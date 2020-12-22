Министр образования Татарстана — о дистанте: «Это было большой ошибкой с нашей стороны»

Рекордное количество медалистов не смогли подтвердить свои знания при поступлении в вузы

Назначенный менее 3 месяцев назад глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин подвел итоги года в сфере образования на своей первой в новом качестве пресс-конференции. Он анонсировал открытие в Казани образовательного центра «Сириус», Дома научной коллаборации в Елабуге и двух центров повышения квалификации для педагогов, пообещал, что прививка от COVID-19 для учителей будет только добровольной, а ОГЭ и ЕГЭ не отменят. Как изменилась зарплата классных руководителей, решится ли в следующем году проблема второй смены, как сказалось на качестве образования дистанционное обучение и должен ли министр иметь профильное образование — в материале «Реального времени».

Шахматные зоны — в каждой школе

Встречу с журналистами министр начал с краткого подведения итогов года и обсуждения планов на будущий. Несмотря на сложности в связи с пандемией коронавируса в Татарстане продолжилась реализация нацпроекта «Образование». На это было израсходовано более 8,5 млрд рублей. Построены две школы в Казани: полилингвальная на улице Бондаренко и общеобразовательная на улице Жиганова, 42 сельских школы стали центрами цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и получили соответствующее оснащение и оборудование, в том числе и шахматные зоны. По словам министра, в 2021 году еще 114 школ будут оснащены такими зонами, а в перспективе они появятся во всех учебных заведениях республики.

По другим программам нацпроекта было отремонтировано шесть спортзалов, открылся детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах, 25 декабря в Авиастроительном районе Казани распахнет двери образовательный центр «Сириус», на оборудование которого было потрачено более 336 млн рублей. В него будут приезжать дети со всей республики не только для подготовки к Олимпиадам, но и для участия в различных образовательных, культурных и спортивных мероприятиях.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Елабуге откроется Дом научной коллаборации на базе местного филиала КФУ, в котором школьники смогут заниматься наукой. 78 учебных заведений республики стали участниками проекта «Цифровая образовательная среда», на базе Альметьевского политехнического техникума создан центр цифрового образования.

По программам нацпроекта было отремонтировано шесть спортзалов, открылся детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах, 25 декабря в Авиастроительном районе Казани распахнет двери образовательный центр «Сириус». Фото: roskvantorium.ru

Также впервые в республике для повышения квалификации учителей в Казани открываются центр непрерывного профессионального роста педагогов и центр оценки компетенций педагогических руководящих кадров. Министр подчеркнул, что оба центра смогут дать независимую оценку профессиональным навыкам учителей, но заставлять их в обязательном порядке сдавать «ЕГЭ для педагогов» никто не будет.

Прививка — дело добровольное

Министр образования Татарстана пообещал не заставлять учителей прививаться от COVID-19, в республике вакцинация для них будет добровольной.

— Принуждения не будет со стороны Министерства образования, все в заявительном порядке. Для того, чтобы пройти вакцинацию, учителя сдают огромное количество анализов, и есть разные факторы. Если они проходят все эти этапы и получают «добро» со стороны врачей, тогда спокойно могут делать вакцинацию, — пояснил Ильсур Хадиуллин.

По его словам, в республике прививочная кампания педагогов уже началась.

Итоговое сочинение перенесли на май

В Татарстане в этом году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.

— Мы очень рассчитываем, что ситуация нынче изменится, и мы в свои основные сроки с 24 мая начнем сдачу ЕГЭ. Это для регионов, которые перешли на дистанционный формат обучения, учебный год будет продлеваться. А для нас такой угрозы нет. Мы не переходили, у нас освоение программы идет по плану. И ЕГЭ, и ОГЭ надеемся, что мы сдадим в срок, — заявил министр, отвечая на вопрос «Реального времени».

В Татарстане в этом году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут. Фото: Максим Платонов

Однако одиннадцатиклассников все же ждут изменения, связанные с пандемией. По словам министра, написание итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах с декабря перенесено на 5 мая. Предусмотрены и резервные дни — 11, 18, 19 мая. А собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет в двух форматах: дистанционном (для тех, кто перешел на дистанционную форму обучения) и в обычном, очном, но будет ограничено 15 минутами.

Напомним, в прошлом учебном году из-за коронавирусной пандемии сдача ОГЭ была отменена, а государственная итоговая аттестация в 11-х классах прошла как вступительный экзамен в высшее учебное заведение.

1 млрд рублей — на модернизацию столовых

В Татарстане с начала учебного года 209 тысяч учащихся начальной школы получают бесплатное горячее питание. На это выделено 860 млн рублей, 58% из них оплачивает бюджет РФ и 42% — казна республики. Хадиуллин подчеркнул, что регионы имели возможность оттянуть реализацию предложения, озвученного президентом Путиным, до 2023 года, но в Татарстане медлить не стали.

Министр отметил, что к качеству питания есть вопросы у родителей, общественности, самих детей и самокритично признался, что «проблема до конца не решена». Но на модернизацию школьных пищеблоков республика выделила 1 млрд рублей. «Таких программ нет нигде!», — похвалился Хадиуллин. Он добавил, что в Татарстане с 2012 года реализуется программа капремонта учебных заведений, не сворачивавшаяся и во время разгула коронавируса, по которой в современный вид приводятся и школьные столовые.

В Татарстане с начала учебного года 209 тысяч учащихся начальной школы получают бесплатное горячее питание. На это выделено 860 млн рублей, 58% из них оплачивает бюджет РФ и 42% — казна республики. Фото: Дарья Турцева

До 8 тысяч рублей — за класс

В этом году педагоги стали получать доплаты за классное руководство. 550 рублей составляет базовая ставка, плюс 80 рублей — за каждого ребенка и еще 5 тысяч — сама федеральная выплата. Итого в месяц педагог может дополнительно к заработку «добавить» до 8 тыс. рублей.

Министр подчеркнул, что не согласен с мнением, что классные руководители плохо работают. Просто, когда в классе до 40 человек — это большая нагрузка на учителя. Помочь молодым кадрам, по мнению Хадиуллина, может школа наставничества. У классных руководителей есть свой чат, где они обсуждают проблемы, и туда опытные педагоги выкладывают советы начинающим классным руководителям.

Проблема второй смены

В настоящий момент более 50 тыс. детей или 11% от общего количества школьников в республике учатся во вторую смену. Третьей смены в татарстанских учебных заведениях нет. Министр признался, что за один год проблему не решить.

Избавиться от второй смены можно только с вводом новых школ. В этом году сдано семь школ и два пристроя в Казани, Чистополе, Елабуге, Альметьевске, Пестрецах. Правда, строительство учебных заведений предусмотрено в районах с новой интенсивной застройкой. Например, в «Салават купере» уже готова к открытию одна школа, а в 2021 году будет построена вторая.

Также на будущий год запланировано строительство 13 детских садов почти на 3 тыс. мест.

В настоящий момент более 50 тыс. детей или 11% от общего количества школьников в республике учатся во вторую смену. Фото: Олег Тихонов

Дистант — это плохо

Министр признал, что дистант плохо сказался на качестве образования. «Это было большой ошибкой с нашей стороны», — отметил он. В этом году из-за отмены ЕГЭ в республике было небывалое количество выпускников-медалистов. Но на сдаче госэкзаменов в вузы некоторые из них не набрали и 70 баллов по профильным предметам.

И это еще не учтены результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), которые писали ученики 4, 5, 8 и 10-х классов этой осенью. «Пока результаты не получили из Москвы, но мы уверены, что есть сложности в написании ВКМ», — отметил Хадиуллин.

Единственное утешение в том, что в этом году среди школ, где были необъективно оценены проверочные работы учеников, — мало татарстанских.

«Алгарыш» буксует

Министерство образования признало проблемы с подготовкой кадров в российских и зарубежных вузах и научных организациях по программе «Алгарыш». Многие, повысив свою квалификацию, либо не возвращаются в республику, либо не могут трудоустроиться.

Министр заверил, что отслеживает нахождение студентов и аспирантов и отметил, что трудности возникают в том числе и потому, что некоторые стажеры отказываются от предложенных мест.

Министерство образования признало проблемы с подготовкой кадров в российских и зарубежных вузах и научных организациях по программе «Алгарыш». Фото: kpfu.ru

Колумбайн — проблема родителей и классных руководителей

На вопрос, как ведется в школах работа по предотвращению колумбайна, Ильсур Хадиуллин заявил, что никто не отслеживает в соцсетях посты детей — этим должны заниматься другие органы. В основном все ложится на плечи классных руководителей. Помочь им должен ежегодно проводимый мониторинг психологического состояния детей, который выявляет группы риска.

— У классного руководителя есть картина. Эту картину должен знать только один классный руководитель вместе со школьным психологом, потому что это информация для проведения воспитательной работы с этим ребенком. И конечно, родители должны знать. В таком формате мы работу ведем, — отметил глава ведомства.

Ну и сами родители должны следить, чем в сети занимается их ребенок. В сложных случаях рекомендуется обращаться к школьному психологу или в республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», координаты которого можно найти во всех учебных заведениях.

— Но хотелось бы, чтобы родители сами обращали внимание на такие моменты. Потому, что бывает, в одной квартире, одном доме друг с другом не общаются. Все погружены в виртуальный мир. Ребенок — с телефоном, отец — с айфоном, мать на кухне — с айпадом, и друг с другом не встречаются. Не нужна же федеральная программа для того, чтобы их объединить и создать среду для общения.

Ильсур Хадиуллин заявил, что никто не отслеживает в соцсетях посты детей — этим должны заниматься другие органы. Фото: mon.tatarstan.ru

«Каждый несет свою ношу»

Витиевато и пространно ответил Хадиуллин, назначенный на должность меньше трех месяцев назад, на каверзный вопрос о том, необходимо ли министру иметь профильное образование. «Вот вы бы могли Минсельхозом руководить?», — полюбопытствовала одна из журналисток, намекая на базовое сельскохозяйственное образование последних министров — Энгеля Фаттахова и Рафиса Бурганова.

— Те предшественники, которые руководили Министерством образования, смогли сохранить хорошие добрые традиции, которые были заложены в нашем министерстве и вообще в системе образования. Каждый работает на своем участке и несет свою ношу… Я приступил к работе с 25 сентября, я отвечаю за систему образования и буду стараться, чтобы и учителя, и родители были довольны тем, что они живут и работают в этой системе… Я понимаю ваш вопрос, я бы так ответил, — дипломатично увильнул от прямого ответа министр.