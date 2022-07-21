Проведение Всероссийского туристского слета педагогов обойдется бюджету Татарстана в 3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе в Татарстане пройдет XXIX Всероссийский туристский слет педагогов. На его организацию и проведение из бюджета республики выделят более 3,1 миллиона рублей.

Продолжительность слета — шесть дней, с 22 по 27 августа. Местом проведения выбрано Камское Устье, площадь сабантуя.

Подрядчик должен организовать и провести спортивное мероприятие, церемонию открытия и закрытия, на которой выступит инструментальный коллектив. Также он должен привлечь фотографа и видеографа.

На подрядчика также возлагается обязанность по организации перевозки и питания участников Всероссийского туристского слета педагогов. На завтрак им должны подавать кашу на молоке, бутерброд с сыром, вареное яйцо и кофе с молоком. На обед в первый день ожидается — суп, гречка, бефстроганов из отварного мяса и компот из кураги. На ужин должны приготовить рыбный шницель, картофельное пюре, салат и чай с лимоном.

Фото: realnoevremya.ru

Организатора ищет Министерство образования и науки Татарстана.

В прошлом году Всероссийский туристский слет педагогов не состоялся из-за «сложившейся санитарно-эпидемиологической остановки». Его планировалось провести в Курской области в конце лета.

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Татьяна Демина