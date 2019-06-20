Абонентская плата в детсадах Татарстана останется как инструмент борьбы с дефицитом мест
В преддверии августовской педконференции педагоги республики обсудили проблемы дошкольного образования
Августовский педсовет начался в июне: вчера в «Салават купере», в новеньком политехническом лицее №182 обсуждали управление качеством дошкольного образования. Об успехах республики в обеспечении дошкольников местами в детсадах, перспективах ликвидации в татарстанских детсадах вызывающей многочисленные нарекания родителей «абонплаты» и кадровых проблемах отрасли — в материале «Реального времени».
Лучше — больше и лучше
Совещание о качестве дошкольного образования, судя по его программе, имело целью не столько проанализировать имеющиеся проблемы, сколько продемонстрировать достижения Татарстана в этой области и, в частности, доходчиво донести положительную информацию до московской гостьи — члена Экспертного совета по дошкольному образованию Госдумы Ольги Скоролуповой. Поэтому и заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки Рафис Бурганов, и его первый зам Ильсур Хадиуллин в своих выступлениях акцентировали внимание в основном на трех аспектах: количестве новых детсадов, сдаваемых в рамках нацпроекта «Демография», опять же в рамках нацпроекта местами в яслях детей от 2 месяцев до 3 лет и — куда же без них — инновациях.
Рафис Бурганов открыл совещание сообщением о том, что «независимая оценка показывает, что наше республиканское образование остается наравне со столичным, и что мы опять будем числе пяти лучших регионов».
А Ильсур Хадиуллин в своем докладе подкрепил эту уверенность цифрами. В частности, он сообщил, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2018—2019 годах в Татартстане планируется построить 29 новых детсадов на 6010 мест, 3090 из которых предназначены для детей ясельного возраста — от 2 месяцев.
— На строительство новых детских садов выделено более 5 миллиардов рублей, в том числе 904 миллиона рублей из федерального бюджета и более 4 миллиардов — из бюджета республики. Вклад республики огромен, учитывая, что необходимый уровень софинансирования составляет всего 720 миллионов рублей, — подчеркнул он.
По словам замминистра, в Татарстане в этом году уже сданы два новых детсада — в Арске и в Тукаевском районе, каждый на 140 мест, а до конца 2019-го должны сдать еще 27 — 10 в Казани, шесть в Набережных Челнах, по два в Альметьевске и Нижнекамске, по одному — в Елабуге, Азнакаеве, Мензелинске, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах. И сейчас остро встал вопрос об обеспечении этих детсадов квалифицированными кадрами.
О требованиях к квалификации кадров можно было особо не распространяться, поскольку они были красочно представлены на стендах в фойе перед актовым залом, где проходило совещание. Главный принцип вполне укладывался в старый ленинский девиз — «учиться, учиться и учиться», только изложен был далеко не так изящно и лаконично, как у Ильича: «Учить имеет право только тот, кто постоянно совершенствуется сам».
Обеспечить любой ценой
Планируется, что в результате реализации программы строительства детсадов, рассчитанной на 2018—2022 годы, в Татарстане появится 15 тысяч дополнительных мест для дошколят и будет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет. Однако обеспечивать эту доступность предполагается не только путем строительства новых садиков, но и проверенным методом перераспределения существующих мест с помощью пресловутой «абонентской платы»: в богатом Татарстане не гнушаются брать с родителей плату за услуги детсадов в период отсутствия ребенка по болезни.
Как пояснил «Реальному времени» Рафис Бурганов, отменять ее не собираются, несмотря на протесты родителей. А его подчиненные растолковали корреспонденту, почему это представляется Минобрнауки справедливым.
По логике чиновников, плата за неоказанные услуги дошкольного учреждения должна взиматься, чтобы… дефицитные места в детсадах не пустовали. Дескать, были дети, которые подолгу не посещали садики по болезни или иным причинам. В отсутствие «абонплаты» родители таких ребятишек, говорят сотрудники министерства, «держали» за собой те самые драгоценные места, которые могли бы занять действительно нуждающиеся в посещении детсада дети, а как «абонплату» ввели, места и освободились.
Что же касается доступности услуг детсадов, то и при таком жестком подходе она пока не решена. Ильсур Хадиуллин озвучил показатели:
— На начало 2019 года наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от полутора до трех лет наблюдается в Казани — 21 процент. Чуть более 31 процента — в Набережных Челнах, от 35 до 49 процентов — в ближайших к Казани районах — Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском. На 2019 год в региональном проекте утвержден показатель 67,5 процента, к 2022 году в РТ должна быть достигнута 100-процентная обеспеченность.
Принципы питания: халяльно, калорийно, недорого
Как ни старались участники мероприятия говорить исключительно о хорошем, министру образования пришлось ответить на неудобные вопросы журналистов, транслировавших недовольство родителей.
В частности, Рафису Бурганову передали претензии, возникающие у родителей титульной национальности по части родного языка: дескать, если в татарской детсадовской группе появляется ребенок, владеющий только русским, то вся группа переводится на обучение на русском, а большинство детей лишаются возможности получать дошкольное образование и воспитание на родном языке. Однако конкретного адреса детсада, где произошло подобное, не прозвучало, и министр не поверил, что такое возможно в принципе. Но предложил сообщать о конкретных фактах и пообещал, что если сообщения поступят, министерство с обидчиками родного языка разберется.
Опроверг он и опасения насчет якобы готовящегося запрета на халяльную еду в детсадах. А вот на вопрос корреспондента «Реального времени» про питание школьников, родители которых нередко возмущаются наборами готового питания, в которые включены не самые полезные дешевые йогурты, соки в пакетиках и тому подобное, министр ответил, что сам, посещая учебные заведения, не раз ел то, что едят школьники, и остался вполне доволен. Он уточнил, что школьное питание проверяет Роспотребнадзор и что оно полностью соответствует санитарным нормам по питательности, калорийности и безопасности. Рафис Бурганов дал понять, что при скромной цене школьного обеда на что-то лучшее рассчитывать не приходится и что возвращаться к практике приготовления котлет, пюре и натуральных компотов для детей прямо в школах никто не собирается.
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