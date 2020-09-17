Переход на дистант и обратно, родителей «на колени» и шесть замов: 10 фактов о Рафисе Бурганове

Фото: Максим Платонов

Рафис Бурганов покинул пост министра образования и науки Татарстана — информацию об этом подтвердили сразу несколько источников «Реального времени». Официально об уходе еще не объявлено, как не озвучено и имя преемника Бурганова на этом посту. Новым местом работы специалиста может стать Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма. Без малого три года работы Бурганова пришлись на очень неспокойное время — он возглавил министерство на фоне резонансного скандала вокруг изучения в школах родных языков, а покидает — на фоне подстройки образовательной системы под новые «коронавирусные обстоятельства». «Реальное время» приводит топ-10 фактов о работе Баргванова в должности главы Минобрнауки республики.

1. До науки руководил спортом

Бурганов еще до прихода в министерство имел крайне разносторонний бэкгрануд. Образование он получил в в Казанском сельскохозяйственном институте, а затем — в КГФЭИ, карьеру начинал в «Казанькомпрессормаше». Поработал первым заминистра экономики и промышленности республики, а также главой администрации Вахитовского района (здесь стоит вспомнить негласный принцип назначать министрами тех, кто поработал в районах, «на земле»), а затем — замглавы исполкома Казани. А с 2010 по 2014 год Бурганов возглавлял Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана, причем в непростой для этого ведомства период подготовки и проведения Универсиады-2013 в Казани. Однако ни с образованием, ни с наукой его деятельность

Вместе с тем, отсутствие релевантного опыта не стало препятствием для назначения его министром образования — на это обращал внимание и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Я тоже никогда президентом не работал. Каждый из нас приходит на должность и осваивает. […] Вы скажете, что он сельхозинститут окончил, но и я тоже его окончил. И что? Мы каждый день должны учиться», — комментировал этот момент Минниханов.

В итоге татарский язык все же утратил статус обязательного в школах республики. Фото Максима Платонова

2. Сменил Энгеля Фаттахова на фоне языкового конфликта

Бурганов был назначен главой Минобрануки Татарстана (сначала — с приставкой и.о.) в середине декабря 2017 года. Его предшественник (и однокашник) Энгель Фаттахов ушел с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», но уход произошел на фоне федерального конфликта вокруг изучения татарского языка в школах республики. Фаттахов последовательно выступал за обязательное изучение татарского языка — планомерно отстаивал его необходимость в школах, ездил в Москву, чтобы отстоять хотя бы два часа в неделю.

В итоге татарский язык все же утратил статус обязательного в школах республики, а Энгель Фаттахов покинул кресло министра и вернулся в Актанышский район — ранее он уже занимал пост его главы. Стоит отметить, что Фаттахов был главой Минобрнауки Татарстана с 2012 года — дольше, чем кто-либо другой.

3. Работал над изучением родных языков

При Бурганове не происходило какого-либо прорыва в вопросе изучения родных языков в Татарстане, однако работа велась. Бурганов контролировал возможность доступа к изучению родных языков в школах, решал вопросы с зарплатой преподающих родные языки педагогов, кроме того, с 2019 года обязательными стали предметы «Родной язык» и «Родная литература», в качестве которых мог быть выбран татарский.

Кроме того, важной вехой в образовании Татарстана стало появление полилингвальных комплексов, где обучение ведется на трех языках — русском, татарском и английском.

Важной вехой в образовании Татарстана стало появление полилингвальных комплексов. Фото Рината Назметдинова

4. Добавил замов

С приходом Бурганова в руководстве ведомства закономерно произошли кадровые перестановки. Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова на фоне скандала с «липовыми медалистами» (о нем — чуть ниже). Выявленными Рособрнадзором, перешла в Госкомитет РТ по архивному делу.

Место Габдрахмановой заняла Наталья Гречанникова — экс-руководитель «Единой России» при исполкоме Казани. Замминистра стал Ильсур Хадиуллин, ранее работавший начальником управления образования Казани. На его место заступил заместитель начальника управления образования исполкома Ильнур Хидиятов.

Лариса Сулима была разжалована из замминистра и переехала в Москву, из старой гвардии остался только Андрей Поминов. Вообще, у нынешнего министра Рафиса Бурганова сейчас целых шесть замов, его предшественник Энгель Фаттахов ограничивался четырьмя. Судя по биографии, указанной на сайте, все заместители министра работали с Бургановым в бытность его службы в исполкоме Казани и Министерстве по делам молодежи и спорту.

5. Рособрнадзор нашел в Татарстане «липовых» медалистов

Бурганову «в наследство» достались неприятности с золотыми медалями в школах Татарстана. Через три месяца после вступления в должность Бурганова в Казани прошло совещание Рособрнадзора — на нем ведомство объявило о выявленных в Татарстане «липовых» медалистах.

Тогда выяснилось, что половина выпускников Татарстана получила золотые медали незаслуженно, а учителя и администрация школ «рисуют» оценки ученикам, чтобы не попасть в черный список учебных заведений с самыми плохими результатами работы. Независимый контроль в таких школах показал реальную картину: там где была стопроцентная успеваемость — она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, остались с «нулями». Впрочем, лично для Бурганова этот скандал негативных последствий, кажется, не принес.



Независимый контроль в таких школах показал реальную картину: там где была стопроцентная успеваемость — она снизилась до 40%, а школы, которые показали 60% успеваемости, остались с «нулями». Фото Максима Платонова

6. Как неловкое высказывание Бурганова привело к профилактической беседе с Миннихановым

Большими неприятностями обернулось для Рафиса Бурганова высказывание на августовском педсовет 2018 года. В длинной речи по вопросу изучения родных языков и роли учителей в этом процессе он мимоходом заявил следующее: «Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя. На колени!»

Такие слова вызвали резкую критику в адрес министра — никто из родителей учеников совершенно не хотел, чтобы его при каких-то обстоятельствах ставили на колени. В итоге заступаться за министра пришлось официальному спикеру Казанского кремля Лилии Галимовой — она разъясняла, что слова Бурганова лишь подчеркивали значимость учителя в современном обществе и даже сообщала: некоторым СМИ якобы предлагали деньги за публикацию о словах Бурганова.

Позже стало известно, что высказывание Бурганова взялось проверить прокуратура республики, а самого министра вызвал на «персональную беседу» президент Татарстана Рустам Минниханов.

Добавим, что в период руководства Бурганова в системе образования имели место и другие скандалы, которые иногда выходили на федеральный уровень — например с нецензурной лексикой на региональном этапе олимпиады или с отказами школ принимать учеников в 10-й класс, или же с учением МВД по разгону массовых беспорядков со школьниками.

7. Открытие новых школ и детсадов

Помимо уже упомянутых полилингвальных школ следует отметить, что на период руководства Бурганова также пришлось начало реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» — а значит, и «большой стройки» в сфере образовательных учреждений.

По итогам 2018 года в Татарстане появилось шесть новых школ на 5 372 места и три детсада на 430 мест. А уже в 2019 году было построено 15 новых и 27 новых детсадов. По итогам 2013 года ожидается сдача 13 школ и 22 новых детских сада.

Наследие WorldSkills — в первую очередь, материальное — укрепило учебную базу татарстанских колледжей. Фото Рината Назметдинова

8. WorldSkills помог решить проблемы колледжей

Еще один звездный час Бурганова — чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, которые поспособствовал решению проблем в звене среднего специального образования. Вместе с президентом движения WorldSkills Саймоном Бартли Бурганов открывал волонтерский центр чемпионата, а наследие WorldSkills — в первую очередь, материальное — укрепило учебную базу татарстанских колледжей. Кроме того, в 2019 федеральную материальную поддержку получили 20 образовательных учреждений среднего профессионального образования (для сравнения, в 2018-м — два)

9. Перевод учебы на дистант в пандемию

Именно Бурганову пришлось перевести всю системы образования на дистанционную форму обучения — разумеется, из-за пандемии. Всеобщая самоизоляция была объявлена 30 марта, а уже 6 апреля школы Татарстана официально перешли на «дистант». И, хотя первые пробные уроки стартовали с перебоями, систему все же удалось наладить.

Впрочем, не так давно Минниханов выражал некоторое недовольство затянувшимся дистантом — он заявлял, что на очную форму обучения можно было бы перейти раньше.

Пока можно сказать, что система образования справляется с противодействием коронавирусу. Фото Максима Платонова

10. В школах и вузах Татарстана — ни одного заболевшего коронавирусом

Бурганов предстояло и организовать начало нового учебного года в школах и вузах Татарстана, с учетом всех необходимых мер безопасности. Нельзя не признать, что процесс проходил с некоторым накладками: так, долго оставались неясными некоторые детали учебного процесса — например, как именно учителям носить маску в школе, кого пустят на линейки или в какой мере школам использовать дистанционную форму обучения.

Однако пока можно сказать, что система образования справляется с противодействием коронавирусу — как констатировала на одном из недавних брифингов замглавы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, ни в школах, ни в вузах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.