Госзакупки: крымские полеты, международное учительское собрание и велофест от администрации

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Еще 212 миллионов на дворец культуры

«Главинвестстрой», видимо, решил всерьез заняться состоянием учреждений культуры. Неделю назад, напомним, учреждение объявило о реставрации Дворца культуры имени Саид-Галиева в Дербышках почти за полмиллиарда рублей, а на этой неделе появилась информация о том, что на капремонт здания Дворца культуры железнодорожников в Юдино будет потрачено около 212 млн рублей. О тендере было объявлено 18 июня, заявки принимаются до 4 июля, а аукцион состоится 8 июля.

Работы, судя по документации, коснутся фасадов, входной группы, стен подвала и двух этажей, потолков и полов, окон, кровли и чердака. Также необходимо будет отреставрировать наружную лепнину и инженерные коммуникации. Работы должны быть выполнены примерно в течение года — до 30 июня 2020 года.

2. Улучшить представительство региона в Ташкенте

Ждет ремонта и здание представительства Татарстана в Узбекистане. Заказчиком является все то же ГИСУ, оно потратит на эти цели 21,3 млн рублей. О тендере стало известно 19 июня, заявки будут принимать до 5 июля, а аукцион состоится 8 июля. Финансировать капитальный ремонт будут из бюджета Татарстана.

Здание расположено в столице Узбекистана — Ташкенте, на улице Вахидова. Работы должны быть завершены до 31 июля 2020 года. Ремонт коснется внутренней отделки, пола и потолков, фасада и дорожного покрытия, инженерных коммуникаций, сплит-систем, также будут смонтированы камеры наблюдения.

Ждет ремонта здание представительства Татарстана в Узбекистане. Фото islamsng.com

3. На чартеры в Крым — 33 миллиона

Республиканский центр «Черноморец» готов потратить 33,1 млн рублей на нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом на местных линиях. Информация о такой закупке появилась 17 июня. Заявки будут приниматься до 3 июля, а аукцион состоится 8 июля. Финансирование будет осуществляться из бюджета региона.

Речь идет о перевозке детей и педагогов — участников профильных смен — в стационарные детские оздоровительные лагеря Крыма и обратно. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах с компоновкой от 50 мест по маршрутам из Бугульмы, Бегишево и Казани в Симферополь. Общее число пассажиров составит около 2,5 тысячи человек. За каждого заплатят по 13,3 тысячи рублей. Рейсы должны быть прямыми, во время полета будет предоставляться питание.

4. Права на французскую запись балета «Шурале»

Театр оперы и балета тем временем хочет купить исключительные права на телевизионную версию балета «Шурале». Учреждение заплатит за них 15,4 млн рублей из республиканского бюджета. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, им стал французский Telmondis, точнее — его подразделение Aubes Productions S.A.S. Права будут куплены сроком на 10 лет.

Компания создана в 1972 году, занимается производством контента с записями оперы, балета, театральных спектаклей, цирковых и музыкальных шоу. В частности, в активах студии — выступления труппы Мариинского театра, Парижской национальной оперы, Лионской оперы, Мюнхенского филармонического оркестра, Национального театра Ниццы.

Театр оперы и балета хочет купить исключительные права на телевизионную версию балета «Шурале». Фото Максима Платонова

5. Июльский чемпионат Европы по триатлону за 14 миллионов

Министерство спорта Татарстана собирается заплатить 14,4 млн рублей за подготовку и проведение чемпионата Европы по триатлону. Информация об этом была обнародована 19 июня. Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 5 июля, а аукцион состоится 12 июля.

Само мероприятие, как следует из технического задания, состоится с 26 по 29 июля 2019 года. От исполнителя потребуется организовать размещение официальных лиц Европейского союза триатлона, членов оргкомитета и судей (всего — 44 человека), обеспечить двухразовым питанием 28 человек, предоставить грузовой транспорт, организовать и провести торжественные церемонии, а также обеспечить непосредственно этапы соревнований, включая техническое обеспечение.

Кроме того, от исполнителя потребуется обеспечить питание участников и волонтеров. На финише, например, «каждому финишеру вручается банан для быстрого пополнения сил». В техническом задании даже не поленились описать этот диковинный фрукт: «Изогнутый плод желтого цвета, со средней длиной не менее 15 см и диаметром не менее 4 см». Помимо бананов, на финише в разрезанном виде для все того же быстрого пополнения сил будут предлагаться разрезанные яблоки и апельсины.

6. Планы по освещению трассы М-7

Трасса М-7 продолжит преображаться. Помимо расширения до четырех полос всей дороги от Казани до Набережных Челнов, скоро станет и больше освещенных участков. «Волго-ВятскУпрАвтоДор» заплатит 16,7 млн рублей за проектно-изыскательные работы по освещению на пяти отрезках. Информация о закупке появилась 14 июня, заявки принимаются до 8 июля, а рассматривать их будут 15 июля.

Инженерно-геодезические изыскания должны быть проведены до 23 сентября 2019 года, проектные работы и документация по планировке территории — до 27 января 2020 года, а государственная экспертиза проектной документации — до 11 июня 2020 года. Пять участков, на которых запланировано освещение, располагаются от 788-го до 826-го километра федеральной трассы, по 4—9 километров.

Помимо расширения до четырех полос всей дороги от Казани до Набережных Челнов, скоро станет и больше освещенных участков. Фото Максима Платонова

7. Выставка достижений кораблестроения в Санкт-Петербурге за 7 миллионов

Зеленодольский завод имени Горького, неделю назад собравшийся потратить почти 17 млн рублей на Аллею Трудовой Славы, теперь хочет заплатить 7 млн рублей за разработку дизайн-проекта и застройку выставочной площади предприятия на Международном военно-морском салоне (МВМС-2019).

Салон пройдет с 10 по 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо». Итоги закупки при этом подведут 26 июня, так что у подрядчика будет около двух недель до самого мероприятия на подготовку. Площадь стенда составит 100 кв. м., он будет разделен на четыре сектора: военное кораблестроение, гражданское судостроение, судовое оборудование, металлургия и машиностроение. На выставке должны быть девять моделей кораблей и оригинальные образцы оборудования. Помимо прочего, должна быть предусмотрена переговорная зона, подсобные помещения, демонстрационная зона.

8. Елабужский международный съезд учителей

А вот Министерство образования и науки готовится к другому мероприятию — оно собирается потратить 3 млн рублей на проведение X Международного фестиваля школьных учителей. Об этом было объявлено 17 июня, аукцион состоится 28 июня.

Фестиваль пройдет в Елабуге в течение трех дней, с 5 по 7 августа. В нем примут участие не меньше 150 человек, также будет не меньше 47 модераторов. В рамках мероприятия пройдет пленарная сессия (не менее, чем с пятью почетными гостями), публичная лекция, 70 мастер-классов, вечерняя программа с участием джазового оркестра. Помимо этого, будет запущен фейерверк.

Министерство образования и науки собирается потратить 3 млн рублей на проведение X Международного фестиваля школьных учителей. Фото fest.kpfu.ru

9. «Ночной велофест» сроднит Казань, Красноярск и Верону

В Казани же пройдет «Ночной велофест». За его организацию, как стало известно 20 июня, Комитет развития туризма города заплатит 1,83 млн рублей. Желающие заняться организацией могут подать заявки до 28 июня, а имя победителя станет известно 1 июля. Закупку профинансируют из бюджета города.

Целями мероприятия называются повышение туристической привлекательности города и увеличение туристического потока. Среди задач — привлечение дополнительного потока туристов и «повышение уровня городской самоидентификации и самооценки за счет участия в престижной международной программе в ряду с городами: Берлин, Флоренция, Красноярск, Москва, Верона и др.». Мероприятие должно длиться не менее пяти часов, от подрядчика потребуется разработать концепцию и сценарный план, организовать радиотрансляцию, провести рекламную кампанию, арендовать и оформить сцену, предоставить оборудование, также провести рекламную кампанию в соцсетях и обеспечить лендинг на городском портале. В прошлом году мероприятие, напомним, состоялось в середине октября.

10. Сканирование почти миллиона описей

Государственный комитет Татарстана по архивному делу готов потратить 3,95 млн рублей на оцифровку и индексирование научно-справочного аппарата Государственного архива региона. Об этом стало известно 18 июня. Заявки от желающих принять участие будут приниматься до 8 июля, а аукцион состоится 15 июля.

Из технического задания можно узнать, что всего потребуется отсканировать, обработать, структурировать и проиндексировать, а также внести в Единую архивную информационную систему 850 тысяч архивных описей и 20 тысяч листов графических образов описей, полученных в результате сканирования. Работы должны быть выполнены до 25 сентября 2019 года.