Новости общества

10:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане уменьшилась доля выпускников, сдающих физику

09:10, 04.07.2023
В Татарстане уменьшилась доля выпускников, сдающих физику
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане уменьшилась доля выпускников школ, сдающих физику. Об этом сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин, подводя предварительные итоги экзаменационной кампании — 2023.

Увеличилась в Татарстане доля выпускников, выбравших экзамен по информатике и обществознанию.

Основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные, уточнил Ильсур Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане к проведению экзаменов привлекли «огромную армию» — 7 тысяч человек. Это учителя, медработники, организаторы и федеральные общественные наблюдали, в том числе студенты вузов. Никаких нарушений не выявили.

В марте Ильсур Хадиуллин рассказывал, что информатику в Татарстане в этом году выбрали 3 289 одиннадцатиклассников, что на 674 выпускника больше, чем в 2022 году. Количество участников по обществознанию выросло на 68 человек, до 5 986, по истории — на 15, до 1 664 человек, а по литературе — на 12, до 819 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Министерство образования и науки Республики ТатарстанХадиуллин Ильсур Гараевич

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также