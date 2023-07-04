В Татарстане уменьшилась доля выпускников, сдающих физику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане уменьшилась доля выпускников школ, сдающих физику. Об этом сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин, подводя предварительные итоги экзаменационной кампании — 2023.



Увеличилась в Татарстане доля выпускников, выбравших экзамен по информатике и обществознанию.

Основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные, уточнил Ильсур Хадиуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане к проведению экзаменов привлекли «огромную армию» — 7 тысяч человек. Это учителя, медработники, организаторы и федеральные общественные наблюдали, в том числе студенты вузов. Никаких нарушений не выявили.

В марте Ильсур Хадиуллин рассказывал, что информатику в Татарстане в этом году выбрали 3 289 одиннадцатиклассников, что на 674 выпускника больше, чем в 2022 году. Количество участников по обществознанию выросло на 68 человек, до 5 986, по истории — на 15, до 1 664 человек, а по литературе — на 12, до 819 человек.

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Татьяна Демина