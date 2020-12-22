Министр образования Татарстана — о дистанте: «Это было большой ошибкой с нашей стороны»
Рекордное количество медалистов не смогли подтвердить свои знания при поступлении в вузы
Назначенный менее 3 месяцев назад глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин подвел итоги года в сфере образования на своей первой в новом качестве пресс-конференции. Он анонсировал открытие в Казани образовательного центра «Сириус», Дома научной коллаборации в Елабуге и двух центров повышения квалификации для педагогов, пообещал, что прививка от COVID-19 для учителей будет только добровольной, а ОГЭ и ЕГЭ не отменят. Как изменилась зарплата классных руководителей, решится ли в следующем году проблема второй смены, как сказалось на качестве образования дистанционное обучение и должен ли министр иметь профильное образование — в материале «Реального времени».
Шахматные зоны — в каждой школе
Встречу с журналистами министр начал с краткого подведения итогов года и обсуждения планов на будущий. Несмотря на сложности в связи с пандемией коронавируса в Татарстане продолжилась реализация нацпроекта «Образование». На это было израсходовано более 8,5 млрд рублей. Построены две школы в Казани: полилингвальная на улице Бондаренко и общеобразовательная на улице Жиганова, 42 сельских школы стали центрами цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и получили соответствующее оснащение и оборудование, в том числе и шахматные зоны. По словам министра, в 2021 году еще 114 школ будут оснащены такими зонами, а в перспективе они появятся во всех учебных заведениях республики.
По другим программам нацпроекта было отремонтировано шесть спортзалов, открылся детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах, 25 декабря в Авиастроительном районе Казани распахнет двери образовательный центр «Сириус», на оборудование которого было потрачено более 336 млн рублей. В него будут приезжать дети со всей республики не только для подготовки к Олимпиадам, но и для участия в различных образовательных, культурных и спортивных мероприятиях.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Елабуге откроется Дом научной коллаборации на базе местного филиала КФУ, в котором школьники смогут заниматься наукой. 78 учебных заведений республики стали участниками проекта «Цифровая образовательная среда», на базе Альметьевского политехнического техникума создан центр цифрового образования.
Также впервые в республике для повышения квалификации учителей в Казани открываются центр непрерывного профессионального роста педагогов и центр оценки компетенций педагогических руководящих кадров. Министр подчеркнул, что оба центра смогут дать независимую оценку профессиональным навыкам учителей, но заставлять их в обязательном порядке сдавать «ЕГЭ для педагогов» никто не будет.
Прививка — дело добровольное
Министр образования Татарстана пообещал не заставлять учителей прививаться от COVID-19, в республике вакцинация для них будет добровольной.
— Принуждения не будет со стороны Министерства образования, все в заявительном порядке. Для того, чтобы пройти вакцинацию, учителя сдают огромное количество анализов, и есть разные факторы. Если они проходят все эти этапы и получают «добро» со стороны врачей, тогда спокойно могут делать вакцинацию, — пояснил Ильсур Хадиуллин.
По его словам, в республике прививочная кампания педагогов уже началась.
Итоговое сочинение перенесли на май
В Татарстане в этом году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.
— Мы очень рассчитываем, что ситуация нынче изменится, и мы в свои основные сроки с 24 мая начнем сдачу ЕГЭ. Это для регионов, которые перешли на дистанционный формат обучения, учебный год будет продлеваться. А для нас такой угрозы нет. Мы не переходили, у нас освоение программы идет по плану. И ЕГЭ, и ОГЭ надеемся, что мы сдадим в срок, — заявил министр, отвечая на вопрос «Реального времени».
Однако одиннадцатиклассников все же ждут изменения, связанные с пандемией. По словам министра, написание итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах с декабря перенесено на 5 мая. Предусмотрены и резервные дни — 11, 18, 19 мая. А собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет в двух форматах: дистанционном (для тех, кто перешел на дистанционную форму обучения) и в обычном, очном, но будет ограничено 15 минутами.
Напомним, в прошлом учебном году из-за коронавирусной пандемии сдача ОГЭ была отменена, а государственная итоговая аттестация в 11-х классах прошла как вступительный экзамен в высшее учебное заведение.
1 млрд рублей — на модернизацию столовых
В Татарстане с начала учебного года 209 тысяч учащихся начальной школы получают бесплатное горячее питание. На это выделено 860 млн рублей, 58% из них оплачивает бюджет РФ и 42% — казна республики. Хадиуллин подчеркнул, что регионы имели возможность оттянуть реализацию предложения, озвученного президентом Путиным, до 2023 года, но в Татарстане медлить не стали.
Министр отметил, что к качеству питания есть вопросы у родителей, общественности, самих детей и самокритично признался, что «проблема до конца не решена». Но на модернизацию школьных пищеблоков республика выделила 1 млрд рублей. «Таких программ нет нигде!», — похвалился Хадиуллин. Он добавил, что в Татарстане с 2012 года реализуется программа капремонта учебных заведений, не сворачивавшаяся и во время разгула коронавируса, по которой в современный вид приводятся и школьные столовые.
До 8 тысяч рублей — за класс
В этом году педагоги стали получать доплаты за классное руководство. 550 рублей составляет базовая ставка, плюс 80 рублей — за каждого ребенка и еще 5 тысяч — сама федеральная выплата. Итого в месяц педагог может дополнительно к заработку «добавить» до 8 тыс. рублей.
Министр подчеркнул, что не согласен с мнением, что классные руководители плохо работают. Просто, когда в классе до 40 человек — это большая нагрузка на учителя. Помочь молодым кадрам, по мнению Хадиуллина, может школа наставничества. У классных руководителей есть свой чат, где они обсуждают проблемы, и туда опытные педагоги выкладывают советы начинающим классным руководителям.
Проблема второй смены
В настоящий момент более 50 тыс. детей или 11% от общего количества школьников в республике учатся во вторую смену. Третьей смены в татарстанских учебных заведениях нет. Министр признался, что за один год проблему не решить.
Избавиться от второй смены можно только с вводом новых школ. В этом году сдано семь школ и два пристроя в Казани, Чистополе, Елабуге, Альметьевске, Пестрецах. Правда, строительство учебных заведений предусмотрено в районах с новой интенсивной застройкой. Например, в «Салават купере» уже готова к открытию одна школа, а в 2021 году будет построена вторая.
Также на будущий год запланировано строительство 13 детских садов почти на 3 тыс. мест.
Дистант — это плохо
Министр признал, что дистант плохо сказался на качестве образования. «Это было большой ошибкой с нашей стороны», — отметил он. В этом году из-за отмены ЕГЭ в республике было небывалое количество выпускников-медалистов. Но на сдаче госэкзаменов в вузы некоторые из них не набрали и 70 баллов по профильным предметам.
И это еще не учтены результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), которые писали ученики 4, 5, 8 и 10-х классов этой осенью. «Пока результаты не получили из Москвы, но мы уверены, что есть сложности в написании ВКМ», — отметил Хадиуллин.
Единственное утешение в том, что в этом году среди школ, где были необъективно оценены проверочные работы учеников, — мало татарстанских.
«Алгарыш» буксует
Министерство образования признало проблемы с подготовкой кадров в российских и зарубежных вузах и научных организациях по программе «Алгарыш». Многие, повысив свою квалификацию, либо не возвращаются в республику, либо не могут трудоустроиться.
Министр заверил, что отслеживает нахождение студентов и аспирантов и отметил, что трудности возникают в том числе и потому, что некоторые стажеры отказываются от предложенных мест.
Колумбайн — проблема родителей и классных руководителей
На вопрос, как ведется в школах работа по предотвращению колумбайна, Ильсур Хадиуллин заявил, что никто не отслеживает в соцсетях посты детей — этим должны заниматься другие органы. В основном все ложится на плечи классных руководителей. Помочь им должен ежегодно проводимый мониторинг психологического состояния детей, который выявляет группы риска.
— У классного руководителя есть картина. Эту картину должен знать только один классный руководитель вместе со школьным психологом, потому что это информация для проведения воспитательной работы с этим ребенком. И конечно, родители должны знать. В таком формате мы работу ведем, — отметил глава ведомства.
Ну и сами родители должны следить, чем в сети занимается их ребенок. В сложных случаях рекомендуется обращаться к школьному психологу или в республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», координаты которого можно найти во всех учебных заведениях.
— Но хотелось бы, чтобы родители сами обращали внимание на такие моменты. Потому, что бывает, в одной квартире, одном доме друг с другом не общаются. Все погружены в виртуальный мир. Ребенок — с телефоном, отец — с айфоном, мать на кухне — с айпадом, и друг с другом не встречаются. Не нужна же федеральная программа для того, чтобы их объединить и создать среду для общения.
«Каждый несет свою ношу»
Витиевато и пространно ответил Хадиуллин, назначенный на должность меньше трех месяцев назад, на каверзный вопрос о том, необходимо ли министру иметь профильное образование. «Вот вы бы могли Минсельхозом руководить?», — полюбопытствовала одна из журналисток, намекая на базовое сельскохозяйственное образование последних министров — Энгеля Фаттахова и Рафиса Бурганова.
— Те предшественники, которые руководили Министерством образования, смогли сохранить хорошие добрые традиции, которые были заложены в нашем министерстве и вообще в системе образования. Каждый работает на своем участке и несет свою ношу… Я приступил к работе с 25 сентября, я отвечаю за систему образования и буду стараться, чтобы и учителя, и родители были довольны тем, что они живут и работают в этой системе… Я понимаю ваш вопрос, я бы так ответил, — дипломатично увильнул от прямого ответа министр.
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