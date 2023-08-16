Ильсур Хадиуллин: «Прошу соблюдать права педагогических работников»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О необходимости ограничить нагрузку, не относящуюся к учебной, заявил на проходящем сейчас в Казани традиционном республиканском августовском совещании работников образования и науки министр образования и науки Татарстана тИльсур Хадиуллин. Он сослался на результаты опроса учителей, показавшего, что несмотря на то, что уже почти год — с сентября 2022-го — действует закон о снижении бюрократической нагрузки на учителей, проблема остаётся острой.

— Прошу глав муниципальных районов и городских округов, руководителей министерств и ведомств соблюдать права педагогических работников, ограничив практику возложения на них работы, не относящейся к педагогической деятельности, — обратился министр к коллегам и подчиненным.

Он напомнил, что по закону учитель отвечает только за пять документов: рабочая программа преподаваемого предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика обучающегося.

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Инна Серова