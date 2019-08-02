«Премия от Минобра была невелика»: на чем поймали главного «кадета» Камского Устья

Экс-начальник районного отдела образования признался в присвоении чужих премий и афере с арендой братского авто

В Камском Устье оглашен приговор видному районному чиновнику — экс-начальник местного отдела образования Ильшат Гумеров заработал судимость в качестве директора кадетской школы. По версии Следкома, он был недоволен размером своих премиальных и решил эту проблему просто: забирал у подчиненных часть денежных вознаграждений и фиктивно арендовал легковушку брата, о чем узнали сотрудники ФСБ. Ранее Счетная палата установила неэффективность системы кадетского образования в Татарстане.

В потерпевших — главный повар и школа-интернат



Из суда покаявшийся ВИП-чиновник 1 августа вышел свободным человеком. С учетом признания вины и полного погашения ущерба бюджету Камско-Устьинский райсуд приговорил 56-летнего Ильшата Гумерова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В законную силу приговор пока не вступил.

Пост директора Камско-Устьинской кадетской школы-интерната имени Героя СССР Михаила Чиркова ныне осужденный занимал с сентября 2016 года. Назначили его приказом главы Минобрнауки Татарстана с учетом прежней должности — начальника райотдела образования. Заявление об отставке «кадет» Гумеров написал в начале мая 2019-го — через две недели после возбуждения уголовного дела.

Источники «Реального времени» утверждают, что действия директора в части распоряжения бюджетными средствами привлекли внимание сотрудников ФСБ. Потерпевшими в итоге признали сам интернат и пятерых сотрудников, включая главного повара, секретаря и замдиректора.

Потерпевшими в итоге признали сам интернат и пятерых сотрудников. Фото vk.com

Суд установил вину Гумерова в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб по делу невелик — 170 тысяч рублей. Однако схема и мотив хищений отличаются местным колоритом.

Ездил на «Опеле», а оплачивал арендованный ВАЗ

Еще в начале 2017 года Ильшат Гумеров от имени директора кадетской школы заключил с родным братом договор аренды автомобиля «Лада Калина». После чего школа ежемесячно отчисляла хозяину авто по 2 тысячи рублей, хотя директор, как вспоминали на следствии свидетели, продолжал ездить на личном «Опеле Астра».

Сам Гумеров признавался — арендные платежи школы брат за минусом налога на доходы физлиц перечислял ему. Со слов экс-начальника отдела образования, к коллегам в Казань ему приходилось ездить часто, а Министерство образования республики оплачивало транспортные расходы лишь по предъявлении автобусных билетов. После нескольких таких поездок обвиняемый предпочел и дальше использовать личный автомобиль, однако арендовать его сам у себя и представить счет к оплате не мог, потому и обратился к брату.

За два года расходы бюджета по фиктивной аренде составили 48 тысяч рублей, из которых директор кадетской школы заполучил 41,7 тысячи за вычетом налога.

По версии Следкома, он был недоволен размером своих премиальных и решил эту проблему просто: забирал у подчиненных часть денежных вознаграждений и фиктивно арендовал легковушку брата. Фото Ирины Плотниковой

На обслуживание своего «Опеля», зимние каникулы в Москве, медицинское обследование в центре Ногинска и другие нужды ушли «левые премии», что Гумеров собирал в свой карман с подчиненных, как установили сотрудники Верхнеуслонского отдела Следкома по РТ.

Согласно приговору, в декабре 2017-го подсудимый выписал своему заместителю завышенную премию, предупредив, что 5 из этих 28 тысяч рублей нужно передать ему. В декабре 2018-го Гумеров подписал приказ о материальном вознаграждении того же зама, а еще своего секретаря и учителя, воспитанники которого отличились на районных соревнованиях. На троих им выписали 54,5 тысячи рублей, из которых 23 тысячи перекочевали к директору. Затем он обогатился еще на 101 тысячу рублей за счет премирования уже пяти человек, включая главного бухгалтера и главного повара.

Силовикам свои действия чиновник и педагог с 25-летним стажем объяснял просто — размер его вознаграждения по результатам работы определяло министерство и с этой материальной оценкой он не был согласен. «Премия от Министерства образования была невелика», — рассказывал он на следствии, объясняя, что решил увеличить этот размер.

Подчиненным необходимость возврата части средств Гумеров объяснял обязательностью оплаты неких штрафов. Люди были недовольны, считали — достойны именно тех сумм, что указаны в платежках. «Спасибо, что хоть часть денег мне оставили!» — с обидой высказала начальнику секретарь, отдавая 7 из 17 тысяч в декабре 2018-го. Материальных претензий покинувшему пост шефу не предъявляли, говорили лишь о моральном ущербе. Напомним, все незаконно полученные средства Гумеров вернул еще до направления дела в суд.



Камско-Устьинская кадетская школа заняла восьмое место в рейтинге по числу поступивших в военные вузы выпускников. Фото vk.com

Вибротренажер у кастелянши, беговая дорожка — в учительской

Стоит отметить, что в 2017 году аудиторы Счетной палаты РТ признали 15 кадетских школ самым слабым и неэффективным звеном в системе образования Татарстана. Попеняли на дефицит учебников и педагогов, простой дорогостоящего оборудования и экономию на питании на фоне авансов поставщикам. Не оставили без внимания и качество учебы — стабильную сдачу ЕГЭ кадетами хуже «гражданских» и пролет мимо военных вузов.

Камско-Устьинская кадетская школа также попала в отчет проверяющих. Она заняла восьмое место в рейтинге по числу поступивших в военные вузы выпускников — 17 процентов от общего числа. Для сравнения: 14—15-е места рейтинга с нулевым показателем тогда заняли Актанышская и Мензелинская кадетские школы, а лидером стала челнинская школа полиции «Калкан», 46% ее бывших кадетов продолжили военное образование.

Также в Камско-Устьинском интернате отмечали нехватку помещений, вследствие чего закупленный за бюджетный счет вибротренажер был установлен почему-то на складе кастелянши, а беговая дорожка и велотренажер — в учительской. Оборудование для кабинета физики за 1 млн рублей на момент проверки просто не использовалось.