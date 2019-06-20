Абонентская плата в детсадах Татарстана останется как инструмент борьбы с дефицитом мест

В преддверии августовской педконференции педагоги республики обсудили проблемы дошкольного образования

Фото: Гуландам Фатхуллина

Августовский педсовет начался в июне: вчера в «Салават купере», в новеньком политехническом лицее №182 обсуждали управление качеством дошкольного образования. Об успехах республики в обеспечении дошкольников местами в детсадах, перспективах ликвидации в татарстанских детсадах вызывающей многочисленные нарекания родителей «абонплаты» и кадровых проблемах отрасли — в материале «Реального времени».

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Совещание о качестве дошкольного образования, судя по его программе, имело целью не столько проанализировать имеющиеся проблемы, сколько продемонстрировать достижения Татарстана в этой области и, в частности, доходчиво донести положительную информацию до московской гостьи — члена Экспертного совета по дошкольному образованию Госдумы Ольги Скоролуповой. Поэтому и заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки Рафис Бурганов, и его первый зам Ильсур Хадиуллин в своих выступлениях акцентировали внимание в основном на трех аспектах: количестве новых детсадов, сдаваемых в рамках нацпроекта «Демография», опять же в рамках нацпроекта местами в яслях детей от 2 месяцев до 3 лет и — куда же без них — инновациях.

Рафис Бурганов открыл совещание сообщением о том, что «независимая оценка показывает, что наше республиканское образование остается наравне со столичным, и что мы опять будем числе пяти лучших регионов».

А Ильсур Хадиуллин в своем докладе подкрепил эту уверенность цифрами. В частности, он сообщил, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2018—2019 годах в Татартстане планируется построить 29 новых детсадов на 6010 мест, 3090 из которых предназначены для детей ясельного возраста — от 2 месяцев.

— На строительство новых детских садов выделено более 5 миллиардов рублей, в том числе 904 миллиона рублей из федерального бюджета и более 4 миллиардов — из бюджета республики. Вклад республики огромен, учитывая, что необходимый уровень софинансирования составляет всего 720 миллионов рублей, — подчеркнул он.

Августовский педсовет начался в июне: вчера в «Салават купере», в новеньком политехническом лицее №182 обсуждали управление качеством дошкольного образования

По словам замминистра, в Татарстане в этом году уже сданы два новых детсада — в Арске и в Тукаевском районе, каждый на 140 мест, а до конца 2019-го должны сдать еще 27 — 10 в Казани, шесть в Набережных Челнах, по два в Альметьевске и Нижнекамске, по одному — в Елабуге, Азнакаеве, Мензелинске, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах. И сейчас остро встал вопрос об обеспечении этих детсадов квалифицированными кадрами.

О требованиях к квалификации кадров можно было особо не распространяться, поскольку они были красочно представлены на стендах в фойе перед актовым залом, где проходило совещание. Главный принцип вполне укладывался в старый ленинский девиз — «учиться, учиться и учиться», только изложен был далеко не так изящно и лаконично, как у Ильича: «Учить имеет право только тот, кто постоянно совершенствуется сам».

Обеспечить любой ценой

Планируется, что в результате реализации программы строительства детсадов, рассчитанной на 2018—2022 годы, в Татарстане появится 15 тысяч дополнительных мест для дошколят и будет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет. Однако обеспечивать эту доступность предполагается не только путем строительства новых садиков, но и проверенным методом перераспределения существующих мест с помощью пресловутой «абонентской платы»: в богатом Татарстане не гнушаются брать с родителей плату за услуги детсадов в период отсутствия ребенка по болезни.

Как пояснил «Реальному времени» Рафис Бурганов, отменять ее не собираются, несмотря на протесты родителей. А его подчиненные растолковали корреспонденту, почему это представляется Минобрнауки справедливым.

Как пояснил «Реальному времени» Рафис Бурганов, отменять абонентскую плату не собираются, несмотря на протесты родителей

По логике чиновников, плата за неоказанные услуги дошкольного учреждения должна взиматься, чтобы… дефицитные места в детсадах не пустовали. Дескать, были дети, которые подолгу не посещали садики по болезни или иным причинам. В отсутствие «абонплаты» родители таких ребятишек, говорят сотрудники министерства, «держали» за собой те самые драгоценные места, которые могли бы занять действительно нуждающиеся в посещении детсада дети, а как «абонплату» ввели, места и освободились.

Что же касается доступности услуг детсадов, то и при таком жестком подходе она пока не решена. Ильсур Хадиуллин озвучил показатели:

— На начало 2019 года наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от полутора до трех лет наблюдается в Казани — 21 процент. Чуть более 31 процента — в Набережных Челнах, от 35 до 49 процентов — в ближайших к Казани районах — Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском. На 2019 год в региональном проекте утвержден показатель 67,5 процента, к 2022 году в РТ должна быть достигнута 100-процентная обеспеченность.

Принципы питания: халяльно, калорийно, недорого

Как ни старались участники мероприятия говорить исключительно о хорошем, министру образования пришлось ответить на неудобные вопросы журналистов, транслировавших недовольство родителей.

Совещание о качестве дошкольного образования имело целью не столько проанализировать имеющиеся проблемы, сколько продемонстрировать достижения Татарстана в этой области

В частности, Рафису Бурганову передали претензии, возникающие у родителей титульной национальности по части родного языка: дескать, если в татарской детсадовской группе появляется ребенок, владеющий только русским, то вся группа переводится на обучение на русском, а большинство детей лишаются возможности получать дошкольное образование и воспитание на родном языке. Однако конкретного адреса детсада, где произошло подобное, не прозвучало, и министр не поверил, что такое возможно в принципе. Но предложил сообщать о конкретных фактах и пообещал, что если сообщения поступят, министерство с обидчиками родного языка разберется.

Опроверг он и опасения насчет якобы готовящегося запрета на халяльную еду в детсадах. А вот на вопрос корреспондента «Реального времени» про питание школьников, родители которых нередко возмущаются наборами готового питания, в которые включены не самые полезные дешевые йогурты, соки в пакетиках и тому подобное, министр ответил, что сам, посещая учебные заведения, не раз ел то, что едят школьники, и остался вполне доволен. Он уточнил, что школьное питание проверяет Роспотребнадзор и что оно полностью соответствует санитарным нормам по питательности, калорийности и безопасности. Рафис Бурганов дал понять, что при скромной цене школьного обеда на что-то лучшее рассчитывать не приходится и что возвращаться к практике приготовления котлет, пюре и натуральных компотов для детей прямо в школах никто не собирается.