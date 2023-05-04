В школах Татарстана поднимут Знамя Победы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В честь Дня Победы в школах Татарстана поднимут Знамя Победы. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Каждая неделя в учебных организациях начинается с торжественного построения, исполнения гимна и понятия флага. Впервые в этом году будет поднято Знамя Победы, — сказал он.

Сегодня во всех школах Татарстана прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном». Их темой выбрали «День победы: Бессмертный полк».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что перед республикой стоит задача «донести до наших детей и внуков историческую правду о том, какой огромной ценой наши ветераны заплатили за Победу». Он обратил внимание, что права «допускать искажения страниц нашей истории» нет.



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Максим Кокунин