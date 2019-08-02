«Премия от Минобра была невелика»: на чем поймали главного «кадета» Камского Устья
Экс-начальник районного отдела образования признался в присвоении чужих премий и афере с арендой братского авто
В Камском Устье оглашен приговор видному районному чиновнику — экс-начальник местного отдела образования Ильшат Гумеров заработал судимость в качестве директора кадетской школы. По версии Следкома, он был недоволен размером своих премиальных и решил эту проблему просто: забирал у подчиненных часть денежных вознаграждений и фиктивно арендовал легковушку брата, о чем узнали сотрудники ФСБ. Ранее Счетная палата установила неэффективность системы кадетского образования в Татарстане.
В потерпевших — главный повар и школа-интернат
Из суда покаявшийся ВИП-чиновник 1 августа вышел свободным человеком. С учетом признания вины и полного погашения ущерба бюджету Камско-Устьинский райсуд приговорил 56-летнего Ильшата Гумерова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В законную силу приговор пока не вступил.
Пост директора Камско-Устьинской кадетской школы-интерната имени Героя СССР Михаила Чиркова ныне осужденный занимал с сентября 2016 года. Назначили его приказом главы Минобрнауки Татарстана с учетом прежней должности — начальника райотдела образования. Заявление об отставке «кадет» Гумеров написал в начале мая 2019-го — через две недели после возбуждения уголовного дела.
Источники «Реального времени» утверждают, что действия директора в части распоряжения бюджетными средствами привлекли внимание сотрудников ФСБ. Потерпевшими в итоге признали сам интернат и пятерых сотрудников, включая главного повара, секретаря и замдиректора.
Суд установил вину Гумерова в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб по делу невелик — 170 тысяч рублей. Однако схема и мотив хищений отличаются местным колоритом.
Ездил на «Опеле», а оплачивал арендованный ВАЗ
Еще в начале 2017 года Ильшат Гумеров от имени директора кадетской школы заключил с родным братом договор аренды автомобиля «Лада Калина». После чего школа ежемесячно отчисляла хозяину авто по 2 тысячи рублей, хотя директор, как вспоминали на следствии свидетели, продолжал ездить на личном «Опеле Астра».
Сам Гумеров признавался — арендные платежи школы брат за минусом налога на доходы физлиц перечислял ему. Со слов экс-начальника отдела образования, к коллегам в Казань ему приходилось ездить часто, а Министерство образования республики оплачивало транспортные расходы лишь по предъявлении автобусных билетов. После нескольких таких поездок обвиняемый предпочел и дальше использовать личный автомобиль, однако арендовать его сам у себя и представить счет к оплате не мог, потому и обратился к брату.
За два года расходы бюджета по фиктивной аренде составили 48 тысяч рублей, из которых директор кадетской школы заполучил 41,7 тысячи за вычетом налога.
На обслуживание своего «Опеля», зимние каникулы в Москве, медицинское обследование в центре Ногинска и другие нужды ушли «левые премии», что Гумеров собирал в свой карман с подчиненных, как установили сотрудники Верхнеуслонского отдела Следкома по РТ.
Согласно приговору, в декабре 2017-го подсудимый выписал своему заместителю завышенную премию, предупредив, что 5 из этих 28 тысяч рублей нужно передать ему. В декабре 2018-го Гумеров подписал приказ о материальном вознаграждении того же зама, а еще своего секретаря и учителя, воспитанники которого отличились на районных соревнованиях. На троих им выписали 54,5 тысячи рублей, из которых 23 тысячи перекочевали к директору. Затем он обогатился еще на 101 тысячу рублей за счет премирования уже пяти человек, включая главного бухгалтера и главного повара.
Силовикам свои действия чиновник и педагог с 25-летним стажем объяснял просто — размер его вознаграждения по результатам работы определяло министерство и с этой материальной оценкой он не был согласен. «Премия от Министерства образования была невелика», — рассказывал он на следствии, объясняя, что решил увеличить этот размер.
Подчиненным необходимость возврата части средств Гумеров объяснял обязательностью оплаты неких штрафов. Люди были недовольны, считали — достойны именно тех сумм, что указаны в платежках. «Спасибо, что хоть часть денег мне оставили!» — с обидой высказала начальнику секретарь, отдавая 7 из 17 тысяч в декабре 2018-го. Материальных претензий покинувшему пост шефу не предъявляли, говорили лишь о моральном ущербе. Напомним, все незаконно полученные средства Гумеров вернул еще до направления дела в суд.
Вибротренажер у кастелянши, беговая дорожка — в учительской
Стоит отметить, что в 2017 году аудиторы Счетной палаты РТ признали 15 кадетских школ самым слабым и неэффективным звеном в системе образования Татарстана. Попеняли на дефицит учебников и педагогов, простой дорогостоящего оборудования и экономию на питании на фоне авансов поставщикам. Не оставили без внимания и качество учебы — стабильную сдачу ЕГЭ кадетами хуже «гражданских» и пролет мимо военных вузов.
Камско-Устьинская кадетская школа также попала в отчет проверяющих. Она заняла восьмое место в рейтинге по числу поступивших в военные вузы выпускников — 17 процентов от общего числа. Для сравнения: 14—15-е места рейтинга с нулевым показателем тогда заняли Актанышская и Мензелинская кадетские школы, а лидером стала челнинская школа полиции «Калкан», 46% ее бывших кадетов продолжили военное образование.
Также в Камско-Устьинском интернате отмечали нехватку помещений, вследствие чего закупленный за бюджетный счет вибротренажер был установлен почему-то на складе кастелянши, а беговая дорожка и велотренажер — в учительской. Оборудование для кабинета физики за 1 млн рублей на момент проверки просто не использовалось.
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