 № 16.02.04.000.М.000052.10.20 от 27.10.2020 Распоряжение № 833/31-п/в от 22.03.2019, акт от 30.04.2019

Распоряжение № 33 от 29.03.2019, акт от 09.04.2019

Распоряжение № 114 от 01.08.2019, акт от 05.08.2019

Распоряжение № 3106/32-вп/в от 03.09.2019, акт от 16.09.2019

Распоряжение № 180 от 04.12.2019, акт от 10.12.2019

Распоряжение № 73 от 01.07.2020, акт от 14.07.2020

Распоряжение № 92 от 03.09.2020, акт от 30.09.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 69" Приволжского района города Казани (МБОУ "СОШ № 69"),

пришкольный лагерь "Листопад" https://edu.tatar.ru/priv/scho... 23.03.-30.03.2024 207,63 Дневное пребывание без организации сна, санузел на каждом этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное 4-х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000283.03.24 от 21.03.2024

Акт от 21.06.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Набережные Челны Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ № 9"),

пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 235,73 Количество детей в отряде дневного прибывания - 25 человек. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организованотрехразовое питание - - № 16.30.24.000.М.000054.10.23 от 23.10.2023 Акт от 28.03.2023

Акт от 10.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Набережные Челны Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ № 6"),

пришкольный лагерь "Лесная сказка" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 247,5 Пребывание детей в пришкольном лагере предусматривает специально оборудованные спальные комнаты, единовременным размещением не более 15 человек. В спальных помещениях дети размещены по гендерному признаку. В помещении имеются раскладушки, постельные принадлежности, у каждой раскладушки стоит стул для личных вещей детей. В лагере имеются комнаты с игровыми оборудованиями. Санузлы расположены на каждом этаже отдельно для мальчиков и девочек. Имеется центральное водоснабжение. Количество посадочных мест в школьной столовой расчитано на обеспечение питания детей. Организовано полноценное 3-х разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1984 № 16.30.24.000.М.000257.10.23 от 23.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанский лицей" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Черемшанский лицей") https://edu.tatar.ru/cheremsha... 28.10.-03.11.2023 235,73 Организована деятельность лагеря в помещениях 4х30кв.м. Санузел. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.06.26.000.М.000043.05.23 от 26.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя русско-татарская общеобразовательная школа № 57" Кировского района города Казани (МБОУ "Школа № 57") https://edu.tatar.ru/kirov/sch... 23.03.-30.03.2024 244,27 Проживание не предусмотрено. Питание 3-х разовое - Ввод в эксплуатацию - 1966

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000309.03.24 от 22.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 96" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 96") https://edu.tatar.ru/vahit/pag...; 23.03.-30.03.2024 207,63 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. - Ввод в эксплуатацию - 1957

Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000248.03.24 от 20.03.2024 - -

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа № 49" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ " Кадетская школа № 49") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 191,59 Индивидуальные стульчики на каждого ребенка, санузел и душевая в каждой рекриации с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию здания 1988 г.(кап. ремонт - 2023 г.) № 16.30.24.000.М.000268.10.23 от 24.10.2023 Акт от 25.08.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 4 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Лицей № 4 г. Азнакаево"), пришкольный лагерь "Лучик" https://edu.tatar.ru/aznakaevo...; 28.09.-04.11.2023 235,73 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед), согласно утвержденному 7-дневному меню - - № 16.08.01.000.М.000037.05.23 от 19.05.2023 Акт от 16.09.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2 имени Мулланура Вахитова" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия №2" им. М.Вахитова), пришкольный лагерь "Гульбакча" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 439,11 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает дневной сон в переоборудованных в спальные комнаты кабинетах с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). Спальные места - раскладушки, для одежды индивидуальные стулья. Имеются игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения, ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1989

Капитальный ремонт - 2020 № 16.30.24.000.М.000256.10.23 от 23.10.2023 Акт от 14.02.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Верхнекибякозинская СОШ"), пришкольный лагерь "Каенкай" https://edu.tatar.ru/tulachi/v-kibyakozi/sch 28.10.-05.11.2023 210,39 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000140.10.23 от 23.10.2023 Акт от 08.06.2022

Акт от 15.02.2022

Акт от 31.01.2022

Акт от 28.01.2022

Акт от 14.03.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 12 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большенырсинская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большенырсинская СОШ") https://edu.tatar.ru/tulachi/b-nyrsy/sch 28.10.-03.11.2023 200,37 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000142.10.23 от 23.10.2023 Акт от 26.09.22

Акт от 12.05.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саушская основная общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Саушская ООШ"), пришкольный лагерь "Балкыш" https://edu.tatar.ru/tulachi/saush/school 01.06.2023-21.06.2023 200,37 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000055.05.23 от 16.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеметескинская средняя общеобразовательная школа имени Фатиха Хусни" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большеметескинская СОШ им. Ф.Хусни") https://edu.tatar.ru/tulachi/b-meteski/sch 28.10.-05.11.2023 200,37 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000053.05.23 от 16.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 15 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большемешинская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Большемешинская СОШ"), пришкольный лагерь "Ак каен" https://edu.tatar.ru/tulachi/b-mesha/sch 28.10.-03.11.2023 210,38 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000137.10.23 от 23.10.2023 Акт от 05.06.2023

Акт от 08.06.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 15 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюлячинская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тюлячинская СОШ"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/tulachi/sch 28.10.-05.11.2023 210,39 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000143.10.23 от 23.10.2023

Акт от 27.01.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 180 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шадкинская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Шадкинская СОШ"), пришкольный лагерь "Шатлык" https://edu.tatar.ru/tulachi/shadki/sch 28.10.-05.11.2023 210,3885 Организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - 01.09.2014 № 16.18.27.000.М.000139.10.23 от 23.10.2023



Акт от 10.01.22

Акт от 15.09.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старозюринская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Старозюринская СОШ"), пришкольный лагерь "Ак каен" https://edu.tatar.ru/tulachi/s-zyuri/sch 28.10.2023-05.11.2023 210,3885 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000138.10.23 от 23.10.2024 Акт от 19.04.2023

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 18 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Баландышская основная общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Баландышская ООШ"), пришкольный лагерь "Кояшкай" https://edu.tatar.ru/tulachi/balandysh/sch_osn 01.06.-21.06.2023 200,37 Проживание детей в период проведения смен не предусмотрено. Обеспечивается 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - - № 16.18.27.000.М.000058.05.23 от 16.05.2023 Акт от 28.01.2022

Акт от 31.01.2022

Акт от 15.02.2022

Акт от 09.06.2022

Акт от 04.08.2022

Акт от 08.02.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 10 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тихоновская основная общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тихоновская ООШ") https://edu.tatar.ru/almet/tic... 01.06.-26.06.2023 35,36 Проживание не предусмотренно. - - № 16.07.01.000.М.000123.06.23 от 02.06.2023 Акт 07.06.2023 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нурминская средняя общеобразовательная школа" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Нурминская СОШ") https://edu.tatar.ru/baltasi/n... 28.10.-04.11.2023 235,73 Организация деятельности пришкольного лагеря в 6 игровых комнатах по 20 человек с учётом возрастных особенности участников. А так же имеется спортивный и актовый зал, спортивная площадка. Санузел с наличием холодного и горячего водоснабжения на местах общего пользователя. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1977г., капитальный ремонт - 2012 г. № 16.03.05.000.М.000098.10.23 от 24.10.2023 Акт от 22.02.2022

Акт от 25.04.2022

Акт от 15.06.2022

Акт от 07.10.2022

Акт от 17.08.2023

Акт от 19.10.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 65 с углубленным изучением отдельных предметов" Московского района города Казани (МБОУ "Школа № 65") https://edu.tatar.ru/moskow/pa... 23.03.-30.03.2024 256,48 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2017 № 16.11.12.000.М.000208.03.24 от 20.03.2024 - обеспечены

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 13") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 247,5 Пребывание в кабинетах не более 15 человек, размещение с возрастными особенностями и полом участников, индивидуальные стулья на каждого ребенка, сан.узлы общего пользования на каждом этаже. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2015 № 16.30.24.000.М.000252.10.23 от 23.10.2023 Акт от 14.02.2022

Акт от 28.11.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 2" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "ТСОШ № 2") https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch2.htm 02.11.2020 - 07.11.2020 128,76 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием. Учебные кабинеты. Количество посадочных мест - 155. Питание 2-х разовое - Ввод в эксплуатацию - 1971

Капитальный ремонт - 2012 № 16.02.04.000.М.000053.10.20 от 27.10.2020 Распоряжение № 730/19-Д от 07.03.2019, акт от 21.03.2019

Распоряжение № 40 от 29.03.2019, акт от 24.04.2019

Распоряжение № 1648/32-вп/в от 30.05.2019, акт от 24.06.2019

Распоряжение № 94 от 01.07.2019, акт от 26.07.2019

Распоряжение № 2032/19-Д от 20.06.2019, акт от 12.07.2019

Распоряжение № 118 от 01.08.2019, акт от 07.08.2019

Распоряжение № 156 от 01.10.2019, акт от 09.10.2019

Распоряжение № 4480/19-Д от 21.10.2019, акт от 01.11.2019

Распоряжение № 177 от 04.12.2019, акт от 09.12.2019

Распоряжение № 406/20-Д от 17.02.2020, акт от 26.02.2020

Распоряжение № 108 от 30.10.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 124" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 124") https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 207,63 - - - № 16.11.12.000.М.000181.03.24 от 19.03.2024 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средне-Кушкетская средняя общеобразовательная школа имени О.Н. Исаева" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Средне-Кушкетская СОШ им.О.Н.Исаева"), пришкольный лагерь "Созвездие" https://edu.tatar.ru/baltasi/s... 28.10.-04.11.2023 235,73 Дневное, 2-х разовое питание - 2003 № 16.03.05.000.М.000084.10.23 от 18.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 175" Советского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 175"), пришкольный лагерь "Юные патриоты" https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.11.12.000.М.000258.03.24 от 21.03.2024 Акт от 31.01.2023 нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская начальная общеобразовательная школа № 4" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Алексеевская начальная общеобразовательная школа № 4") https://edu.tatar.ru/alekseevo/sch_4/main-news 23.03.-30.03.2023 93 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Организовано полноценное двухразовое питание. - 20.08.2008 № 16.05.12.000.М.000085.10.23 от 27.10.2023 Акт от 05.02.2024

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Билярская средняя общеобразовательная школа" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Билярская СОШ"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/alekseevo... 23.03.-30.03.2024 93 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену. Организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в экспулатацию - 1911, 1973, 2000

Капитальный ремонт - 2021 № 16.05.12.000.М.000082.10.23 от 27.10.2023 Акт от 21.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саклов-Башская средняя общеобразовательная школа" Сармановского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Саклов-Башская СОШ") https://edu.tatar.ru/sarmanovo... 01.06.-21.06.2023 235,73 Проживания нет, организованно полноценное двухразовое питание в школьной столовой согласно утвержденному 7-дневному меню - Ввод в эксплуатацию 1973 (капитальный ремонт- 2014) № 16.07.01.000.М.000035.04.23 от 12.04.2023 Акт от 17.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 1" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 1"), пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/zainsk/sch1 01.06.-26.06.2023 742,55 Количество посадочных мест в столовой рссчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1969

Капитальный ремонт - 2015 № 16.07.01.000.М.000070.05.23 от 19.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

Имеется пандус, туалетная комната для детей-инвалидов

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 4" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 4") https://edu.tatar.ru/zainsk/zainsk/sch4 01.06.-26.06.2023 235,73 Дети в лагере не проживают. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1971

Капитальный ремонт - 2007 № 16.07.01.000.М.000073.05.23 от 19.05.2023 Акт от 17.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская основная общеобразовательная школа № 5" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская ООШ № 5"), пришкольный лагерь "Елочка" https://edu.tatar.ru/zainsk/sch5 01.06-26.06.2023 270 Проживание не предусмотрено, организовано 2х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1966 (капитального ремонта нет) № 16.07.01.000.М.000074.05.23 от 19.05.2023 Акт от 14.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заинская средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Заинская СОШ № 7") https://edu.tatar.ru/zainsk/sc... 02.06-10.06.22 28,09 Проживание не предусмотрено, организовано 2х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2010 № 16.07.01.000.М.000059.05.22 от 18.05.2022 Акт от 01.03.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева" Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Татарская гимназия им. Р.Ш. Фардиева") https://edu.tatar.ru/zainsk/gy... 01.06-25.06.22 162,78 Проживание не предусмотрено, организовано 2х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1992 № 16.07.01.000.М.000162.10.20 от 30.10.2020 Распоряжение № 16 от 26.02.2020, акт от 13.03.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 60") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 235,73 Не проживают. Находятся в лагере с 8.00 до 17.00 ч. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1994 № 16.30.24.000.М.000274.10.23 от 24.10.2023 Акт от 14.02.2022 - 240 человек муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 23"), пришкольный лагерь "Лесная сказка" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch23 27.10.-03.11.2023 247,5 В лагере имеются комнаты с игровым оборудованием. Санузлы расположены на каждом этаже отдельно для мальчиков и девочек. Имеется центральное водоснабжение. Количество посадочных мест в школьной столовой расчитано на обеспечение питания детей. Организованно полноценное 3-х разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1982

Капитальный ремонт - 2014 № 16.30.24.000.М.000066.05.23 от 04.05.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аланская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Аланская СОШ"), пришкольный лагерь "Акчарлак" https://edu.tatar.ru/tulachi/alan/sch 28.10.-05.11.2023 210,39 организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) - 01.09.2014 № 16.18.27.000.М.000136.10.23 от 23.10.2023

Акт от 15.03.2022

Акт от 10.01.2022

Акт от 18.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 10 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Узякская средняя общеобразовательная школа" Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Узякская СОШ"), пришкольный лагерь "Зебра" https://edu.tatar.ru/tulachi/uzyak/sch 28.10.-03.11.2023 200,37 Пришкольный лагерь с дневным прибыванием детей, питание детей осуществляется в школьной столовой. Количество посадочных дастаточное - Ввод в эксплуатацию 1968 год. Капитальный ремонт - 2015 год. Ремонт школьной столовой - 2022 год № 16.18.27.000.М.000141.10.23 от 23.10.2023 Акт от 07.02.2022

Акт от 26.04.2022

Акт от 17.01.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 24") https://edu.tatar.ru/almet/sch... 02.11.2020 - 07.11.2020 25,75 Проживание не предусмотрено,организовано 2-х разовое горячее питание в школьной столовой - - № 16.07.01.000.М.000206.12.20 от 17.12.2020 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 12") https://edu.tatar.ru/almet/sch12 27.10.-03.11.2023 35,36 Проживание не предусмотрено,организовано 2-х разовое горячее питание в школьной столовой - - № 16.07.01.000.М.000204.10.23 от 24.10.2023 акт от 29.09.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа № 7" города Альметьевска Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 7") https://edu.tatar.ru/almet/sch... 06.06-30.06.22 28,1 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.07.01.000.М.000111.06.22 от 01.06.2022 Акт от 02.02.22

Акт от 07.07.21

Акт от 17.02.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Школа № 49"), пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/nsav/page2306.htm 23.03.-30.03.2024 207,58 Без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в 1 смену, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000240.03.24 от 20.03.2024 Акт от 23.06.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 72"), пришкольный лагерь "Город юных граждан" https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.2024-30.03.2024 256,48 Без проживания. Санузелы мужские и женские холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1963

Капитальный ремонт - 2013

текущий ремонт 2022г. № 16.11.12.000.М.000259.03.24 от 21.03.2024 Акт от 24.01.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 10" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 10"), пришкольный лагерь"Радужная страна" https://edu.tatar.ru/z_dol/gym10 23.03.-30.03.2024 244,27 Дневное пребывания, питание организовано в школьной столовой - - № 16.20.01.000.М.000034.05.23 от 23.05.2023 - В МБОУ имеется пандус

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 16") https://edu.tatar.ru/almet/sch... 27.10.-03.11.2023 35,36 Двухразовое питание - - № 16.07.01.000.М.000202.05.23 от 24.10.2023 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7 имени Героя России А.В.Козина" Ново-Савиновского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 7 им. Героя России А.В.Козина") https://edu.tatar.ru/nsav/page... 23.03.-30.03.2024 256,48 Количество поса (50) в обеденном зале в столовой рассчитано на обеспчение питания всех детей. - Ввод в эксплуатацию - 1981 № 16.11.12.000.М.000166.03.24 от 18.03.2024 Акт от 27.01.2023

Акт от 14.03.2024 -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 13") https://edu.tatar.ru/bugulma/sch13 01.06.22-24.06.22 187,3 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей всех детей в одну смену, организовано полноценное пятиразовой питание - Ввод в эксплуатацию - 1973

Капитальный ремонт - 2015 № 16.08.01.000.М.000063.05.22 от 26.05.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 4"), пришкольный лагерь "Муравейник" https://edu.tatar.ru/bugulma/school-4 01.06.-25.06.2023

21.08.-28.08.2023 235,73 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - 1 корпус: ввод в эксплуатацию - 1957, капитальный ремонт - 2012

3 корпус: ввод в эксплуатацию - 2016 № 16.08.01.000.М.000049.05.23 от 24.05.2023 Акт от 20.05.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию



муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 20"), пришкольный лагерь "Юный челнинец" https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch20 27.10.-03.11.2023 248 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает игровые комнаты с единовременным размещением не более 15 детей (с учетом пола). В лагере используется спортивный зал, актовый зал, библтотека, школьный музей. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения, ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2012 № 16.30.24.000.М.000253.10.23 от 23.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 44") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch44 27.10.-03.11.2023 175 Лагерь с дневным прибыванием детей, проживание не предусмотрено. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения, ногомойки. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1985 № 16.30.24.000.М.000282,10.23 от 25.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "СОШ № 54") https://edu.tatar.ru/aviastroi... 23.03.-30.03.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1956

Капитальный ремонт - 2011 № 16.11.12.000.М.000280.03.24 от 21.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 52" города Набережные Челны Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 52") https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch52 27.10.-03.11.2023 247,52 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трех разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1990 № 16.30.24.000.М.000277.10.23 от 24.10.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 3") https://edu.tatar.ru/vahit/page2214.htm 25.03.-30.03.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей, организовано двухразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000194.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Габишевская средняя общеобразовательная школа имени Махмута Ахметовича Гареева" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Габишевская СОШ им. М.А. Гареева") https://edu.tata.ru/laishevo/g... 28.10.-04.11.2023 235,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.32.01.000.М.000017.05.23 от 30.05.2023

Акт от 03.10.2022

Акт от 23.06.2022

Акт от 24.01.2022

Акт от 25.08.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 4") https://edu.tatar.ru/almet/sch... 27.10.-03.11.2023 35,36 Проживание не предусмотрено. Организовано 2-х разовове горячее питание в школьной столовой. бассейн 2005 г. № 16.07.01.000.М.000203.10.23 от 24.10.2023 Акт от 17.02.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 52" Приволжского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 52"), пришкольный лагерь "Дружный" https://edu.tatar.ru/priv/page2377.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Дневное пребывание без организации сна - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2014 № 16.11.12.000.М.000217.03.24 от 20.03.2024 Акт от 29.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 160 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 125" Советского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 125") https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 256,48 Распределение на отряды по17-18 человек, с учетом возрастных особенностей участников, . Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000305.03.24 от 22.03.2024

Акт от 04.03.2024 с заболеванием органов дыхания, с сенсорными нарушениями (зрение)

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Лицей № 116") https://edu.tatar.ru/vahit/pag... 23.03.-30.03.2024 244,27 Количество посадочных мест в столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в 1 смену - Основное здание: ввод в эксплуатацию - 1956, капитальный ремонт - 2012

Здание начальной школы: ввод в эксплуатацию - 1991, капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000190.03.24 от 19.03.2024 Акт от 28.02.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 90 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-русская средняя общеобразовательная школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 68") https://edu.tatar.ru/priv/scho... 23.03.-29.03.2024 244,27 Лагерь дневной, двухразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1977

Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000271.03.24 от 21.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 139 - Центр образования" Приволжского района города Казани (МАОУ "Гимназия №139 - Центр образования") http://edu.tatar.ru/priv/page2392.htm 23.04.-30.04.2024 207,63 Дневное пребывание без проживания, питание - Ввод в эксплуатацию - 1989, кап.ремонт не проводился № 16.11.12.000.М.000218.03.24 от 20.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 161") https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2442.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Нахождение в лагере предусматривает 3 отряда по 20 человек без сна и проживания. Трехразовое питание будет осуществляться в столовой в 1 смену - - № 16.11.12.000.М.000268.03.24 от 21.03.2024 Акт от 19.01.2024

Акт от 05.03.2024

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55" города Набережные Челны Республики Татарстан (МАОУ "СОШ № 55"), пришкольный лагерь "Цветочный городок" https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10.-03.11.2023 200,33 Прибывание детей в пришкольном оздоровительном лагере предусматривает игровые комнаты. На каждом этаже мужской и женские санузлы с наличием горячего и холодного водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1992 № 16.30.24.000.М.000262.10.23 от 23.10.2023 Акт от 14.07.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением английского языка" Вахитовского района города Казани (МАОУ "Школа № 18") https://edu.tatar.ru/vahit/eng18 29.05.-27.06.2023 742,56 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1896

Капитальный ремонт - 2015 № 16.11.12.000.М.000251.03.23 от 22.03.2023 Акт от 20.02.2023

Акт от 21.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 10" Авиастроительного района города Казани (МБОУ "Гимназия № 10") http:// edu.tatar.ru /aviastroit /page2185.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 Без проживания. Питание в школьной столовой, количество посадочных мест рассчитано на обеспечение питания всех детей, отдыхающих в лагере. - Ввод в эксплуатацию - 1948

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000262.03.24 от 21.03.2024 - не имеется

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 37" Авиастроительного района города Казани (МАОУ "Гимназия № 37") https://edu.tatar.ru/aviastroit/page2189.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Лагерь с дневным пребыванием детей, санузел, с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000285.03.24 от 21.03.2024 -



муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 6") https://edu.tatar.ru/bugulma/bugulma/sch6 01.06.-26.06.2023

21.08.-28.08.2023 253,73 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2012 № 16.08.01.000.М.000061.05.23 от 25.05.2023 Акт от 15.03.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 18" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "ООШ № 18") https://edu.tatar.ru/bugulma/sch18 01.06.-26.06.2023

21.08.-28.08.2023 235,73 Проживание в спальных комнатах от 4 до 8 человек, расселение с возрастными особенностями и полом участников, кровати, индивидуальные на каждого ребенка, санузел. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1973

№ 16.08.01.000.М.000065.05.23 от 25.05.2023 Акт от 24.06.2023

Акт от 01.02.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 75" Московского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 75"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/moskow/gy... 23.03.-30.03.2024 208 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, оганизованно полноценное двухразовое питание - - № 16.11.12.000.М.000250.03.24 от 20.03.2024 -



муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 34" Московского района города Казани (МБОУ "Школа № 34) https://edu.tatar.ru/moskow/pa... 23.03.-30.03.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.11.12.000.М.000205.03.24 от 19.03.2024

имеется

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 156" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 156") https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2440.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 - - - № 16.11.12.000.М.000291.03.24 от 21.03.2024 Акт от 04.03.2024

Организована доступность для детей с ОВЗ и инвалидностью

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского мунципального района Республики Татарстан (МБОУ "Тетюшская СОШ") https://edu.tatar.ru/tetyushi/sch_tat 02.11.2020 - 07.11.2020 128,76 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием. Учебные кабинеты. Трехразовое питание. Купание организуется в СОК "Барс" города Тетюши - № 16.02.04.000.М.000055.10.20 от 27.10.2020 Распоряжение № 39 от 29.03.2019, акт от 23.04. 2019

Распоряжение № 93 от 01.07.2019, акт от 25.07.2019

Распоряжение № 155 от 01.10.2019, акт от 08.10.2019

Распоряжение № 179 от 04.12.2019, акт от 09.12.2019

Распоряжение № 169/31-п/в от 09.01.2020, акт от 14.02.2020

Распоряжение № 61 от 01.06.2020, акт от 26.06.2020 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32" Кировского района города Казани (МБОУ "Школа № 32") https://edu.tatar.ru/kirov/pag... 23.03.-30.03.2024 244,27 2 кабинета по 20 чел. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. - 2012, капитальный ремонт крыши, входной группы, замена окон № 16.11.12.000.М.000188.03.24 от 19.03.2024

Акт от 09.02.2024 нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 9") https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch9 01.06.-26.06.2023 235,73 Лагерь с дневным прибыванием. 2-х разовое питание. Питание при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ. В кабинетах школы дети спят на раскладушках по 13 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. - Ввод в эксплуатацию - 1972

Капитальный ремонт - 2012 № 16.31.28.000.М.000049.05.23 от 11.05.2023 Акт от 01.03.21

Акт от 14.07.21

Акт от 11.08.21

Акт от 14.02.22

Акт от 24.03.22 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" города Мензелинска Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия"), пришкольный лагерь "Тамчы" https://edu.tatar.ru/menzelins... 01.06.2023-21.06.2023 200,37 Дневное пребывание детей с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание - - № 16.30.24.000.М.000290.10.22 от 24.10.2022 Акт от 12.02.2021

Акт от 18.02.2022

Акт от 30.06.2022

Акт от 02.11.2022

Акт от 30.01.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-русская средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 10") https://edu.tatar.ru/priv/page2366.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Ежедневно, с 9.00-15.00 трехразовое питание - - № 16.11.12.000.М.000265.03.24 от 21.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию 80 муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 110" Советского района города Казани

МБОУ "Лицей № 110" https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2427.htm 23.03.-30.03.2024 207,63 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трех разовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2000 № 16.11.12.000.М.000275.03.24 от 21.03.2024 Акт от 04.03.2024



Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 150" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 150"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Отрядная комната рассчитана на 15 человек. Организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1993,

Капитальный ремонт в 2023 году № 16.11.12.000.М.000246.03.24 о 20.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова" Советского района города Казани (МАОУ "Лицей № 121") https://edu.tatar.ru/sovetcki/tcentr_sch178 30.05-28.06.22 589,68 Дневное пребывание, без проживания. Отряды не более 15 человек, распределение по возрасту, умывальная и санузел на каждом этаже с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трёхразовое питание. - Здание на пр. А. Камалеева, д. 22: ввод в эксплуатацию - 2010

Здание на ул. Космонавтов, д. 19: ввод в эксплуатацию - 1965, капитальный ремонт - 2014 № 16.11.12.000.М.000197.03.22 от 09.03.2022 Акт № 05.02.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отджельных предметов № 184 имени М.И. Махмутова" Советского района города Казани

(МБОУ "Школа № 184") https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 36,64 Дневное пребывание, двухразовое - нет № 16.11.12.000.М.000180.03.24 от 19.03.2024 - нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4 с татарским языком обучения" Кировского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 4") https://edu.tatar.ru/kirov/pag... 23.03.-31.03.2024 256,48 Без проживания, питание организовано согласно утвержденному меню АО "Департамент продовольствия и социального питания города Казани" (завтрак, обед, полдник) - Ввод в эксплуатацию - 1971

Капитальный ремонт - 2016 № 16.11.12.000.М.000202.03.24 от 19.03.2024 Акт от 12.12.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129" Приволжского района города Казани (МБОУ "Школа № 129") https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Нахождение в отрядах по 25 человек с учетом возраста. Санузлы с наличием холодного водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания в 1 смену. Организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2017 № 16.11.12.000.М.000251.03.24 от 20.03.2024 Акт от 25.01.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 144 с углубленным изучением отдельных предметов" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 144") https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 244,27 Нахождение в кабинетах по 20 человека, расселение с возрастными особенностями, санузел в каждом кабинете с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000201.03.24 от 19.03.2024 Акт от 25.01.2023

Акт от 06.03.2024 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" Приволжского района города Казани

(МБОУ "Школа № 42"), пришкольный лагерь "Эрудит" https://edu.tatar.ru/priv/scho... 23.03.-30.03.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1981

Капитальный ремонт - 2016 № 16.11.12.000.М.000237.03.24 от 20.03.2024 - нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9" Московского района города Казани (МБОУ "Гимназия № 9") https://edu.tatar.ru/moskow/page2285htm 23.03.2024-30.03.2024 256,48 Без проживания. Трёхразовое питание. - Ввод в эксплуатацию - 1974

Капитальный ремонт - 2013 № 16.11.12.000.М.000174.03.24 от 19.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болгарская средняя общеобразовательная школа № 2" Спасского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Болгарская СОШ № 2") https://edu.tatar.ru/spassk/bolgar/sch2 30.12.2023-08.01.2024 252 Дети не проживают. Количество посадочных мест в обеденном зале в столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организованно полноценное 2 разовое питание. - - № 16.05.12.000.М.000110.12.23 от 14.12.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия № 1 имени Габдуллы Тукая" Вахитовского района города Казани (МБОУ "Татарская гимназия № 1 им. Г. Тукая"), пришкольный лагерь "Дуслык" https://edu.tatar.ru/vahit/page2212.htm/main-news 23.03.-30.03.2024 244,27 - - Ввод в эксплуатацию - 1960

Капитальный ремонт - 2012 № 16.11.12.000.М.000241.03.24 от 20.03.2024 - -

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Лениногорска" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 7 г. Лениногорска") https://edu.tatar.ru/l-gorsk/s... 02.06-27.06.22

30.06-23.07.22 187,3 2-х разовое питание без дневного сна - - № 16.07.01.000.М.000092.05.22 от 27.05.2022 Акт от 25.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 5") https://edu.tatar.ru/l-gorsk/s... 02.06-27.06.22

30.06-23.07.22 180,96 Дневное пребывание с двухразовым питанием. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену. - Ввод в эксплуатацию - 1954

Капитальный ремонт - 2013 № 16.07.01.000.М.000079.05.22 от 27.05.22 Акт от 25.02.2021

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 города Лениногорска" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 10 г. Лениногорска") https://edu.tatar.ru/l-gorsk/s... 02.06-27.06.22

30.06-23.07.22 187,3 Лагерь дневного пребывания. С двухразовым питанием - - № 16.07.01.000.М.000095.05.22 от 27.05.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов - Центр образования" Советского района города Казани (МБОУ "Школа № 22 - Центр образования"), пришкольный лагерь "Солнышко" https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 29.05.-27.06.2023 742,56 Лагерь с дневным пребыванием детей в период осенних каникул. Деление на отряды в соответствие с нормами Роспотребнадзора. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трехразовое питание. - - № 16.11.12.000.М.000233.03.23 от 21.03.2023 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Терсинская средняя общеобразовательная школа" Агрызского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Терсинская СОШ") https://edu.tatar.ru/agryz/ter... 01.06-25.06.22 187,3 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание одобренное Роспотребнадзором - - № 16.15.02.000.М.000027.05.22 от 12.05.2022 Акт от 18.02.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию



(Имеются пандусы, поручни, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок)

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" города Набережные Челны (МБОУ "СОШ № 8") https://edu.tatar.ru/n_+K549:R549chelny/sc8 27.10.-03.11.2023 247,52 Размещение детей в спальных комнатах по 13-15 человек, площадь на 1 ребенка -3,4 кв. м.; расселение с возрастными особенностями и полом участников, раскладушки и стульчик на каждого ребенка, помещение санитарной комнаты- ногомойки в 2-х душевых спортзала 1 этажа с 2-мя рожками в каждой душевой комнате отдельно для мальчиков и девочек, оборудованные трапом для стока воды, резиновыми ковриками, санузлы и умывальники-4 туалета на 1-2 этажах. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания 200 учащихся, площадь на одно посадочное место 2,1 м, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000255.10.23 от 23.10.2023 Акт от 27.09.2022

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" города Набережные Челны (МБОУ "СОШ № 11") https://edu.tatar.ru/n_chelny/... 27.10-03.11.22 187,3 Количество посадочных мест в столовой расчитано на обеспечение питания детей. Организовано полноценное 3-х разовое питание - Ввод в эксплуатацию - 1983

Капитальный ремонт - 2019 № 16.30.24.000.М.000286.10.22 от 21.10.2022 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нурлатская средняя общеобразовательная школа" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Нурлатская СОШ") https://edu.tatar.ru/z_dol/s-nurlaty/sch 01.06.-26.06.2023 235,73 Дневное прибывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой - 2002/2015 № 16.20.01.000.М.000016.05.23 от 17.05.2023

Акт от 31.01.2022

Акт от 28.02.2022

Акт от 24.06.2022

Акт от 24.04.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кичуйская средняя общеобразовательная школа"Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Кичуйская СОШ") https://edu.tatar.ru/almet/kic...; 01.06.-26.06.2023 35,36 Проживание не предусмотрено. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - - № 16.07.01.000.М.000109.05.23 от 30.05.2023 Акт от 11.05.2023 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" города Альметьевска Республики Татарстан (МБОУ "СОШ № 15") https://edu.tatar.ru/almet/sch15 06.06.22-05.07.22 28,1 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разововое горячее питание в школьной столовой. - - № 16.07.01.000.М.000189.12.21 от 08.12.2021 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100 - Центр образования" Приволжского района города Казани (МБОУ "СОШ № 100 - ЦО") https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Детский пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей без сна. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - 1976 год № 16.11.12.000.М.000273.03.24 от 21.03.2024 - Дети ОВЗ и дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Политехнический лицей № 182" Кировского района города Казани (МБОУ "Лицей № 182") https://edu.tatar.ru/kirov/pag... 22.03.-29.03.2024 256,48 Лагерь дневного пребывания, без проживания. При наличии санузла, холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трехразовое питание - Ввод в эксплуатацию - 2018 № 16.11.12.000.М.000223.03.24 от 20.03.2024 - наличие пандуса, грузового лифта

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 145" Авиастроительного района города Казани

(МБОУ "Лицей №145") пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей https://edu.tatar.ru/aviastroi... 29.05-27.06.2023 235,73 Проживания нет.

Количество посадочных мест в обеденном зале столовой 160 расчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трёхразовое питание. - капитального ремонта нет.

Ввод в эксплуатацию сентябрь1991 года № 16.11.12.000.М.000283.03.23 от 22.03.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики Татарстан. МБОУ "Большенуркеевская СОШ" (“Счастливое детство”)

https://edu.tatar.ru/sarmanovo/bnurkeevo/school 01.06.2023-21.06.2023 235,73 Проживания нет, организовано полноценное двухразовое питание в школьной столовой, согласно утвержденному 7 дневному меню. - Ввод в эксплуатацию 1980 (капитальный ремонт - 2016 № 16.07.01.000.М.000038.04.23 от 12.04.2023 - Только дети инвалидв способные к самообслуживанию

муниципальная

Филиал Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большенуркеевская СОШ" Сармановского муниципального района - "Карашай-Сакловская ООШ" ("Кояшкай") https://edu.tatar.ru/sarmanovo... 01.06.-21.06.2023 235,73 Проживания нет, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному 7 дневному меню -

№16.07.01.000.М.000040.04.23 от 12.04.2023 - Только дети инвалидв способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская основная общеобразовательная школа имени Мурада Рамзи" Сармановского муниципального района РТ(МБОУ "Альметьевская ООШ им. М.Рамзи") (“Кояшкай”)

https://edu.tatar.ru/sarmanovo... 01.06.-21.06.2023 235,73 проживания нет, организованно полноценное двухразовое питание в школьной столовой, согласно утвержденному 7-дневному меню - Ввод в эксплуатацию 1970 г. (капитальный ремонт - 2018 г.) № 16.07.01.000.М.000049.04.23 от 12.04.2023 - Только дети инвалидв способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петровскозаводская средняя общеобразовательная школа"Сармановского муниципального района Республики Татарстан,

МБОУ"Петровскозаводская СОШ" https://edu.tatar.ru/sarmanovo... 01.06.-21.06.2023 235,73 Проживания нет, организовано полноценное двухразовое питание в школьной столовой, согласно утвержденному 7 дневному меню. нет

№ 16.07.01.000.М.000046.04.23 от 12.04.2023 - Только дети инвалидв способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением английского языка" города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ №5 г.Азнакаево" )

Пришкольный лагерь "Дружба" (ПЛ"Дружба") https://edu.tatar.ru/aznakaevo/sch5 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание нет

№ 16.08.01.000.М000080.05.23 от 29.05.2023 Акт от 29.03.2022 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательно-оздоровительный центр "Буляк" по работе с одаренными детьми Актанышского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ ООЦ "Буляк" по работе с одаренными детьми) - 02.11.2020 - 07.11.2020

10.12.2020 - 16.12.2020

17.12.2020 - 23.12.2020

24.12.2020 - 30.12.2020 171,68 Проживание не предусмотрено, питание двухразовое - - № 16.30.24.000.М.000316.12.20 от 17.12.2020 Распоряжение№ 36 от 12.05.2020

Распоряжение № 1385/24-п/в от 17.05.2019, акт от 18.06.2019

Распоряжение № 2139/24-вп/в от 09.07.2019, акт от 19.08.2019 Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия № 1") https://edu.tatar.ru/mendeleev... 28.10.-04.11.2023 247,52 Без проживания, организовано двухразовое питание - 1948 год № 16.15.02.000.М.000092.10.23 от 16.10.2023 -

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ№8 г.Азнакаево" РТ)

Пришкольный лагерь "Орлята" (ПЛ "Орлята") https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание нет - № 16.08.01.000.М.000029.05.23 от 17.05.2023 Акт от 28.02.2022

Акт от 03.03.2022

Акт от 08.02.2023 только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ №6 г.Азнакаево")

Пришкольный лагерь "Родничок" (ПЛ "Родничок") https://edu.tatar.ru/aznakaevo/sch6 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание нет - № 16.08.01.000.М.000028.05.23 от 17.05.2023 Акт от 01.04.22

Только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ№9 г.Азнакаево" РТ) Пришкольный лагерь "Не унывай-ка!" (ПЛ "Не унывай-ка!") https://edu.tatar.ru/aznakaevo/azn/sch9 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание нет - № 16.08.01.000.М.000074.05.23 от 26.05.2023 Акт от 08.02.2023

только дети -инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ Гимназия г.Азнакаево" РТ) Пришкольный лагерь "Алые паруса" (ПЛ "Алые паруса") https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питание нет - № 16.08.01.000.М.000077.05.23 от 29.05.2023 - только дети -инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 пгт Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ№3 пгт.Актюбинский")

Пришкольный лагерь"Улыбка" (ПЛ "Улыбка") https://edu.tatar.ru/aznakaevo... 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое горячее питания нет - № 16.08.01.000.М.000073.05.23 от 26.05.2023 Акт от 15.02.2022

Акт от 20.05.2022

Акт от 16.09.2022

Акт от 23.01.2023 Только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов" Кировского района г. Казани; (МБОУ "Средняя школа № 151" Кировского района г.Казани) https://edu.tatar.ru/kirov/page2255.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание. - Ввод 1975г. Капитальный ремонт 2012г. № 16.11.12.000.М.000287.03.24 от 21.03.2024 Акт от 01.03.2024

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сафаровская средняя общеобразовательная школа" Актанышского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Сафаровская СОШ")

Детский оздоровительный лагерь "Дуслык"

(ДОЛ "Дуслык") https://edu.tatar.ru/aktanysh/st-safarovo/sch/main-news 01.06.-21.06.2023 235,73 Дневное прибывание. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в две смены, организовано полноценное трехразовое питание. - - № 16.30.24.000.М.000128.05.23 от 24.05.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста"Актанышская начальная общеобразовательная школа-детский сад" Актанышского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Актанышская начальная общеобразовательная школа-детский сад")

(пришкольный лагерь с дневным пребыванием при МБОУ "АНОШ-д/с") edu.tatar.ru/aktanysh/page2497896.htm 01.06.21-21.06.21 180,25 Проживание не предусмотрено, питание 2-разовое - - № 16.30.24.000.М.000070.04.21 от 28.04.2021 Распоряжение №788/19-Д от 14.03.2019, акт проверки от 26.03.2019 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Буинска РТ"

МБОУ "СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Буинска РТ,

пришкольный лагерь"Дружба" (ОПЛ " Дружба") https://edu.tatar.ru/buinsk 28.10.-06.11.2023 247,52 Дневное прибывание, 60 человек,с н наличием в школьном помещении холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в смену, организовано полноценное трехразовое питание. Отсутсвует Ввод в эксплуатацию ы 1962 году.Капитальный ремонт в 2010 году. № 16.02.31.000.М.000037.10.23 от 17.10.2023 - Дети с ОВЗ. В том числе дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черки-Гришинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»; МБОУ "Черки-Гришинская ООШ Буинского муниципального района РТ" https://edu.tatar.ru/buinsk/ch-grishino/sch 07.06.2021-01.07.2021 180,96 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. нет капитальный ремонт в 2016 г. № 16.02.31.000.М.000034.10.20 от 05.10.2020г. Акт от 15.04.2019

Акт от 29.10.2019

Акт от 22.11.2019

Акт от 27.02.2020 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»

(МБОУ "Киятская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/ki... 31.10-06.11.22

05.06-25.06.23 1311,1 питание детей организовано в столовой школы (мясной, овощной, холодный цеха, моечная для столовой и кухонной посуды). Число мест в обеденном зале - 50. Обеденный залрассчитан на единовременную посадкудетей лагеря, площадь на одно посадочное место 1 кв.м нет ввод в эксплуатацию в 1965г, кап.ремонт 2013г № 16.02.31.000.М.000072.10.22 от 20.10.2022 Акт от 10.02.21

Акт от 08.04.21

Акт от 28.04.21 нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адав-Тулумбаевская средняя общеоразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан", МБОУ "АТСОШ Буинского муниципального района РТ" https://edu.tatar.ru/buinsk/a-tulumbaevo/sch 03.06.2024-27.06.2024

01.11.2024-07.11.2024 188 Проживания нет, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, питание двухразовое (завтрак и обед) согласно утвержденному 10-дневному меню. нет дата ввода - 1984 г., дата проведения капитального ремонта - 2018 № 16.02.03.000.М.000007.04.24 от 12.04.2024 Акт от 29.01.2024

Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кайбицкая основная общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Кайбицкая ООШ" https://edu.tatar.ru/buinsk/kaibitcy/sch 05.06.2023-29.06.2023 742,55 Дневная, без проживания, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание нет ввод в эксплуатацию в 2019 г. № 16.02.31.000.М.000033.05.23 от 02.05.2023 Акт от 31.03.2023

доступная среда

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Васильевская средняя общеобразовательная школа №3 Зеленодольского муниципального района РТ"

МБОУ "Васильевская СОШ № 3 ЗМР РТ",

пришкольный лагерь с дневным прибыванием детей https://edu.tatar.ru/z_dol/vasiljevo/sch3 01.06-30.06.22 187,3 дневное прибывание с 3-х разовым питанием в школьной столовой нет Всего 1 корпус - ввод в эксплуатацию 28.08.2009 № RU 16519110-109 (группа капитальности - I) № 16.20.01.000.М.000045.05.22 от 23.05.2022 Акт от 27.01.2022 только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение "Затонская средняя школа имени Василия Петровича Муравьева"

МБОУ "Затонская СОШ"

Пришкольный оздоровительный лагерь "Волна" https://edu.tatar.ru/k_ustye/z... 05.06.-28.06.2023 235,73 Пять кабинетов вместимостью по 20 человек с наличиемхолодного и горячего водоснабжения, санузлы с наличием холодного и горячего водоснабения, актовый зал, библиотека, комната отдыха с телевизором, спортзал, игровая площадка. Сбалансированное 3-х разовое питание в столовой. - 2020 год № 16.20.01.000.М.000018.05.23 от 18.05.2023 Акт от 26.09.2022

только дети-инвалиды ,способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "СОШ№2 пгт.Актюбинский" Азнакаевского муниципального района РТ)

Пришкольный лагерь "Мозаика" (ПЛ "Мозаика") https://edu.tatar.ru/aznakaevo/akt/sch2 28.10.-04.11.2023 235,73 без проживания, двухразовое питание - - № 16.08.01.000.М.000056.05.23 от 25.05.2023 Акт от 28.01.2022

Акт от 23.09.2022

только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новотинчалинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Г.Фаизова Буинского муниципального района Республики Татарстан", МБОУ "Новотинчалинская СОШ имени Н.Г.Фаизова" (пришкольный лагерь) https://edu.tatar.ru/buinsk/n-... 05.06.-29.06.2023 742,55 Питание оуществляется в школьной столовой.Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное питание - Капитальный ремонт школы - 2018 г. № 16.02.31.000.М.000090.10.22 от 26.10.2022 Акт от 04.05.2022 Только дети -инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альшеевская средняя общеобразовательная школа" Буинского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Альшеевская СОШ") https://edu.tatar.ru/buinsk/al... 05.06-2023-29.06.2023 180 Питание оуществляется в школьной столовой. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей , организовано полноценное питание нет Дата ввода в эксплуатацию - 2018 г., № 16.02.31.000.М.000032.05.23 от 02.05.2023 Акт от 19.05.2022

Акт от 07.02.2023



Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" г.Альметьевска Республики Татарстан (пришкольный лагерь)

МБОУ "СОШ № 6" https://edu.tatar.ru/almet/sch6 02.11.2020 - 07.11.2020 25,75 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разовое горячее питание в школьной столовой. нет

№ 16.07.01.000.М.000282.12.19 от 19.12.2019 Распоряжение № 123 от 31.08.2018, акт от 27.09.2018



Только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 62" Авиастроительного района г.Казани

(МБОУ "Школа № 62") edu.tatar.ru aviastroit/about 23.03.2024-30.03.2024 256,48 Организация отдыха в кабинетах по 20 человек. Количество посадочных мест в обеденной зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное трехразовое питание. не имеется ввод в эксплуатацию - 1985 год, капитальный ремонт - 2023 год № 16.11.12.000.М.000307.03.24 от 22.03.2024

- только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Айшинская средняя общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Айшинская СОШ ЗМР РТ" https://edu.tatar.ru/z_dol/aisha/sch 23.03.-30.03.2024 256,65 Дневное пребываниес трехразовым питанием в школьной столовой - Дата капитального ремонта здания 2013 год № 16.20.01.000.М.000010.03.24 от 22.03.2024

Акт от 05.05.2023

Акт от 24.01.2024

Только дети инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнемактаминская средняя общеобразовательная школа №2"Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Нижнемактаминская СОШ №2"

пришкольный лагерь N.maktama-2.Alm@tatar.ru 07.06.21-05.07.21 27,14 Проживание не предусмотренно. Организовано 2-х разовове горячее питание в школьной столовой. нет - № 16.07.01.000.М.000204.12.20 от 15.12.2020 1. Распоряжение № 106 от 29.05.2019, акт от 31.05.2019 Только дети инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)" Вахитовского района г. Казани

МБОУ "Школа № 98" Вахитовского района г. Казани https://edu.tatar.ru/vahit/page2234.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 Проживание детей не предусмотрено. Питание трезразовое. Количество посадочныз мест в столовой расчитано на обеспечение питанием всех детей - 1 корпус - ввод в эксплуатацию 1939 год (капитальный ремонт - 2008 год); 2 корпус - ввод в эксплуатацию - 1988 год (капитальный ремонт - 2008 год). № 16.11.12.000.М.000247.03.24 от 20.03.2024 Акт от 02.10.2023 Только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 35 - образовательный центр "Галактика" Приволжского района г.Казани, МБОУ "Лицей №35" https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трёхразовое питание, без проживания - 31.08.2013 № 16.11.12.000.М.000215.03.24 от 20.03.2024 - Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани

(МБОУ "Школа № 70" г. Казани) edu.tatar.ru/kirov/page2250.htm 23.03.-30.03.2024 256,48 Организация лагеря без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано трехразовое питание - 2014 № 16.11.12.000.М.000300.03.24 от 22.03.2024 Акт от 04.03.2024

нет

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6" Приволжского района Города Казани

(МБОУ "Гимназия №6" Приволжского района г.Казани)





https//edu.tatar.ru/priv/page2365.htm 25.03-01.04.23 235,73

Лагерь дневного пребывания, 3-разовое питание детей (завтрак, обед, полдник) - - № 16.11.12.000.М.000250.03.23 от 22.03.2023 -

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" г.Альметьевска Республики Татарстан МБОУ "СОШ №3"

пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей https://edu.tatar.ru/almet/sch3 23.12.2020 - 30.12.2020 25,75 Проживание не предусмотренно, организовано 2-х разововое горячее питание в школьной столовой. нет - № 16.07.01.000.М.000203.12.20 от 15.12.2020 не проводились только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татаро-английская гимназия № 16" Приволжского района г.Казани

МБОУ "Гимназия № 16",

Детский оздоровительный лагерь "Колокольчик"

ДОЛ "Колокольчик" https://edu.tatar.ru/priv/page2367.htm 23.03.-30.03.2024 244,27 дневное пребывание без организации сна - Открытие объекта в 1997 г., капитального ремонта не было. Ежегодго текущий ремонт летом. № 16.11.12.000.М.000304.03.24 от 22.03.2024 Акт от 26.02.2024

Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" Вахитовского района г.Казани,

МБОУ "СОШ № 12" https://edu.tatar.ru/vahit/pag... 28.03.22-05.04.22 187,3 Пришкольный лагерь без проживания - - № 16.11.12.000.М.000240.03.22 от 16.03.2022 Акт от 31.05.2021

Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 48 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани

МБОУ "СОШ № 48" https://edu.tatar.ru/priv/page... 23.03.-30.03.2024 244,27 Пребывание детей в лагере без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное трехразовое питание. - Капитальный ремон 2019-2020 год № 16.11.12.000.М.000320.03.24 от 22.03.2024 Акт от 19.03.2024

Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Основная общеобразовательная школа № 12" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "ООШ № 12") https://edu.tatar.ru/bugulma/sch12 01.06.-26.06.2023

21.08.-28.08.2023 253,7 проживание не предусмотрено, количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питанием всех детей в одну смену, организованое трех разовое полноценное питание - год ввода в эксплуатацию 1954г. капитальный ремонт 2012г. № 16.08.01.000.М.000048.05.23 от 24.05.2023 Акт оот 20.02.2023 только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13" Вахитовского района г. Казани

(МБОУ "Школа №13")

Детский пришкольный лагерь "Радуга" https://edu.tatar.ru/vahit/pag... 23.03.-30.03.2024 244,27 без проживания. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание - Ввод в эксплуатаию-1968; кап. Ремонт - 2014 № 16.11.12.000.М.000195.03.24 от 19.03.2024 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шереметьевская средняя школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ «Шереметьевская СОШ» НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/sheremetjevka/sch 27.10.-03.11.2023 235,73 Лагерь с дневным прибыванием детей, 2-х разовое питание при МБОУ «Шереметьевская СОШ» НМР РТ Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет ввод в эксплуатацию 1979 г. (капитальный ремонт - 2012 г.) № 16.31.28.000.М.000046.05.23 от 11.05.2023

Акт от 18.02.2022

Акт от 26.05.2022

Акт от 06.07.2022 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани

( МБОУ "Школа №24" Приволжского района г. Казани) - 23.03.-30.03.2024 244,27 Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в количестве 200 мкст, организованное полноценное трехразовое питание - ввод в эксплуатацию здания школы в 1986году (кап. ремонт-2015году) № 16.11.12.000.М.000243.03.24 от 20.03.2024 Акт от 11.03.2024

нет

муниципальная

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" города Набережные Челны Республики Татарстан

МАОУ "СОШ №34"



S34.Nc@tatar.ru; sch34_chelny@mail.ru

26.10.-02.11.2023 191,59 Комнаты по 25 человек в одном кабинете. Наличие санузела в каждой рекреации, также ногомойки отдельно для мальчиков и девочек с наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Год основая учреждения 1980 год, Капремонт 2012 год № 16.30.24.000.М.000286.10.23 от 26.10.2023 Акт от 08.09.2022 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тоншерминская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

(МБОУ "Тоншерминская СОШ" ).

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей "Родничок" www.Ston.Tet@tatar.ru 02.11.2020-07.11.2020 171,68 руб. Пришкольный лагерь. Учебные кабинеты. 2-х разовое питание. Количество посадочных мест в столовой - 50. сон не предусмотрен. Нет Постройка 1976 г. Капремонт 2017 г. № 16.02.04.000.М.000054.10.20 от 27.10.2020 г. 1. Распоряжение № 74 от 31.05.2019, акт от 06.06.2019

2. Распоряжение № 152 от 01.10.2019, акт от 07.10.2019

3. Распоряжение № 75 от 29.07.2020, акт от 14.08.2020 Только дети-инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №140» Советского района г.Казани.

МБОЙ "СОШ № 140" https://edu.tatar.ru/sovetcki/... 23.03.-30.03.2024 256,48 Наличием холодного и горячего водоснабжения. Количество посадочных мест 139 в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей в одну смены, организовано полноценное трехразовое питание. - Копитальный ремонт 2012 год № 16.11.12.000.М.000290.03.24 от 21.03.2024 Акт от 05.02.2023

нет

муниципальная

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ № 5" НМР РТ

Пришкольный лагерь https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch5, Инстаграм School5_nkamsk 01.06.2023-26.06.2023 235,73 Организовано 2-х разовое питание. Питание при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет ввод в эксплуатацию - 1995г, (кап.ремонт кровли - 2019г) № 16.31.28.000.М.000052.05.23 от 11.05.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ №29" https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc... 01.06.-26.06.2023 235,73 Лагерь с дневным прибыванием, 2-х разовое питание при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" НМР РТ в кабинетах школы дети спят на раскладушках, 13 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет МБОУ "СОШ №29" НМР РТ дата ввода 1991 год 16.31.28.000.М.000047.05.23 от 11.05.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия-интернат № 13" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ " Гимназия-интернат № 13" НМР РТ

Пришкольный лагерь и лагерь труда и отдыха https://edu.tatar.ru/nkamsk/lic-int13 01.06.-26.06.2023 235,73 Питание при МБОУ "Гимназия-интернат № 13" НМР РТ Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет дата ввода школы в экспуатацию, и ремонты если были (открытие - 01.09.1976, кап.ремонт кровли - 2014 ) № 16.31.28.000.М.000039.05.23 от 11.05.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" имени Мусы Джалиля Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "Гимназия №1" НМР РТ ), (Пришкольный оздоровительный лагерь) https://edu.tatar.ru/nkamsk/gym1 01.06.2023-26.06.2023 235,73 Лагерь с дневным прибванием детей, 2-х разовое питание при МБОУ "Гимназия №1" НМР РТ, в кабинетах школы дети спят на раскладушках, 13 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет ввод в эксплуатацию 1975 год; капитальный ремонт - 18.08.2015 г. № 16.31.28.000.М.000057.05.23 от 11.05.2023 Акт от 28.04.21

Акт от 01.03.21 Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ № 6" НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch6 01.06.21-25.06.21 180,96 лагерь с дневным пребыванием детей, двухразовыми питанием. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рассчитано на обеспечение питания детей в одну смену. Размещение детей по 13 человек в одном кабинете. Питьевой режим соблюдается нет ввод в эксплуатацию - 1969 (Капитальный ремонт - 2012) № 16.31.28.000.М.000094.05.21 от 24.05.2021 Распоряжение № 248 от 07.08.2020, акт от 14.08.2020

Распоряжение № 215 от 29.06.2020, акт от 16.07.2020

Распоряжение №150 от 09.06.2020, акт от 11.06.2020

Акт от 01.03.2021

Акт от 09.12.2020 только дети - инвалиды, способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ № 12" НМР РТ

Пришкольный лагерь с дненым пребыванием детей https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch12 Инстаграм: School_12_nk с 02.11. по 07.11.2020 г. 128,75 Проживание и питание при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" НМР РТ. Дневное пребывание - без сна. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей, организовано полноценное двухразовое питание. Питьевой режим соблюдается. нет дата ввода школы в экспуатацию - 01.09.1976г (решение Нижнекамского муниципального городского совета №478 от 30.12.1976г.), капитальный ремонт школы - 2013г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.31.28.000.М.000130.10.20 от 28.10.2020г внеплановая-распоряжение №229 от 30.07.2019, акт №229 от 02.08.2019г; плановая-распоряжение №367/28 от 10.12.2019г.; внеплановая-распоряжение №137 от 09.06.2020г, акт №137 от 11.06.2020г.; плановая-распоряжение №218 от 02.07.2020г., акт №218 от 15.07.2020г.; внеплановая-Распоряжение №255 от 07.08.2020г., акт №255 от 14.08.2020г. Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 14" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Лицей № 14" НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/li... 01.06-25.06.2023 235,73 Лагерь с дневным прибыванием детей, 2-х разовае питпние при МБОУ "Лицей № 14" НМР РТ. В кабинетах школы дети спят на раскладушках, 13 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет Дата ввода используемых организацией отдыха детей и их оздоровления объектов (для организаций стационарного типа) - 01.09.1977 года и дата проведения капитального ремонта - 2014г. № 16.31.28.000.М.000054.05.23 от 11.05.2023 Акт от 03.06.2022

Акт от 20.06.2022

Акт от 29.12.2022

Акт от 09.01.2023

Акт от 24.03.2023 только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кармалинская средняя общеобразовательная школа" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Кармалинская СОШ" НМР РТ

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным прибыванием



https://edu.tatar.ru/nkamsk/karmaly/sch/page2858863.htm

01.06.-26.06.2023 235,73 Пришколный оздоровительный лагерь без сна с дневным прибыванием. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой расчитано на обеспечение питания всех детей в одну смену, организовано полноценное двухразовое питание . нет 1989 г. № 16.31.28.000. М 000041.05.23 от 11.05.2023 - Только дети- инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

МБОУ "СОШ № 2" НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc...; Вконтакте https://vk.com/club102786938

Инстаграм http://instagram.com/2school_n...

01.06-26.06.2023 235,73 Дневное пребывание и двухразовое питание при МБОУ "СОШ № 2" НМР РТ ,по 14 детей в кабинетах, в соответствии с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет Дата ввода школы в эксплуатацию - 1965г., капитальный ремонт проведен в 2012 году, № 16.31.28.000.М.000062.05.23 от 11.05.2023 Акт от 28.01.2022

Акт от 17.06.2022

Акт от 03.06.2022

Акт от 06.10.2023 Только дети- инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №21" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ "СОШ №21" НМР РТ) Пришкольный оздоровительный лагерь "Зорька" с дневным пребыванием (ПОЛ "Зорька") - 01.06-25.06.2022 207 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием.

Питание на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" НМР РТ.

Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей.

Организовано полноценное двухразовое

питание. Питьевой режим соблюдается. нет дата ввода школы в экспуатацию, и ремонты если были (открытие - 01.09.1986 года, капитальный ремонт кровли - 22 апреля - 30 августа 2019 года, частичная замена окон декабрь 2018 год, ноябрь 2019 год, ремонт электросети корпуса начального звена январь 2018 года ). № 16.31.28.000.М.000052.05.22 от 18.05.2022 - Только дети- инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ№16" НМР РТ

Пришкольный лагерь "Стрекоза и муравей"

(ПЛ "Стрекоза и муравей") https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc... 01.06-26.06.2023 235,73 Без проживания. Питание в столовой школьной. нет Ввод в эксплуатацию - 1980 Капитальный ремонт - 2013 № 16.31.28.000.М.000048.05.23 от 11.05.2023

Акт от 22.04.22

Только дети-инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "СОШ №28" НМР РТ

Пришкольный лагерь отдыха детей https://edu.tatar.ru/nkamsk/sc... инстаграм https://instagram.com/sosh28mb... 01.06-26.06.23 235,73 Лагерь с дневным прибыванием детей 2-х разовое питание при МБОУ "СОШ №28" НМР РТ в кабинетах школы дети спят на раскладушках, 15 детей в одном классе, расселение с возрастными особенностями и полом участников. Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет Решение Исполнительного Комитета Нижнекамского городского Совета народных депутатов от 06.04.1990г., проведен капитальный ремонт в 2022 году. 16.31.28.000.М.000059.05.23 от 10.05.2023 - Только дети - инвалиды способные к самообслуживанию.

муниципальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 32" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

МБОУ "Гимназия № 32" НМР РТ https://edu.tatar.ru/nkamsk/gym32 01.06.-26.06.2023 235,73 Лагерь с дневным прибыванием, 2-х разовое питание при МБОУ "Гимназия № 32" НМР РТ., в кабинетах гимназии дети спят по 13 детей в одном кабинете, расселение с возрастными особенностями и полом участников.Количество посадочных мест в школьной столовой рассчитано на обеспечение питания всех детей. Питьевой режим соблюдается. нет Дата ввода используемых организацией отдыха детей и их оздоровления объектов (для организаций стационарного типа) - 15.08.1996 года и дата проведения капитального ремонта - (ремонт кровли 2019г.) № 16.31.28.000.М.000080.05.23 от 11.05.2023 - только дети - инвалиды способные к самообслуживанию

муниципальная