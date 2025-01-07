«Резиновые школы» и новые правила для детей мигрантов: как начинают год учителя Татарстана

Главные события и результаты 2024 года в сфере образования республики

Фото: Реальное время

Главной проблемой в сфере образования Татарстана в минувшем году стала нехватка мест в школах и детсадах быстро растущих пригородов Казани. Ряд татарстанских ученых прославился ненаучными «достижениями», а депутаты Госсовета республики не поддержали инициативу российских парламентариев принимать в школы лишь готовых ассимилироваться и обучаться на доступном для учителей языке детей мигрантов. Чем еще запомнится 2024 год учителям республики, какие новые тенденции наметились и как оценивают эти события эксперты — подробности в материале «Реального времени».

Неприятности из будущего

Вопреки пословице «Коней на переправе не меняют» посередине учебного года — сразу после прошлых новогодних каникул Минобрнауки одним махом перевело все школы с привычной республиканской цифровой платформы «Электронное образование Республики Татарстан» на новую, включающую элементы МЭШ, — «Моя школа». Не успев толком заработать 9 января 2024 года новый портал рухнул — электронные дневники перестали быть доступными не только для родителей, но и для учеников и самих учителей.

Уговаривать недовольных выпало министру Ильсуру Хадиуллину и вице-премьеру Лейле Фазлеевой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Родители подняли шум в соцсетях, забросали министерство жалобами, и чтобы потушить возмущение, 11 января в Минобрнауки провели республиканское родительское собрание под девизом: «Выбираем будущее в информационных технологиях». Уговаривать недовольных выпало министру Ильсуру Хадиуллину и вице-премьеру Лейле Фазлеевой. Выдвинутые ими тезисы сводились к тому, что все постепенно наладится. Даже тот факт, что из-за резкого «усовершенствования» школьной цифровой платформы учителям пришлось в прямом смысле заниматься приписками и вносить лишние пункты в календарные тематические планы из-за разного количества недель в учебном году в РТ и в Москве, руководство не смутил. «У всякого нового дела бывают нестыковки и шероховатости», — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию Ильсур Хадиуллин.

— У новой платформы, разумеется, есть и преимущества, и недостатки, — говорит директор казанской школы «СОЛнЦЕ» Павел Шмаков. — Но главным недостатком было то, что ни система, ни учителя не были готовы к переходу на нее в середине учебного года. В результате все ее недостатки пришлось исправлять по ходу дела. Это очень напомнило историю с татарским языком, когда в середине года учителям пришлось на ходу по четыре раза переписывать учебные программы. И в случае с переходом на МЭШ, я считаю, к педагогам и родителям было проявлено очередное неуважение.

По мнению Павла Шмакова, ни возмущения, ни скандалов, ни проблем со сменой школьной цифровой платформы не возникло бы, если бы ее вводили постепенно, перед началом учебного года, и при этом разъяснили предварительно всем участникам процесса ее особенности, дали возможность учителям и родителям к ней адаптироваться. Но получилось, что учителей в середине учебного года выбили из учебного процесса, отвлекли от главной их задачи, говорит он:

— Главное все-таки для них — вести уроки, а не разбираться в том, почему зависает электронный журнал, почему невозможно поставить там оценку и так далее.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Казанский детский сад №33 стал победителем XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад», — перечислил «Реальному времени» министр образования РТ Ильсур Хадиуллин наиболее значимые, с его точки зрения, достижения 2024 года. — По итогам Единого государственного экзамена 2024 года достигнуто 366 стобалльных результатов, а на Всероссийской олимпиаде школьников 244 учащихся стали победителями и призерами, обеспечив Республике Татарстан 2-е место по эффективности участия после Москвы. Учитель татарского языка и литературы казанской гимназии №19 Лейля Гарифзянова заняла 2-е место на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Ненаучные открытия

В январе 2024 года стало известно, что трое татарстанских «ученых», чьи заслуги были оценены не только учеными степенями, но и высокими постами, вовсе не такие уж ученые, а в прямом смысле списали свои научные труды у более «продвинутых» коллег. Мало того, в числе оскандалившихся оказался сотрудник полиции, который по логике вещей должен был бороться с такого рода действиями, которые у не сильных в юридических тонкостях обывателей могут ассоциироваться с существительными вроде нехорошего слова «подлог».

В январе 2024 года стало известно, что трое татарстанских «ученых», чьи заслуги были оценены не только учеными степенями, но и высокими постами, вовсе не такие уж ученые. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Под занавес 2023 года Минобрнауки России лишило ученой степени кандидата экономических наук зампредседателя ПАО «АКИБАНК», председателя постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету горсовета г. Набережные Челны Венеру Туктарову. Тогда же лишились ученых степеней доцент кафедры в КФУ Ляйсан Арсентьева (Асхатова) и гендиректор набережночелнинского ООО «Фирма «Аудит ТД» Татьяна Дербенева. А их научный руководитель — подполковник полиции, начальник кафедры экономики, финансового права и информационных технологий Казанского юридического института МВД РФ Ольга Шмелева была лишена ученой степени доктора экономических наук чуть раньше — в марте 2023 года. Пикантная деталь — о том, что Шмелева больше не доктор наук, в КЮИ узнали лишь в начале 2024-го из запроса «Реального времени», тогда и исправили информацию о ее научных заслугах на сайте вуза.

— Практика пересмотра результатов защиты диссертаций существовала и раньше, а сейчас она, возможно, будет учащаться, — считает член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук, профессор Вадим Хоменко. — Дополнительный «знак отличия» в виде ученой степени кандидата, доктора наук стал, если можно так сказать, модным. Это что-то вроде дополнительного свидетельства о квалификации. И не секрет, что значительное количество диссертаций пишутся по заказу, даже не по профилю основной работы. Сейчас в России разворачивается борьба с коррупцией, и я думаю, что, начатая в армейском эшелоне, она перейдет и в другие сферы. И по мере нарастания этой тенденции, я думаю, мы будем наблюдать нарастание количества дел, связанных с пересмотром результатов защиты диссертаций.

Реальное время / realnoevremya.ru

Взлет и падение эффективного менеджера

В начале 2024 года Тимур Алибаев стал ректором легендарного КНИТУ-КАИ им. Туполева. Несмотря на то, что многие ученые открыто высказали несогласие с тем, чтобы вузом и его профессурой руководил, как принято сейчас говорить, «эффективный менеджер», не имеющий ни профильного образования, ни научных достижений в области авиатики, ни опыта преподавания сложных технических дисциплин. А сами выборы показали, что критиковать и «подкладывать черные шары» при голосовании — суть вещи разные: за Алибаева в вузе было отдано 146 голосов против 35, доставшихся его единственному сопернику.

В начале 2024 года Тимур Алибаев стал ректором легендарного КНИТУ-КАИ им. Туполева. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В программе развития вуза, представленной Алибаевым перед выборами, говорилось о запуске гибридных образовательных программ, сочетающих дистанционное и онлайн-обучение, и переходе к модели высшего образования «2+2+2» (англо-саксонская схема, при которой первые два года бакалавриата студенты получают «широкое» образование, затем окончательно определяются с направлением подготовки, а последние 2 года учатся в магистратуре). Однако прославиться такого рода новациями новый ректор не успел — все его достижения затмил финансовый скандал.

Прокурор РТ Альберт Суяргулов обратился в суд к Тимуру и Лире Алибаевым с иском об изъятии в доход государства трех квартир общей стоимостью 9 млн рублей и взыскании солидарно с них 24 млн рублей, переведенных в турецкий банк, — на том основании, что эти суммы не были подтверждены законными доходами супружеской четы.

Вахитовский райсуд удовлетворил иск прокуратуры. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Продолжит ли реализацию задуманных планов Тимур Алибаев в следующем году или его сменит другой кандидат, который может оказаться более далеким как от науки, так и от авиастроения.

— Научно-технические университеты играют ключевую роль в развитии инновационной экономики и создании высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей, — говорит директор университета «Иннополис» Искандер Бариев. — Крайне важно, чтобы во главе крупного технического вуза стоял человек, который не только обладает научными достижениями, но и глубоко понимает специфику производства в профильном направлении, для которого университет готовит специалистов.

По мнению Бариева, только в этом случае возможно гармонично сочетать академическую составляющую с практическими потребностями индустрии, включая формирование современных образовательных и исследовательских программ, которые будут актуальны для будущих вызовов. Знание научного контекста и производственных процессов позволяет эффективно выстраивать взаимодействие с промышленностью, привлекать партнеров для совместных проектов, а также обеспечивать университет актуальными кейсами и задачами для студентов, подчеркнул он:

— Руководитель служит примером для студентов и научного сообщества, формируя академическую культуру университета и стимулируя развитие научных исследований. Это особенно важно в таких вузах, где основное внимание уделяется высоким технологиям и инновациям.

«Резиновая школа» — плод бесконтрольного строительства

Годом борьбы за право учеников Богородской средней школы получать знания в нормальных условиях стал для их родителей 2024 год. Он начался с того, что республиканское управление Роспотребнадзора откликнулось, наконец, на многочисленные жалобы родителей учеников старой сельской школы в пригороде Казани. Рассчитанная на 247 учеников, она уже два года принимает вдвое больше детей, проживающих в Богородском и соседних селах.

Годом борьбы за право учеников Богородской средней школы получать знания в нормальных условиях стал для их родителей 2024 год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под учебные цели приспособлены все помещения, включая подвальные, у учителей не осталось нормальной учительской, а ученикам не хватает места во время перемен в рекреациях, но чиновники предлагают жителям Богородского сельского поселения подождать, пока в 2036–2041 году будет построена новая школа в Гильдеево, где в ближайшее время планируется начать массовую жилую застройку. Затем в суд обратилась и прокуратура — с иском к муниципальным властям и кабмину РТ об обязании обеспечить общедоступность образования детям из Богородского сельского поселения путем строительства образовательных учреждений.

Однако оба процесса, по сути, были проиграны. По иску Роспотребнадзора было вынесено половинчатое решение — «удовлетворить частично», а в иске прокуратуры, требовавшей обязать муниципальные власти и кабмин обеспечить общедоступность образования детям из Богородского сельского поселения путем строительства образовательных учреждений, было отказано как в «заведомо неисполнимом». Высшие судебные инстанции отменили эти решения и направили дела на новое рассмотрение, но в декабре 2024 года Пестречинский райсуд вынес новые отказы.

Детей всеми правдами и неправдами регистрируют в Казани, чтобы приписать хоть к какой-то нормальной школе, пусть и за тридевять земель, потому что школ по месту жительства нет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все попытки родителей и надзорных органов добиться, чтобы дети учились в нормальных условиях, разбиваются о «железобетонный» довод чиновников, который состоит в том, что многие жители, приобретающие жилье в казанских пригородах, не регистрируют там детей, а на «прописанных» ребят мест в образовательных учреждениях и так хватает. Это повторяется много лет: детей всеми правдами и неправдами регистрируют в Казани, чтобы приписать хоть к какой-то нормальной школе, пусть и за тридевять земель, потому что школ по месту жительства нет. А школ по месту жительства нет, потому, что по месту жительства не регистрируют детей.

— Эта проблема большая и комплексная, — говорит депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Современные технологии позволяют быстро возводить целые новые микрорайоны, люди получают доступное и качественное новое жилье, но радость от него быстро проходит, если отсутствует инфраструктура — поликлиники, детсады, школы, транспорт. Компании, которые строят жилье, должны инвестировать в инфраструктуру, и разрешения на строительство должны выдаваться только при условии комплексного развития территории. Законодательство это предусматривает, и когда все делается под жестким контролем, школы, детсады, учреждения здравоохранения и остальная инфраструктура появляются своевременно.

«Правы и федеральные депутаты, и татарстанские»

Под занавес 2024 года Госсовет Татарстана отказался поддержать поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие прием детей мигрантов в общеобразовательные школы только при условии успешной сдачи теста «на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Благой порыв российских законодателей, которые указали в пояснительной записке к законопроекту, что базовое владение языком необходимо «для возможности обучения и взаимопонимания со сверстниками и педагогами в целях обеспечения гарантий прав всех учащихся в равной степени», разбился о доводы председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и ряда депутатов, считающих, что кроме как в школе выучить русский детям мигрантов негде, а отказ в приеме в школу грозит тем, что они окажутся «на улице» и станут «бандитами».

— Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали законопроект из-за того, что в нем предусмотрен запрет на посещение школы такими детьми, — рассказал «Реальному времени» депутат Государственной думы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. — Проблема тут есть — что должны делать в школе ребята, которые не понимают учителя, и что должны с ними делать учителя? Тем более еще в 2020 году президент в своих поручениях правительству указывал, что необходимо принять к этому меры. Но тут правы и федеральные депутаты, и татарстанские. При рассмотрении этого законопроекта во втором чтении нужно будет учесть этот момент, определиться, как быть с такими детьми. Тем более что их немного — лишь около 20 процентов детей мигрантов не знают русского языка.

Гильмутдинов отметил, что в любом случае необходимо нормативное регулирование в этой области — судьбу тех, кто не осилил тесты, следует определить либо в законодательном порядке, либо обязать Министерство просвещения разработать алгоритм действий постановлением правительства. Для них должны быть созданы подготовительные или адаптивные группы, как это уже сделано в некоторых регионах. Например, в Татарстане, напомнил он, в этом направлении ведет работу Дом дружбы народов.