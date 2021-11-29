«В интернете огромное число предложений по продаже временных прописок для поступления в детсады и школы!»

Липовые временные прописки в «резиновых квартирах», «мертвые души» в СПО, конфликты интересов и «непорядок» в очередях в первые классы — с чем борются в РТ

Фото: Максим Платонов

В 2021 году некоторые татарстанцы специально покупали в интернете липовые временные прописки в «резиновых квартирах» нужных районов — ради поступления своих детей в первые классы престижных гимназий и лицеев. Цена такой «путевки в жизнь» доходит до 14 тыс. рублей. В то же время проблему «занижения территории школ» ради манипуляций с первоклашками удалось решить, сообщили в Минобрнауки РТ. Для профилактики в апреле 2022 года в Татарстане запустят электронную очередь на поступление в первые классы — по аналогии с такой же очередью на поступление в детские сады.

«Никто чаще всего не проживал в таких квартирах и не намерен был проживать»

Министерство образования и науки Татарстана в 2021 году вскрыло ситуацию с так называемыми резиновыми квартирами, когда в целях поступления в нужную престижную гимназию или лицей, в первый класс, родители получают временную прописку для ребенка.

— Оказалось, что никто чаще всего не проживал в таких квартирах и не намерен был проживать, — заявил сегодня замминистра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов на пресс-конференции, посвященной борьбе с коррупцией. — Выявили, что в интернете огромное число предложений по продаже временных прописок для поступления в детсады или школы!

Цена такой прописки — от 3 тыс. рублей (за трехмесячную прописку) до 14 тыс. рублей (за пятилетнюю временную прописку ребенка). В результате подобной теневой продажи в отдельных учреждениях выявляли адреса квартир, по которым «проживают» сразу несколько детей, не знакомых друг с другом: в частности, по двое учащихся школ №183, №186, №185, №187 проживали в одной квартире. Сразу четыре ребенка были прописаны в одной квартире, чтобы учиться в гимназии №179 и лицее №182.

Чтобы ограничить «теневую продажу прописок», Минобрнауки РТ уже направило свои заявления в МВД, а в Минпросвещение РФ отослало обращение с просьбой урегулировать проблему — пока, согласно перечню документов для поступления в первый класс, законно предоставлять документ о временной прописке. Каких-то уголовных дел еще не было.

— Это не только проблема Татарстана, но, наверное, и других субъектов РФ, — предположил Музипов.

В Минобрнауки РТ планируют запустить открытую публичную электронную очередь. Фото mon.tatarstan.ru

В Минобрнауки РТ, чтобы минимизировать коррупционные риски, с 1 апреля 2022 года также планируют запустить открытую публичную электронную очередь. Там будут указаны преимущества того или иного ребенка для поступления в тот или иной первый класс. Очередь будет меняться вне зависимости от времени подачи документов — в режиме онлайн. Создана эта очередь будет по аналогии с очередью в детсады, запущенной еще 8 лет назад.

К 1 апреля же следующего года отрегулируют и дистанционную подачу документов, необходимых при приеме в первый класс. В 2021 году порядок действовал в усеченном формате, без полного пакета документов — достаточно было простого заявления, а документы можно было подавать уже очно в школах.

Тему затрагивали в декабре 2019 года на совещании президента Татарстана Рустама Минниханова. Тогда сообщалось, что прокуратура обнаружила «непонятную схему распределения территории районов за конкретными учебными заведениями». В результате за элитной гимназией №7 в Ново-Савиновском районе Казани числились всего три дома! А за школой №9 в центре города — два дома. В прокуратуре считают такое деление провоцированием коррупционных факторов. И недоумевают — как 98 «чужих» детей приказом от 17 мая 2019 года зачислили в первые классы гимназии №7, если по закону прием посторонних должен был начаться «на свободные места» только 1 июля.

Проблему «занижения территории школ» ради манипуляций с первоклашками удалось решить

По словам Рамиса Музипова, прошлую проблему по «занижению территории школ» удалось решить. Подводя промежуточные итоги антикоррупционных программ (общереспубликанской и внутриведомственной, — прим. ред.), чиновник отметил, что одним из основных направлений деятельности образовательных учреждений и раньше являлся «прием в первый класс». Причина этого — в «разграничении на элитные школы и обычные школы в спальных районах». Притом что и те и другие формально реализуют единую образовательную программу.

Причина проблемы — в «разграничении на элитные школы и обычные школы в спальных районах». Фото: Ринат Назметдинов

— Часть родителей считает необходимым направлять своих детей обязательно в гимназии и лицеи. Отсюда дефицит и очередь, соответственно, придумывают махинации. Ранее выявляли такие нарушения, когда территории школ распределялись нерационально. Фактически школа могла вместить в себя три-четыре первых класса по 30 человек, но территорию нарочно «занижали» так, что формально школа вмещала якобы только 10—15 первоклашек. Тем самым создавался недостаток среди детей, проживающих на закрепленной за школой территорией, и руководители школ принимали решение о приеме в первый класс по собственному усмотрению. Мы исправили эту ситуацию. И в 2021 году ничего аномального по территориям школ пока не было, — с облегчением отметил Музипов.

Еще одна головная боль — конфликт интересов руководителей учреждений, вызывающий скандалы в самих школах. Яркий пример, когда в школе у директора работают родственники на постах заместителей или главного бухгалтера — обычно супруги, дочери, сыновья. Закон о противодействии коррупции это делать прямо запрещает. В результате в Татарстане выявили 43 таких случая: в 19 из них ситуацию урегулировали, 15 замов и главбухов были уволены, у троих обязанности были перераспределены.

— Но есть нюанс — надо относиться крайне сбалансированно к этому. Мы знаем, что на протяжении долгого времени может идти формирование педагогических династий, и занятие должностей могло произойти до вступления в силу закона, — сделал оговорку замминистра образования РТ. — Формально есть свидетельства нарушения, но по факту нет. Пример был: у сына директора распределение часов было больше, зарплата была больше, чем у других учителей математики. Нам заявляли, что «директор оказывал преференции, чтобы сын зарплату получал большую». Но оказалось, что учитель не зря получает и у него больше уроков не потому, что отец — директор, а родители сами попросили. Потому что результаты у него выше на порядок, чем у других учителей. И ОГЭ, и ЕГЭ очень хорошие и высокие.

Вопиющие случаи были выявлены в Дрожжановском и Апастовском колледжах. Фото vk.com

Наконец, в последний год Минобрнауки РТ проверяло контрольные цифры приема в средние профессиональные образования, после того как общественность узнала о существовании и обучении в них «мертвых душ». То есть государство выделяет деньги на их обучение, но выпускники в итоге профессиональными навыками не овладевают.

Вопиющие случаи были выявлены в Дрожжановском и Апастовском колледжах. После чего проверили еще 34 заведения, в ряде которых пересмотрели контрольные цифры приема, привлекли семерых руководителей к ответственности (сделав выговоры или замечания), уволили троих. Пока, впрочем, завели одно уголовное дело — на директора Дрожжановского колледжа.



Институт независимой антикоррупционной экспертизы РТ под вопросом: с каждым годом экспертов все меньше

Главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов отметил отдельные минусы ее реализации. С одной стороны, ведется борьба с «коррупционерами», а стоило бы, по его словам, вести борьбу с коррупцией — в частности, путем профилактики. А именно — анализируя на предмет коррупциогенности нормативно-правовые акты республиканских и муниципальных властей. Так, из 3 328 проектов актов властей РТ в 30 обнаружили коррупциогенные факторы (всего 1%). А из 26 тысяч муниципальных актов — в 208. Все это выявляли сами органы власти.

— Они были выявлены и устранены, да. Но в текущем году в Татарстане снизилось число экспертов, [пострадал] институт независимой антикоррупционной экспертизы! Сегодня в РТ эту экспертизу проводят всего 22 эксперта-физлица и три юридических лица. Это крайне не радужная цифра для республики с четырехмиллионным населением! В 2021 году мы вынуждены были признать конкурс экспертов несостоявшимся, несмотря на призы в 250 тыс. рублей, — потому что всего лишь одна заявка была подана! — с сожалением отметил Салават Рахимов, призвав регистрироваться такими экспертами обычных татарстанцев («никакое профессиональное образование там не нужно — выявляйте коррупциогенные факторы — и мы будем вам благодарны!).

Недостаточной в казанском Кремле видят работу в районных СМИ по материалам «антикоррупционной направленности». Наряду с 42 материалами в Нурлатском районе, 35 — в Чистопольском и аж 87 в Муслюмовском, есть районы, где СМИ этим по сути не заморачиваются. В «красной зоне» СМИ Азнакаево, Верхнего Услона, Дрожжановского и Черемшанского районов.

— О какой профилактике тут можно говорить?! — возмутился Рахимов.

Активнее работать СМИ в «антикоррупционном направлении» призвал и Айнур Галимов, первый замминистра юстиции РТ: всего 3 тысячи таких материалов за 9 месяцев 2021 года (больше половины вышли в республиканских ИА и на интернет-ресурсах, треть в районных изданиях «Татмедиа») он назвал недостаточным количеством. По его словам, СМИ — это «мостик между органами публичной власти и общественностью».

Кроме того, стало известно о подготовке некоего «итогового рейтинга» по борьбе с коррупцией и ее профилактике — органов власти РТ по министерствам и ведомствам, и отдельного — по городам и районам Татарстана. Проведя апробацию методологии по его составлению на основе данных за первое полугодие 2021 года, например, выяснилось, что среди всех МО с численностью населения выше 400 тыс. лучше прочих дела обстоят в Набережных Челнах. За автоградом идет Казань, затем Нижнекамск.