Портрет татарстанского учителя в цифрах: усталая женщина «далеко за 45»

Если ничего не менять, через 15 лет в большинстве школ некому будет преподавать русский язык, математику, физику, химию и биологию

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России опубликовало статданные об обеспеченности школ учителями. «Реальное время» проанализировало опубликованную информацию о педагогах страны с «раскладкой» по регионам, полу и возрасту. Выводы оказались неутешительными — если ситуация не изменится, следующее поколение татарстанских школьников некому будет учить. Подробнее о «противоестественном» старении школьных педагогов республики, отсутствии молодой смены и «бреши» в преподавании предметов, без которых обречены на провал не только попытки развивать в России и республике производство, но и планы по развитию медицины и образования, — в нашем материале.

На смену старшему поколению идет вчетверо меньше педагогов

Проанализировав статистику Минпросвещения, которая содержит данные на начало 2022/2023 учебного года, поневоле приходишь к выводу, что портрет татарстанского учителя выглядит заметно более грустным, чем «среднестатистический» портрет учителя российского. Это немолодая женщина, которая постоянно перерабатывает, поскольку ведет более полутора ставок, и стремительно движется «на выход» из школы.

Данные об общем количестве учителей в Татарстане и России, а также о количестве учителей-предметников представлены в таблице ниже. «Реальное время» приводит сведения о численности предметников, что называется, исходя из потребностей текущего момента — для того чтобы «поднять» промышленность, а также подготовить необходимое количество врачей и учителей, нужно обеспечить поступление в вузы на профильные специальности абитуриентов, знающих физику, математику, химию и биологию, а чтобы преподавать эти предметы качественно, надо знать русский язык, на котором преимущественно ведется преподавание в большинстве российских вузов.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане большинство учителей, преподающих эти «стратегические» предметы, на сегодня уже перешагнули 45-летний возраст, а значит, в течение ближайших 15 лет в подавляющем большинстве прекратят профессиональную деятельность (перешагнувших 65-летний рубеж учителей в татарстанских школах на сегодня менее 3%). А на смену им идет вчетверо меньше педагогов, и это в среднем, а на селе — вдесятеро меньше, что дает повод говорить о грядущей катастрофе.

Особенно трагичной видится ситуация с преподаванием химии, физики, математики и русского языка. Причем на селе картина еще более удручающая, чем в городе.

И хотя в целом по России тоже все отнюдь не гладко, однако средние показатели лучше, чем у нас по региону. К примеру, в РФ учителей старше 45 лет в городах насчитывается 54,9%, тогда как в РТ их 56%, а на селе их в среднем по России 59,2%, тогда как у нас — 66%. Относительно безмятежной выглядит только ситуация с учителями иностранных языков, но только пока. Пока на селе и в городе доля возрастных педагогов не превышает трети от общего их количества. Однако если в городах идущих им на смену молодых если не достаточно, то хотя бы не пугающе мало, то на селе вся надежда лишь на нынешнее «среднее поколение»: авось не разбегутся в ближайшие 15 лет.



Фото: realnoevremya.ru

Перерабатывают все

Но «старение» учителей — это все же пока проблема будущего. А беда сегодняшняя — это элементарная нехватка все тех же предметников. «Реальное время» сравнило численность реальных работников и количество фактически занятых ставок (их и в России, и в Татарстане, и в городе, и в деревне меньше, чем количество вакантных должностей).

В Татарстане процент вакантных ставок ниже, чем в среднем по России, но очень мало учителей, которые работают на полторы ставки. Перерабатывают все! Ну либо кто-то ведет одну, а кто-то от 1,75 ставки и больше. Как в результате учат совместители, легко понять на реальном примере из жизни рядовой казанской школы.



— Я во второй четверти пропустила часть уроков биологии по уважительной причине — участвовала в спортивных соревнованиях, — рассказала «Реальному времени» с разрешения матери ученица 9-го класса одной из казанских школ (Ф.И.О. и номер школы имеются в редакции). — Подходила к учительнице, просила объяснить непонятные места в учебнике. Она сказала, что времени со мной заниматься персонально у нее нет. Меня вызывали к доске, потом была контрольная работа — я получила тройку и двойку. В четверти выходило твердое «два», а я ведь биологию люблю, и до этого у меня были хорошие оценки. И очень хотела исправить оценку. Я позанималась с репетитором, просила учительницу дать мне проект, вызвать к доске, дать возможность исправиться — на все был один ответ: «Мне некогда».

Фото: realnoevremya.ru

Социальный лифт едет мимо сельской школы

В татарстанских сельских школах вакантных ставок больше, чем в городе, при этом процент совмещения выше, чем в среднем по России. Как в этих условиях в ближайшем будущем создать равные стартовые возможности детям из сельской и городской местности — загадка. Тем более непонятно, как обеспечить возможность заскочить в социальный лифт талантливому ребенку из татарстанской сельской семьи, который в результате «оптимизации» сельских школ вынужден ежедневно проводить по нескольку часов в школьном автобусе и вставать в несусветную рань, чтобы на этот автобус сесть.

И это не единственная проблема села: в отдаленных сельских школах не только учить, там руководить учебными заведениями порой некому.

— Шесть лет назад я переехала в один из районных центров Татарстана и оставила свое резюме в местном отделе образования, — рассказала «Реальному времени» учитель английского языка Фания С. — Сразу меня взять не рискнули ни в одну школу: человек я была новый, ничего про меня не знали. А когда я уже пару лет проработала на скромной должности в райадминистрации, в одной из сельских школ оказалось вакантным место директора, и мне его предложили, несмотря на отсутствие у меня, рядового учителя, такого опыта. Но тогда уже отказалась я: опыта такой работы у меня не было, при этом деревня была отдаленная, общественный транспорт туда не ходил, а автомобиля у меня нет. На туманное обещание местных властей выделить машину с водителем я не могла положиться, поскольку сегодня машину дали, а завтра что-то случилось — и ее нет, а ответственность за работу школы была бы в любом случае на мне.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Надо вернуть уважение к учителю»

— Главная причина нехватки учителей — неуважительное отношение государства к учителю, — говорит директор казанской школы «СОлНЦЕ» Павел Шмаков. — О каком уважении к педагогу может идти речь, если в законе закреплена норма, позволяющая уволить без объяснения причин даже директора школы? Я не говорю про общество, в котором также нет уважения к учителю. У меня учителями были мама, бабушка, я помню их рассказы о том, как в деревне перед учителем шапку ломали — это был очень уважаемый человек. А сейчас?

Другая, не менее веская причина, по которой учителя бегут из школ, говорит он, чисто экономическая:

— Менеджер в торговле даже в Казани имеет зарплату от 60—70 тысяч рублей, программист — от 100 тысяч, а заслуженный, имеющий огромный стаж и опыт учитель за 40—50 тысяч должен брать 1,75—2 ставки. Это нормально? А молодой, без стажа и опыта должен трудиться за 15 тысяч рублей — о каком энтузиазме, о каком наставничестве может идти речь, захотят ли молодые учителя оставаться в школе?

Однако, по мнению Шмакова, «точка невозврата» пока не пройдена:



— Никогда не поздно исправить ситуацию!

От «Земского учителя» до «учителя на колесах»

«Реальное время» обратилось в татарстанское Минобрнауки за комментарием по поводу ситуации, сложившейся в школах республики. Мы попросили, в частности, пояснить, за счет чего планируется решать проблему нехватки учителей в ближайшие годы и на перспективу, достаточно ли для решения проблемы нехватки учителей на селе программы «Земский учитель», если нет, то какие еще пути решения видят в МОН РТ? Мы также спросили, как планируется решать проблему «старения» учителей» и насколько, по мнению министерства, высокий уровень совмещения учительских ставок влияет на качество обучения и на конкурентоспособность выпускников татарстанских школ при поступлении в вузы, а впоследствии — в ходе освоения (или неосвоения) ими вузовских программ.

— В целом потребность республики в учительских кадрах обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профобразования, — заверили в министерстве. — В 2022/2023 учебном году прибыло более 1 000 молодых специалистов, из них более 400 — в образовательные организации Казани. Также министерство и образовательные организации ежегодно привлекают студентов вузов, обучающихся по педагогическим направлениям и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. В прошлом учебном году в школах и детских садах республики работали 438 студентов, в 2022/2023 учебном году — 445.

Фото: realnoevremya.ru

В Минобрнауки также сообщили, что имеющиеся вакансии в начале учебного года закрываются за счет распределения нагрузки среди действующих учителей, привлечения педагогов по совместительству и учителей, имеющих подготовку (переподготовку) для преподавания по смежным учебным предметам, а также работников пенсионного возраста. И добавили, что «с целью закрытия вакансий учителей начальных классов используется «двойное классное руководство», при котором учитель ведет параллельно два начальных класса».

Также борьбу с кадровым голодом ведут путем целевого обучения будущих педагогов:

— В Татарстане с 2016 года реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей по дефицитным предметам, в первую очередь для сельской местности… В 2022/2023 учебном году участниками проекта являются 631 студент КФУ, 39 студентов Елабужского института КФУ и 75 студентов НГПУ. При успешной сдаче сессии студенты получают ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей, обязуясь по окончании вуза отработать в школе не менее пяти лет. В 2022 году состоялся второй выпуск по этой программе, все 150 молодых учителей трудоустроены в школы республики.

Одним из путей решения проблемы кадрового дефицита с января 2023 года стала реализация программы предоставления жилья «Социальная ипотека» по целевой квоте — в 2023 году выделено 70 квот. По программе «Земский учитель» за три года, по данным Минобрнауки, в сельскую местность прибыло 32 учителя.

Если сложить все цифры, приведенные в ответе министерства, получается, что в начале 2022/2023 учебного года по различным программам в городские и сельские школы в Татарстане было привлечено 1 627 учителей — и при этом разница между числом учительских ставок и численностью учителей (без учета совместителей) в школах республики составила 2 318. Именно столько учителей, получается, не хватает, чтобы они могли работать без перегрузки — так, чтобы хватало времени и сил на качественное обучение детей. Но вместо этого сельские учителя вынуждены мотаться по деревенским дорогам, закрывая бреши.

— Решить проблему в сельской местности позволяет так называемый проект «Мобильный учитель», когда педагогу одной из школ выдают автомобиль или на собственном транспорте он осуществляет совместительство в соседних школах района, — рассказали в Минобрнауки.

А школьников уже сегодня пытаются мотивировать получить профессию учителя:

— С 1 сентября 2022 года открыты 173 класса психолого-педагогической направленности в 151 школе республики. При реализации деятельности психолого-педагогических классов используется научно-методический потенциал педагогических вузов и педколледжей. На летний период 2023 года запланировано проведение летних образовательных смен психолого-педагогической направленности на базе ИФМК КФУ, НГПУ, Казанского, Арского, Нижнекамского, Набережночелнинского, Мензелинского педагогических колледжей. Планируется, что выпускники таких классов должны стать основными претендентами на целевое обучение.

Фото: realnoevremya.ru

Соглашаясь, что процент совместителей в татарстанских школах выше, чем в среднем по России, в министерстве настаивают, что «тем не менее качество образования в республике значительно выше» — на том основании, что четыре школы из Татарстана вошли в топ-50 лучших школ России с уклоном в технические и естественные науки, а «результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций в течение всех лет выше среднероссийских».

— Повышению качества образования также способствует реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда», — подчеркнули в ведомстве, отвечая на вопросы «Реального времени». — В 2022 году в нем участвовали 52 образовательные организации. Сегодня на федеральном уровне апробируется информационная система «Моя школа». Она призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории страны. В Республике Татарстан на высоком качественном уровне ведется методическое сопровождение деятельности учителей. С 01.03.2022 года изменена система оплаты труда муниципальных методистов. Сегодня в среднем она составляет 43 тысячи рублей.

Наш «рецепт молодости»

— Самые «возрастные» в Татарстане — учителя физики, химии, математики, биологии, русского языка и литературы, с чем это связано и как планируется решать проблему этого перекоса? — поинтересовалось «Реальное время».

— Старение педагогических кадров общеобразовательных школ проявляется во многих регионах, — ответили в министерстве. — Решение задачи поддержания оптимальной структуры педагогических кадров заключается в увеличении контрольных цифр приема абитуриентов в вузы на педагогические специальности и по целевым договорам… Необходимо учитывать, что пенсионный возраст в 2023 году составил у мужчин 62 года, у женщин — 57 лет. С целью омоложения педагогического состава образовательных организаций приказом Министерства образования и науки утвержден Комплексный план мероприятий по выполнению основных принципов закрепления молодых специалистов в общеобразовательных организациях Республики Татарстан.

В Минобрнауки предлагают поддержать учителя, что называется, конкретно:

— Необходимо вести меры стимулирования молодых учителей на государственном уровне, а не на уровне отдельных регионов, предоставлять жилье, хотя бы на время работы в школе, с последующей возможностью оформления в собственность — например, через 10 лет непрерывной работы в школе, предоставлять учителям отсрочку от армии.

«Отказаться от подушевого финансирования и выкинуть на помойку ВПР»

В 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника как раз с декларированной целью восстановить уважение к профессии учителя, Минобрнауки уже отметилось инициативой сделать не обязательными, а лишь непонятно как «учитываемыми» результаты испытаний выпускников школ по русскому языку — с тем чтобы принимать абитуриентов в вузы на инженерные специальности и направления по результатам ЕГЭ по математике, физике и информатике. Если решение будет принято, то оно в будущем может позволить «исправить» ситуацию с нехваткой учителей русского как в целом в России, так и в Татарстане. Правда, открытым останется вопрос, насколько потом инженеры новой волны сумеют внятно выражать свои мысли и обосновывать проекты, поскольку без знания языка описание сложных технологических процессов может превратиться в текст Михаила Задорнова: «Положь колдобину со стоpоны загогулины и два pаза деpгани за пимпочку, опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке».

С другой стороны, недавно Совет при президенте РФ по русскому языку выступил с прямо противоположной по смыслу инициативой — ввести обязательный экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов. Что опять же говорит о недоработке по этой части на уровне школы.

Фото: realnoevremya.ru

А российский блогер Mr.Teacher недавно выложил на платформе «Дзена» «Сумасшедшие 5 пунктов спасения российской школы» — он предлагает отказаться от подушевого финансирования школ (для того чтобы учитель не гнался за часами, а гнался за качеством), ввести презумпцию правоты учителя (чтобы его уважали и дети, и родители — и не мешали учить тех, кто хочет учиться), «выкинуть на помойку ВПР и прочую диагностику» (чтобы не тратить учебное время на то, что учебой не является) и оставить диагностику «либо переводными экзаменами, либо в форме ЕГЭ или ОГЭ», при этом « всякие псевдопредметы выкинуть из школы», а разработку учебных программ возложить на российский Минпрос, сэкономив таким образом время и силы учителей для главных задач.

