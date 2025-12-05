В Татарстане аннулировали результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады

Результаты работ казанских 11-классников аннулировали из-за подозрения, что за них ответил искусственный интеллект

Фото: Артем Дергунов

Как выяснило «Реальное время», в Казани при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были аннулированы результаты работ одиннадцатиклассников, которые списали их с готовых ответов. По данным источника издания, аннулировали результаты 27 работ, по официальным данным — 18. Есть сведения о том, что и в ряде других муниципалитетов отменили часть результатов этой олимпиады по той же причине.

В Минобрнауки Татарстана информацию о том, что работы аннулированы, «Реальному времени» подтвердили:

— При проверке работ муниципального этапа по биологии в 11-м классе были выявлены признаки несамостоятельного выполнения (использование искусственного интеллекта при выполнении задания №3). После этого было рекомендовано аннулировать данные работы. В настоящее время выполненные задания перепроверяются.

Более подробно о том, почему, несмотря на предписывающие строгий контроль правила проведения олимпиад, списывание стало возможным и как в республике борются с нечестной конкуренцией между школьниками, читайте в нашем издании на следующей неделе.

Ранее «Реальное время» писало, что нижнекамские чиновники воспротивились созданию филиала школы «СОлНЦе».

Инна Серова