Татарстан перейдет на отечественную операционную систему

Первая ласточка — ноутбуки для школ. Минобрнауки республики закупит 1 100 лэптопов без операционной системы Windows

Новая партия из 1 134 закупаемых для учителей Татарстана ноутбуков будет с предустановленной российской операционной системой на базе открытого ПО Аstra Linux. В Минцифре республики утверждают, что это первая поставка техники на отечественном программном обеспечении в общеобразовательные учреждения. Как стало известно «Реальному времени», в ближайшем будущем на отечественный софт начнут переходить органы власти Татарстана.

Для школ Татарстана закупят ноутбуки с Аstra Linux

Татарстанские школы одними из первых в республике начнут переходить на отечественное программное обеспечение. Министерство образования и науки РТ заключило два новых госконтракта на поставку для учителей республики 1 134 ноутбуков с предустановленной российской операционной системой Аstra Linux, вместо Windows американской корпорации Microsoft, как было раньше.

В республике это первая закупка школьных лэптопов с Linux. «Все закупаемые для учителей Татарстана ноутбуки будут на программном обеспечении отечественного производителя. Это будет Astra Linux», — рассказал «Реальному времени» первый замминистра Минцифры Татарстана Илья Начвин.

Предыдущие школьные ноутбуки в основном были оснащены лицензионным программным обеспечением Windows 7 PRO. Проекты «Компьютер школе» и «Компьютер учителю» реализуются в Татарстане с 2010 года — в течение трех лет планировалось обновить весь компьютерный парк в учебных заведениях республики, а учителей обеспечить ноутбуками. Идеологом «перевооружения» школы стал на тот момент министр связи республики Николай Никифоров, его инициативу поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. На реализацию программ выделили 450 млн рублей. Однако 7 лет назад закупленные в 2010—2011 годы лэптопы для 40 тысяч учителей средних школ Татарстана решили обновить. Первую партию из 555 ноутбуков стоимостью 27 тысяч рублей каждый закупили на 15 млн рублей — технику получали в первую очередь педагоги новых открываемых школ.

Проекты «Компьютер школе» и «Компьютер учителю» реализуются в Татарстане с 2010 года. Фото: tatarstan.ru

Тендеры выиграли местные IT-компании: «АБАК» и «ICL-КПО ВС». По словам начальника отдела дополнительного оборудования компании «АБАК» Вячеслава Сергеева, в 2011 году компания осуществила поставку 3 тысяч персональных компьютеров. «Министерство хотело очень дешевые компьютеры в ограниченные сроки. Это была китайская платформа, которая здесь дособиралась», — утверждал он. Всего, по словам Сергеева, было две конфигурации, но в целом компьютеры были идентичны для всех школ.

В этот раз победителем двух тендеров на 116 млн рублей стал казанский производитель ПК «Айсиэл Техно» (входит в ГК ICL). В республике это первая партия школьных ноутбуков с российском ПО, которая идет на замену существующему фонду из 36 тысяч с «окнами».

Информацию о переходе на отечественное ПО «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Минобрнауки РТ. По данным ведомства, закупка ноутбуков осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

— В 2022 году заключено два государственных контракта (на поставку ноутбуков и на поставку МФУ). Срок поставки до 30 июня 2022 года включительно, — сообщили в пресс-службе министерства.

Деньги выделены по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» — он направлен на стимулирование перехода образовательных организаций на российские ПО. Курс на импортозамещение в системе образования был взят задолго до санкционного давления и ухода западных компаний из России. Федеральные власти еще год назад вели переговоры с основными поставщиками отечественного ПО о льготных условиях госзакупок для учебных заведений.

По данным ведомства, закупка ноутбуков осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Фото: tatarstan.ru

Победитель в конкурсе импортозамещения

— В части операционной системы ноутбуков сообщаем, что, согласно государственному контракту, на ноутбуки устанавливается операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

В конкурсной документации не прописано, какая российская операционная система должна быть на ноутбуках. В настоящее время в реестре значится 12 916 отечественных программных продуктов.

Зато более конкретно высказались в Минцифре Татарстана, которое формировало техническое задание перед началом закупки. Еще на стадии подготовки к тендеру были заложены требования об импортозамещении.



— Мы уже с прошлого года закупаем только отечественное программное обеспечение. Сегодня продолжаем работу в этом направлении. Вот, к примеру, операционная система Windows. У нее есть отечественный аналог. Три наиболее массовые отечественные операционные системы Linux, Аstra Linux и РЕД ОС . Они уже официально работают. Или, допустим, Microsoft Office, XL, Word — у нас есть отечественные редакторы «МойОфис Текст» или «Р7-Офис». Это я называю только самые популярные, — рассказал Илья Начвин.

— Сегодня в связи с геополитической обстановкой замена программного обеспечения и оборудования проходит в ускоренном режиме. Поставки оборудования ICL на российском ПО осуществляются уже давно, и количество продуктов с отечественными ОС будет только расти. В данном случае отказ от иностранных продуктов поможет нашей экономике увеличить спрос на отечественные товары, в том числе софт и «железо», — сообщили «Реальному времени» в компании «Айсиэл Техно».

Кабмин еще не меняет компьютеры

Курс на импортозамещение в IT-инфраструктуре республики продолжится. По словам первого замглавы Минцифры РТ, переходить на отечественные ПО планирует и правительство Татарстана. Официальный представитель Кремля Лилия Галимова сообщила, что обновления пока не было:

— Пока не готова высказаться на этот вопрос. Каждое министерство самостоятельно определяет, какая техника им нужна. Что-то можно заменить на аналоги, а что-то, очевидно, нельзя, поэтому не берусь сказать за всех. У нас технику пока не меняли. Как правило, закупки новой техники делаются в преддверии Нового года, — рассказала она изданию.

Между тем, участники IT-рынка утверждают, что новые поставки ноутбуков и ПК идут без предустановки ОС Windows Microsoft и выбирать не приходиться.

Американская корпорация Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России после начала проведения спецоперации на Украине. Но в официальном сообщении осталось немало открытых вопросов. Игроки недоумевали, что значит нельзя будет приобрести новые копии программного обеспечения и лицензии Windows, а сама корпорация не предоставила инструкций для владельцев уже оплаченных подписок, например, в Microsoft Office и приобретенных копий Windows.

— Заявить об уходе и уйти — это немножко разные вещи. Сейчас все взяли знамена, но начали чесаться после этого, потому что это по всем бизнесам видно. Если Microsoft уходит, это предсказуемо, ничего в этом удивительного нет, — рассуждали парламентарии в Госдуме.

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев отреагировал положительно.

— Уверены, что данный шаг со стороны Microsoft простимулирует к активному импортозамещению другие сегменты, такие как госкорпорации, промышленность, SMB и прочее. Мы готовы максимально оперативно и профессионально подойти к вопросу проработки совместных проектов, — заявил он.

По мнению экспертов, широкому распространению ПК и ноутбуков с Linux мешают наши стереотипы и нежелание осваивать что-то новое. Ведь практически по всем параметрам эти системы мало уступают Windows.