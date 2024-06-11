«Школьные выпускные экзамены и вступительные в вузы должны быть разделены»

«Реальное время» пообщалось с авторами законопроекта об отмене ЕГЭ и выслушало контрдоводы экспертного сообщества

Фото: Максим Платонов

Неоднозначную реакцию в обществе и Госудуме вызвала законодательная инициатива депутатов от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП по отмене Единого госэкзамена и возвращению к традиционным экзаменам по окончании школы. Существующую систему не критиковал только ленивый. Как выяснило «Реальное время», даже у самых ярых ее противников есть доводы и в пользу ЕГЭ. Подробнее о плюсах и минусах законопроекта, слабых и сильных сторонах существующей системы и наиболее приемлемой ее альтернативе, по мнению авторов инициативы, — в нашем материале.



За и против в Госдуме



Авторы законопроекта приводят ряд доводов против ЕГЭ, два из которых следует выделить особо. При подготовке к Единому госэкзамену, указывают они в пояснительной записке, «отсутствует системный подход», а сама подготовка к сдаче тестов носит механический характер, тогда как «экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений». А навязывание школьникам убеждение в том, что от результатов ЕГЭ зависит вся их дальнейшая жизнь, приводит к тому, что «с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков».

«Удачно» вписались в доводы депутатов против ЕГЭ и недавние скандалы — с раздеванием выпускников перед звенящей рамкой при досмотре на входе в одну из воронежских школ и с более скромными элементами стриптиза в Чувашии, где «сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки».

— Я считаю, что выпускные экзамены из школы и вступительные экзамены в вузы должны быть разделены, — пояснила «Реальному времени» соавтор проекта, депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, — Кроме того, я убеждена, что тестовая часть должна быть полностью исключена из экзаменов, должны остаться только вопросы с развернутыми ответами, где ученики смогут раскрыть свои способности.

Чтобы обезличить работы и оставить возможность их перепроверки в случае спора из-за оценки, а также исключить риск коррупции, Лантратова предлагает проводить вступительные экзамены в вузы в письменной форме с перекрестной проверкой, когда эксперты из одного вуза, проверяют вступительные работы абитуриентов другого.



На вопрос издания, что в случае отмены экзамена изменится в школе, депутат ответила, что в отсутствие необходимости «натаскивать» учеников на тесты ЕГЭ, образование «вновь станет разноплановым, формирующим широкий кругозор, а ученики будут вынуждены уделять внимание всем школьным предметам, а не только тем, по которым они будут сдавать ЕГЭ».

Яна Лантратова — не сторонница учета результатов школьного аттестата при поступлении в вуз в настоящее время. Она считает, что здесь таится опасность возникновения коррупции, но в перспективе не исключает возможности «облегчения поступления в вузы ученикам с высоким средним баллом аттестата». А вот отказываться от учета результатов школьных олимпиад она не стала бы — считает, что достаточно было бы повысить их прозрачность, потому что «олимпиадная система — отличная альтернатива для ребят, обладающих исключительными талантами в какой-то научной сфере, очень неординарным мышлением».

В разговоре с «Реальным временем» Яна Лантратова отметила, что считает нужным отменить и ОГЭ:

— Этот экзамен не решает ни одной образовательной задачи. Зачисление в колледжи и зачисление в 10-й класс может и должно осуществляться на основании оценок в аттестате. Мы должны сделать все возможное, чтобы облегчить ребятам поступление в колледжи, сделать среднее профессиональное образование привлекательным для молодежи.

«ЕГЭ нужен, но не для всех»



— Я не поддерживаю инициативу отмены ЕГЭ, — говорит депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Хотя сам экзамен не идеален, мы не можем бесконечно реформировать систему. Здесь самое важное, на мой взгляд, что дети из глубинки, благодаря Единому госэкзамену, могут поступать в столичные вузы.

По мнению депутата, сейчас необходимо устранить определенные перегибы в организации экзамена — те, что связаны с жесткими досмотрами на допуске к нему, а также с утечками, «когда после окончания экзамена во Владивостоке в Сети сразу же появляются варианты заданий». А еще он к числу неотложных задач относит устранение из процесса поступления в вузы такого звена, как олимпиады, ставящие абитуриентов в неравное положение.

— Возможность совершенствования системы есть, — убежден Фаррахов.

— Я сторонник ЕГЭ и против его отмены, — заявил «Реальному времени» заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. — Прежде всего потому, что ЕГЭ — это некий уравнитель, который позволяет дать возможность ребятам из различных глубинок нашей большой родины поступить в любой вуз страны, проявить мобильность, и это крайне важно!

Именно возможность перемещения, отсутствие привязки молодежи к ближайшим к месту жительства вузам, по его мнению, становится двигателем развития научных школ — для движения вперед они должны «перемешиваться». Разговоры об отмене ЕГЭ, на взгляд Лопатина — обычный популизм, потому что реализация такого проекта обернется возвращением советской системы, когда выпускник школы мог, за немногими исключениями, подать документы только в один вуз, и, если не проходил по баллам, набранным на экзаменах в этот вуз, терял как минимум год:



— Те, кто выступает за отмену ЕГЭ должны быть готовы к тому, что это коснется всех, в том числе и их детей.

Алексей Лопатин считает, что, благодаря ЕГЭ, сейчас система сдачи экзамена «правильно разделена»: одни учат, другие принимают экзамены и оценивают результат обучения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Завкафедрой одного из самых высоко котирующихся вузов Казани считает, что, благодаря ЕГЭ, сейчас система сдачи экзамена «правильно разделена»: одни учат, другие принимают экзамены и оценивают результат обучения. Вернуть экзамены в родную школу — значит, по его мнению, откатиться назад. Вместо того, чтобы разрушать продукт не доведенной до конца реформы образования в существующем виде, Лопатин предлагает совершенствовать и трансформировать систему и начать с отказа от сдачи ЕГЭ с участием школ и школьных педагогов и переводе экзамена в специально организованные для этих целей центры тестирования, а саму сдачу ЕГЭ не привязывать строго к какой-то дате, а предоставить школьникам возможность самим выбирать время сдачи того или иного экзамена в течение года либо и вовсе досрочно — по мере готовности к нему.

Не видит причин собеседник «Реального времени» и «секретить» задания — по его мнению, гораздо более эффективно было бы сделать банк заданий ЕГЭ открытым, а обеспечить эффективность проверки знаний с помощью современной вычислительной техники, которая способна мгновенно генерировать тестовые задания. В таком случае хорошо сдать экзамен, не зная предмета, будет практически невозможно, считает он.

— ЕГЭ вообще нужен не для всех, — подытожил Алексей Лопатин. — ЕГЭ — это вход в университет, а не выход из школы. Он нужен лишь тем, кто намерен учиться дальше. При этом не надо отдавать этот экзамен университетам, из этого ничего хорошего не получится, это тоже путь к коррупции. А вот независимые центры тестирования решили бы многие проблемы, и это не так уж дорого. И одновременно надо решать другую проблему — проблему отсутствия хороших педагогов, нехватки учителей в школах.

«Из-за ЕГЭ наши дети ориентированы неправильно»

— У ЕГЭ есть и положительные, и отрицательные стороны, — считает директор казанской школы №101 Татьяна Петрова. — Единый госэкзамен дал нашим ребятам возможность закинуть документы сразу в несколько вузов. Мне очень радостно, что очень много наших учеников продолжает образование в Петербурге и в Москве, причем им там оказалось легче поступить, чем в Казани, а качество образования будет отличным. Но дети испытывают огромную стрессовую нагрузку, которую мы в свое время от экзаменов не испытывали.

У ЕГЭ есть и положительные, и отрицательные стороны, считает директор казанской школы №101 Татьяна Петрова. Инна Серова / realnoevremya.ru

Петрова подчеркнула, что сегодня проблем больше создает не экзамен, а сама процедура — прохода на экзамен, наблюдения, ограничений на нем, которые создают сложную психологическую обстановку.



Еще одной проблемой она, преподаватель истории, считает напрямую связанное с ЕГЭ выхолащивание своего «родного» предмета, замену понимания логических взаимосвязей между историческими событиями автоматическим зазубриванием дат и сведений. В результате ученики не понимают предмет и не учатся логически мыслить, делать выводы, поэтому, по мнению Петровой, изучение и организацию экзаменов таких предметов, как история и литература, нельзя оставлять в существующем виде.

— И еще мне кажется, что именно из-за ЕГЭ наши дети ориентированы неправильно — и беспокоятся только за себя, за свои баллы, они не дружат уже, не понимают, что такое взаимопомощь. Боюсь, что это нам еще аукнется: страна сейчас в непростой ситуации, когда нужно искать способы объединять людей.

О нравственности, о дружбе, о личности

— Я сейчас на пенсии и работаю репетитором у собственного внука и решительно против ЕГЭ, — говорит учитель русского языка и литературы Валентина Лопуховская. — Прежде всего из-за самого подхода к проверке знаний, потому что с помощью тестов можно проверить лишь то, что ученик вызубрил. А поскольку дети зубрят материал без понимания, без анализа, такие знания в головах не задерживаются. И получается, что экзамен этот — бессмысленный.

Кроме того, говорит педагог с почти полувековым стажем, страдает и воспитание школьников — ученик, ориентированный только на то, чтобы дать «правильные» ответы в тестах, не вникает в литературные произведения, которые изучает, а учитель, сосредоточенный на подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ, к тестовым проверочным работам, просто не имеет возможности обеспечить нравственное развитие учеников.

Лопуховская считает, что страдает воспитание школьников: ученик, ориентированный только на то, чтобы дать «правильные» ответы в тестах, не вникает в литературные произведения, которые изучает, а учитель, сосредоточенный на подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ, к тестовым проверочным работам, не имеет возможности обеспечить нравственное развитие учеников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В качестве иллюстрации Лопуховская описала рекомендации Рособрнадзора по написанию на экзамене «правильного» сочинения о дружбе, в котором бедным, неэмоциональным языком описывается, как некий друг запомнил, что кто-то из его друзей хотел иметь какую-то книгу и, увидев эту книгу, купил ее и принес другу.

— Получается, примеры подлинной дружбы и верности в сочинениях классиков русской литературы — ерунда! Мысль о том, что настоящая дружба — это когда другу можно доверить любой секрет, когда друг откажется от чего-то ради тебя, а ты — ради него, когда друг спасет и поможет в действительно сложной ситуации, даже не возникает у авторов этих рекомендаций. Литература всегда была предметом, который имел значение для личностного роста человека, а сегодня для сдачи экзамена дети читают краткое содержание изучаемых книг. Вырастить на этом личность невозможно!

Отказ от ЕГЭ — «импортозамещение»?

— У ЕГЭ есть громадные плюсы и громадные минусы, — считает директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Когда его вводили, его вводили с очень хорошей идеей дать возможность детям из провинции поступать в любые вузы. И это работало, и сейчас работает, но уже намного хуже, потому что очень много детей поступают в вузы через олимпиады, которые практически недоступны школьникам из деревень — они требуют специальной подготовки. Эффект от ЕГЭ снизился.

Шмаков считает гигантским минусом, что в последние год-два учебы школьники просто вызубривают нужные ответы по нужным им предметам, а по другим предметам, которые не планируют сдавать, просто не учатся. И еще обращает внимание на то, что сегодняшняя система поступления в вузы делит общество на страты, когда качественное образование оказывается доступно только очень талантливым детям, либо детям состоятельных родителей, поскольку школа не дает достаточных знаний для получения высоких баллов на ЕГЭ и побед на олимпиадах, а репетиторы стоят больших денег.



Кроме того, он видит в отказе от ЕГЭ своего рода шаг к «импортозамещению» в российском образовании и считает, что в этой идее есть и нечто хорошее — она нацелена на развитие отечественного образования, и плохое, потому что если ситуация на политической арене изменится, а ЕГЭ отменят, зарубежные вузы окажутся закрытыми для российских выпускников.

«Проект запоздал и внесен слишком торопливо»

Активистка Родительского сообщества Татарстана (РоСТ) Рая Демидова говорит, что серьезно к этой инициативе не относится, а внесение такого законопроекта в разгар кампании по государственной итоговой считает и вовсе делом нелогичным:

— Проект определенно запоздал, чтобы как-то повлиять на судьбу нынешних выпускников, и внесен слишком торопливо, чтобы воспринимать его как заботу о выпускниках будущих.

Тем не менее она предложила представит, что может произойти, если ЕГЭ все же отменят. И указала на первую и главную несообразность: в законопроекте предлагается проводить государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов по заданиям, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а зачисление в вузы осуществлять на основании государственных экзаменов, проводимых образовательными организациями высшего образования. Это обернется тем, что в каждом регионе могут появиться разные по содержанию и по уровню сложности задания — на усмотрение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

— После этого, боюсь, легенды о медалистах из отдельных регионов, которые не в состоянии заполнить бланк заявления о зачислении в вуз, снова станут суровой правдой жизни, — грустно пошутила Демидова.

Перспектива поступления в вузы на основе вступительных экзаменов, как это было раньше, тоже не кажется ей безоблачной. Если сейчас дети испытывают стресс один раз — на ЕГЭ, то возврат к старой системе со вступительными экзаменами в вузы погрузит их в состояние стресса на два месяца. При этом, подчеркнула она, школьные выпускные экзамены не имели ничего общего со вступительными, и их успешная сдача не гарантировала поступления. В вузах были свои требования, к сдаче экзаменов можно было подготовиться на курсах при учебном заведении, и курсы были платными, что мало отличается от расходов на репетиторов, напомнила собеседница «Реального времени», а разрыв между школьной программой и уровнем знаний, которые требуются от абитуриента, никуда не делся.

Если сейчас дети испытывают стресс один раз — на ЕГЭ, то возврат к старой системе со вступительными экзаменами в вузы погрузит их в состояние стресса на 2 месяца. скриншот видео с канала ТНВ

Она согласна с авторами законопроекта в том, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, что олимпиадное движение погрязло в коррупции, что подготовка к ЕГЭ увеличивает нагрузку в школе, а обучение превращается в натаскивание на экзамен, что наблюдается рост суицидов среди детей, что во время аттестации школьники подвергаются моральному унижению на досмотрах перед экзаменами. Словом, с тем, что школьное образование находится в кризисе. Но она не считает, что причина этого — ЕГЭ:

— Если крестьянин поднимает помещика на вилы, то виноваты вилы? Если у машины пробило колесо, то виновата покрышка? Если за окном минус сорок, то виноват термометр? Единый госэкзамен — это не более чем инструмент проверки знаний, инструмент, который показывает, в какой точке графика находится сегодняшнее образование и, в какой-то степени, наше общество — привет досмотрам в Воронеже. Корень проблемы — не в ЕГЭ. Он в катастрофической нехватке школ, в переполненных классах, в кривых перегруженных программах, в нищенских зарплатах и работе на две ставки учителей, в обучении детей, которым явно нужны особые условия, в массовых школах и в тысяче других причин. Жаль, что желающих решать эти проблемы на горизонте пока не видно.

У активистки родительского сообщества есть предложение, которое перекликается с идеей Алексея Лопатина о создании независимых центров тестирования. Она считает, что в каждом регионе на нескольких школах можно было бы протестировать систему, когда дети в принципе не сдают выпускные экзамены, а получают аттестаты по результатам текущей успеваемости, а желающие поступить в вузы сдают платные вступительные экзамены в специальных центрах, не связанных со школами. При этом, говорит Демидова, расходы на оплату экзаменов должны компенсироваться государством, но только один раз, а все повторные попытки осуществляться уже за свой счет. Без ограничения количества попыток, чтобы провал на экзаменах не становился трагедией, но бил по кошельку. И торопиться с внедрением или отказом от такой системы она не стала бы — выводы, говорит она, можно будет сделать лет через десять, не раньше.